Arena Breakout Recensione: raccogli, estrai come Escape From Tarkov, gratis

Quando un videogioco ottiene un successo considerevole è quasi inevitabile vederlo affiancato da alcuni "cloni". Tale situazione volge ancor più a favore di chi sceglie di imitare quando il titolo del momento si trova solo su poche piattaforme. Un chiaro esempio lo abbiamo visto un paio d'anni fa con Stumble Guys, un emulo di Fall Guys (a proposito, avete letto la nostra recensione di Fall Guys?) che non solo è approdato su dispositivi mobile, ma era anche gratis, a differenza del titolo Mediatonic (all'epoca ancora a pagamento): questo ha fatto sì che il primo divenisse addirittura più noto del secondo.



Qualcosa di simile è accaduto di recente con il celebre Escape From Tarkov (qui il nostro speciale sul futuro di Escape From Tarkov). Lo shooter tattico non è solo molto complesso ma è anche disponibile esclusivamente su PC, un fatto che taglia fuori tanti potenziali giocatori. Tencent quindi ha approfittato della cosa e ha realizzato un prodotto fortemente ispirato allo sparatutto, ma scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet: Arena Breakout. Approfittando del debutto della versione global dell'FPS, abbiamo fatto un bel po' di raid e siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

Spara, raccogli, estrai

Per chi non sapesse cosa sia un extraction shooter, stiamo parlando di un sottogenere di sparatutto in cui esistono elementi persistenti fra una partita e l'altra. Si tratta quindi di una tipologia di prodotto diametralmente opposta ai tradizionali giochi multiplayer competitivi o ai battle royale, in cui si riparte da zero ad ogni match. In titoli come Arena Breakout ed Escape From Tarkov, il giocatore dispone di un inventario che deve gestire con grande attenzione, poiché tutto quello che porta con sé in un raid può essere perso per sempre.

I raid sono infatti missioni in cui è possibile esplorare liberamente mappe più o meno grandi alla ricerca di risorse, munizioni o armi facendosi largo tra soldati controllati dall'intelligenza artificiale e altri utenti, pronti a tutto per difendere il loro loot o derubare il prossimo, magari appostandosi nell'area dedicata all'estrazione. Quando utilizziamo il termine clone per descrivere Arena Breakout, non lo facciamo con accezione negativa, ma è innegabile che il titolo Tencent sia fortemente ispirato allo sparatutto di Battlestate Games, di cui replica sia le meccaniche di gioco che i menu.



Dopo aver creato il nostro militare con un editor dotato giusto di un paio di opzioni, procediamo con il completamento di una serie di missioni tutorial. Visto il titolo che ha ispirato la produzione, potete facilmente immaginare il grado di complessità del gameplay, da cui deriva la necessità di introdurre col contagocce i vari elementi che compongono la ricetta ludica.

Basti pensare che la gestione dell'inventario richiede un bel po' di tempo per essere interiorizzata, dal momento che bisogna badare agli spazi e predisporre le armi. Qui non basta premere un pulsante per ricaricare tutto: vanno riempiti i caricatori vuoti con i proiettili della giusta tipologia e poi inseriti nell'apposito alloggiamento, così che il nostro protagonista li abbia a portata di mano.



Una simile impostazione è indubbiamente affascinante, soprattutto se si considera la presenza di una miriade di accessori diversi per le bocche da fuoco. In sostanza è possibile cambiare la composizione delle armi in piena autonomia, optando per giocattoli più costosi man mano che si completano i raid. Ovviamente si tratta di un prodotto esclusivamente mobile e che, per ovvie ragioni, richiede di dover compiere una serie di azioni piuttosto scomode per chi impugna un cellulare e magari non è nemmeno sdraiato sul divano di casa.

Anche il banale trasferimento di un oggetto dallo zaino di un avversario deceduto a quello del nostro soldato comporta diversi tap e passaggi. Anche dopo ore e ore di gioco, tali operazioni non hanno mai smesso di essere scomode o di farci perdere secondi preziosi (quelli che potrebbero fare la differenza tra un game over e una estrazione).

Un sistema di controllo problematico

Fuori dall'inventario, Arena Breakout è uno sparatutto in prima persona dall'animo tattico, visto che per uccidere o essere eliminati basta anche un solo proiettile in un punto del corpo non protetto adeguatamente.

Non solo, nello shooter di Tencent ci si può anche ferire in maniera più o meno grave e ciò potrebbe comportare handicap di un certo tipo per tutta la durata del raid: capiterà ad esempio di beccarsi una pallottola nella gamba e di zoppicare fino all'estrazione, ammesso che riusciate ad arrivarci in quelle condizioni. L'unica differenza rispetto a Tarkov sta nel gunplay, che qui è stato alleggerito. Badate bene: il feeling restituito dall'uso delle varie bocche da fuoco risulta comunque ben diversificato, ma le fasi di mira e di sparo risultano più fluide, anche per incontrare i gusti di un pubblico più ampio, che potrebbe non apprezzare un'eccessiva pesantezza delle armi. Si tratta in realtà di una delle pochissime eccezioni fatte dagli sviluppatori per semplificare l'esperienza, che purtroppo si allontana dalla maggior parte degli shooter in soggettiva disponibili su Android e iOS per numero di opzioni legate all'accessibilità.



