Assassin's Creed Nexus Recensione: il Salto della Fede in Realtà Virtuale

È il 2007, hai poco meno di vent'anni e ti senti imbattibile con la tua tunica, la lama celata e quel dannato anulare mozzato. Da quel momento, la saga di Assassin's Creed è diventata uno dei principali punti di riferimento nel panorama videoludico, vuoi per longevità ma anche per tutto il dibattito che ci si è ricamato intorno per via delle molteplici trasformazioni subite nel tempo, sia dalla trama sia dalle meccaniche di gioco (volete la . Eppure, sin dai primi passi di Desmond Miles nell'Animus, chi più chi meno, un po' tutti abbiamo fantasticato di poter calare il cappuccio a punta sulla nostra faccia e scorrazzare per i tetti di una qualsiasi Venezia o Parigi a caccia di Templari. Con tutte le riserve del caso, non sarà più necessario comprare una felpona dal merch ufficiale per provare queste sensazioni: Assassin's Creed Nexus VR è arrivato, e sinceramente non è andata male!

Tre eroi, tre storie, centinaia di sfumature

Fate finta che il vostro Quest sia un Animus di ultima generazione, capace di prendere i tratti distintivi della saga degli assassini e trasporli in un'esperienza più personale e avvolgente: queste sono le coordinate creative alla base di Assassin's Creed Nexus e riteniamo che la sua realizzazione centri l'obiettivo.

Una volta indossato il visore, vi troverete a vestire i panni di un hacker della confraternita incaricato di infiltrarsi nell'Abstergo a suon di puzzle tridimensionali, con il fine ultimo di raccogliere quante più informazioni possibili sul nuovo piano dell'organizzazione, che punta ancora una volta a imporre il suo controllo sul libero arbitrio, stavolta con l'ausilio di una terribile tecnologia capace di distorcere e manipolare le convinzioni degli esseri umani attingendo a sterminati archivi di memorie storiche. La trama ha la classica anatomia dei titoli "originali" della saga, con l'unica differenza che in questo capitolo ci sposteremo su più piani temporali rivivendo i ricordi di diversi volti noti di Assassin's Creed. Il primo di questi è il leggendario Ezio Auditore, l'acclamato assassino italiano di cui vestiremo i panni a due anni dagli eventi di Brotherhood, incontrando - tra gli altri - personaggi secondari come Antonio e Leonardo Da Vinci (recuperate qui il nostro speciale sulla storia di Ezio Auditore).



A seguire impersoneremo Kassandra, la temibile misthios protagonista di Assassin's Creed Odyssey, e infine Connor Kenway, con il suo difficile passato e l'affascinante sfondo delle colonie americane sull'orlo della rivolta.

L'ossatura ludica di Nexus ha un assetto piuttosto basilare che strizza l'occhio in maniera inequivocabile alla trilogia di Desmond, sebbene vi siano ulteriori semplificazioni o, per meglio dire, delle variazioni coerenti con la natura della produzione. La prima riguarda l'esplorazione del mondo di gioco, qui frammentato in porzioni di mappe già viste in passato: seppur presente, il free roaming permette dunque di muoversi solo all'interno di aree delimitate, prima di utilizzare l'Animus per saltare alle successive. Così facendo passeremo da piccole sezioni di Venezia alla splendida Monteriggioni, poi a Boston e giù dritti fino ad Atene, e di nuovo negli stessi luoghi a distanza di tempo, per osservarne l'evoluzione.



Il gioco ci offre un armamentario che varia solo leggermente tra un assassino e l'altro: in tutti i casi avremo un'arma a una mano, i coltelli da lancio e le lame celate, cui si aggiungeranno uno strumento a distanza da estrarre portando la mano dietro la spalla, e infine i fumogeni, che in molti casi rappresenteranno la nostra unica ancora di salvezza.

Preso possesso dell'arsenale, il nostro compito sarà il più delle volte quello di intrufolarci in palazzi pieni di guardie alla ricerca di specifici oggetti, che dovremo scovare nella mappa, recuperare tramite borseggio o conquistare risolvendo enigmi ambientali. Alle sezioni puramente stealth si affiancano poi sabotaggi, pedinamenti per raccogliere indizi e veri assassinii. Questa apparente monotonia non deve però scoraggiarvi: chi è già avvezzo alla realtà virtuale in modalità standalone (e non su PCVR), troverà in Nexus un'esperienza in linea con le migliori produzioni degli ultimi anni. Tra i suoi punti di forza c'è certamente la longevità, che si attesta intorno alle 15 ore andando spediti: una durata che per questo segmento risulta piuttosto elevata, ma si avvicina in fin dei conti anche a quella dei capitoli iniziali su PC.



La parte più esaltante dell'intera esperienza è senz'altro il parkour, la cui esecuzione si allontana in maniera consistente dall'equivalente in terza persona. Qui siamo noi, con le nostre braccia, a dover scalare le facciate dei palazzi, sospinti dall'adrenalina e con un pizzico di vertigine, tanto che per i nostalgici più coraggiosi il salto della fede sarà uno dei momenti più emozionanti.

