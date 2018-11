Animus Stand Alone Recensione: un Action RPG mobile ispirato a Dark Souls

I soulslike hanno rappresentato un genere a dir poco seminale per le ultime due generazioni videoludiche. Da ogni dove, alcuni dei più recenti esponenti del mercato ruolistico hanno tentato di emulare le creature misteriose e affascinanti di Hidetaka Miyazaki, e non deve stupire se anche le frange più piccole dell'industria abbiano deciso di imbarcarsi in questo non facile percorso. Tra questi c'è TENBIRDS, talentuoso team di sviluppo specializzato nel settore mobile. La software house, circa un annetto fa, ci ha regalato un diamante grezzo di rara bellezza in ottica gaming su smartphone: Animus Stand Alone, un action RPG che dei soulslike - e in particolare proprio dall'anima stilistica ed estetica di Dark Souls - sembra aver strappato il cuore ancora pulsante, riversandolo nel proprio petto in un risultato che possiamo definire altamente soddisfacente.

Guerriero solitario

Animus ci mette nei panni di un guerriero solitario, che per l'appunto si erge da solo contro orde di creature che sembrano aver infestato un antico regno, dando forma a una terra arida e ormai priva di vita, in cui è la morte a regnare sovrana. L'incipit di partenza del gioco di TENBIRDS ci cala quindi nel più classico degli immaginari dark fantasy, che proprio dalle ambientazioni decadenti di Dark Souls sembra aver tratto tutto il fulcro del proprio game design.

In Stand Alone la trama principale conta poco o nulla: sarà necessario tener presente il prologo, che funge da classico spiegone narrativo al fine di carpire tutti i dettagli della lore imbastita dalla produzione. Nulla di eclatante, in tal senso, e neanche di particolarmente originale, eppure l'action RPG per dispositivi mobile si fa apprezzare pienamente per le sue ben rodate meccaniche di gameplay. Non è forse vero che proprio i titoli della serie souls brillano maggiormente sul piano ludico piuttosto che su quello narrativo?

In tal senso, anche Animus Stand Alone si conferma un'esperienza stimolante e a tratti impegnativa per tutti gli utenti che decideranno di approcciarvisi, estremamente profonda e stratificata in ottica di gameplay e longeva al punto giusto.

La progressione del gioco avviene tramite una serie di livelli: ciascuno stage è presente in punti strategici collocati su una mappa del mondo, ma ognuno degli step include una serie di ulteriori scenari interni per esplorare anfratti sconosciuti, sgominare bestie di ogni tipo e totalizzare un certo quantitativo di esperienza che potrà essere spesa in un ampio sistema di progressione del personaggio. Tra accrescimento delle statistiche, nuove abilità e soprattutto equipaggiamenti sempre migliori e differenti, il combat system della produzione è una continua e costante scoperta, poiché attraverso l'utilizzo di svariati tipi di armi sarà possibile scegliere lo stile di scherma a voi più congeniale. Potrete optare per spada e scudo per una lotta ben bilanciata tra attacco e difesa, oppure equipaggiarvi con speciali artigli che prediligono la velocità fulminea a discapito della copertura. L'intera avventura, dunque, si svolge in stage non molto lunghi o complessi in termini di level design, ma disseminati di mostri da sconfiggere che - quando presenti in grande numero - potrebbero creare più di qualche grattacapo al giocatore. L'intero sistema, tuttavia, si presta a una certa ripetitività di fondo, dal momento che sia gli ambienti che il bestiario si ripropongono mostrando una certa stanchezza sul piano della varietà: il protagonista può avanzare nell'area di gioco, che si presenta con strutture piuttosto lineari. Dopo aver abbattuto i nemici che incontra sul proprio cammino, giunge a un boss finale la cui sconfitta sarà necessaria per portare a termine la missione.

Come un souls

Animus Stand Alone non vive di sole quest principali: l'avventura è infatti zeppa di missioni secondarie, la cui struttura tuttavia non si discosta troppo dal canone dell'intera esperienza. Completare quante più mappe possibili diventa importante e utile in ottica grinding, dal momento che sarà necessario livellare il più possibile per affrontare le battaglie senza particolari grattacapi. Il gameplay, in ogni caso, si dimostra complesso quanto basta e in grado di fornire un buon tasso di sfida, seppur siamo ancora lontani dalle meccaniche ostiche imbastite nei soulslike che animano il mercato dei Tripla A. Ciononostante Stand Alone ci propone un sistema di combattimento semplice ma immediato: due comandi basilari fanno capo ad altrettanti tipi di attacco che possono essere concatenati tra loro in combinazioni con cui infliggere danni maggiori.

Ci sono poi i pulsanti preposti alla parata e alla schivata, compreso l'utilizzo di un oggetto curativo e di un comando con il quale interagire. Il tutto si traduce in un'interfaccia che, così descritta, potrebbe sembrare caotica e confusionaria se rapportata al display di uno smartphone: eppure risulta perfettamente amalgamata alle ridotte dimensioni dello schermo senza risultare limitante sul piano della visibilità. L'intero assetto di pulsanti è presente nella parte destra del display, sulla quale sarà possibile pigiare per eseguire tempestivamente l'azione che si desidera. Le funzionalità del touchscreen risultano ben implementate, anche se la gestione della telecamera potrebbe rivelarsi inizialmente difficoltosa, soprattutto se rapportata al movimento del personaggio. A tal proposito, però, interviene un comando di puntamento automatico che, quando non aggancia nemici presenti nell'area circostante, indirizza la visuale verso un punto ideale per una visione d'insieme ottimale.

Tutto ciò, in presenza dello schermo touch del ROG Phone con cui abbiamo testato Animus Stand Alone, si è tradotto in un'esperienza fluida e piacevole, soddisfacente sia sul piano dei modelli poligonali, sia su quello della pulizia delle texture e degli effetti particellari. Elementi che, grazie all'ottimo assetto tecnico garantito dal ROG Phone, si sono tradotti anche in un rapporto eccezionale di risoluzione e frame rate, privo di oscillazioni degne di nota.