Non ci sono altri modi per dirvelo: Arena Breakout è un titolo molto scomodo da giocare, poiché il fuoco richiede una precisione e una reattività che mal si sposano con la dimensione touchscreen. La perfetta dimostrazione di tutto questo sono le bizzarre danze eseguite tra giocatori che si trovano all'improvviso faccia a faccia e che faticano ad eliminarsi, muovendosi furiosamente per sparare prima dell'avversario.

Tra l'altro è assente un sistema tipico degli FPS mobile, che permette di attivare in automatico il fuoco quando il mirino è sul bersaglio. A peggiorare la situazione è anche lo scomodo posizionamento predefinito del tasto per sparare. Risultato? Ci è capitato più volte di sprecare quantità non indifferenti di piombo e di svelare al contempo la nostra posizione a coloro che si trovavano nei paraggi.



Nel nostro caso abbiamo anche provato la strada del controller, senza però esiti soddisfacenti. Collegando un pad Xbox al tablet abbiamo notato la totale assenza di opzioni per configurare il layout o la sensibilità: in parole povere, ci è stato permesso di muoverci, mirare e sparare con una sensibilità follemente alta, tale da rendere più preciso il touch screen. L'unico elemento che viene incontro al giocatore è rappresentato dalla possibilità di ‘vedere i suoni' tramite un apposito indicatore, grazie a cui possiamo battagliare anche con l'audio mutato poiché sapremo sempre da quale direzione stanno arrivando i nemici.

Contenuti e microtransazioni

C'è un motivo ben preciso se la scomodità del sistema di controllo di Arena Breakout ci ha fatto adirare: la produzione Tencent è davvero valida e offre una quantità di contenuti invidiabile. Completando le quest presso i vari NPC potremo accedere ad equipaggiamento sempre più costoso e sbloccare nuove mappe in cui tentare la fortuna con un raid.

Proprio come in Escape From Tarkov, in ciascuna di queste aree si annidano anche boss controllati dall'IA e porte che richiedono chiavi speciali da reperire in giro. Esiste anche un sistema per entrare in gioco senza rischiare il proprio equipaggiamento: ogni 15 minuti si può scendere in campo come Impostore, un personaggio dotato di inventario casuale che può partecipare a un raid e ottenere del loot facile.



A proposito di bottino, questo non deve necessariamente essere estratto e può essere acquistato presso i vari mercanti. Oltre al negozio standard, con tariffe fisse, è disponibile anche un Mercato in cui i giocatori possono scambiarsi gli oggetti in eccesso e decidere in autonomia il prezzo, così che il costo di risorse ed equipaggiamento vada regolandosi da solo in base a domanda e risposta.

In sostanza, gli utenti di Arena Breakout possono dedicarsi al grinding per acquistare qualsiasi cosa con i Koen, la valuta di scambio principale. C'è però da considerare che le microtransazioni fanno parte dell'esperienza ed è grazie ad esse che i soldati possono acquisire vantaggi di ogni tipo. Oltre ai pacchetti che forniscono armi accessoriate e risorse, vi sono anche abbonamenti periodici che ampliano lo spazio del deposito (altrimenti molto limitato) e forniscono una generosa cassetta di sicurezza, ossia uno spazio dell'inventario il cui contenuto non viene perso in caso di morte. Non si tratta di elementi che favoriscono in maniera netta i più spendaccioni, ma al contempo chi non si affida alla carta di credito deve necessariamente arrangiarsi con un arsenale più limitato rispetto a chi ha un deposito colmo di caricatori e strumenti di morte di pregio.

Alla ricerca di una personalità

Sul fronte tecnico, Arena Breakout è probabilmente una delle produzioni mobile che sfoggiano la grafica migliore. Grazie all'ausilio dell'Unreal Engine, l'FPS firmato Tencent propone ottimi modelli delle armi e dei personaggi, come pure scenari discreti, soprattutto se confrontati con quelli di altri titoli che optano per uno stile visivo che cerca il realismo. Vi sono inoltre numerose impostazioni grafiche che consentono di spingere la qualità e il framerate in base al dispositivo in uso, anche se per puntare al massimo serve uno smartphone di ultima generazione e bisogna sacrificare la durata della batteria, che verrà prosciugata ad una maggiore velocità per ovvie ragioni.

A deludere è invece la direzione artistica, che rende Arena Breakout un prodotto un po' anonimo in ambito estetico, nonché difficilmente distinguibile dalla massa di altri shooter disponibili. Almeno su questo fronte la produzione avrebbe potuto sfoggiare una personalità più definita, un po' come accade in Lost Light, uno dei suoi rivali su piattaforma mobile.



Occorre sottolineare infine che Arena Breakout è giocabile solo ed esclusivamente su cellulari e tablet, poiché gli sviluppatori hanno severamente vietato il suo utilizzo su PC tramite gli ormai noti emulatori. Tale scelta, che sottolinea la consapevolezza del team circa i problemi del sistema di controllo, è davvero bizzarra, poiché con un client PC il titolo potrebbe attirare chi è in cerca di un'alternativa gratis ad Escape From Tarkov senza dover per forza ricorrere allo smartphone.