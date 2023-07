Aliens Dark Descent Recensione: strategia al cardiopalma

Paragonare Aliens: Dark Descent con il franchise XCOM, come è ormai abitudine fare per qualsiasi strategico in cui si affrontano alieni, non potrebbe essere più errato. Il titolo di Tindalos Interactive è un RTS lontano dalle proposte di Firaxis, che accoglie a braccia aperte la propria natura di adattamento videoludico.



Ripropone egregiamente l'atmosfera e le creature dell'universo cinematografico e al contempo guarda alle meccaniche di Shadow Tactics: Blades of the Shogun e Darkest Dungeon (qui la recensione di Darkest Dungeon 2). Il risultato è un interessante connubio, capace di offrire un'esperienza variegata ma con un'intelaiatura ludica imperfetta.

Nessuno può sentirti urlare...

Non conoscessimo l'anno in cui si svolgono le vicende di Dark Descent, non avremmo alcun elemento a permetterci di collocare questo titolo dopo la trilogia originale. Ci troviamo nel 2198, 19 anni dopo gli eventi di Alien 3, eppure i personaggi che incontriamo nel prologo ignorano l'esistenza e la natura degli xenomorfi: tra questi il responsabile Hayes, unica sopravvissuta sulla stazione spaziale in orbita attorno al pianeta minerario Lethe, e il sergente Harper, comandante della USS Otago che giungerà in suo soccorso.

Colpita dai satelliti di quarantena attivati dalla stessa Hayes, la Otago si schianterà su Lethe, ormai abitato unicamente da cultisti impazziti e xenomorfi in libertà. Il compito dei Colonial Marines che comanderemo sarà quello di fermare l'infestazione, ricostruire la propria nave e fuggire dal pianeta. Narrativamente parlando, la trama è assimilabile a quella di uno spin-off che non reinterpreta o estende il canone cinematografico. Le missioni da completare porteranno sempre ai medesimi risvolti di trama e la dozzina di mappe che fanno da sfondo alle nostre imprese non ospitano elementi procedurali.



Vista la lunghezza di ogni incarico principale, possiamo comprenderne i motivi: ciascun livello è stato studiato attentamente per tenerci occupati dai trenta minuti alle quasi due ore, nei casi più estremi. La durata delle missioni dipenderà anche dalla nostra abilità e dal sangue freddo. Ad ogni modo, se c'è un aspetto in cui Aliens Dark Descent eccelle è l'atmosfera che permea ogni istante di gioco.

A rimanere impressi nei nostri ricordi non sono tanto i momenti di supremazia tattica, ma quelli in cui abbiamo evitato i nemici in perlustrazione: mentre ci infiltravamo nei tenebrosi corridoi delle basi abbandonate della Weyland-Yutani, ci siamo fatti strada con le torce delle nostre armi, coi passi dei soldati che rimbombavano sulle pareti metalliche e l'iconico "bip" del rilevatore di movimento che accresceva la tensione. Sempre più di frequente vediamo generi videoludici mescolarsi in modi inaspettati: pensare a un survival horror RTS sarebbe stato comunque un grande sforzo d'immaginazione. Tuttavia questa dicitura descrive molto bene Aliens: Dark Descent, uno strategico in cui la pausa tattica e la gestione di limitate risorse si uniscono allo stealth e alle scarse probabilità di sopravvivenza negli scontri con le creature del franchise madre. Una volta schierato, il nostro team dovrà fare di tutto per evitare ogni tipo di contatto ostile, sparando il meno possibile per non attirare i nemici. Nel mentre, ci sarà chiesto di tenere sotto controllo il livello di stress individuale che, se troppo elevato, porterà i marines nel panico e malus di vario genere.



Per quantità di aspetti a cui badare in partita, non possiamo dire che Dark Descent si risparmi. Abbiamo trovato molto interessante, ad esempio, la possibilità di saldare le porte di una stanza per sigillarci al suo interno e creare un ambiente sicuro dove far riposare i nostri soldati, una pratica fondamentale nelle fasi avanzate delle missioni, quando gli xenomorfi inizieranno a essere numerosi. Nello specifico, a ogni contatto con gli abomini un apposito indicatore porterà a una progressiva escalation, incrementando il numero di alieni all'interno della mappa.

In alcuni frangenti di particolare rischio, non abbiamo potuto far altro che estrarre la nostra squadra per non perdere in via permanente una o più unità. Il gioco non raggiunge minimamente il livello di paura di Alien: Isolation (qui la recensione di Alien Isolation), anche a causa della visuale isometrica. Tuttavia, la costante caccia all'uomo degli xenomorfi e l'ansia di vederli sbucare all'improvviso contribuiscono a donare un clima di tensione alle nostre spedizioni.

