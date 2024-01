Another Code Recollection Recensione: Nintendo riporta in vita il passato

Il nome Cing, software house nipponica fondata nel lontano 1999 e tristemente tramontata agli inizi del 2010, non è di certo tra quelli capaci di far suonare un campanello nella memoria della stragrande maggioranza degli appassionati di videogiochi. Eppure, proprio al lavoro del team di Fukuoka, specializzato principalmente nello sviluppo di avventure grafiche punta-e-clicca, si devono alcuni dei titoli più interessanti della sconfinata ludoteca di Nintendo DS e Wii.



Stiamo parlando di autentici oggetti di culto provenienti direttamente dal fervente mercato videoludico di inizio millennio, prodotti che facevano largo utilizzo delle caratteristiche peculiari dell'handheld a due schermi di Nintendo e del WiiMote. L'affascinante Hotel Dusk: Room 215, l'originale Another Code Two Memories e il suo sequel diretto Another Code R - Viaggio al Confine della Memoria sono solo alcuni esempi della produzione dell'azienda che rischiavano di finire in un immeritato dimenticatoio a causa della difficoltà di preservare e riprodurre questo tipo di giochi sulle più moderne console.

Una collection volta alla preservazione

Fortunatamente, con una mossa a sorpresa, Nintendo ha deciso di recuperare la proprietà intellettuale di Another Code e di lanciare come parte della lineup esclusive Nintendo Switch del 2024 una collection riveduta e corretta dei due capitoli della serie, usciti rispettivamente su DS nel 2005 e su Wii nel 2009.

Another Code Recollection arriva su Nintendo Switch e porta con sé una completa revisione della struttura ludica volta ad adattare lo schema di comandi al nuovo hardware, una veste grafica e artistica rinnovata e perfino qualche piccolo ritocco alla sceneggiatura. Si tratta, insomma, di un'operazione ideata per conferire alle due incarnazioni di Another Code una certa continuità ludica e narrativa, limando le (lievi) incoerenze di scrittura delle versioni originali e portando le due avventure di Ashley Mizuki Robbins ad un pubblico tutto nuovo.

I due viaggi di Ashley

Another Code Recollection, come vi anticipavamo, include entrambe le iterazioni della serie: Two Memories e Viaggio al Confine della Memoria, quest'ultima sbloccabile solo dopo aver portato a termine la campagna del primo gioco. La trama è rimasta quasi del tutto immutata rispetto alla versione per Nintendo DS. Vestiamo i panni di Ashley Mizuki Robbins, una ragazza appena tredicenne dalla capigliatura nivea e dagli occhi straordinariamente espressivi, ma dal passato drammatico.

Orfana di madre dalla tenera età a seguito di un tragico avvenimento dai contorni oscuri, Ashley è stata affidata alle cure della zia Jennifer poco prima che anche suo padre, il brillante neuroscienziato Richard Robbins, sparisse letteralmente nel nulla senza offrire alcun tipo di spiegazione. Tutto questo fino a quando, in occasione del suo compleanno, la protagonista riceve un regalo misterioso, accompagnato da una lettera scritta da parte di suo padre, che la invita a raggiungerlo sull'Isola Blood Edward, un minuscolo atollo al largo delle coste di Washington D.C. salito agli onori della cronaca per la funesta sorte capitata ai componenti della famiglia nobiliare degli Edward. È, naturalmente, uno shock notevole per la Ashley che, accompagnata dalla zia, parte alla volta dell'isola per ricongiungersi con il genitore, ormai quasi del tutto svanito dalla sua memoria d'infanzia. È una storia intrigante, quella di Two Memories, un dramma familiare che mescola elementi da visual novel con quelli tipici delle avventure punta-e-clicca, condendo il tutto con qualche ispirazione sci-fi.



Certo, stiamo parlando comunque di un intreccio narrativo che comprende la presenza di spettri e congegni tecnologici avveniristici, ma che riesce a conservare una sua coerenza logica anche quando ai giocatori viene richiesto un certo grado di sospensione di incredulità. In breve, già nell'ormai lontano 2005, Cing aveva saputo tratteggiare una vicenda emozionante, con qualche interessante spunto di riflessione che, a quasi vent'anni di distanza, riesce a risultare ancora fresca e perfettamente godibile grazie al sapiente lavoro svolto sulla scrittura dei dialoghi e sulla corretta gestione dei ritmi della narrativa.



Discorso leggermente diverso per il sequel, Viaggio al Confine della Memoria, che pur potendo contare su un canovaccio a suo modo coinvolgente, mostra il fianco a un incedere fin troppo diluito del racconto, che finisce per risultare eccessivamente prolisso. Il sequel di Two Memories permette di seguire Ashley in un nuovo capitolo della sua vita, lontana dalle vicende di Blood Edward.

Per evitare ogni anticipazione, essendo un sequel, eviteremo di addentrarci nell'analisi della trama, e ci limiteremo a dire che, Viaggio al Confine della memoria, pur con una linea narrativa intrigante, soffre di uno svolgimento dal ritmo troppo discontinuo. Laddove Two Memories si sviluppa in 6/7 ore di gioco, infatti, il seguito richiede quasi il triplo del tempo per essere completato.



