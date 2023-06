Amnesia The Bunker Recensione: un nuovo incubo nella prima guerra mondiale

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Frictional Games vanta un curriculum di tutto rispetto in materia di horror videoludici, che spazia dalla saga di Penumbra allo splendido SOMA, passando per la celebre serie Amnesia, che ha saputo catalizzare l'attenzione degli appassionati del genere grazie a dei setting indovinati e ad alcune trovate di gameplay particolarmente brillanti.



Dalle tetre architetture del castello di Brennenburg (qui la recensione di Amnesia The Dark Descent), all'agghiacciante vicenda di A Machine for Pigs (nella recensione di Amnesia The Collection trovate anche A Machine for Pigs) fino ad arrivare alla spedizione nell'Africa coloniale di Rebirth, il brand di Amnesia si propone come una sorta di antologia dell'orrore con ambientazioni e storie sempre differenti ma legate da un filo conduttore fatto di atmosfere da incubo e da una struttura ludica pensata per rendere il giocatore impotente di fronte alle creature infernali che si celano nell'oscurità. Sotto questo aspetto, Amnesia: The Bunker non fa eccezione, sebbene Frictional abbia pensato di arricchire la formula classica con una pletora di novità interessanti, di cui stiamo per parlarvi.

L'orrore della Prima Guerra Mondiale

La trama di The Bunker ci mette nei panni del soldato di fanteria francese Henri Clement e immerge in una delle pagine più tragiche della storia dell'umanità: la Prima Guerra Mondiale. La parte iniziale della campagna, che funge anche da tutorial per le nuove meccaniche introdotte da Frictional, vede Clement tentare di sopravvivere agli assalti nemici in una trincea colpita pioggia battente mentre i terribili rumori della battaglia si susseguono in lontananza.

Dopo pochi minuti, il nostro protagonista viene ferito da un proiettile alla gamba mentre tenta di portare in salvo un compagno e si accascia tramortito al suolo ma, fortunatamente, viene soccorso dagli alleati e condotto in un bunker per ricevere le cure del caso. Al suo risveglio da un breve periodo di coma, però, Henri si ritrova in un luogo apparentemente disabitato, in cui regna un inquietante silenzio. Entrato in contatto con uno dei pochi soldati rimasti nell'area, scopre che gli ufficiali del battaglione hanno abbandonato il fortino in fretta e furia facendo addirittura saltare l'ingresso dietro di loro con la dinamite, quasi come se volessero impedire a qualcosa di inseguirli.



E in effetti, appena sotto il suolo del bunker, si aggira una creatura violenta, feroce e assetata di sangue, che sembra non gradire la luce e che ha letteralmente decimato il reggimento lasciando il povero Henri come unico superstite.

L'unico modo per riuscire ad evadere da questa terrificante situazione e ritrovare il caldo abbraccio del Sole è quello di reperire candelotti di dinamite da qualche parte nel dedalo di corridoi che si attorcigliano nelle profondità e tentare di aprire un varco nella parete di roccia. Un'impresa tutt'altro che semplice: come da tradizione nella saga di Amnesia, i giocatori dovranno orientarsi in un territorio ostile, reperire chiavi per avere accesso a zone chiuse e trovare oggetti utili a portare in salvo la pelle mentre la Bestia non perderà occasione per far avvertire la sua spaventosa presenza. Non è certamente un'esperienza per deboli di cuore. La nuova ambientazione partorita dalle menti di Frictional per Amnesia: The Bunker è probabilmente la più riuscita dai tempi del primo e memorabile capitolo. Il layout della mappa è realizzato in maniera piuttosto leggibile e, grazie ad un posizionamento intelligente di cartelli e punti di riferimento, risulta abbastanza agevole navigare nella labirintica scenografia architettata dallo studio svedese, mentre la natura limitante e claustrofobica del bunker contribuisce alla costruzione di un clima davvero opprimente.



Segnaliamo anche alcune buone scelte di game design, che consentono di gestire in modo differente la risoluzione di determinati problemi. Per aprire una porta bloccata, ad esempio, si potrà optare per abbatterla con uno dei grossi mattoni sparsi nei livelli, o decidere di farla saltare in aria con gli esplosivi. Fate attenzione però: il mostro ha un udito formidabile...



Dimenticate, dunque, l'incedere più calmo di Rebirth, che aveva causato qualche malumore tra gli estimatori del genere. La nuova incarnazione di Amnesia mette da subito in chiaro la volontà di intimidire l'utenza, non solo per merito di una gestione esemplare di suoni, luci e ombre ma anche per la presenza costante della creatura, che si manifesta molto più spesso rispetto a quanto visto nel precedente episodio del franchise (regalando frequenti salti dalla sedia).

Affrontare l'incubo

Sotto il profilo del gameplay, Amnesia: The Bunker parte dalle solide basi da viaggio horror in prima persona gettate dalla saga, ma le impreziosisce con una serie di trovate legate alle peculiarità del protagonista e all'ambientazione. Il nostro Henri, infatti, non è un personaggio inerme come i suoi predecessori: è invece un soldato, addestrato all'utilizzo di armi, granate e strumenti utili alla vita militare. Fin dal principio infatti saremo equipaggiati con un potente revolver la cui presenza, nell'economia del gioco, implica diversi risvolti inediti per un titolo di Amnesia.

