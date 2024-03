Alone in the Dark Recensione: un ritorno che fa paura solo a metà

Il nome di Alone in the Dark è di quelli capaci di rievocare ben più di un ricordo (qui lo speciale sull'originale Alone in the Dark). È infatti anche a questo peculiare titolo, partorito dalla geniale mente del designer Frédérick Raynal, che si deve l'alba dei survival horror. Stiamo parlando di un'opera seminale, di un prodotto per certi versi avanguardistico nell'industria videoludica di 30 anni fa, capace di generare una sequela infinita di emuli ed eredi spirituali. Nel corso del tempo, a causa di una gestione tutt'altro che ottimale del franchise, Alone in the Dark sembrava destinato a rimanere relegato in un polveroso antro del cuore dei videogiocatori, un triste epilogo per fortuna scongiurato dall'intervento di THQ Nordic.



Una volta acquisita la licenza, il publisher ha riportato indietro le lancette dell'orologio e messo in lavorazione un gioco per riportare in auge il glorioso passato dell'IP. Affidato alle cure dello studio svedese Pieces Interactive, il nuovo Alone in the Dark si configura come una sorta di reinterpretazione del capitolo originale. Non un semplice ammodernamento grafico, né un reboot completo della serie, dunque: questo progetto, si prefigge l'obiettivo di rivisitare gli avvenimenti di Derceto Manor, introducendo modifiche strutturali e contenutistiche volte a ringiovanire l'esperienza.

La paura è ciò che ti protegge dalle cose in cui non credi

Uno dei fattori più sorprendenti ai tempi dell'annuncio di questo revival è stato sicuramente l'inclusione nel progetto di una figura molto in vista nel panorama horror videoludico contemporaneo: lo sceneggiatore di Frictional Games Mikael Hedberg, già assurto agli onori della cronaca per aver imbastito l'impianto romanzesco della terrificante serie Amnesia e del piccolo gioiello metanarrativo che porta il nome di Soma (qui la nostra recensione di Soma).

Una prospettiva piuttosto allettante, soprattutto se applicata all'immaginario inquietante e opprimente che ci si aspetta da un videogioco titolato Alone in the Dark. E in effetti, pur ricordando da vicino quanto visto nel capostipite in termini di atmosfere e tematiche trattate, l'intreccio narrativo di questa iterazione del brand propone una certa visione autoriale sulle oscure vicende di Derceto Manor, che si riflette anche in qualche inatteso sviluppo della trama (a proposito di case dell'orrore, ne abbiamo visitata una per Alone in the Dark).



L'incipit di Alone in the Dark rimane pressoché inalterato rispetto alla versione del 1992: siamo nella Louisiana dei ruggenti anni '20, precisamente nella zona paludosa del bayou, un'ambientazione tanto affascinante quanto adatta alla costruzione di una storia dai tratti angoscianti. A seguito della misteriosa scomparsa del noto pittore Jeremy Hartwood dalla casa di cura Derceto per i pazienti affetti da patologie mentali particolarmente gravi, la giovane nipote Emily assolda l'investigatore privato Edward Carnby per indagare tra i corridoi della magione e trovare risposte sulle sorti dell'amato zio.

Giunti sul posto, tuttavia, i due dovranno fare i conti con gli abitanti della struttura: dagli infermieri alle persone ricoverate, dagli attendenti ai medici, tutti sembrano nascondere dei segreti, alcuni dei quali costringeranno i protagonisti a scavare tra le pieghe del loro tortuoso passato. Si tratta di una storia intrigante e ben scritta, gestita coi giusti tempi e ricca di gustosi dettagli da scoprire sia mediante i frequenti dialoghi che tramite i numerosi oggetti collezionabili (diari, ritagli di giornale, lettere e via dicendo) sparsi in ogni anfratto della magione. Quello che in principio appare come il delirio di una persona affetta da debilitanti difficoltà psicologiche, in realtà nasconde una verità ben più agghiacciante, con un secondo atto capace di giocare con le aspettative dell'utente e di rivelare alcuni impensabili colpi di scena.



Lo studio Pieces, tra l'altro, ha avuto la brillante intuizione di concedere ai giocatori la possibilità di selezionare quale dei due personaggi interpretare dall'inizio alla fine della campagna tra l'ereditiera Emily, evidentemente più coinvolta a livello emotivo in questa grigia vicenda, e l'integerrimo detective Edward, più pragmatico e meno incline a credere alle preoccupanti voci che si rincorrono tra le stanze della residenza.



