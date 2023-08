Armored Core 6 Recensione: dopo Elden Ring, FromSoftware torna sui mecha

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Benché quella di Armored Core sia una delle più longeve e apprezzate saghe di mecha game di sempre, l'annuncio del nuovo episodio non ha fatto esattamente impazzire tutti i fan della serie e, più in generale, del genere. I motivi sono fondamentalmente due: la deriva deludente imboccata subito dopo gli ottimi Armored Core 2 e 3 per PlayStation 2 e il lungo decennio che il franchise ha trascorso nel totale dimenticatoio, nonostante le incessanti richieste degli affezionati. Incuriositi da quello che a conti fatti è un soft reboot a tutti gli effetti, nelle scorse settimane ci siamo quindi fiondati su Armored Core VI: Fires of Rubicon per saggiare il nuovo percorso intrapreso dall'iconico brand di FromSoftware, che dopo anni e anni di soulslike si è infine decisa a oliare i propri mecha e a rischierarli in arena.

Nuova ambientazione, stesse problematiche

Riprendendo le tematiche post-apocalittiche che hanno caratterizzato la saga sin dagli albori, la trama di Armored Core VI ha abbandonato per la prima volta il nostro Sistema Solare per esplorare invece Rubicon 3, un remoto pianeta sulla cui superficie è stata rinvenuta una sostanza misteriosa cui l'uomo ha dato il nome di "Coral".

Particolarmente esplosiva e dagli usi molteplici, la seppur instabile fonte di energia è dunque finita nel mirino di svariate corporazioni extraplanetarie, che vedevano nella risorsa aliena un irrinunciabile vantaggio nella corsa per la supremazia tecnologica. L'insaziabile avidità dell'uomo ha pertanto scatenato una guerra tra gli invasori giunti dallo spazio e i Rubiconiani, che hanno sempre visto il Coral come un dono divino e necessario per il sostentamento del pianeta stesso, provocando una catastrofe senza precedenti: nel corso del conflitto, infatti, il Coral venne dato in pasto alle fiamme, che invigorite dalle proprietà esplosive della sostanza incendiarono l'intero Rubicon, tramutando irrimediabilmente la sua geografia. Come risultato, le riserve naturali di Coral si sono apparentemente esaurite e i grandi specchi d'acqua hanno purtroppo lasciato il posto a terre ghiacciate e deserti inospitali. A distanza di mezzo secolo dall'incidente apocalittico meglio noto come i Bagliori di Ibis, però, la risorsa dal valore inestimabile è improvvisamente riapparsa in superficie, attizzando i fuochi della guerra nel ribattezzato Sistema Stellare Bruciante.



Indossati i panni del soggetto C4-621, un umano senza nome, privo di emozioni e potenziato geneticamente per accrescere a dismisura le sue capacità come pilota di giganteschi robot chiamati Armored Core (che da questo momento abbrevieremo in AC), nelle battute iniziali della vicenda il giocatore viene catapultato illegalmente nella vasta regione di Belius, affinché allo scopo di infiltrarsi tra i mercenari indipendenti che assistono le diverse fazioni che operano su Rubicon 3 e individuare la sfuggente fonte di energia a lungo ritenuta esaurita.

Obbedendo agli ordini del supervisore Walter, impassibile e bramoso ufficiale che considera C4-621 e i suoi innumerevoli predecessori al pari di strumenti facilmente rimpiazzabili e sacrificabili, l'utente è chiamato a svolgere una lunga sequela di missioni per conto di tutte le varie forze in campo e assicurarsi di volta in volta la loro fiducia. Supportando a turno le diverse corporazioni e persino il Fronte di Liberazione di Rubicon, l'ostinato Walter è difatti convinto di scovare prima di chiunque altro i giacimenti di Coral ancora intoccati e non esiterà dinanzi a nulla pur di riuscirvi.



Al netto di una squisita premessa cupa e in linea coi canoni della serie, dobbiamo comunque riconoscere che la componente narrativa di Armored Core VI: Fires of Rubicon non ci ha colpiti più di tanto, in quanto lo sviluppatore ha scelto di preservare la storica struttura a missioni del franchise. Posti tra un incarico e l'altro, i dialoghi tra il nostro alter-ego e gli individui "incontrati" lungo il percorso prevedono perlopiù messaggi registrati e comunicazioni via radio, senza mai lasciar spazio al contatto diretto.

