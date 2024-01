Zenless Zone Zero: una nuova hit gratis dagli autori di Genshin Impact?

Il team di Hoyoverse è in una evidente fase di crescita e, dopo aver conquistato il pubblico con il suo Genshin Impact, sembra avere tutta l'intenzione di continuare a sfornare free to play in grado di attirare l'interesse di videogiocatori affezionati a generi diversi e con meccaniche di gameplay più profonde rispetto a quelle dell'action RPG open world in continua espansione (qui la nostra più recente intervista su Genshin Impact).



Abbiamo visto qualcosa di simile con il recente Honkai Star Rail (la recensione di Honkai Star Rail è a portata di click) e il suo ottimo endgame e nella versione Beta di Zenless Zone Zero, che abbiamo potuto giocare approfonditamente lo scorso dicembre grazie alla possibilità offertaci dagli sviluppatori. Dopo aver trascorso un bel po' di ore in quel di New Eridu, siamo pronti a svelarvi tutti i dettagli su quella che potrebbe essere la prossima hit della software house cinese.

Benvenuti a New Eridu

Come tutte le produzioni Hoyoverse, anche Zenless Zone Zero presenta una componente narrativa molto curata, che mette al centro della scena la città futuristica di New Eridu, che in seguito ad una sorta di apocalisse che si è verificata per motivi non ben precisati rappresenta l'ultimo baluardo per l'umanità. Al di fuori della metropoli, infatti, vi sono pericolose creature chiamate Ethereal, che fuoriescono dagli Hollow, portali interdimensionali.

Fortunatamente per gli abitanti di New Eridu esistono gruppi di guerrieri dotati di grandi abilità che si addentrano regolarmente nei territori occupati dai mostri, così da ripulire le varie zone e accaparrarsi i preziosi materiali degli Ethereal, fondamentali per la progressione tecnologica della metropoli.



Le spedizioni di questi combattenti, però, sarebbero impossibili senza l'ausilio dei Proxy, figure che svolgono un ruolo simile a quello di un hacker e il cui compito è quello di guidare gli eroi a spostarsi fra gli Hollow per poi tornare a casa tutti d'un pezzo.

Non a caso, il protagonista dell'avventura è proprio un Proxy. In maniera simile a quanto visto già in Genshin Impact e Honkai Star Rail, ci ritroveremo a scegliere tra un ragazzo e una ragazza: in questo caso, però, la scelta influisce esclusivamente sul personaggio controllato dal giocatore, poiché si tratta di una coppia di fratelli che fanno attivamente parte della storia, a prescindere dalla decisione iniziale. Da una stanzetta della loro videoteca, i due Proxy dovranno accertarsi del buon esito delle spedizioni e potranno anche dedicarsi ad attività collaterali in giro per la piccola porzione esplorabile della mappa al di fuori del negozio.

Tra puzzle e hacker

È molto probabile che vi stiate chiedendo che tipo di gioco sia Zenless Zone Zero. La risposta a questa domanda non è affatto semplice, poiché ci è parso essere molto di più delle sequenze d'azione che spesso vengono mostrate nei trailer e che, a conti fatti, rappresentano solo una delle varie facce dell'esperienza.

Il gameplay del free to play targato Hoyoverse vanta diverse componenti, a partire dalla fase in cui il Proxy esplora il quartiere, accetta le quest, interagisce con i vari NPC e completa le attività giornaliere. Per dirne una, possiamo consigliare ai personaggi i film da vedere, che sono tutte versioni alternative di pellicole legate a vari filoni cinematografici.



Una volta tornati nel retro del negozio, possiamo finalmente completare le missioni, che prevedono sia momenti più action, sia altri in cui invece è il Proxy ad avere il controllo. Qualsiasi incarico principale o secondario prevede infatti che il protagonista (o la protagonista) si interfacci con una schermata che prende il nome di Hollow Deep Dive System, che trasforma il titolo in una specie di puzzle game. Si tratta di un agglomerato di piccoli televisori che forma una sorta di percorso, con ogni schermo che propone ricompense, enigmi e tranelli.

Il compito del Proxy è quello di muoversi tra gli schermi per risolvere eventuali puzzle e giungere all'obiettivo, magari dopo aver esplorato l'intero percorso e trovato ogni singolo extra. Inizialmente è tutto molto semplice, ma con l'avanzare della main quest cominciano a presentarsi rompicapo di maggiore complessità che richiedono di muovere oggetti, spostarsi fra più percorsi e persino utilizzare oggetti.



In linea di massima, questa componente del gioco ci ha convinto, ma abbiamo avuto l'impressione che si passi più tempo a risolvere puzzle che a combattere ed è possibile che non tutti apprezzeranno questo elemento.

Un combat system spettacolare

Ma quando si combatte in Zenless Zone Zero? Beh, l'azione parte proprio dall'Hollow Deep Dive System: è sufficiente spostarsi su alcune caselle per passare al controllo dei tre guerrieri in squadra. Le fasi action si svolgono in una serie di arene collegate da stretti corridoi che servono a passare da uno scontro all'altro.

