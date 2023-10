Alan Wake 2 Recensione: Remedy è senza freni, originale da far paura

"Questa storia è un mostro", sentenzia lo scrittore all'inizio dell'avventura. Ebbene, anche Alan Wake 2 è un mostro. Scevro, tuttavia, dell'accezione negativa.



Risaliamo all'origine del termine, alla sua radice latina. In ogni dizionario, la prima definizione di "monstrum" è "portento, prodigio", a cui segue, in seconda battuta, anche quella di "essere mostruoso", con valore dispregiativo. Alan Wake 2 è un mostro perché è un'esperienza prodigiosa che destruttura ogni regola precostruita. Va al di là delle pur presenti incertezze ludiche e trasforma il medium interattivo in una portentosa commistione di generi. È un survival horror, certo, ma anche un monumento all'arte a 360 gradi, dal cinema alla serialità, dalla letteratura alla fotografia, dalla musica al videogioco. Tutto si mescola e si interconnette, come se fosse un multiverso transmediale. Eccezion fatta per Kojima, nessuno ha mai osato tanto come Sam Lake (a questo link trovate il nostro speciale Alan Wake 2: come si genera la paura per Sam Lake) . A oggi, Alan Wake 2 è un unicum nel macro insieme dei giochi ad alto budget, nonché una delle opere più autoriali e destabilizzanti che esistano.

L'esplorazione

Dissezionare una produzione come Alan Wake 2 nelle sue singole componenti strutturali rischia di sminuirne il valore, ma ci provo comunque, se non altro per scrupolo di chiarezza.

Partiamo dal presupposto che il cardine ludico è quello di un survival horror dalla prepotente anima esplorativa, equamente suddivisa tra due personaggi: l'agente dell'FBI Saga Anderson e il ben noto scrittore. Per buona parte del tempo, l'ambiente sarà l'oggetto della vostra indagine. Soprattutto in compagnia di Saga, i luoghi boschivi adiacenti a Bright Falls andranno esplorati secondo le logiche di un gioco open map. Ogni macro area ha i suoi punti di interesse, le sue zone sicure, i sentieri più agibili e quelli più pericolosi, i casi secondari da individuare, gli enigmi da risolvere, le risorse da recuperare. Un dedalo di biforcazioni facilmente leggibile tramite le mappe, eppure caratterizzato da un'atmosfera malsana, orrifica. Che sia a Cauldron Lake, nella cittadina di Bright Falls o nelle paludi di Watery, ci saranno anche degli interni da visitare, architettati con tanta perizia da risultare quasi dei mini-dungeon dell'orrore. Nulla è fine a se stesso nella scenografia: i segni sui tronchi degli alberi, i quadri alle pareti, i documenti, i graffiti, i cartelloni pubblicitari e i poster trovano senso nell'economia del racconto, nella lore multistrato di Alan Wake e Control.



Inizialmente, l'esplorazione sembra parecchio guidata, ma lo è solo in parte, soltanto quando vogliamo che sia la trama a controllare le nostre azioni. Potremo anche non obbedire costantemente alle regole del racconto e muoverci a volte spinti solo dalla nostra curiosità, risolvendo qualche missione opzionale e osservando con attenzione l'ambiente che ci circonda. L'individuazione degli indizi per i casi primari è a prova di errore. Impossibile mancarli.

Potrebbe sembrare un limite, e magari nelle prime ore se ne sente un po' il peso, ma in realtà a lungo andare se ne capiscono le ragioni. Il luogo mentale di Saga (Mind Place) è una sorta di proiezione della psiche della protagonista, dove la detective traccia i collegamenti tra le prove e le deduzioni. Non esiste margine per sbagliare le connessioni, perché il gioco ci impedisce di unire due indizi irrelati. Quando la storia inizia a farsi più ingarbugliata, il riassunto delle indagini ci aiuta a comprendere come tutto sia al suo posto. La meccanica possiede anche un'altra funzione, di matrice perlopiù narrativa, ma in sede di recensione è meglio non spingersi oltre. Basti sapere che tutto acquisisce a tempo debito un suo peso specifico nell'insieme del gameplay. Bisogna solo attendere che la storia faccia il suo corso.



È vero comunque che nelle fasi iniziali Alan Wake 2 può dare l'impressione di essere un po' limitante, e questo - sotto certi aspetti - è una stonatura nel ritmo dell'avanzamento. Ma dopo poche ore (nelle 20 necessarie a portare a termine solo le missioni principali), quando si comprendono le regole del gioco e se ne rimane avvinti, tutto può ottenere un nuovo significato. Ci si accorge, insomma, che per ogni mancanza c'è una compensazione.