Se da una parte questa formula consente al giocatore di provare una palpabile sensazione di solitudine, a nostro avviso più che consona all'ambientazione aliena e alle desolanti tematiche del racconto, dall'altra l'assenza "fisica" dei comprimari e dello stesso protagonista - che non si vede praticamente mai - limita parecchio il coinvolgimento emotivo dell'utente e la sua curiosità circa gli sviluppi dell'intreccio. Non essendo una novità, siamo convinti che i fan della prima ora chiuderanno un occhio sulla struttura narrativa troppo conservativa, mentre vi è il rischio che i neofiti maturino già nel giro di qualche ora un profondo disinteresse verso il canovaccio e saltino del tutto le conversazioni, per focalizzarsi invece sui due aspetti davvero riusciti dal pacchetto: il combattimento e la personalizzazione totale dei mecha (ve ne abbiamo parlato anche nel nostro speciale sui principali punti di forza di Armored Core). Il reboot poteva insomma essere l'occasione per puntare maggiormente sulla trama e sulla caratterizzazione dei personaggi, nonché elevare la qualità della campagna. Anche perché, mentre le produzioni targate FromSoftware adottano in genere una narrazione ambientale che incentiva l'esplorazione e la ricerca di segreti, i collezionabili sparsi per Rubicon 3 non sono poi così tanti e nel complesso il world building è meno curato del previsto..



Complice un livello di difficoltà sopra la media, che tuttavia impenna e crolla a intervalli più o meno regolari, il completamento della campagna di Armored Core VI: Fires of Rubicon richiede non meno di cinquanta ore, soprattutto nel caso in cui vi dedichiate alle sfide opzionali e al costante potenziamento del vostro mezzo. Come se la possibilità di realizzare innumerevoli assetti differenti non garantisse di già un'ottima rigiocabilità, segnaliamo inoltre che il team ha introdotto a questo giro dei bivi narrativi che sfociano in interessanti finali multipli.

Sotto la scocca dell'Armored Core

Come dicevamo poc'anzi, il piatto forte di Fires of Rubicon va individuato nel gameplay articolato e solido, che rispetto al passato offre un movimento tridimensionale più fluido e godibile: benché la velocità massima raggiungibile dagli AC risulti parecchio inferiore rispetto a quella che contraddistingueva i mecha di Armored Core: For Answer, i movimenti dei robot da combattimento risultano più naturali e precisi che mai, anche grazie ai comandi dall'ottima responsività.

Tanto gli scatti laterali quanto le svolazzate o le ascese in verticale sono in parte frenate dal consumo energetico, che al pari della stamina nel souls svuota progressivamente l'apposita barra dopo ogni singola azione, per poi ricaricarsi nel giro di qualche secondo non appena il mezzo torna a terra; tuttavia, mai come in questo caso il dispendio di energia ci è apparso adeguato e ragionevole, tant'è che persino nelle missioni iniziali del pacchetto è possibile scorrazzare qua e là senza sovraccaricare troppo in fretta il generatore dell'AC.



Il discorso cambia quando si ricorre alla Spinta Rapida, manovra che permette di accelerare all'istante in ogni direzione per evitare l'offensiva del nemico o avvicinarsi al bersaglio, o alla Spinta d'Attacco, che sfrutta la maggiore velocità per mandare a segno degli assalti rapidi e caratterizzati da un impatto maggiore. Entrambe le soluzioni prosciugano l'energia a disposizione e pertanto non è possibile abusarne come invece succedeva in alcune vecchie iterazioni della saga.

È fondamentalmente questa la ragione per cui la personalizzazione del mecha, storica colonna portante dell'esperienza di Armored Core, ha assunto in Fires of Rubicon un'importanza addirittura maggiore del solito. La scelta delle armi e dei componenti non influenza soltanto i pattern di attacco o la durabilità del robot, ma conferisce loro tutta una serie di caratteristiche particolari che in determinate situazioni possono fare la differenza: se per esempio le gambe a giuntura invertita primeggiano nei salti e tendono a compiere balzi spaventosi senza consumare energia, gli arti tetrapodi vantano un'elevata capacità di carico, permettono quindi di aggiungere all'equipaggiamento delle armi pesanti, sono in grado entrare in modalità sospensione e persino di rimanere sospesi a mezz'aria per modesti lassi di tempo, facilitando di conseguenza le manovre di ascensione e le ritirate. Essendo pesantemente corazzate, le unità cingolate sono vincolate a terra e compensano l'incapacità di volare con una potenza di fuoco elevata, una resistenza notevole e la possibilità di usare armi pesanti senza risentire del contraccolpo, che negli altri casi obbliga invece gli AC ad assumere un assetto di tiro.



Per quanto riguarda invece le armi da fuoco, che spaziano dai fucili ai cannoni laser, senza dimenticare missili e lanciagranate, queste sono suddivise in tre categorie di base, a seconda del tipo di danno inflitto: le armi cinetiche godono di equilibrati valori di attacco e difesa, quelle esplosive puntano sull'impatto e favoriscono lo stagger, mentre quelle energetiche presentano una potenza d'attacco molto elevata e una volta surriscaldate risultano momentaneamente inutilizzabili.

Se a questo aggiungiamo che alcune bocche di fuoco dispongono di attacchi caricati o provocano ingenti danni ad area, senza dimenticare le armi da corpo a corpo equipaggiabili sul braccio sinistro, a conti fatti quasi indispensabili per distruggere gli scudi di avversari, Armored Core VI: Fires of Rubicon consente di realizzare innumerevoli build che possano adattarsi allo stile di combattimento desiderato.