Non esiste quindi una componente legata all'esplorazione e bisogna limitarsi ad eliminare qualsiasi cosa si muova a schermo per poi tornare a vestire i panni del Proxy. Questa limitazione potrebbe non far felici tutti, ma una cosa vogliamo dirvela: il combat system sembra essere la punta di diamante della produzione Hoyoverse. Lo studio è riuscito ancora una volta a realizzare un titolo dal gameplay immediato ma che, al contempo, non rinuncia ad alcuni tecnicismi.



La struttura di base è quella di Genshin Impact, coi membri del party dotati di skill uniche e la possibilità di passare da un guerriero all'altro in modo immediato. L'azione, però, scorre in maniera molto più fluida rispetto all'altro prodotto di Hoyoverse e, di conseguenza, con ZZZ che risulta sia bello da vedere che da giocare.

C'è un tasto preposto all'esecuzione delle tradizionali combo, un altro per l'abilità speciale e uno per la Ultra: concatenare gli attacchi è quindi semplicissimo, così come lo è eseguire mosse spettacolari. Stordendo i bersagli oppure schivando le offensive con il giusto tempismo, potremo premere un tasto per passare a un altro membro del team, il quale non si limiterà a fare la sua comparsa ma si esibirà in un coreografico ingresso con un devastante attacco. Insomma, Zenless Zone Zero permette di realizzare cose incredibili con grande facilità.

Meccaniche gacha e progressione

Per quel che riguarda il sistema di progressione, Zenless Zone Zero segue le classiche regole delle produzioni Hoyoverse. I personaggi vanno sbloccati tramite un sistema gacha che prevede un banner permanente e uno temporaneo. È ancora presto per parlare della facilità con cui si possono ottenere i tanti guerrieri, ma abbiamo apprezzato la presenza all'interno della schermata di un contatore che segnala quanti ‘tiri' mancano per i drop assicurati.

In merito allo sviluppo dei personaggi, il sistema è quello già visto in Honkai e Genshin, con le classiche risorse più o meno rare che permettono di aumentare il livello dell'eroe e di potenziarne le varie abilità. Anche qui esiste un sistema equivalente alle Costellazioni o agli Eidolon, grazie al quale i doppioni dei guerrieri sbloccano skill extra.



Non troviamo invece le armi, poiché ogni singolo personaggio ha la sua dotazione predefinita che non può essere in alcun modo alterata. Questo non significa che le pull diano sempre e solo combattenti al giocatore, poiché spendendo la valuta premium (che si può accumulare anche completando missioni giornaliere ed altre attività) è possibile mettere le mani su pezzi d'equipaggiamento che funzionano proprio come gli artefatti e vanno ad influire positivamente sulle statistiche degli eroi.

Parlando invece di extra, possiamo confermare che Zenless Zone Zero integra una sorta di modalità teatro, feature che i fan di Hoyoverse apprezzeranno sicuramente. Grazie a questo menu accessibile dall'hub centrale, sarà possibile rivedere qualsiasi filmato d'intermezzo della storia.

Waifu come se piovessero

Uno degli aspetti che più ci hanno convinto di Zenless Zone Zero è quello tecnico/artistico. Di tutte le produzioni Hoyoverse, ZZZ è quella che vanta il dettaglio grafico più elevato e un'estetica urban fantasy davvero azzeccata, la quale rappresenta un mix tra la tecnologia del futuro e l'immaginario degli anni ‘90. Certo, si tratta di un prodotto in cui non vi sono enormi mappe da esplorare ed è quindi stato più semplice per gli sviluppatori premere l'acceleratore sulla qualità visiva, ma ciò che conta è il risultato a schermo. Abbiamo apprezzato molto anche l'estetica dei personaggi, perlopiù waifu, che sono tra i più belli visti nei titoli della software house orientale.

Per chi se lo stesse chiedendo, il nostro test ha coinvolto sia la versione PC che quella mobile (iOS) e, approfittando di questa possibilità, abbiamo trascorso un bel po' di ore su entrambe le piattaforme. Complice anche la semplicità del gameplay, il gioco si è comportato benissimo su un iPhone di ultima generazione, dove gira in maniera fluida e senza mai un'incertezza anche con tutte le opzioni grafiche al massimo delle possibilità.



Dobbiamo inoltre sottolineare che la build provata a fine 2023 non presentava alcun tipo di bug o imperfezione tecnica, al punto da convincerci che il gioco sia ormai pronto e in attesa della finestra di lancio perfetta, magari tra la release della versione 2.0 di Honkai Star Rail e la 5.0 di Genshin Impact. Insomma, siamo davvero curiosi di mettere le mani sulla versione completa di Zenless Zone Zero, così da testare anche l'edizione PS5.