Se a questo aggiungiamo una trama tutto sommato ben scritta ma lontana dai livelli di pregio dell'originale, capirete bene che siamo di fronte a un prodotto di tutt'altra pasta rispetto ai fasti della prima avventura. Va detto, comunque, che sotto il profilo contenutistico, Another Code Recollection è un pacchetto di indubbio valore che consente con un unico acquisto di recuperare due importanti avventure grafiche della Grande N.

Ricordi perduti, segreti oscuri

Sotto il profilo del gameplay, come accennavamo in apertura, Another Code Recollection applica una sostanziale reinterpretazione del sistema di controllo dei due capitoli del brand. Sebbene Two Memories facesse leva sulle caratteristiche hardware di Nintendo DS e, analogamente, Viaggio al Confine della Memoria vantasse l'impiego del WiiMote per indagare tra gli scenari naturalistici di Lake Juliet, questo remake rinuncia alle suddette peculiarità per adottare uno schema di comandi comune per entrambi gli episodi.

Una scelta che capiamo, viste le profonde differenze tra le piattaforme originali e la moderna ibrida di Nintendo, ma che indubbiamente finisce per sottrarre un po' di unicità alla formula di gameplay dei giochi di Cing. Tanto per fare un esempio, l'originale Two Memories richiedeva agli utenti di risolvere gli enigmi ambientali proposti tramite l'utilizzo del touch screen o del microfono integrato ma anche di interagire in modi fantasiosi con la console, ora ruotandola di 90 gradi per leggere alcuni documenti come se si tenesse in mano un libro, ora chiudendola e riaprendola per svelare nuovi indizi. Recollection, invece, sostituisce tutte queste ingegnose trovate di gameplay con un controllo diretto tramite l'impiego degli stick analogici, dei tasti e, in qualche rara occasione, del giroscopio interno di Switch.



La quasi totalità dei rompicapi deve essere risolta scorrendo con un cursore sullo schermo fino ad evidenziare l'oggetto con cui si vuole interagire per poi completare l'operazione premendo i tasti posti sulla parte frontale e dorsale della console, elemento abbastanza inspiegabile, se si considera anche anche l'attuale ammiraglia di Nintendo possiede un pannello touchscreen.



L'unica reale variazione sul tema è costituita dall'impiego dei controlli di movimento in alcuni sporadici momenti della campagna anche se, va segnalato, la realizzazione di questi mini-giochi appare fin troppo approssimativa e poco precisa.

Intendiamoci: in linea di massima tutto funziona piuttosto bene, grazie anche al gran lavoro svolto dagli sviluppatori sull'adattamento degli enigmi a questi nuovi principi ludici, ma la sensazione generale è che entrambi i capitoli di Another Code abbiano dovuto rinunciare a gran parte della loro inconfondibile personalità nel passaggio a Switch. Detto questo Recollection porta con sé alcune novità piuttosto importanti sia nell'impostazione della telecamera che nel campo dell'accessibilità.



La visuale a volo d'uccello del capitolo per DS è stata rimpiazzata da una più moderna telecamera posta a tre quarti dietro le spalle della protagonista mentre il limitante sistema di movimento visto nell'episodio per Wii ha lasciato il posto a un controllo diretto tramite stick analogico.

Ci sentiamo di promuovere entrambe le scelte poiché da una parte garantiscono al giocatore la possibilità di esplorare i meravigliosi setting dei due giochi più liberamente, regolando in modo del tutto autonomo l'inquadratura e, dall'altra, consentono di apprezzare la notevole opera di ammodernamento del comparto grafico. Another Code Recollection, inoltre, introduce due nuovi sistemi di aiuti che possono essere attivati a piacimento per ottenere suggerimenti utili a progredire agilmente nella campagna. Il primo è il navigatore, che indica in tempo reale la posizione del prossimo obiettivo, mentre il secondo, è un elenco di indizi (dall'efficacia graduale) richiamabili con un tasto apposito, utile a risolvere gli enigmi ambientali nel caso non riusciste a venirne a capo. A prescindere dal fatto che sia il level design che i rompicapi risultino generalmente piuttosto lineari e di facile lettura, è un'aggiunta che abbiamo apprezzato poiché rende il gioco approcciabile da un pubblico decisamente più trasversale e indipendente dal livello di esperienza pregressa con titoli di questo genere.

Un comparto grafico efficace

Sviluppato sulla base di Unity Engine, Recollection propone una veste grafica ed estetica di prim'ordine, impreziosita da una direzione artistica ispirata. Sia su DS che su Wii i titoli di Cing mettevano in mostra una modellazione poligonale piuttosto spartana (anche, naturalmente, a causa delle limitazioni tecniche delle due macchine di riferimento) e un'effettistica solo sufficiente, mentre su Switch è stato adottato uno stile visivo simil anime davvero gradevole, che presenta personaggi e paesaggi molto dettagliati.

Anche l'illuminazione globale ha ricevuto un netto miglioramento generale così come la palette cromatica dai toni pastello che dipinge quelli che appaiono come splendidi quadri in movimento. Ottime anche le animazioni, specie quelle facciali, elemento essenziale per ottenere la giusta sensazione di coinvolgimento emotivo nella storia che si intende narrare. Nota di merito anche per il nuovo doppiaggio in inglese, sempre ben recitato e adatto a tutti i tipi di situazioni proposte.