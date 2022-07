As Dusk Falls Recensione: un thriller psicologico teso e intimistico

Tra il pulviscolo dell'Arizona, all'ora del tramonto, si consumano i destini di tante vite, prima estranee e poi indissolubilmente connesse. Più che il fato, a legarle sono le scelte, quelle dei protagonisti e, di conseguenza, dei giocatori. La cittadina di Two Rock è il palcoscenico dove sangue, tradimenti, omicidi e traumi sono gli attori principali del dramma videoludico allestito da INTERIOR/NIGHT che, sulla base di un thriller ad alto tasso di tensione, erige una pièce interattiva profondamente intimistica, un percorso plurivalente che assume differenti forme a seconda del modo in cui decideremo di viverlo. As Dusk Falls può tramutarsi in un cammino di perdizione, in un coacervo di menzogne e doppiogiochismo, oppure in un catartico viaggio di redenzione all'insegna della sincerità e del perdono.



A dirigere l'opera c'è Caroline Marchal, CEO e Creative director di INTERIOR/NIGHT, che collaborato con David Cage per Heavy Rain e Beyond Two Souls (eccovi la nostra recensione di Heavy Rain): le somiglianze con le produzioni Quantic Dream si esauriscono prevalentemente nel genere d'appartenenza, nella volontà di scandagliare l'abisso dell'animo umano e nell'uso imprescindibile dei QTE. In termini di interattività, As Dusk Falls ha sotto certi aspetti più punti di contatto con una visual novel, e inoltre, per prendere le distanze da altri esponenti della categoria, sceglie di proporre uno stile narrativo intelligentemente distintivo. Come "firma autoriale" adotta infatti un approccio visivo piuttosto peculiare, che può lasciare sì interdetti sulle prime, eppure non certo indifferenti.

Una storia, tante vite

As Dusk Falls si racconta tramite diversi volti, differenti occhi e mutevoli stati d'animo, e lo fa muovendosi attraverso gli anni, in una storia dalla marcata coralità. Si sviluppa avanti e indietro nel tempo, lungo un perenne saliscendi di emozioni che si diramano in sei capitoli da un'ora precisa ciascuno, seguendo un ritmo paragonabile a quello della serialità moderna, dove ogni episodio si conclude con un cliffhanger volto a tener desta l'attenzione e affamata la curiosità.

As Dusk Falls ci parla di Vince e della sua famiglia, in viaggio (o in fuga?) nel 1998 lungo la Road 66; ci introduce Jay, il più gentile dei fratelli Holt, criminali un po' per scelta, un po' per costrizione; ci narra di Zoe, la bimba di 6 anni di Vince, costretta suo malgrado ad assistere a un assedio al motel Desert Dream dove dimora col padre e nel quale gli Holt si sono rifugiati a seguito di una rapina un po' sgangherata. La hall di un albergo come tanti diventa il teatro di uno stallo tesissimo tra gli ostaggi, i rapinatori e le forze dell'ordine locali, con conseguenze che avranno ripercussioni anche negli anni successivi.

Il thriller poliziesco è solo il pretesto per inscenare un dramma familiare dalle molteplici sfaccettature emotive, uno scavo nient'affatto approssimativo sui lati d'ombra degli attori presenti su schermo: As Dusk Falls ci pone dinanzi a rapporti disfunzionali, ci mostra gli effetti della sindrome da stress-post traumatico, ci immerge in una vicenda di ribellione giovanile, desiderio di affrancamento, paranoie e segreti. Rifugge dalla banalità ma non approfondisce ogni sfumatura, si mantiene costantemente coinvolgente ma non sempre si prende il giusto tempo per dare il meritato spazio a ciascun membro del cast. Di volta in volta, il gioco ci impone di assumere il punto di vista di un singolo personaggio, con diramazioni che hanno echi capaci di influenzare il comportamento anche dei protagonisti che impersoneremo in seguito: il meccanismo a incastro è oliato a tal punto da indurci a immedesimarci con convinzione in tutti gli attori in campo, anche in quelli che nel grande schema di INERIOR/NIGHT rivestono un'importanza un po' più marginale.



