13 Sentinels: Aegis Rim, recensione della versione Nintendo Switch

Fondato nel 2002 da George Kamitani col nome originario di Paraguru, Vanillaware è un team di sviluppo che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico attraverso opere d'arte bidimensionali dalla straordinaria bellezza e traboccanti di particolari. In barba agli altrettanti meritevoli Dragon's Crown e Odin Sphere (siete a un click di distanza dalla recensione di Odin Sphere: Leifthrasir), ad oggi il capolavoro assoluto dei maestri del 2D è senza ombra di dubbio 13 Sentinels: Aegis Rim, un'avventura grafica unica e atipica con una componente ludica da gioco di ruolo strategico. Dopo aver entusiasmato i possessori di PlayStation 4, il titolo targato ATLUS è recentemente piombato su Nintendo Switch per arruolare nuovi guardiani in una fantascientifica lotta contro i Kaiju, ragion per cui vi proponiamo di seguito le nostre consolidate impressioni sul port realizzato dallo studio.

Una disperata lotta tra le epoche

Ambientata prevalentemente nella città di Ashitaba nel 1985, la trama di 13 Sentinels: Aegis Rim ruota attorno a un manipolo di studenti fuggiti da ere passate e future in seguito all'attacco di spaventosi kaiju anche noti come Deimos, i quali hanno appunto devastato in ordine sequenziale il mondo del 2065, quello del 2025 e infine quello del 1945.

Per qualche misteriosa ragione, però, il disastro non ha ancora avuto alcuna ripercussione sul 1985, spingendo un'organizzazione proveniente da un lontano futuro a stabilire la propria base operativa nella suddetta epoca. Avendo sviluppato una tecnologia avanzatissima, che tra le altre cose consente di viaggiare nel tempo, e perfettamente conscia che prima o poi i kaiju compariranno anche negli ultimi due decenni del ventesimo secolo, questa ha elaborato un piano per annientare una volta per tutte i Deimos e permettere al genere umano di sopravvivere, ma purtroppo le probabilità che l'operazione vada a buon fine sono estremamente basse. Sebbene alcuni di loro non ne siano ancora consapevoli, tredici ragazzini sono stati infatti selezionati dai responsabili del Progetto Egida per pilotare altrettanti mecha da combattimento cui è stato dato il nome di Sentinelle e che incarnano appunto l'ultima speranza dell'umanità.



A prima vista banale, quello di 13 Sentinels: Aegis Rim è in realtà un intreccio bizzarro e complicato, poiché non solo presenta la bellezza di tredici protagonisti per giunta dotati di route narrative individuali e intrecciate tra loro, ma la progressione non è affatto sequenziale, tant'è che il compito di unire i vari punti e ricostruire la corretta cronologia degli eventi spetta soltanto al giocatore.

Esplorando la squisita caratterizzazione dei vari personaggi e scoprendo di volta in volta le circostanze in cui questi si sono ritrovati a dover pilotare le gigantesche Sentinelle, inizialmente l'utente è travolto da una valanga di informazioni volutamente confuse e all'apparenza inconciliabili, ma che col passare delle ore tendono invece a incastrarsi fino a formare un entusiasmante puzzle. Alternando le angoscianti tematiche apocalittiche alle questioni adolescenziali che i suoi protagonisti affrontano quotidianamente, 13 Sentinels: Aegis Rim tiene incollati allo schermo per più di trenta ore circa, stimolando e sorprendendo il giocatore con colpi di scena intriganti, imprevedibili e spesso anche contorti.

Nonostante l'ineccepibile operato di traduzione e adattamento in italiano svolto da ATLUS, per il rovescio della medaglia la soverchiante quantità di testi proposti dalla Modalità Storia - che non a caso è caratterizzata dai ritmi tipici delle visual novel - e l'eccessiva frammentazione della narrazione rischiano di non incontrare i favori degli utenti poco attenti ai dettagli o non particolarmente propensi a leggere prolungate battute di dialogo. Una "pecca" in buona parte mitigata dalla portabilità di Nintendo Switch, grazie alla quale la trama articolata e cabalistica del prodotto può essere assaporata a piccole dosi anche in autobus o nei fugaci momenti di svago, rappresentando insomma una più che valida alternativa al classico libro da portare in viaggio.

Attack on Switch

Giacché l'impianto ludico del titolo Vanillaware non ha subito interventi di alcun tipo, in questa sede ci focalizzeremo soltanto sulla conversione per la macchina ibrida di Nintendo, invitandovi a consultare direttamente la nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim per PlayStation 4 per conoscere tutti i dettagli sul sistema di combattimento e sulla personalizzazione delle unità.

Chiunque abbia giocato la versione originale ricorderà che questa prestava di tanto in tanto il fianco a qualche calo di frame rate, soprattutto quando si utilizzavano gli attacchi più devastanti delle Sentinelle di Terza Generazione: le uniche dotate di bombe ad ampio raggio che, oltre ad annientare fino all'ultimo nemico sulla mappa, facevano letteralmente tremare un hardware più perforante come quello di PS4. Indipendentemente dalle Sentinelle dispiegate, in effetti su Switch i cali di frame rate si registrano con una frequenza maggiore, ma le oscillazioni sono davvero minime e, considerata la natura a turni del gameplay, non intaccano in alcun modo l'esperienza complessiva. Con nostra grande sorpresa, persino i tempi di caricamento sono rimasti pressoché i medesimi, confermandosi più che ragionevoli tanto in portabilità quanto in modalità docked.

Contraddistinti da uno stile a pastello, gli affascinanti fondali animati e gli sprite dipinti a mano formano uno splendido "dipinto interattivo" anche sul piccolo schermo di Nintendo Switch. Nonostante i colori vibranti ammirati a suo tempo nella versione originale siano soltanto un ricordo, l'eccezionale direzione artistica ha quindi conservato tutto il suo fascino mozzafiato, anche grazie a un'estetica bidimensionale abbastanza minimalista.



Il tutto è infine incorniciato dalla colonna sonora firmata da Sakimoto Hitoshi - già compositore, tra gli altri, di Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII e della saga di Valkyria Chronicles - il quale ha preparato sia brani delicati e personali che potessero accompagnare a dovere i toni assunti dalla Modalità Storia, sia delle melodie movimentate e adrenaliniche tanto quanto le battaglie contro i Deimos.