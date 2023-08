Agatha Christie Hercule Poirot The London Case Recensione: misteri a Londra

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case è il secondo capitolo della serie targata Blazin Griffin. The First Case è stato premiato con il BAFTA Best Game Award, ricevendo plausi da critica e pubblico per via del suo gameplay semplice ma interessante, che accompagnava la storia di una versione giovane e ancora inesperta di Hercule Poirot.



L'opera di ricerca e adattamento delle fonti originali è riuscita anche nel sequel in oggetto oggi, che in più vanta un comparto tecnico del tutto ammodernato. Eppure la struttura di The London Case (qui la nostra prova di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case) non ci ha convinto del tutto, a causa di alcune incertezze nella gestione dei ritmi e del gameplay.

I nuovi misteri di Londra

Il teatro della trama è Londra e il sipario si alza su un pensieroso e giovane Poirot, in viaggio verso la città a bordo di un traghetto. A poca distanza dal detective nativo del Belgio, ingaggiato per proteggere un quadro prezioso, una donna urla improvvisamente contro il facchino che le ha fatto cadere la borsa: ha infatti perduto un prezioso portasigarette decorato con lo stemma di famiglia.

Si tratta di un pretesto semplice ma efficace per introdurci ai primi membri del variopinto cast di personaggi e alle meccaniche di base su cui si fonda tutto il resto della visual novel. The London Case è concentrato sul racconto delle vicende piuttosto che sul gameplay, e si sviluppa con dialoghi, pensieri di Poirot, descrizioni di oggetti, prove e introspezione nella psicologia dei protagonisti.



Ogni testo è ben scritto e localizzato in italiano, inoltre è doppiato con efficacia in inglese, con un approccio quasi teatrale (pensiamo alla pronuncia di alcune parole e a un pizzico di overacting per i personaggi più particolari). Tornando alla storia: il portasigarette della nobildonna sembra sparito sul serio, ma nonostante l'impegno profuso il detective non fa in tempo a ritrovarlo. L'oggetto viene infatti rinvenuto subito prima dell'attracco a Londra e viene dato per "perso e ritrovato", non per "rubato e restituito".

Il giovane investigatore non è convinto e si promette di ripensare a tempo debito a quanto accaduto, ma non avrà modo di farlo per un bel po'. Difatti, nonostante la presenza di Poirot e tutte le precauzioni prese, il quadro che Hercule doveva sorvegliare viene rubato durante la festa tenuta per celebrarlo, in un museo. I sospettati hanno personalità ben differenziate, che spiccano sia nelle descrizioni nei menu, sia nel corso delle chiacchierate con Poirot, che subito attiva la "modalità segugio" per scovare il/la colpevole. Di certo non è stato il capitano Arthur J.M. Hastings, un collega che supporterà il protagonista per tutto il gioco, il cui nome dovrebbe essere noto ai fan del personaggio di Agatha Christie: egli è uno degli amici più fidati del detective, nonché probabilmente il più abile tra i suoi aiutanti ricorrenti. A parte lui nessuno dei presenti al momento del furto è escluso, perché come l'investigatore scoprirà a breve tutti hanno un possibile movente e hanno avuto almeno un'occasione per allontanarsi non visti dagli altri.



Senza contare che, già nei primi dei nove capitoli che compongono l'avventura, la situazione si complica in un modo che preferiamo non anticiparvi, ma che è pienamente aderente ai canoni dei romanzi di Poirot. Insomma, starà al nostro detective dipanare le ombre attorno a questo caso, appellandosi alle sue "piccole cellule grigie".

Più location in meno tempo

In un turbinio di situazioni e colpi di scena misurati ed eleganti la trama è interessante tanto quanto quella del primo capitolo. Anche stavolta Blazin Griffin ha consultato alcuni tra i lettori ed esperti più accaniti dell'autrice, per assicurare la canonicità degli eventi e un corretto sviluppo del protagonista principale.

Quanto alle location selezionate per inscenare il tutto, anche esse sono cronologicamente corrette, frutto di studi approfonditi e di fonti di ispirazione d'eccellenza. Su tutte spiccano le sale del museo, stanze in cui passeremo la maggior parte del tempo in gioco, peraltro tutte disegnate e modellate sulla base del Museo Kelvingrove di Glasgow. Sono impressionanti e piene di opere d'arte realmente esistenti da ammirare. Nessuna delle ambientazioni di The London Case ci ha deluso, decorate come sono da stoffe e materiali convincenti, oggettistica varia e numerosi effetti di luce o specchi. Menzione d'onore per la soundtrack originale che non viene mai a noia e per gli effetti sonori: fa sempre piacere pestare una pozzanghera e sentire la differenza rispetto al suolo asciutto.