A seconda della scelta effettuata, le interazioni con gli NPC, gli scambi di battute e perfino alcune sequenze filmate cambiano anche in maniera piuttosto marcata offrendo, in sostanza, due prospettive diametralmente opposte sul racconto. Se dovessimo trovare un difetto in questa intelaiatura narrativa, indicheremmo l'eccessiva sporadicità delle interazioni tra i due protagonisti: dal momento che per una buona porzione della campagna entrambi si muovono all'interno degli stessi ambienti ci sarebbe piaciuto vederli incontrarsi più spesso, magari scambiandosi opinioni sul proseguimento delle indagini.



Non sono, quindi, due storie complementari che si intrecciano (elemento che avrebbe moltiplicato il fattore rigiocabilità, ndR) ma più due punti di vista divergenti sullo stesso percorso, influenzati, ovviamente, dal vissuto pregresso dei due individui. Niente di particolarmente grave, si intende, ma sarebbe stata la proverbiale ciliegina sulla torta di un'esperienza che, almeno sotto il profilo della sceneggiatura, ha saputo convincerci.

I fondamenti del survival horror

Per quanto concerne il comparto ludico, invece, Alone in the Dark si muove tra alti e bassi, tradendo forse un po' la relativa inesperienza del team di sviluppo alle prese con questo particolare genere videoludico: Pieces Interactive è una compagnia che conta un numero di dipendenti piuttosto modesto e che, fino a oggi, si era occupata di progetti di scala ridotta come Magicka 2, l'espansione Ragnarok di Titan Quest e altri giochi per dispositivi mobile. Il team svedese ha assimilato correttamente i concetti basilari della filosofia alla base degli indimenticabili classici del genere horror, traducendola in questa versione di Alone in the Dark con risultati, invero, positivi solo in parte.

Il titolo si fonda sui medesimi principi che hanno garantito il successo di tanti grandi esponenti della categoria: l'esplorazione, la raccolta delle risorse, la risoluzione degli enigmi e, ovviamente, il combattimento. Durante le fasi di perlustrazione, in particolare, il gioco riesce davvero a incanalare sensazioni simili a quelle provate in compagnia dei suoi illustri predecessori, dando l'impressione di trovarsi in un luogo ostile dove il pericolo potrebbe nascondersi dietro ad ogni angolo.



Mentre ci si muove tra i corridoi di Derceto Manor o nelle altre ambientazioni che compongono le circa sette ore necessarie a portare a termine ciascuna delle due campagne, il nostro alter-ego può raccogliere munizioni, armi, chiavi e tanti altri strumenti utili per accedere a nuove porzioni di scenario e a proseguire il cammino.

A frammentare l'incedere del personaggio controllato ci pensano gli immancabili enigmi ambientali realizzati con una certa maestria dai designer di Pieces: tra casseforti da sbloccare, porte da aprire e puzzle da risolvere, Alone in the Dark può garantire una certa varietà di situazioni, tutte abbastanza stuzzicanti al netto di un paio di esempi più criptici e meno riusciti della media. Il fiore all'occhiello, in tal senso, è un talismano mistico che i protagonisti ottengono dopo pochi minuti dall'inizio della trama che è un elemento ricorrente della narrazione e viene impiegato, a livello di gameplay, come autentico perno su cui ruotano alcuni dei momenti più sorprendenti dell'avventura. Come vi anticipavamo poco più sopra, però, il gameplay presenta alcune note stonate che impediscono al progetto di raggiungere particolari vette di eccellenza. Sono soprattutto le sezioni di combattimento a costituire il principale tallone d'Achille dell'intera produzione di Pieces Interactive e THQ Nordic. Il gioco adotta una visuale con telecamera posta alle spalle del personaggio (simile a quella dei recenti remake di Resident Evil, per intenderci), un espediente che in passato si è rivelato spesso vincente nella creazione di titoli dalla spiccata componente action ma che, in questo caso, rappresenta l'unica postilla favorevole in un contesto tutt'altro che roseo.



