Another Fisherman's Tale Recensione: alla ricerca di Libertalia su PS VR2

A Fisherman's Tale (qui la recensione di A Fisherman's Tale) ha conquistato i favori di di critica e pubblico con le sue trovate di gameplay originali, l'atmosfera piratesca e una scrittura coinvolgente, al punto da essersi guadagnato il riconoscimento di GOTY 2019 del mondo VR. La breve durata dell'avventura però aveva impedito alla produzione di esprimere il pieno potenziale: è con l'intenzione di colmare questa lacuna che InnerspaceVR ha lavorato ad Another Fisherman's Tale.



Questo sequel diretto punta a offrire un'esperienza più ambiziosa su tutti i fronti, a partire dalla longevità e dalla profondità narrativa, fino all'adozione di meccaniche riprogettate da zero. Vediamo come si comporta il nuovo puzzle adventure in salsa marinaresca disponibile dall'11 maggio su PlayStation VR 2 (noi abbiamo testato questa versione) PC VR e Meta Quest 2.

Smontare e reinventare il gameplay

Sul versante squisitamente ludico, Another Fisherman's Tale poteva limitarsi a ereditare il sistema a scatole cinesi del primo capitolo. È con un certo coraggio, invece, che i ragazzi di InnerspaceVR hanno deciso di plasmare il gameplay attorno a un nuovo concept: rendere estraibili e intercambiabili le varie parti di Bob, l'intrepido protagonista pescatore-guardiano a forma di marionetta, così da chiamare i giocatori a risolvere i puzzle proposti sfruttando queste caratteristiche del personaggio.

Adesso ci si può spostare liberamente nei livelli con i due analogici, mentre l'uso dei motion control è adibito al movimento delle braccia. I grilletti sono adibiti all'espulsione delle mani verso qualsiasi punto dello scenario. Quando queste toccano terra, è possibile farle camminare sulle dita alla ricerca di oggetti da agguantare o azionare, per poi richiamarle ai polsi una volta raggiunti gli obiettivi del caso. Il meccanismo funziona e viene sfruttato abbastanza bene per proporre enigmi interessanti, ma soffre di un po' di imprecisione e impaccio nei controlli, soprattutto quando si gestiscono entrambe le mani in contemporanea e bisogna assumere posture da contorsionisti nelle sfide più avanzate.



Anche la testa può essere lanciata, puntando l'area di atterraggio con lo sguardo e tenendo premuti i due tasti frontali. Questo ci consentirà di osservare la scena da un'altra prospettiva per scovare indizi e avvistare gadget utili da montare al posto delle mani, come uncini per arrampicarsi o chele di granchio da sfoderare per tagliare cavi e corde.

Nel frattempo il resto del corpo continuerà a vivere di vita propria, e potrà essere manovrato come se si giocasse da un'inquadratura in terza persona. I puzzle non sono mai davvero ostici o, di contro, banali, e richiedono una discreta capacità di osservazione e pensiero laterale. È difficile restare bloccati a lungo su un singolo enigma (se dovesse capitare, Bob sarà pronto a sussurrare tra sé e sé un indizio), e in generale abbiamo apprezzato il bilanciamento tra sfida e progressione, per quella che si presenta come un'avventura dallo sviluppo morbido e al contempo stimolante. I rompicapo sono stati ben orchestrati, ma non ci hanno sorpreso più di tanto. Se il primo viaggio di Bob basava le soluzioni ludiche più brillanti sull'inganno delle percezioni, Another Fisherman's Tale si concentra sulla partecipazione fisica del giocatore, sfruttando a pieno regime le caratteristiche della realtà virtuale. Al netto della loro linearità, i livelli sono più grandi e invitano a esplorarne ogni anfratto con i movimenti del corpo, ad esempio sporgendosi per sbirciare oltre gli angoli alla ricerca di qualche leva o pulsante da attivare. C'è poi un ulteriore balzo in avanti nella varietà di ambienti e situazioni, con la presenza di fasi esplorative che ci condurranno a visitare anche i fondali marini.



L'introduzione del movimento libero farà poi felici gli amanti dell'immersione totale. Questo potrebbe spaventare chi soffre di motion sickness, ma per fortuna gli sviluppatori hanno incluso tutte le opzioni di comfort del caso come il teletrasporto e la vignettatura, fondamentali per ridurre eventuali disagi causati dagli spostamenti repentini della telecamera. Sebbene si possa giocare da seduti, è consigliabile restare in piedi (o al limite sedersi su uno sgabello) in modo da avere una maggiore libertà per impiegare braccia e busto, indispensabili nella risoluzione dei rompicapo più complessi.

Alla ricerca di Libertalia

Nella nostra run abbiamo impiegato circa cinque ore per portare a termine la storia principale, una durata più in linea con gli standard del genere e che segna un notevole salto in avanti rispetto al predecessore. L'incedere è caratterizzato da un buon ritmo ed è accompagnato da un comparto narrativo che sa catturare l'attenzione del giocatore fino alla fine. A tal proposito siamo stati felici di constatare l'introduzione dei sottotitoli in italiano, una grande notizia per gli utenti meno avvezzi all'inglese che adesso potranno godersi la storia senza perdersi alcun dettaglio.

Il racconto viaggia su due binari: da una parte torneremo a vestire i panni di Bob, impegnato questa volta a mettersi sulle tracce di Libertalia (ne abbiamo parlato anche nello speciale su Uncharted l'Eredità dei Ladri), isola leggendaria ambita da ogni marinaio assetato di avventure, mentre dall'altra esploreremo i ricordi d'infanzia della figlia Nina, intenta a giocare nella cantina di casa con i modellini che riproducono le imprese del padre. Gli sviluppatori francesi si riconfermano abili nel mescolare toni intimi e scanzonati, nel trattare temi delicati con leggerezza ma senza rinunciare a una certa poeticità (sarà presto chiaro che dietro la ricerca di Libertalia si cela una metafora della vita familiare di Bob).



Niente di così originale, ma che in Another Fisherman's Tale raggiunge risultati degnissimi grazie all'ottimo lavoro svolto sul versante artistico. Il voice acting e l'accompagnamento sonoro, in particolare, riescono a enfatizzare i momenti cruciali dell'esperienza regalando alcune scene che sembrano provenire da un musical. In definitiva il gioco si prende tutto il tempo necessario per sviluppare adeguatamente i propri contenuti, arrivando a valorizzare con più convinzione le proprie potenzialità.

Si giunge ai titoli di coda complessivamente soddisfatti e con un sorriso sulle labbra. Al di là di qualche spigolo del sistema di controlli, InnserspaceVR si riconferma un valido artigiano della realtà virtuale, che sa come scaldare il cuore, una qualità che questa dimensione del gaming dovrebbe tenere in grande considerazione.