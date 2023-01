Age of Empires 2 Definitive Edition: un grande strategico su Xbox Game Pass

Che siate o meno appassionati di strategici in tempo reale, è davvero improbabile che Age of Empires non abbia fatto parte in qualche modo della vostra infanzia, soprattutto se siete nati a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Tra le numerose iterazioni di una serie che di recente ha visto debuttare anche il quarto capitolo (qui la recensione di Age of Empires 4), la più amata dai videogiocatori resta quasi certamente la seconda. Non è un caso infatti che Age of Empires 2 sia tornato con una Definitive Edition in forma restaurata che, a distanza di qualche anno dalla pubblicazione su PC, è appena giunta anche su console. Parliamo di un porting riuscito? Scopriamolo insieme.

Un RTS con il pad? È possibile!

Saremmo ipocriti se vi dicessimo di aver iniziato a giocare Age of Empires 2 Definitive Edition in versione Xbox con aspettative alte. Storicamente gli strategici in tempo reale non sono mai riusciti a far breccia nel mercato console per via della loro complessità e della difficile compatibilità del controller con lo stile di gioco. Sappiate però che il lavoro svolto dal team di sviluppo ha saputo stupirci in più di un'occasione e potrebbe aprire la strada a ulteriori prodotti di questo tipo in futuro.

Per fugare ogni nostro dubbio è stato sufficiente avviare il gioco sulla nostra macchina, visto che la prima cosa che appare a schermo non è il menu principale ma un corposo tutorial che - con tanto di doppiaggio in italiano - spiega per filo e per segno i rudimenti dell'RTS quando si gioca con un controller. Dopo un breve addestramento, all'utente viene anche data la possibilità di migliorare le sue abilità col pad grazie a una breve campagna dedicata a William Wallace e a una serie di sfide inerenti alle strategie belliche di Sun Tzu.



La soluzione utilizzata dallo studio prevede un'interfaccia completamente rivisitata per fare in modo che si possano avere sott'occhio tutte le informazioni necessarie e

i suggerimenti utili per i comandi disponibili. Complice anche la presenza di una nutrita schiera di scorciatoie e combinazioni di tasti che aiutano a selezionare tutte le unità di un certo tipo (pensiamo alle milizie), ma anche a riportare il cursore sul centro città o ad attivare il menu di costruzione, non abbiamo incontrato alcun tipo di ostacolo nel corso delle partite. Ci sono bastati pochi minuti per familiarizzare con questo modo di giocare e in men che non si dica siamo stati abbastanza abili da metter su piccoli insediamenti e fabbricare unità per poi assaltare il nemico. L'unico elemento di disturbo l'abbiamo incontrato in fase di posizionamento delle abitazioni, poiché il cursore ci ha reso difficoltosa in più occasioni la collocazione delle case in maniera precisa e ordinata.



Si tratta di una problematica circoscritta a questo specifico aspetto e che, ad esempio, non abbiamo riscontrato nella costruzione delle mura difensive. A tal proposito, citiamo anche l'intuitivo sistema utile per dare ordini in successione, fondamentale soprattutto nel corso della realizzazione in serie di piccoli edifici come le mura o le case: in questo caso, basta la semplice pressione di un tasto mentre si eseguono gli ordini per far sì che i comandi si susseguano, senza dover tenere costantemente d'occhio l'unità.



Un'altra meccanica interessante riguarda la gestione degli abitanti, ora non più soltanto di tipo manuale. Gli sviluppatori hanno implementato una sorta di automatismo che permette di scegliere l'approccio da adottare su una ruota con svariate opzioni.

Basta quindi un comando per decidere di dare istruzioni alle unità dedite alla raccolta di risorse su come suddividersi tra legno, oro, pietra e cibo, oppure per destinare l'accumulo di materiali a un fine specifico, come la produzione di un esercito o di poderose cinte murarie per proteggere gli edifici. Possiamo persino abilitare la gestione automatica delle coltivazioni, così che queste vengano condotte e tenute in salute senza continui interventi dell'utente.

Supporto alle mod e opzioni grafiche

Sul versante contenutistico, la Definitive Edition di Age of Empires 2 non riprende in toto l'offerta delle versioni Steam e Microsoft Store, poiché il grande assente dell'edizione Xbox è l'editor degli scenari. Questo significa che gli utenti hanno a disposizione solo la modalità Schermaglia, il multiplayer online (tramite i menu si può decidere se attivare il cross-play e giocare contro gli utenti PC) e le tantissime campagne, giocabili sia in singolo che in cooperativa.

Vista la mancanza dell'editor, che ci avrebbe permesso di mettere alla frusta il gioco, abbiamo deciso di trovare un'alternativa ugualmente valida. Abbiamo quindi avviato una partita personalizzata con risorse infinite e ci siamo sbizzarriti nella creazione di una vasta città con un esercito composto da quasi 200 unità, che poi abbiamo inviato nel bel mezzo delle strutture edificate dal nemico per generare un bel po' di caos a schermo. In maniera sorprendente, abbiamo notato che l'azione è rimasta quasi sempre fluida, anche nelle situazioni più concitate.



Gli addetti ai lavori hanno dotato questa incarnazione console di un'infinità di impostazioni grafiche e non delle classiche soluzioni con priorità a qualità visiva o frame rate. Gli ottimi risultati registrati nei nostri test sono relativi ai settagi predefiniti (in linea con quelli "Alto" su PC).

Spingendo l'acceleratore e impostando il tutto su Ultra, oppure attivando una delle tante opzioni nella configurazione manuale (anti-aliasing, render 3D dell'acqua, vignettatura, effetti di sangue sulla mappa e altre), qualche incertezza inizia a manifestarsi anche quando la situazione a schermo è meno vivace. In altre parole, se da un lato la decisione di fornire una così ampia scelta agli appassionati è apprezzabile, dall'altro non possiamo non avvertirvi: per trovare il giusto equilibrio tra dovizia di particolari e performance stabili dovrete lanciarvi in una paziente sperimentazione, proprio come su PC.



Quelle grafiche non sono le uniche opzioni aggiuntive disponibili, poiché al giocatore viene anche fornito tutto il necessario per modificare numerosi elementi dell'interfaccia e, per esempio, dare un aspetto o una dimensione diversa agli indicatori della salute delle unità, la cui versione predefinita ci è parsa troppo ingombrante. Non manca nemmeno il pieno supporto a mouse e tastiera, che garantisce a chi dispone di queste periferiche di giocare alla pari contro gli utenti PC. Segnaliamo infine anche quello alle Mod, sebbene al momento non vi sia molto a disposizione nelle librerie per testare questa funzionalità extra.