Utilizzando la pistola potremo distruggere i lucchetti che ostacolano l'apertura di specifici passaggi o far brillare barili esplosivi opportunamente posizionati davanti a porte di legno per avere accesso a nuove aree del bunker. Avremo inoltre la possibilità di ferire momentaneamente la bestia, guadagnando secondi preziosi per sfuggire alle sue grinfie. Ad ogni modo - è bene chiarirlo - non siamo di fronte a una rivisitazione in chiave orrifica di Call of Duty. The Bunker vi metterà a disposizione un numero limitatissimo di munizioni e risorse, che sarà necessario gestire oculatamente per massimizzare le chance di sopravvivenza.



Un solo proiettile sprecato potrebbe davvero fare la differenza tra la vita e la morte. Come se non bastasse, il suono prodotto dagli spari potrebbe attirare l'entità verso la vostra posizione, mentre la ricarica dell'arma è stata resa volutamente lenta e macchinosa. Costringe i giocatori a inserire manualmente ogni singolo colpo nel tamburo del revolver, per lasciarli esposti alle malefiche attenzioni dell'avversario. Discorso analogo per la torcia che, al contrario di quanto avveniva nelle precedenti iterazioni della serie, è utilizzabile senza particolari limitazioni per illuminare gli ambienti (ma viene azionata da una dinamo che genera rumore ogni volta che viene ricaricata).

Anche sotto questo punto di vista, scegliere il momento giusto per fermarsi ad alimentare questo strumento, sarà di vitale importanza se si vuole evitare di farsi individuare dal mostro. Quest'ultimo, comunque, non rappresenta l'unica minaccia che si aggira nel bunker: anche i numerosi ratti dagli occhi iniettati di sangue che abitano nel sottosuolo potrebbero aggredirvi e consumare rapidamente la salute del malcapitato protagonista. Per fortuna, l'arsenale a disposizione di Henri comprende granate a frammentazione, bombe a gas e molotov con cui tentare di disperdere i roditori, che sguazzano nei malsani locali del rifugio. Nemmeno a dirlo, l'inventario possiede un numero molto ristretto di slot e più volte vi ritroverete costretti a scegliere quali oggetti trasportare e quali abbandonare sul posto, in un clima di tensione e incertezza che è indispensabile per la buona riuscita di prodotti di questo tipo.



Il flusso del gameplay, infine, si basa sulla presenza di un'area sicura in cui è possibile tornare in qualsiasi momento per salvare la partita, consultare la mappa, avere accesso al deposito utile ad organizzare gli strumenti reperiti sul campo e, cosa ancora più importante, rifornire il generatore elettrico del posto con le taniche di carburante disseminate ovunque nello scenario. Così facendo, per un ristretto periodo di tempo, potremo esplorare alcune aree del fortino senza preoccuparci delle insidie che potrebbero celarsi nel buio. Davvero un'ottima trovata. Più in generale, le soluzioni concepite dai creativi di Frictional hanno permesso a questo viaggio dell'incubo di non farci mai abbassare la guardia per tirare il fiato, a vantaggio del tasso di coinvolgimento delle vicende narrate.

Tecnica e design

Resta da trattare il lato tecnico di Amnesia: The Bunker, forse l'aspetto che ci ha convinto di meno dell'intera produzione. I modelli poligonali del protagonista, degli oggetti e anche dei nemici, non raggiungono gli alti standard odierni del genere. Il discorso purtroppo lo estendiamo al comparto texture e agli effetti visivi, che spesso risultano in bassa risoluzione.

Intendiamoci, il colpo d'occhio generale è buono, merito anche dell'oscurità che permea i luoghi che andremo a visitare. Eccellente, invece, il lavoro svolto sotto il profilo sonoro, con un'ottima riproduzione dinamica dei rumori dei passi, dei versi della creatura e dei lamenti del nostro alter-ego: queste attenzioni aumentano l'immersività dell'esperienza e rendono possibile orientarsi nelle tenebre affidandosi al proprio udito.



Il comportamento della Bestia, sulla carta, ricorda quello dello xenomorfo di Alien: Isolation, sebbene non possa competere con la creatura del titolo di Creative Assembly in materia di intelligenza artificiale. Mentre ci si aggira nei corridoi del bunker è possibile vedere il nostro letale avversario che emerge dai buchi nelle pareti per lanciarsi al nostro inseguimento o che sfonda porte chiuse per tentare di stanarci.

È come se fosse un mortale gioco del gatto col topo dove all'utente tocca lo sciagurato ruolo del roditore: si può scappare, ci si può nascondere, si può anche tentare di contrattaccare ma il nemico ci è evidentemente superiore in termini di forza fisica e di raffinatezza dei sensi. Avrebbe potuto beneficiare di una maggior varietà di soluzioni offensive, ma tutto sommato va bene così.