Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok: Recensione del nuovo DLC

Nei panni di un Odino più iracondo e vendicativo che mai abbiamo percorso in lungo e in largo le lande di Svartalfheim, il Reame nanico. Un tempo luogo rigoglioso e florido, patria dei maestri fabbri, regno che diede i natali alle armi più leggendarie che le innumerevoli Saghe norrene abbiano mai decantato. Ci sono volute poco più di 25 ore per portare a termine Assassin's Creed: L'Alba del Ragnarok, tra storia principale e un elevato numero di attività opzionali.



Giunti al termine della furiosa crociata di Havi per sconfiggere l'imbattibile Surtr abbiamo portato a compimento gran parte delle quest e degli incarichi secondari, e pur consci di avere ancora qualche collezionabile da aggiungere al nostro bottino ci siamo sentiti finalmente appagati, pronti per sviscerare il nostro giudizio finale sulla nuova avventura vichinga sviluppata da Ubisoft (a proposito, se intendete far vela verso la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla la destinazione finale è ad un solo click da voi).

La crociata di Odino

Al tempo delle nostre prime impressioni su Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok non ci eravamo ancora resi conto che - conclusi i primi tre atti della campagna di questa corposa espansione - avevamo soltanto scalfito la narrazione di questo DLC. A conti fatti possiamo confermarvi che la storia può essere portata a termine nel giro di circa 15 ore, ma che per completare pienamente Dawn of Ragnarok saccheggiando ogni singolo anfratto di Svartalfheim dovrete calcolarne almeno il doppio. In ogni caso, avevamo lasciato il Supremo poco dopo le sue prime scorribande attraverso il mondo nanico: giunto nel cuore del regno con l'obiettivo di strappare suo figlio Baldr dalle grinfie di Surtr e delle sue spietate legioni di demoni muspel, il Padre di Tutti ha dovuto incassare una sonora sconfitta.

Dopo essere stato messo fuori combattimento insieme a Frigga, madre di Baldr, Odino ha dato il via alla sua sanguinosa epopea di vendetta. Ferito tanto nel corpo quanto nello spirito, il Supremo ha deciso di allearsi con i pochi nani sopravvissuti all'assedio degli abitanti di Muspelheim, tramando alle spalle di Surtr per condurre una strenua resistenza e fermare l'avanzata dei suoi nemici. Eppure, dietro le eroiche gesta del protagonista, si nascondono la furia, la vendetta e un pizzico di egoismo: scopo del sovrano di Asgard non è tanto perorare la causa del popolo nanico, ma semplicemente portare in salvo lo sventurato Baldr e affondare la propria lama nel perfido cuore del leader dei muspel. Ma non è facile: Surtr è un demone invincibile, e per renderlo vulnerabile ai suoi colpi Havi deve impossessarsi di un'antica e potente reliquia in grado di incanalare il potere della luce e indebolire il suo avversario. Purtroppo sulle tracce del manufatto ci sono anche i generali di Surtr in persona, inclusi alcuni potentissimi componenti della sua famiglia: tra questi l'avido Glod, figlio di Surtr, e Sinmara, madre di Glod e compagna del signore delle fiamme.



Inoltre sull'animo di Odino gravano le azioni del suo recente passato, dallo scontro con Fenrir al cocente tradimento di Loki, e soprattutto l'incombere funesto del Ragnarok: la fine del mondo e la rovina di Asgard sembrano imminenti, stando alla profezia delle Norne, e il Supremo inizia lentamente a capire che il suo viaggio per sottrarre Baldr ad un crudele destino rischia di compromettere le sorti di tutti i Nove Regni. In occasione del nostro primo hands-on vi avevamo anticipato di non essere rimasti piacevolmente colpiti dalla trama de L'alba di Ragnarok, complice soprattutto un ritmo fin troppo blando e alcune soluzioni di messinscena abbastanza frettolose.

Dobbiamo ammettere che, col proseguire delle ore di gioco, il nostro giudizio è rimasto pressoché immutato. La campagna principale dell'espansione si riduce troppo spesso ad una costante "fetch quest": l'obiettivo ricorrente è recuperare un oggetto o trarre in salvo un potenziale alleato, e di tanto in tanto questi incarichi vengono intervallati da una boss fight contro uno dei principali legionari di Surtr. Totalmente assenti, sulla scia delle precedenti missioni nei panni di Havi, gli obiettivi stealth e le consuete missioni di infiltrazione: la conferma definitiva, insomma, di come l'anima action e l'approccio fantasy siano stati preponderanti nella filosofia produttiva dell'opera, sia nella narrativa, sia nel combattimento e nella progressione ruolistica: quest'ultima, infatti, punta al potenziamento sfrenato, poiché tutti gli equipaggiamenti disponibili possono essere elevati al rango Celestiale per sbloccare un nuovo slot rune. Parliamo delle cosiddette Rune di Odino, che garantiscono ulteriori upgrade alle statistiche del nostro avatar.