Una dimensione ludica tra pregi e difetti

In Dark Descent, invece che comandare ogni membro della squadra singolarmente, muoviamo i nostri uomini come una singola unità. Sarà il gioco a selezionare il soldato che svolgerà un dato compito, in base a quali delle cinque classi presenti avremo schierato. Ad esempio, sarà un medico (se presente) a trasportare un soldato ferito, mentre hackerare o saldare una porta sarà prerogativa del tecnico.

Gli utenti amanti della microgestione però potrebbero non digerire questa precisa scelta degli sviluppatori e adesso vi spiegheremo il perché. Il gioco ci permetterà di assegnare ai soldati delle abilità aggiuntive, a prescindere dalla loro classe d'appartenenza. Ad esempio, uno dei nostri militari potrebbe godere di un bonus al loot delle risorse sparse nei livelli. Il problema è che se l'IA non dovesse assegnarlo alla raccolta degli oggetti utili, preferendogli un compagno a caso, gli effetti benefici della skill che gli avevamo donato andrebbero persi.



Pur essendo un tratto caratteristico di Dark Descent, il movimento di gruppo ha un impatto negativo sulla godibilità delle fasi stealth. Se la nostra squadra è dispersa, c'è più rischio che la formazione possa attirare attenzioni indesiderate. L'imprevedibilità dei percorsi decisi in autonomia dall'IA - una volta impostata dall'utente la destinazione - può dare qualche grattacapo nelle fasi d'esplorazione e permettere agli xenomorfi di scovare i nostri. In queste situazioni, pur non volendo, siamo stati costretti ad abbandonare l'approccio stealth per ricorrere alle abilità di combattimento e dare il via allo scontro a viso aperto, soprattutto in presenza di un buon numero di creature nemiche.

I marines infatti fanno fuoco automaticamente per tenere a bada le mostruosità ma questo semplice assetto offensivo non basta praticamente mai a fermarle (sono in grado di schivare gran parte dei proiettili). In sostanza, bisogna ricorrere in continuazione alla pausa tattica per sfruttare le skill dei vari membri dell'unità, col ritmo dell'azione che si fa molto frammentario. Tra una missione e l'altra dovremo gestire la Otago: qui potremo curare le ferite dei marine, sia fisiche che mentali, promuoverli per sbloccare nuove abilità, dotarli di armi migliori (ottenute con le risorse raccolte durante le missioni) e ricercare nuove tecnologie utilizzando campioni di xenomorfi. Questo aspetto dell'avventura serve principalmente per far scorrere il tempo, visto che ogni giorno di riposo concesso ai soldati comporta l'aumento del livello di infestazione su Lethe. Il fatto è che questi frangenti "di guarigione" sono molto poco coinvolgenti: non vediamo i nostri uomini o l'Otago vera e propria, giacché dobbiamo limitarci a operare con delle semplici schermate. Tolto il livello di difficoltà estremo, Dark Descent è alla portata di tutti e offre una campagna completabile in circa 20 ore. La dimensione strategica, come abbiamo visto, non è particolarmente approfondita (complice il ruolo dell'IA nella gestione delle operazioni), ma in compenso il comparto narrativo ci regala delle cutscene di indubbia efficacia registica, perché cariche dell'essenza dell'universo cinematografico.

Game over, man!

Filmati a parte, gli eventi raccontati non si sono rivelati molto efficaci, vista anche la presenza di un gruppo di antagonisti non del tutto riuscito a nostro avviso. Tuttavia, i conflitti morali che si scatenano a più riprese tra i personaggi, coadiuvati da dialoghi credibili, aiutano a distogliere l'attenzione da animazioni molto rigide nelle cutscene, in cui assisteremo a dei primi piani sui personaggi.



Anche i modelli dei soldati non sono particolarmente convincenti ma se non altro la visuale isometrica riesce a nascondere abbastanza bene questa semplificazione. Il vero problema è che a causa della presenza di numerosi dettagli scenici negli ambienti da esplorare, i marine tendono a incastrarsi spesso in porte e angoli dei livelli. Ci sono poi delle ingenuità sul fronte scenico, si pensi alle urla inopportune dei soldati durante le fasi stealth, che talvolta finiscono per spezzare del tutto l'immersione.

A queste si accompagna qualche bug di troppo, come alcuni datapad collezionabili che non risultano raccolti, o l'opzione di riposo che a volte sparisce dopo aver saldato ogni porta di una stanza, facendoci perdere inutilmente preziose risorse. La frequenza di questi intoppi purtroppo è abbastanza elevata e in alcune occasioni ha provocato la perdita di ore di progressi: ci ha infatti costretto a ricaricare i checkpoint per proseguire nell'avventura senza trovarci alla guida di uomini privi di riposo (e quindi con malus annessi).