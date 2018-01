Assassin's Creed Origins: recensione del DLC The Hidden Ones (Gli Occulti)

Come programmato, Ubisoft ha diffuso il nuovo contenuto per Assassin's Creed: Origins, ultima iterazione della saga che ha ridestato l'interesse dell'utenza con un'avventura riuscitissima tra le sabbie d'Egitto. The Hidden Ones, questo il nome del DLC, racconterà uno spaccato di storia subito successivo al finale del titolo principale. Bayek dovrà spingersi a est, oltre le rive del Nilo, nella penisola del Sinai, dove un nuovo nemico minaccia di riportare il caos nella terra dei faraoni.



AVVERTENZA: Sconsigliamo vivamente di giocare questo contenuto prima di aver terminato il titolo. Seguiranno inoltre alcuni spoiler relativi al finale del gioco base, perciò attenzione: come diceva Al Mualim "chi accresce la conoscenza, accresce il dolore".

Noi siamo gli Occulti

La storia riprende 4 anni dopo l'epilogo delle vicende che vedono Bayek e Aya completare il loro percorso di vendetta.

Il loro figlio Khemu ora può camminare nel campo dei Giunchi. Mentre queste azioni liberano dal tormento Bayek, smuovono in Aya una presa di coscienza tale da spingerla a lasciare alle spalle il passato e dedicarsi ad una causa superiore. Spogliandosi di tutti i suoi titoli, di padre, marito e medjay, Bayek segue la sua amata in questo nuovo sentiero di predestinazione. Nascono così gli Occulti, proto-confraternita precursore della setta degli Assassini. I due si separano: Bayek fonderà la sua base a Menfi e Aya, che ora prende il nome di Amunet, si insedierà a Roma, scalzando Giulio Cesare dal suo ruolo tirannico e gettando la capitale del mondo nel caos.

Gli echi dell'instabilità, si mescoleranno col vento, arrivando fino all'Egitto: Rufio, un comandante fedele a Cesare, è giunto nella penisola del Sinai per continuare un processo di conquista romana iniziato dall'Imperator. La notizia giungerà fino a Bayek che, invocato dalla sua amica Tahira, si imbarcherà verso oriente. L'Ordine degli Antichi è ancora un pericolo.

Nuovi orizzonti, nuove battaglie

Il nuovo contenuto consolida la bontà del gameplay e delle features che hanno reso Origins uno dei capitoli più amati della serie. I panorami mozzafiato del Sinai lasciano spazio a terreni più impervi, dominati da vette rocciose e puntellati da oasi rigogliose.

Non mancheranno quindi nuove sidequest, sempre curate e varie, nuove città pullulanti di quotidianità, nuovi insediamenti romani, nuovi cacciatori di teste dai quali fuggire o da inseguire. Il DLC porta con sé anche inediti livelli di potenziamento, set di armi e cavalcature, e un contatore di punti esperienza cumulabile che sposta il tetto massimo al livello 45. Quest'ultimo particolare comporta un adeguato bilanciamento della difficoltà che, se supportato dall'opzione di autolevel dei nemici, scongiura definitivamente il pericolo di dominare incontrastati gli scontri come accadeva nei precedenti capitoli. La sfida è garantita inoltre dalla coerenza del contesto, che vede la penisola del Sinai letteralmente invasa dalle truppe romane. Avamposti e insediamenti, specialmente se settate l'esperienza alle difficoltà più alte, richiederanno l'utilizzo di un approccio furtivo, soluzione caldamente raccomandata, se non si vuole perire sotto una pioggia di frecce e di assalti di gruppo. Vi attende dunque una terra inospitale, flagellata da schiavitù e massacri. Per porre fine a questi venti di morte gli Occulti decidono di stanare Rufio eliminando i suoi luogotenenti, ognuno dei quali richiederà strategie differenti per essere raggiunto: c'è infatti chi si traveste come i suoi comandanti, chi si nasconde nelle profondità della propria fortezza. Blandi stratagemmi che rimandano soltanto la loro fine, inevitabilmente scritta sul filo di una lama celata.

Ti racconterò di Bayek, leggendaria Ombra Omicida

Sebbene i nemici continuino a non godere dell'adeguata caratterizzazione, la narrazione in The Hidden Ones scorre, coerente e funzionale, offrendo una continuità eccellente con le vicende di Origins. Nessuno dei sentimenti provati con l'epopea principale di Bayek viene a mancare. L'attenzione dedicata al suo personaggio e alla realtà che lo circonda sopperisce ad ogni altra mancanza.

Vi troverete tra le mani un contenuto che amplierà ulteriormente la mitologia Assassina: The Hidden Ones infatti racconta delle prime vicissitudini come difensori irriducibili del libero arbitrio, causa che richiede di abbandonare ogni altra prospettiva. Sarà dunque il momento in cui gli Occulti capiranno che chiunque, se ritenuto una minaccia alla causa, può cadere vittima della loro lama. Ci sarà inoltre il ritorno di visi noti, ed assisteremo al consolidamento del Credo, il quale, da ora in poi, non vi farà vedere più gli altri Assassini come prima: ognuno di loro infatti avrà sempre con sé un po' di Bayek, Ombra Omicida, nemico giurato dell'Ordine degli Antichi.