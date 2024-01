Apollo Justice Ace Attorney Trilogy Recensione: peccato per i pochi extra

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy segna il ritorno nelle aule di tribunale della serie di Capcom: la raccolta di novel investigative per PC, PS4 e PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch contiene i tre titoli che concludono la serie iniziata nel 2001 dal mitico Shu Takumi, facendo seguito alla precedente collezione del 2019 con protagonista l'avvocato Phoenix Wright (qui la recensione di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy).



Purtroppo l'approccio scelto per l'operazione è lo stesso, fin troppo essenziale, di 5 anni fa. La trilogia è infatti caratterizzata da una piacevolissima veste grafica rinnovata, ma anche da pochi extra (sempre in tema Capcom, qui la nostra prova di Dragon's Dogma 2).

Apollo Justice: un nome, un destino

Apollo Justice è senza dubbio un personaggio interessante e ben scritto, che merita l'inserimento nel titolo della trilogia nonostante sia centrale solo in uno dei tre videogiochi nel pacchetto. Il legale è infatti il protagonista indiscusso del "suo" Apollo Justice: Ace Attorney, ma in Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies e Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice è sempre Phoenix Wright a tenere "banco" in aula.

Per godere al meglio della storia delle tre remaster, noi vi consigliamo di seguire l'ordine cronologico e di pubblicazione, magari anche di recuperare la prima raccolta della saga. In ogni caso, all'avvio è sempre possibile scegliere liberamente con quale gioco iniziare, e addirittura far partire i singoli capitoli di ogni episodio in qualunque ordine si desideri, dato che non ci sono specifici requisiti da rispettare. Questo è sicuramente un bene: il target principale dell'operazione sono i fan della serie, che potrebbero voler rigiocare solo un caso specifico senza dover ripercorrere per intero una delle avventure.



In Apollo Justice: Ace Attorney, il setting principale è la ben nota aula di tribunale presieduta dall'amato "giudice barbuto". Tuttavia, sette anni dopo gli eventi del precedente capitolo, Phoenix Wright non è più dal solito lato del banco: ha perso al sua licenza da avvocato, si guadagna da vivere in un bar russo giocando a Poker e per di più è accusato di omicidio. Starà quindi a noi, nel ruolo del neo assunto avvocato Apollo Justice, prendere le sue difese.

Data la natura del gioco e l'importanza cruciale dei colpi di scena per garantirne la godibilità massima, anche trattandosi della remastered di una serie con qualche anno sulle spalle preferiamo rimanere misteriosi sul resto. A margine, ci preme comunque specificare che Apollo Justice: Ace Attorney è l'ultima storia scritta direttamente da Shu Takumi, l'ideatore di Ace Attorney, prima che il testimone passasse al duo composto da Takeshi Yamazaki e Yasuhiro Seto. È comprensibile che giunti al quinto e sesto episodio manchi un po' di freschezza e che la "routine ludica" si faccia sentire, nonostante con il cambio di direzione siano stati operati diversi cambiamenti evidenti. Per esempio, pur rimanendo di base opere leggere con risvolti e personaggi comici, le tematiche di Dual Destiny e Spirit of Justice sono più "critiche" nei confronti del sistema giudiziario giapponese a cui si ispirano. Il sesto gioco, in particolare, è ambientato in un paese dove l'avvocato deve scontare la stessa pena dell'imputato qualora perdesse la causa: una condizione nella quale alcuni hanno rivisto l'eccessivo carico di responsabilità nei confronti dei professionisti della legge nipponici.



Di base, quindi, le trame di Dual Destiny e Spirit of Justice non hanno nulla da invidiare a quelle dei quattro episodi di Takumi, anche se a volte il ritmo delle loro storie è un po' più lento e riflessivo. Tutte e due si articolano attraverso vari casi da risolvere, in cui intervengono e si alternano Phoenix, Apollo e l'avvocatessa Athena Cykes. In più, sono presenti anche tutti gli episodi speciali, precedentemente inseriti in DLC a pagamento.

Gameplay iconico: tra indagini e "obiezioni"

Le basi ludiche sono le stesse fin dal 2001, solide e iconiche. Queste definiscono il genere della saga come un ibrido di puzzle game investigativo e novel pura, ambientando il tutto in aule da tribunale dove si tengono processi alquanto movimentati. Tanto la difesa quanto i pubblici ministeri coinvolti, infatti, agiscono più da detective che da avvocati, esaminando le prove, producendone di nuove, interrogando i sospettati, i testimoni e gli imputati allo scopo di trovare incongruenze rilevanti per una risoluzione in loro favore. I nodi da sciogliere e l'impalcatura su cui si costruiscono i casi variano in termini di complessità, ma l'esperienza è abbastanza guidata dalla progressione narrativa: la soluzione non è sempre ovvia, ma mai troppo difficile da identificare.