I casi principali di Saga sono troppo guidati? Benissimo, la ricerca dei secondari e il completamento degli enigmi vi impegneranno di più. Le deduzioni dell'agente dell'FBI sono incontrovertibili? E allora le sequenze con Alan appagheranno maggiormente la vostra materia grigia. Nel Luogo Buio (Dark Place) in cui lo scrittore è intrappolato, Sam Lake ha inserito una meccanica ludica brillante. Nell'esplorazione dell'articolato e mutevole mondo onirico, Alan si imbatte in quelle che vengono definite "Scene", ossia ambientazioni che devono essere modificate. Accedendo alla "Lavagna della Trama" nella mente del protagonista e sostituendo il soggetto di una determinata sequenza (come se stessimo apportando delle modifiche a un manoscritto), cambieremo la conformazione della scenografia, per aprire nuovi sentieri e svelare indizi nascosti. Qui c'è eccome margine d'errore, perché inserendo il soggetto sbagliato rischieremo di rimanere bloccati. Emergere dal pantano del labirinto non è particolarmente complesso, sia chiaro, e dopo qualche tentativo la via d'uscita si trova sempre. Resta comunque un meccanismo ludico che crea un bel po' di ansia in più, sia perché il Luogo Buio sa essere disorientante, sia perché c'è il rischio che alcuni "soggetti" sulla lavagna permettano alle Ombre ostili di comparire sulla scena, mettendoci in serio pericolo. Perdersi nella realtà onirica di Alan non è un'opzione improbabile.

D'altronde lo scenario è in continuo cambiamento. In alcune situazioni il mutamento è indipendente dalla nostra volontà, e dovremo orientarci seguendo le indicazioni suggerite dalla scenografia. In altre circostanze saremo invece noi stessi a cambiare la dimensione esplorabile, usando una speciale lampada che funge da interruttore, con la quale mutare la conformazione del Luogo Buio: imboccare la strada giusta sarà imprescindibile per la salvezza. C'è sempre qualcosa che ci attrarrà a sé in Alan Wake 2. Un simbolo che scintilla nella foschia, l'eco di un ricordo da dimenticare, un'immagine sbiadita nei recessi della memoria, teneri disegni tra il fogliame, singhiozzanti voci in lontananza. L'ambiente ci parla. E ci maledice.





Combattere i Posseduti

Il pericolo è dietro l'angolo a Bright Falls e nel Luogo Buio, tuttavia non è asfissiante. Le fasi in cui far cantare pistola e fucile con Alan e con Saga non sono molto numerose. Sotto certi aspetti è un bene, sotto altri un po' meno. L'assetto del gameplay mutua le dinamiche di un survival horror à la Resident Evil 2 Remake, tra munizioni centellinate, medikit e gestione dell'inventario.

Bisogna ammettere comunque che Alan Wake, ludicamente parlando, non è Resident Evil 2, e non riesce a raggiungerne gli standard qualitativi (per un ripasso, eccovi la recensione di Resident Evil 2 Remake). Forse ci prova, pur senza troppa convinzione. Nelle sequenze d'azione Alan Wake 2 non cade, ma nemmeno brilla con particolare fulgore. La mira è un po' ingessata, così come le schivate, e nel complesso gli scontri, per buona parte dell'avventura, non sono un elemento ricorrente. Potrà quindi sembrare che i potenziamenti alle armi e alle capacità dei protagonisti rappresentino solo un vezzo quantitativo, senza una concreta influenza sull'efficacia delle sparatorie. È vero solo parzialmente.

Verso l'ultimo quarto di gioco, infatti, i pericoli si intensificano, e trascurare l'incremento dell'arsenale potrebbe causare qualche ripercussione, soprattutto al grado di difficoltà più alto. Le armi e i nemici non sono presenti in gran numero, ed è una precisa scelta di game design che scansa la superflua sovrabbondanza di contenuti: accolti i feedback sulla ridondanza degli scontri a fuoco del primo capitolo, Remedy ne ha diminuito la frequenza, ha lasciato che l'idea del pericolo serpeggiasse più della minaccia concreta, e ha introdotto pochi ma ben diversificati archetipi di Posseduti. Il "rituale" per liberarsi delle mostruosità è sempre lo stesso: puntare la torcia contro di loro, esporne il nucleo, e premere il grilletto. Non ci sono grosse variazioni né particolari strategie da adottare, e al massimo sarà utile usare un bengala per dissipare l'oscurità intorno a grandi gruppi di nemici in un colpo solo. Fatta eccezione alcune boss fight e per un aumento delle battaglie durante gli ultimi atti, insomma, in Alan Wake 2 non si combatte spesso, e anzi la fuga è una delle soluzioni più applicabili per vender cara la pelle. Sarebbe stato apprezzabile comunque un miglior bilanciamento (specialmente nelle prime 8 ore) tra esplorazione, faccia a faccia con i Posseduti e meccaniche survival.