Questa porzione di gameplay è molto appagante e costituisce la quota di maggioranza del pacchetto confezionato da Ubisoft: per afferrare le sporgenze sui muri degli edifici dovremo premere il tasto Grab, come in qualsiasi altro gioco VR, e una volta presa la giusta confidenza col sistema, scalare palazzi e monumenti si confermerà come una delle attività più divertenti, così come correre tra i tetti, camminare sulle funi o usare una carrucola per raggiungere rapidamente punti sopraelevati. Tutti i tratti tipici del "roaming acrobatico" di Assassin's Creed sono dunque stati ben integrati in questo capitolo VR, in modo da permettere al pubblico goderne da un punto di vista più intimo e personale.



I livelli di gioco sono sufficientemente vivaci, sebbene gli NPC lascino a desiderare per eterogeneità, dato che molto spesso capita di incontrarne due uguali nella stessa stanza o addirittura intenti a dialogare tra loro.

Anche le guardie della stessa categoria sono identiche nei lineamenti del volto, particolare su cui forse si poteva lavorare meglio per non spezzare l'immersione (altrimenti totale), anche solo con due o tre variazioni.

Sebbene non ci sia una particolare stratificazione delle quest, le varie aree esplorabili saranno arricchite da attività secondarie e oggetti interattivi, come strumenti musicali da suonare. Così come negli altri capitoli, i punti d'interesse sono correlati da approfondimenti storici consultabili, e non mancano neanche collezionabili da raccogliere, che a dirla tutta non aggiungono particolare verve all'offerta.



Un aspetto che ci ha convinto appieno è sicuramente l'assenza di meccaniche RPG, che avrebbero potuto dare al gioco una maggiore profondità con il rischio però di imporre alla platea fastidiose forzature. I ragazzi di Ubisoft Red Storm hanno scelto di optato invece per un assetto più essenziale, capace di colpire al cuore i fan della saga: il gioco diverte e convince già così, forte di un gameplay solido e di una trama leggera, lineare e priva di fronzoli o grandi colpi di scena.



A questo proposito, il comparto narrativo non è certamente tra i maggiori punti di forza di Nexus, ma riteniamo si tratti di una conseguenza dell'approccio scelto dallo sviluppatore. Arricchire la trama di inutili sofisticazioni avrebbe rischiato di tagliare fuori un vasto numero di utenti, che potrebbero comunque decidere di saltare l'appuntamento a causa di un ostacolo linguistico. Nexus, infatti, non è tradotto in italiano, nemmeno per i soli sottotitoli. Per quel che vale, la storia è comunque abbastanza semplice da seguire e l'inglese utilizzato risulta nel complesso piuttosto elementare.

Il sistema di combattimento e le mini sfide

Il tentativo di tradurre in realtà virtuale il combat system della serie può dirsi riuscito nella sua semplicità. Chiaramente ogni assassino ha il suo arsenale e le sue armi distintive, come già accennato, ma nel complesso il gameplay nelle fasi action resta simile per i tre protagonisti, nonché molto intuitivo, con un'intelligenza artificiale avversaria che risulta, per la tendenza dei nemici ad attaccare a turno, figlia legittima del passato della serie. Chiariamoci, i bersagli non sono dei semplici fermaporta, e alcuni mini-boss sanno essere piuttosto impegnativi, ma un buon senso di sfida si manifesterà soltanto quando dovremo confrontarci con ampi gruppi di ostili, che - quando sono in sovrannumero - si dimostrano sufficientemente rognosi.

Quanto alle mini-sfide che arricchiscono la varietà, troviamo il gioco dei dadi e le prove a base di parkour, nonché le ben più stimolanti gare di tiro con l'arco e il divertente scassinamento. Al netto delle sue sbavature, e di un gameplay non sempre allo stato dell'arte, la sensazione di presenza all'interno del mondo virtuale si sente eccome, alzando non solo il grado di coinvolgimento, ma anche la piacevolezza e la solidità di questa prima sortita di Assassin's Creed nei reami della VR.

Come gira su Quest 3

Abbiamo affrontato Nexus in compagnia del nostro Meta Quest 3, con cui abbiamo potuto anche assaporare qualche interessante intermezzo in Mixed Reality. Il piatto forte della proposta del team francese è chiaramente la VR, e in questo dobbiamo ammettere che lo zampino di Meta si sente, e non poco.

Si parte dalla calibrazione di base, che offre la possibilità di registrare la propria altezza sia in piedi sia da seduti, e si rivela molto utile anche per chi presenta limitazioni di tipo motorio. Sempre in questa direzione, trovano posto l'auto-parkour, il teletrasporto per chi soffre di chinetosi, e anche svariate opzioni pensate per supportare chi possiede problematiche acustiche o visive, con la possibilità di impostare l'audio Mono e diverse variabili per la discromatopsia. Sul fronte tecnico il nostro feedback è positivo, pur con qualche riserva. Trattandosi di un prodotto standalone, è più che lecito non aspettarsi enormi traguardi visivi, benché il colpo d'occhio nel suo insieme faccia il suo effetto. Certo, non mancano momenti in cui c'è un maggiore calo della resa grafica, specialmente nelle sezioni diurne quando, senza il favore delle tenebre (che generano anche un po' di atmosfera in più in combo con la luce delle lanterne) si notano maggiormente alcuni limiti.

Molto bene inoltre le performance in termini di fluidità su Quest 3. Sono rari i momenti in cui il personaggio si incastra nello scenario, mentre durante la nostra esperienza non abbiamo incontrato alcun crash di sistema. Diverso il discorso per glitch e bug, presenti in maggior numero (tra nemici sospesi a mezz'aria e martelli fluttuanti), pur senza risultare in alcun modo invalidanti.