In mezzo a psicologie e tratti caratteriali ben delineati, sin insinua qualche timida incertezza nella chiusura di alcuni eventi chiave, con rivelazioni inserite più per sensazionalismo che per concrete esigenze narrative, espressione di una sceneggiatura che, soprattutto nella seconda metà, si stratifica sempre di più. Non perde né la bussola né il fine ultimo del viaggio, in grado di dimostrarsi impattante al pari di quanto le prime ore lasciavano presagire, ma ogni tanto rallenta e accelera con discontinuità.

La forza della storia è poi scandita da un pertinente accompagnamento musicale e da un buon doppiaggio in italiano che, pur difronte a qualche cedimento qualitativo e a sporadici problemi di missaggio audio, riesce a dare il giusto risalto alle scene più emotivamente scombussolanti. As Dusk Falls del resto non edulcora nulla, né chiude un occhio davanti a situazioni di violenza fisica e verbale. Il suo stile da graphic novel non contribuisce all'alleggerimento dei toni, e benché nelle scene più dinamiche l'approccio visivo scelto da INTERIOR/NIGHT possa non risultare proprio il più adatto - dal momento che spesso spezza l'azione in un andamento singhiozzante - nell'insieme la personalità estetica della produzione vale più della riuscita delle singole parti.

Interazione e scelte

Non c'è grande interattività in As Dusk Falls: a differenza delle avventure grafiche più moderne, come quelle di Supermassive Games o Quantic Dream (avete letto la nostra recensione di The Quarry?), non prenderemo mai il controllo diretto di un personaggio, né lo muoveremo all'interno di un ambiente tridimensionale alla ricerca di indizi o punti di interesse.

Tutte le schermate sono perlopiù statiche, e all'utente spetterà il compito di indirizzare il puntatore per selezionare le icone con cui interagire. Allo stesso modo, mentre la narrazione segue il proprio iter, il giocatore dovrà stabilire la riuscita o il (raro) fallimento di un'azione portando a compimento una serie di elementari Quick Time Events, la cui complessità e durata sono totalmente regolabili nel menu delle impostazioni, al fine di garantire un'accessibilità quanto più completa possibile.

Scegliere in compagniaAs Dusk Falls è giocabile anche in compagnia, fino a un massimo di otto giocatori sia in locale che online. Per far fronte all'eventuale penuria di pad, è possibile scaricare l'apposita Companion App su dispositivi iOS e Android, collegare il proprio profilo e sfruttare lo smartphone o il tablet come periferica di controllo. In questo caso le scelte da compiere nel corso dell'avventura sono soggette a un sistema di maggioranza, che vi abbiamo già descritto nella nostra prova in multiplayer di As Dusk Falls

Chiaramente sono le scelte il fulcro principale di As Dusk Falls: dalle più piccole alle più rimarchevoli, ogni decisione influenza i fatti in maniera concreta, non modificando tanto il prosieguo della vicenda quanto il modo di reagire dei personaggi e i loro destini. Alla fine di ciascun capitolo, una mappa simile a quella ammirata in Detroit Become Human (recuperate qui la nostra recensione di Detroit) ci mostrerà i percorsi imboccati e quelli ancora da scoprire, permettendoci di rigiocare l'avventura partendo da determinati checkpoint, senza il bisogno di ricominciare tutto dal principio. Avremo sia la facoltà di sovrascrivere il salvataggio, sia di percorrere nuove strade sul diagramma della storia senza registrare i progressi: in questa maniera l'intera esperienza di As Dusk Falls si dimostra intelligentemente elastica nella sua fruizione. La pur ampia libertà decisionale, che si spalma su una sfumata scala di grigi senza che nessuna scelta sia effettivamente più giusta di un'altra, porta a galla però le debolezze di una sceneggiatura dalla qualità non sempre del tutto omogenea: ci sono percorsi che conducono a risvolti narrativi meno credibili, con scene che richiedono una discreta sospensione dell'incredulità, e inoltre alcune diramazioni sfruttano qualche forzatura di troppo per portare avanti il racconto.

Altri sentieri, atteggiamenti caratteriali e rapporti di causa-effetto appaiono invece molto più coesi: è questa una leggera disomogeneità causata da una buona malleabilità interpretativa, croce e delizia di produzioni dove il giocatore possiede un discreto margine di controllo in una storia che, per forza di cose, segue comunque una specifica direzione.