Lo sapevamo già, perché i responsabili della dimensione artistica in Blazin Griffin ce lo avevano raccontato tempo fa, ma ora lo abbiamo constatato nel gioco completo: sul fronte visivo The London Case supera il predecessore in modo evidente. Gli sviluppatori hanno inserito la possibilità di ruotare la visuale intorno a Poirot, per guardare ogni stanza e scena del crimine da più angolazioni e scovare ogni prova utile. Di contro però il numero delle location proposte è stato ridimensionato, così come la durata dell'esperienza (parliamo di 6 ore contro le circa 10 di The First Case).



Spesso per i titoli story driven e puramente narrativi come questo è meglio puntare su densità di avvenimenti e qualità dell'intreccio, e non sulla longevità a tutti i costi. Il problema è che in più di un capitolo abbiamo ravvisato dei tentativi di diluizione dell'indagine attraverso fasi di backtracking un po' estenuanti, e rese ancor più pesanti dalle movenze flemmatiche del protagonista.

Le mappe mentali e l'indagine

La struttura del gameplay di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case è semplice e subordinata alla narrazione, ma è anche abbastanza strutturata. Non avrebbe avuto senso scrivere un giallo di Poirot, noto per la sua precisione al limite del fastidioso, in cui il detective non raggiunge una deduzione univoca e, quindi, con una trama non lineare. Pertanto il colpevole o i colpevoli sono individuati e isolati nella più classica delle scene "corali" di un romanzo di Agatha Christie, con tutti i personaggi radunati in una stanza chiusa e il protagonista che spiega per filo e per segno tutto ciò che ha scoperto.

Ogni ritrovamento è propedeutico alla prosecuzione dei fatti e i capitoli funzionano più o meno così: una premessa riassume quel che è successo prima ed espone, a grandi linee, gli obiettivi futuri tramite cutscene animate in 3D, non più con semplici illustrazioni statiche come nel precedente. In realtà, questa scelta ci ha lasciati interdetti, perché se da un lato propone inquadrature e tagli più cinematografici, dall'altro la qualità e la mobilità dei modelli tridimensionali visti nei filmati lasciano un po' a desiderare. Sia come sia, il prosieguo è sempre un'indagine dentro ambientazioni chiuse o limitate, piene di punti interattivi non sempre utili e anzi, spesso posti in loco come distrazioni. Se quando ci viene richiesto non esaminiamo sul serio "tutta la stanza" e non troviamo ogni elemento per arricchire le "mappe mentali" del detective, non sono previsti suoni o guide luminose di supporto, perciò preparatevi a lunghe e lente passeggiate per setacciare palmo a palmo le aree. A tal proposito, segnaliamo specifici "zoom" su parti delle location più importanti di altre. Quando ne scoviamo una la visuale passa in prima persona e dobbiamo utilizzare il fiuto di Poirot (e una lente di ingrandimento che si allargherà quando c'è un oggetto interessante) per scovare il maggior numero di prove, che si aggiungono in automatico a quelle rinvenute con la visuale isometrica.



L'azione si conclude proprio tra i pensieri dell'investigatore, che vanno uniti nelle mappe mentali e sbloccano le ultime rivelazioni e idee di Hercule. Con tutti gli strumenti accumulati, infine, egli può affermare con assoluta certezza ai diretti interessati "sei tu il/la colpevole!". Rispetto a The First Case, il processo di indagine si è fatto più sfaccettato. Apprezziamo che i modelli 3D e le texture in alta risoluzione siano stati adoperati per aggiungere profondità al titolo con le nuove meccaniche, ma a quale prezzo?

Gli utensili che sbloccano porte o risolvono enigmi minori - come capire la combinazione di una cassaforte - sono spesso mimetizzati fin troppo bene, o raggiungibili solo dopo una specifica e controintuitiva alternanza di ritrovamento, dialogo con uno specifico personaggio (non sempre posizionato nelle vicinanze dello strumento che ci serve) e poi un paio di deduzioni da eseguire nella mappa mentale del capitolo.



Forse per gli addetti ai lavori queste complicazioni dovevano rappresentare un ostacolo interessante per il giocatore: secondo il nostro parere, ci hanno condotto a tediosi momenti di backtracking e a nodi da sciogliere in modo non del tutto logico. Se si capisce come sfruttare una sequenza di lettere da usare per aprire un cassetto segreto, perché per usarla bisogna prima dialogare con un personaggio molto distante dall'enigma che siamo già in grado di risolvere?



Tale situazione, che abbiamo inventato per fare un esempio privo di spoiler, non ci è capitata molto spesso, ma dovevamo segnalare l'impossibilità di poter "saltare dei passaggi" anche quando già in possesso della soluzione. Di contro, alle volte nelle mappe mentali ci sono capitati dei nodi che apparentemente non avevano senso se connessi l'uno all'altro (e bisognava farlo).



Talvolta quindi abbiamo dovuto procedere per tentativi e solo quando abbiamo trovato ulteriori indizi che avvalorassero quel collegamento abbiamo avuto conferma della sua validità. Anche se sbagliamo qualche ipotesi non sono previste penalità: alla fine si raggiunge la risposta corretta, si trova l'oggetto mancante e si prosegue.