L'orrore secondo Remedy

Quella finora descritta è la sovrastruttura ludica di Alan Wake 2. Non ne rappresenta il cuore. Non ne identifica lo spirito. Non riesce nemmeno a delinearne il profilo, tant'è sui generis il lavoro di Sam Lake. L'orrore che inscena è proteiforme. La storia di Saga, giunta a Bright Falls per risolvere aberranti omicidi rituali, si intreccia con quella dello scrittore alla mercé della Presenza Oscura, in una dimensione dove l'arte può influenzare la realtà.

Ogni stilema del genere viene recuperato e sovvertito: c'è l'introspezione psicologica degli horror concettuali, c'è il gore dei B-movie, c'è l'ansiogeno ricorso a frequenti jumpscare "mentali", come a volerci calare nella visione di un folle. L'orrore sperimentato da Saga e quello provato da Alan (con due avventure che, da un certo punto in avanti, possono essere vissute nell'ordine che preferite) creano una precisa dicotomia che riflette due diversi approcci alla materia. Da una parte l'horror rurale, dei sobborghi americani, fatti di dicerie, rituali, superstizioni. È l'orrore dei boschi, delle streghe, delle nenie cantate ai bambini prima di metterli a letto. Dall'altro lato c'è invece l'horror urbano, un po' hard boiled (con palese riferimento a Max Payne), in una rappresentazione lisergica di New York, dove il terrore è il degrado circostante, gli omicidi nei vicoli lerci e bui, le insegne al neon del demonio mass mediale, degli studi televisivi, del mezzo di comunicazione che plagia le menti e distorce la percezione. È una storia impressionante, quella di Alan Wake 2, che parte dall'esterno per poi volgersi all'interno, in uno scavo intimo e logorante della psicologia dei protagonisti. Non è sempre una trama totalmente chiara e cristallina, ma questa criptica oscurità è la ragione del suo fascino. Certe domande rimarranno in sospeso. Fa parte delle regole di Alan Wake 2. Anzi, come ci dice spesso il gioco stesso: fa parte della logica del sogno.

Il weird

Vi ricordate come iniziava Control? Jesse Faden ci teneva ad avvertirci: "This is gonna be weirder than usual" - Sarà più strano del solito. E in effetti la precedente avventura di Remedy era anomala, un concentrato di bizzarrie che pescava a piene mani dalle opere di Jeff Vandermeer. Dopo aver visitato il Luogo Buio, fa quasi sorridere la premessa di Control. Non esiste niente di lontanamente paragonabile: Alan Wake 2 è il weird videoludico per eccellenza.

Al suo interno c'è di tutto, ogni sfumatura della corrente letteraria iniziata nel secolo scorso: mutazione grottesca del corpo, orrore subdolo e intimo, mescolanza di stili e generi, terrore dell'ignoto, persino accettazione della anomalia come pseudo-normalità (volete approfondire? Eccovi lo speciale su Control e la letteratura New Weird). Alan Wake 2 è la summa di quello che è stato il weird - sia "vecchio" che "nuovo" - in letteratura. Conoscere le opere - ad esempio - di Barker, Miéville e Vandermeer non è certo essenziale per lasciarsi travolgere dalla follia di Remedy, ma aiuta a tracciarne i lineamenti, a comprenderne gli obiettivi, a valutare il profondo sostrato culturale e artistico in cui sguazza con piena padronanza degli strumenti espressivi del videogioco.

Cosa rende unico Alan Wake 2

Alan Wake 2 è la somma delle sue parti. È unico perché osa. Suddividendo e descrivendo schematicamente le sue componenti emergono dei tasselli di assurdità visive e ludiche che rischiano di sembrare sconnessi, mescolati senza criterio. Eppure funzionano. Per qualche miracolo, funzionano. Per questo ho definito "prodigioso" il gioco nell'introduzione. L'inserimento delle scene in live action è così ben amalgamato da lasciar di stucco, mentre la sovrapposizione nello scenario di visioni oniriche (simili a quelle di Control) è portata all'eccesso.

