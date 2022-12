Among Us VR Recensione: è davvero divertente anche in realtà virtuale?

Nonostante il feedback positivo al lancio, nei primi anni Among Us non ha mai raggiunto un bacino di utenza particolarmente elevato. La pandemia ha dato nuovo slancio all'esperienza, portando addirittura 1,5 milioni di giocatori simultanei tra smartphone e PC, numero tale da convincere InnerSloth a realizzare versioni per le maggiori console.



Eppure, il picco è durato poco: da luglio a settembre 2020 c'è stato un aumento superiore al 700% su Steam; nel 2022, invece, si è scesi attorno ai 6000 giocatori. L'esplorazione della dimensione offerta dalla realtà virtuale mentre il trend è ormai trascorso è una vera sorpresa, che ci ha incuriosito non poco. Abbiamo quindi giocato ad Among Us VR per ottenere una risposta precisa al quesito sorto nelle nostre menti: questo peculiare prodotto può rinascere in questo formato?

Alla riscoperta di Skeld

Esplorare la mappa originale di Among Us, l'astronave The Skeld, vestendo i panni dell'iconico personaggio è un'esperienza decisamente bizzarra, ben distante dalle sensazioni che si possono provare giocando su altre piattaforme. Su Meta Quest 2 e PCVR è come un mondo completamente nuovo, dove solo le regole alla base della ricetta ludica sono rimaste le medesime.

A tal proposito, non ci sono nuovi ruoli oltre ai classici Astronauta e Impostore, tantomeno mappe aggiuntive come Polus o MIRA HQ o effetti cosmetici particolari al di fuori dei classici offerti al lancio originale. In poche parole, lo spin-off per la realtà virtuale sembra il semplice adattamento del progetto iniziale a una nuova periferica. Ma è nel momento in cui ci si unisce a una partita che la sensazione muta sensibilmente: gli elementi proposti in una The Skeld lievemente ritoccata nel design hanno una qualità del tutto inattesa, sempre dai connotati cartoon ma riprodotti ottimamente in tre dimensioni.

Dal reattore nucleare alla sala di comando, l'astronave sembra immensa vivendola in prima persona, e girovagare tra corridoi e stanze alla ricerca delle mansioni da completare - o degli astronauti da uccidere - aggiunge al divertimento una sensazione di smarrimento e terrore difficilmente replicabili altrove. Riscoprire The Skeld con gli occhi degli omini dell'equipaggio, e le loro mani gigantesche, non pensavamo potesse trasformarsi in un'esperienza comedy horror con una naturalezza così disarmante: mentre il gioco come lo abbiamo conosciuto nel 2020 consente di avere una panoramica della stanza in cui ci si trova e di accedere con immediatezza a tutte le informazioni necessarie relative alle task e ai crewmate accanto a noi, l'avventura in prima persona di Among Us VR richiede continua attenzione all'ambiente circostante e alle azioni degli altri personaggi, tra coloro che vogliono completare mansioni e chi vuole in realtà eliminarci. Il divertimento si scontra con un timore continuo, che da solo - soprattutto se in buona compagnia - rappresenta una vera fonte di intrattenimento.

Semplice, ma efficace

Le missioni da completare durante una partita nei panni dell'innocente crewmate sono poche e davvero elementari: la più banale prevede un semplice tap su schermo per l'upload di alcuni file, seguito da un'attesa apparentemente interminabile del caricamento ricca di suspence. Altre chiedono interazioni più concrete, come l'espulsione della spazzatura (caratterizzata da effetti visivi tanto piacevoli quanto utili per la componente di deduzione sociale), o la pressione di una specifica sequenza di pulsanti mostrata su schermo.

La più divertente da noi individuata è probabilmente l'"Acchiappa la Talpa" collocato nell'infermeria, dove bisogna schiacciare piccoli alieni che sbucano da una scrivania; niente di esaltante, ma dal fattore di interattività superiore a quello delle restanti mansioni disponibili. L'unica nota negativa riguarda l'avvio di ogni minigioco: anziché accedervi senza soluzione di continuità, Among Us VR passa allo schermo nero per porre il giocatore nell'unica posizione fissa predisposta per procedere con l'attività. Questo breve, apparente caricamento, a nostro avviso, rischia di rompere l'immersione. La vera componente ludica viene introdotta dalla chat vocale a prossimità, fattore che costituisce il cuore dell'esperienza multiplayer: come altri giochi di deduzione sociale alla Town of Salem o Werewolf Online, comunicare è cruciale per individuare il nemico il più presto possibile, e prima di affermare che un giocatore è "sus" servono prove convincenti, ottenibili prevalentemente con il dialogo continuo con gli altri astronauti e la visualizzazione delle mansioni completate da altre persone, in quanto alcuni effetti grafici visibili dopo il loro compimento sono veri e propri indizi per determinare il ruolo di un giocatore.



Da Impostore il gameplay è altrettanto intuitivo, con una icona sulla parte inferiore della visuale in prima persona che ci ricorda quando possiamo uccidere un astronauta utilizzando il trigger anteriore del controller. Aprendo la mappa, poi, è possibile accedere a tutte le opzioni di sabotaggio applicabili per depistare i sopravvissuti e complicare il raggiungimento del loro obiettivo, ovvero completare tutti i minigiochi. Usare i condotti dell'aria al fine di navigare rapidamente per tutta Skeld richiede il semplice movimento del joystick, grazie a cui ci si "teletrasporta" da un punto all'altro in un batter di ciglia.

In linea generale le interazioni con gli altri giocatori e i minigiochi sono fluide e avvengono senza animazioni anomale o bug che compromettono la piacevolezza dell'esperienza. Durante il playtest a porte chiuse il match si è concluso per problemi tecnici soltanto una volta, apparentemente a causa di una desincronizzazione tra server e utenti. Fortunatamente si è trattato di un caso isolato. Il lavoro di InnerSloth con Schell Games e Robot Teddy è dunque solido, non distanza dall'esperienza ludica originale, almeno su carta, ma in realtà molto più coinvolgente.

Il futuro, tra meme e contesto sociale

Ciononostante, il futuro di Among Us VR è un'incognita non indifferente. Nell'introduzione abbiamo discusso del successo del progetto attribuibile alla necessità di socializzare in un periodo di isolamento forzato, accompagnata dalla spinta dei content creator su Twitch e YouTube, che hanno provato e promosso Among Us dagli Stati Uniti al Giappone.

Se da un lato possiamo affermare con certezza, dunque, che Among Us VR funziona nella sua semplicità ed eleva a tutti gli effetti l'esperienza, dall'altro sappiamo che parte della sua bellezza è dovuta proprio all'originario trend comico figlio dei tempi che hanno visto debuttare il prodotto. Giocare utilizzando termini come sus, amogus o sfruttando l'aspetto dell'astronauta per dare vita a situazioni buffe e imprevedibili è inevitabile per molti. In buona sostanza, non dubitiamo che la ricetta ludica possa continuare a irretire il pubblico fidelizzato, costituito da adolescenti che continuano ad apprezzarlo e giovani adulti che ogni tanto ci si divertono ma, soprattutto se pensiamo alla necessità di acquistare una periferica ad hoc, non sappiamo quanto Among US VR possa riuscire a proporsi a una fetta più vasta d'utenza. A prescindere da tutto, questa incarnazione del prodotto ci ha strappato sorrisi e ha saputo generare in noi una certa carica tensiva e questi sono elementi che di certo ne attestano l'efficacia.