Nell'ambito degli scontri a distanza, il sistema di puntamento appare leggermente impreciso, con il reticolo di mira che si restringe e allarga a dismisura ad ogni minimo tocco dello stick dedicato, mentre la registrazione dei colpi sui modelli degli avversari non è sempre puntuale come sarebbe stato lecito sperare. Inoltre, in alcuni frangenti, specie negli scenari più claustrofobici, la gestione della telecamera mette in mostra notevoli criticità che impediscono di mirare ed espongono il giocatore agli assalti delle creature da incubo che popolano questo tetro mondo.



In linea teorica, proprio in queste occasioni il gioco dovrebbe spingere a optare per l'impiego di una delle decine di armi bianche disseminate un po' ovunque: purtroppo però questi strumenti di morte versano in condizioni se possibile ancora peggiori rispetto alle controparti da fuoco. Usare attacchi corpo a corpo significa vedere il protagonista di turno esibirsi in animazioni davvero legnose, col personaggio che rimane col busto pressoché immobile mentre ruota le spalle in un movimento del tutto innaturale.

Come se non bastasse, le armi di questo tipo causano danni eccessivamente ridotti, non consentono di respingere i nemici in avvicinamento e dopo appena 4 o 5 colpi le vedremo rompersi lasciandoci completamente scoperti alle offensive degli abomini. La presenza copiosa di munizioni anche a livello di difficoltà medio rende l'impiego delle bocche da fuoco un'alternativa più vantaggiosa in praticamente ogni situazione, cosa questa che riduce ulteriormente l'utilità effettiva degli strumenti melee.



C'è anche un lieve accenno di interazione ambientale con oggetti come bottiglie e mattoni che possono essere scaraventati contro le creature per tentare di stordirle. Sfortunatamente questi gingilli possono essere sfruttati solo in punti specifici della mappa e non spostano di molto gli equilibri delle contese. È come se si trattasse di una meccanica appena abbozzata e non amalgamata correttamente nel DNA dell'esperienza.

Il sinistro fascino dell'oscurità

Arriviamo, infine, al lato estetico dell'opera di Pieces Interactive. Alone in the Dark può vantare una direzione artistica alquanto ispirata che trae le proprie influenze direttamente dalle architetture tipiche dell'America di inizio '900. Derceto Manor, ad esempio, è un luogo dalle fattezze tipiche dello stile gotico in voga nel sud degli Stati Uniti negli anni '20, un posto senza dubbio affascinante ma allo stesso tempo capace di intimorire per via delle sue dimensioni generose e dell'austerità del suo aspetto.

Il setting perfetto per un gioco dalle atmosfere orrifiche, non c'è che dire. Unreal Engine 4 è alla base di una presentazione visiva un po' arretrata e dalle problematiche abbastanza evidenti già dopo poche ore dall'avvio. L'azione si mantiene sempre fluida e gli ambienti nel complesso sono gradevoli a vedersi, ma le superfici in bassa definizione e l'effettistica rudimentale finiscono per svilire il colpo d'occhio.



Anche i due personaggi principali, interpretati dagli attori hollywoodiani David Harbour (il Jim Hopper di Stranger Things) e Jodie Comer (la Villanelle di Killing Eve) sono realizzati piuttosto bene e con dovizia di particolari ma le animazioni facciali e quelle del corpo si sono dimostrate non curate a sufficienza e non riescono a restituire efficacemente la drammaticità di alcuni momenti. Buono il design dei nemici, firmato dall'illustratore statunitense Guy Davies, già collaboratore del celeberrimo cineasta Guillermo del Toro, sebbene il bestiario comprenda ben poche tipologie di avversari differenti.

A questo vanno aggiunte alcune criticità relative alle compenetrazioni poligonali tra scenari e mostri, ai frequenti crash riscontrati su PC (fortunatamente compensati da un ottimo sistema di checkpoint) e altri piccoli problemi che abbiamo registrato nel corso delle nostre prove. Una situazione inspiegabilmente precaria, considerando anche il rinvio di quasi cinque mesi subito dal gioco rispetto all'originale data d'uscita.



Efficace invece il comparto sonoro, con le splendide musiche orchestrali in salsa Doom Jazz composte dal celebre Jason Köhnen. Il doppiaggio in inglese, dal canto suo, alterna momenti abbastanza convincenti ad altri in cui l'indiscutibile talento dei due attori non riesce ad emergere con la forza che ci saremmo aspettati.