Quando il mondo si impasta, le dimensioni si incrociano, l'immagine proietta a schermo la manifestazione degli incubi dei protagonisti, Alan Wake 2 esplode in una spirale di tensione. Per 20 ore si ha la sensazione di giocare a un incubo, che nell'apparente anarchia delle sue leggi possiede comunque delle specifiche regole. Dobbiamo capirle, accettarle, interiorizzarle. Ci sono frangenti in cui Sam Lake esagera volutamente, entra ed esce dal reame del kitsch, e lo fa per stemperare l'ansia, per ridurre la spocchia di alcune soluzioni autoriali e non prendersi troppo sul serio. Preparatevi a un banchetto di bizzarrie: frammenti di un assurdo talk show che si intervallano a cortometraggi in live action sul modello della filmografia arthouse; momenti musicali che fanno impallidire la scena del labirinto di Control; registrazioni su vecchie televisioni a tubo catodico che danno l'impressione di star osservando un video proibito, maledetto, che mai avrebbe dovuto essere visto. È orrore puro, multiforme, in un crescendo di sorprese e interconnessioni. Ciò che più colpisce è che nulla è lasciato al caso, pur nell'apparente scollamento dei linguaggi con cui Lake parla al giocatore/spettatore.



La visione di Remedy è la cornice di una riflessione sull'arte, sulla realtà come percezione, sulla metanarrativa, sulla rottura della quarta parete, sul rapporto tra autore e personaggio. A tratti Sam Lake si trasforma in un "Pirandello dell'orrore". D'altronde, nella Prefazione a Sei Personaggi in cerca d'autore, troviamo il seguente passo: "Quale autore potrà mai dire come e perché un personaggio gli sia nato nella fantasia? Il mistero della creazione artistica è il mistero stesso della nascita naturale".

In un turbinio di follie, Sam Lake riflette insomma sul valore dell'autorialità, e lo fa tramite ogni mezzo: la scrittura, in primis, che è in fondo ciò da cui tutto parte; poi il videogioco, il cinema, anche la fotografia e - ultima ma non per importanza - la musica. I brani originali realizzati per il gioco non sono solo ammalianti e appartenenti a generi parecchio diversificati, ma hanno un valore diegetico, perché si inseriscono nella storia, la arricchiscono, e certe volte persino ci suggeriscono come interpretarla. I suoni sono una componente fondamentale di Alan Wake 2, veicolo primario, quasi più delle immagini, della paura. Sibili tra le fronde, voci nell'ombra che invocano il protagonista, litanie, lamenti, fruscii, dolori sussurrati: sono le note che compongono uno dei sound design più "mostruosi" mai realizzati.

Come gira su PC e console

Gran parte della riuscita del virtuosismo visivo di Alan Wake 2 è merito del Northlight Engine. Un motore piuttosto pesante, che causa qualche grattacapo di troppo, ma che sa farsi perdonare quando permette di dar forma a guizzi artistici di elevatissima caratura. Volti, effetti e animazioni sono i migliori mai realizzati da Remedy e il salto generazionale rispetto a Control è avvertibile. Ho esplorato Bright Falls e il Luogo Buio su PC: con una CPU Intel Core i7 7820X da 3.60GHz, 16 GB di RAM e una dignitosa Nvidia GeForce RTX 2080, a dettagli Medi e Ray Tracing Basso, il frame rate oscillava intorno ai 35 fps, per un'esperienza visivamente comunque piuttosto potente.

I bugÈ una questione un po' peculiare, ma va affrontata. In fase di recensione spesso tra colleghi si comunica, si parla, ci si confronta. Così facendo, sono venuto a conoscenza del fatto che su PC alcuni recensori si sono imbattuti in bug decisamente invalidanti, capaci persino di bloccare la progressione. Ed è quindi sacrosanto che un simile impedimento abbia un peso nella valutazione di chi lo ha incontrato. Remedy ne era comunque già al corrente, e tramite mail ci ha informato di aver provveduto a sistemare l'errore con un aggiornamento pre-lancio. Fortunatamente, a me non è accaduto nulla di troppo problematico. In 20 ore di gioco il software non ha mai avuto un arresto forzato e nessun bug mi ha impedito di proseguire. È possibile che sia stato baciato dalla fortuna, ma quello che devo riportare su queste pagine è la mia personalissima esperienza con la produzione, da cui scaturisce il giudizio che vedete in calce. Ho voluto segnalare gli errori riscontrati dai colleghi se non altro per una questione massima chiarezza. Un problema comune a tutti è invece quello dei sottotitoli: a volte (ma non sempre) durante le cinematiche e i filmati in live action la sottotitolazione è andata fuori tempo, è rimasta impressa sullo schermo troppo a lungo, oppure non è apparsa nemmeno. È un difetto sia della versione PC sia di quella PS5, ma nulla che un semplice aggiornamento non possa risolvere.