Già in originale, tutti e tre i capitoli della nuova collezione avevano aggiunto ciascuno un tassello di gameplay interessante, sfruttando le potenzialità hardware della console di riferimento (il Nintendo DS per Apollo Justice, e il 3DS per gli altri due). Nel primo gioco, Apollo Justice: Ace Attorney, erano stati resi più numerosi i modelli tridimensionali delle prove da rigirare e analizzare per scovare indizi, o verificare la correttezza delle deposizioni. Nella versione attuale rimodernata, a parte l'adozione di nuove texture in alta definizione, il gameplay non ha subito cambiamenti. Nel secondo titolo, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies, erano state messe a disposizione dello studio legale (e quindi del giocatore) le abilità empatiche della neo assunta Athena Cykes, capace di "vedere" le emozioni degli interrogati e cogliere variazioni significative nel loro comportamento. Infine nell'ultima storia, Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, erano stati aggiunti i momenti delle "Sessioni": flashback che ripercorrono gli eventi importanti per il caso in un video da cui emergono nuove prove o rivelazioni.



Per forza di cose, dovendo funzionare su console tradizionali e non più su 3DS, sia l'analisi delle emozioni che le Sessioni sono state adattate alla mancanza del secondo schermo, fortunatamente senza ripercussioni. Anzi, a dirla tutta funzionano quasi meglio così come sono ora. Allo stesso modo determinate altre azioni, come "soffiare via la polvere delle impronte" usando il microfono, ora funzionano semplicemente con la pressione di un tasto. Ovviamente le "Obiezioni!" sono rimaste centrali e super soddisfacenti come un tempo. Del resto la posa del personaggio, il suono gridato nelle casse, la gigantesca scritta rossa contornata di bianco che riempie lo schermo quando ci accorgiamo che "qualcosa non quadra" sono tutti marchi di fabbrica irrinunciabili.

Grafica migliorata, ma pochi contenuti extra

Come già accaduto in occasione della precedente trilogia, la remastered propone nuove, bellissime texture in alta definizione. Il comparto grafico di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy è una gioia per gli occhi: sia le illustrazioni disegnate per i dialoghi di ciascun personaggio in Apollo Justice: Ace Attorney, aderenti allo stile dei primi tre episodi Phoenix Wright, che i modelli tridimensionali adoperati al loro posto nei due giochi successivi sono espressivi e vivi come non mai.

Da DS e 3DS a PS5, dove abbiamo svolto la nostra recensione, il balzo qualitativo è evidente e piacevolissimo, su qualunque dimensione di schermo. Purtroppo, le animazioni in 3D sono comunque un po' rigide, perché non sono state ricreate da zero, ma solo "rivestite" in HD. Quanto ai saltuari filmati di intermezzo in stile anime, erano e restano dei gioiellini che avvalorano non poco l'esperienza narrativa dei due titoli che li contengono: Dual Destinies e Spirit of Justice.



Ci sono piaciute molto le aggiunte volte a migliorare la "quality of life", come gli slider per modificare la trasparenza dei box di dialogo, la velocità di scorrimento dei testi e altri sotto menù raggiungibili in qualunque momento. La cronologia dei testi per esempio, per i più "distratti" è imprescindibile, dato che registra ogni testo passato a schermo fino alla fine del capitolo e ci permette di consultarlo al volo, quando vogliamo rinfrescarci la memoria. Ottima anche la modalità storia, che elimina il gameplay del tutto e risolve in autonomia puzzle e casi, per consentire a chi lo vuole di godersi solo le ottime trame.



Tuttavia, Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy è alquanto carente di contenuti Extra interessanti. Non ci hanno soddisfatto né la Sala dell'orchestra, un semplice Jukebox con salvate tutte le colonne sonore dei tre videogame, né lo studio animato dove visualizzare, riprodurre e personalizzare le animazioni di tutti i personaggi, che possiamo piazzare su qualunque sfondo e con qualunque effetto disponibile, tra "Obiezione!", primi piani ad effetto, pose di varia natura ecc. per creare mini clip personalizzate.



Anche la art gallery con schizzi e bozzetti dei protagonisti non è particolarmente ricca, ed evidenzia una volta per tutte la natura di "riempimento" a basso sforzo di tutti questi Add-On. L'ultimo, duro colpo lo assesta infine la reiterata mancanza dell'italiano (che a dire il vero non c'era nemmeno nella passata trilogia) fra le lingue selezionabili per i dialoghi, i menù e tutti i testi.