Dalla capacità di carico per le armi impugnabili alla velocità di recupero energetica, passando per la potenza dei propulsori e il peso complessivo dell'AC (che insieme determinano la mobilità del mezzo), il quantitativo di statistiche da tenere a mente può risultare soverchiante agli occhi di un neofita. Col passare delle ore, però, abbinare gli armamenti ai giusti componenti del "telaio" diventa sempre più semplice e divertente, incentivando la sperimentazione di nuove configurazioni e la ricerca di un design accattivante. Potendo modificare anche il colore e la lucentezza dei singoli pezzi, cui è possibile applicare persino delle decalcomanie personalizzate, la customizzazione del robot è insomma totale e quasi assuefacente.

Se da una parte la personalizzazione estrema continua quindi ad essere il proverbiale fiore all'occhiello di Armored Core VI: Fires of Rubicon, dall'altra va comunque sottolineato che il superamento di svariati boss particolarmente rognosi può obbligare l'utente ad adottare set di armi precisi. È una scelta che non abbiamo apprezzato appieno, poiché se è vero che tale soluzione sprona la sperimentazione di assetti differenti, la necessità di acquistare una moltitudine di pezzi di ricambio con cui modificare eventualmente l'equipaggiamento costringe l'utente a ripetere a profusione le missioni già completate per accumulare quanto più denaro possibile.



Dinanzi all'elevato livello di sfida abbracciato a questo giro dai ragazzi di FromSoftware, abbiamo invece accettato di buon grado l'introduzione dei kit di riparazione e dei checkpoint, che in caso di sconfitta consentono di ritentare una missione senza ripartire dall'inizio, magari dopo aver apportato qualche ritocco alla configurazione del proprio AC.



Senza nulla togliere alla mira assistita e al lock-on fisso, che tracciano in automatico i movimenti dell'obiettivo e ne semplificano non poco la corretta lettura, la novità più interessante di Armored Core VI: Fires of Rubicon è rappresentata dall'implementazione di un sistema di stagger, che in questo caso prende il nome di "barcollamento" (un adattamento non proprio infelice, considerando che parliamo di macchine).

Abbreviato in SCA, il Sistema di Controllo di Assetto di un AC può infatti andare in avaria se sottoposto ad attacchi multipli, provocando un momentaneo stato di vulnerabilità durante il quale il mezzo nemico viene immobilizzato ed è soggetto a danni critici. Proprio come accadeva in Sekiro: Shadows Die Twice, uno studio attento dell'avversario e il sovraccarico dell'SCA - che risente particolarmente degli attacchi a sorpresa e degli impatti esplosivi - sono spesso le chiavi per abbattere i boss più ostici e a prima vista inarrestabili. Già lead designer del soprammenzionato Sekiro, il personale tocco del director Masaru Yamamura, che durante le fasi preliminari dello sviluppo ha preso il posto di Miyazaki, ha giovato molto all'offerta di Armored Core VI: Fires of Rubicon, che quantomeno dal punto di vista ludico ha saputo rimescolare le carte in tavola e differenziarsi abbastanza dai propri predecessori.



Un suggestivo pianeta morto

Non meno impressionanti ci sono parsi i balzi in avanti che Armored Core VI: Fires of Rubicon ha compiuto sul fronte tecnico. Pur non raggiungendo il colpo d'occhio di Elden Ring, le elaborate distese in rovina di Rubicon 3 sono contraddistinte da un ottimo livello di dettagli e trasmettono lo straordinario impegno che il team di Yamamura ha profuso nel tentativo di garantire la giusta varietà all'ambientazione.

Seppur afflitte da fastidiose barriere invisibili che alle volte agevolano i boss in grado di volare, le mappe sono spesso immense e traboccano di elementi distruttibili, anche perché la campagna prevede un certo numero di missioni più complesse, in cui il giocatore è chiamato a portare a termine una certa distanza e completare una sequela di incarichi, prima di giungere al cospetto dell'obiettivo di fine livello. Molto belli e particolareggiati anche i modelli degli AC, che con una buona dose di fantasia possono assumere colorazioni eccezionali e semplicemente uniche.



Abbiamo condotto i nostri test su PlayStation 5, dove il prodotto presenta due diverse modalità grafiche: la prima supporta una risoluzione fino a 3840p, mentre la seconda punta ai 60 fps. Trattandosi di un gioco di azione, ci siamo serviti perlopiù della modalità performance, che vanta un frame rate stabile persino nei momenti più concitanti della lotta.

Firmata da Kota Hoshino, storico compositore del brand e sound designer, tra gli altri, di Dark Souls III, Sekiro: Shadows Die Twice e Elden Ring, la colona sonora Armored Core VI: Fires of Rubicon è piuttosto variegata e attenta a sottolineare efficacemente il senso di solitudine e nostalgia che la narrazione cerca di trasmettere al giocatore.