Qualche rallentamento c'è stato, senza dubbio, nonché qualche sporadico ritardo nel caricamento delle texture, ma nulla che pregiudicasse in alcun modo l'esperienza. In redazione abbiamo poi testato il gioco (ma senza completarlo di nuovo) anche su PS5. Sulla console Sony Alan Wake 2 propone le consuete due modalità: Qualità a 30 fps (non stabilissimi) con risoluzione a 2258 x 1270p, e Prestazioni, che sblocca il frame fino a 60 fotogrammi al secondo (ma non li raggiunge con costanza), con risoluzione a 1505 x 847p. Al di là del conteggio dei pixel, posso garantirvi che la tecnica di upscaling utilizzata da Remedy si dimostra perlopiù in grado di mantenere un buon equilibrio tra fluidità e qualità dell'immagine, con quest'ultima che solo di rado manifesta flessioni davvero significative. Sebbene il divario tra i due preset sia percepibile, specialmente per gli occhi più allenati, la resa complessiva risulta sempre abbastanza soddisfacente, pur optando per la modalità performance. In buon sostanza, anche su PS5 il titolo del collettivo finlandese è una gioia per gli occhi, capace di avviluppare i sensi dell'utenza in una spirale di scorci suggestivi e visioni inquietanti, che trasudano un'eccezionale attenzione per i dettagli e una profonda coerenza tra le fondamenta concettuali dell'esperienza e la sua estetica. Ogni aspetto del comparto grafico, dall'illuminazione all'effettistica, è tarato per alimentare le stranianti atmosfere del viaggio di Saga e Alan verso gli abissi dell'inconoscibile. Tramite le informazioni forniteci da Remedy, sappiamo poi che Xbox Series X presenta le stesse opzioni proposte su PS5, mentre su Series S non è prevista la modalità Performance.

Un'altra configurazione - di Alberto Lala

È chiaramente il path tracing il protagonista assoluto dell'opera. Il ray tracing "completo" e in tempo reale lascia senza fiato, consentendo di raggiungere un livello di profondità e realismo che fino a non troppo tempo fa si riteneva impensabile in questo settore. Tuttavia, anche in raster il gioco riesce a manifestare la sua potenza visiva, merito di un lavoro certosino del team di sviluppo, pur perdendo negli aspetti chiave su cui interviene il path tracing, non ultimi i riflessi e le ombre, altrimenti piatte e monotone.

L'ambiente è stato concepito chiaramente per dare il meglio di sé con l'illuminazione in tempo reale, tra insegne al neon e luci di servizio di metropolitane ormai in disuso, i cui tenui bagliori si riflettono in maniera irregolare e soprattutto credibile. Tutto questo ha chiaramente un grosso prezzo, ma siamo riusciti a giocare in maniera gratificante su una piattaforma di fascia media con processore Intel Core i5-14600K, 32 GB di RAM DDR5 e RTX 4070. La scheda video ha mostrato di poter dominare la scena sia in FullHD che a 1440p, faticando non poco nella gestione del 4K, non essendo stata progettata per questa risoluzione. Remedy consiglia questa scheda per giocare in FullHD con Ray Tracing attivo.



Grazie al set completo di tecnologie NVIDIA, aggiornato con Frame Generation e Ray Reconstruction (caratteristica chiave del DLSS 3.5), la scheda riesce a produrre 100 FPS in FullHD, 75 in QuadHD e 30 in 4K, anche se sconsigliamo questa soluzione per via del basso numero di fotogrammi di partenza, che portano Frame Generation a produrre un quantitativo eccessivo di artefatti in movimento, oltre a far aumentare una latenza già di per sé compromessa proprio dai pochi FPS prodotti.



Per giocare in 4K, dunque, proprio come da requisiti della software house, si dovrà puntare sulle impostazioni prive di illuminazione in tempo reale: in questo modo, con Frame Generation attivo, si potrà giocare a una media di 60-40 FPS con la sola Super Resolution attiva.