Tornando alla storia, soltanto nelle battute finali del DLC il climax narrativo si innalza, e per fortuna durante l'epilogo si manifestano un paio di sequenze visivamente gradevoli. Tuttavia ci saremmo aspettati un tocco leggermente più epico, specie in una fase della trama che avrebbe dovuto spingere l'acceleratore sulla cornice "divina" della Saga di Odino. Arrivati ai titoli di coda, però, ci si accorge di quanto Dawn of Ragnarok (come da titolo, peraltro) non rappresenti altro che un lungo preludio alla battaglia vera e propria per il destino dei Nove Mondi: l'epopea vichinga di Ubisoft è dunque lontana dalla sua conclusione.

Tra Fuoco e Ghiaccio

La scelta di rendere L'Alba del Ragnarok un action RPG purissimo, ancor più delle iterazioni precedenti e sacrificando quasi del tutto i segmenti dedicati alla furtività, ci sembra sì in linea con lo spirito della produzione, ma potrebbe non soddisfare tutta la platea di giocatori.

L'impasto ludico, comunque, non si discosta di un millimetro dai crismi dell'avventura principale e delle precedenti espansioni in Irlanda e Francia (avete già letto la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'ira dei Druidi e la recensione di Assassin's Creed Valhalla L'assedio di Parigi?): l'esplorazione è alla base di tutta l'esperienza, al punto da condizionarne persino l'avanzamento narrativo. Lo scopo principale di Havi è infatti colonizzare i Rifugi nanici, la cui posizione sulla mappa di gioco è soltanto indicativa. Una volta intuita l'area in cui potrebbe trovarsi un nascondiglio, Odino deve seguire gli indizi disseminati tra le foreste e le caverne di Svartalfheim, fino a raggiungere il covo nanico di turno che innesca le fasi successive del racconto. A livello contenutistico Dawn of Ragnarok è denso, ma non esagerato: le attività opzionali sono disseminate in tutta Svartalfheim, ma la progressione del mondo è comunque scandita dalla storia. Nessuna regione della mappa è, di fatto, facoltativa, e imbattersi nelle missioni secondarie o negli avamposti in cui depredare scrigni di ogni tipo e dimensione diventa perlopiù naturale durante la campagna.



Ciononostante la quantità di elementi collezionabili è molto soddisfacente, al punto che abbiamo preferito bilanciare il contenuto narrativo con le fasi squisitamente free roaming. Sono una manciata i punti in cui ottenere nuove abilità, ma sono anche tantissimi i forzieri e i contratti collaterali. In Dawn of Ragnarok avrete modo di ottenere almeno 4 set di armature e armi differenti: non vi sveleremo la loro natura per lasciarvi al proverbiale piacere della scoperta, ma per ottenerli tutti dovrete sia esplorare sia sconfiggere alcuni specifici legionari jotun e muspel.

Anche le sottotrame sparse per Svartalfheim rimangono fedeli alla filosofia che caratterizzava l'avventura base e sono predisposte a farci incontrare alcune delle personalità più eclettiche del popolo nanico. In tal senso, però, non siamo rimasti particolarmente colpiti dalla scrittura delle suddette quest, ma il loro inserimento durante l'epopea del Supremo è tutto sommato funzionale ai toni del racconto. Vale la pena, dopo aver sbloccato tutti i poteri del bracciale in dotazione di Havi e averli potenziati al massimo, spendere qualche parola sulle nuove capacità del protagonista.



Come dicevamo, l'alter ego di Eivor riceve in dotazione un manufatto chiamato Hugr-Rip, un congegno in grado di assorbire il potere dei suoi nemici e volgerlo a proprio vantaggio. Il motore di questo equipaggiamento è appunto l'Hugr, l'energia di cui si nutrono tutte le reliquie magiche norrene e che può essere paragonato all'anima di un individuo.

Il bracciale può essere potenziato grazie alla Silice, materiale grezzo reperibile nei depositi muspel e jotun durante le Razzie: con questo minerale, e con altre risorse accumulate durante gli scontri, si potranno aumentare i propri slot di Hugr ma soprattutto aumentare capacità, durata ed estensione dei poteri. Come dicevamo, i poteri cambiano l'approccio al gameplay, a volte quasi radicalmente. Alcuni di essi sono centrali per proseguire in serenità durante la campagna o addirittura necessari per risolvere puzzle secondari. La trasformazione in corvo, oltre ad aggiungere un'ulteriore opzione allo stealth, permette di raggiungere in breve tempo alcune delle vette più alte di Svartalfheim, semplificando di parecchio le fasi di scalata: d'altronde l'estensione del reame nanico, molto simile a quella di Asgard e Jotunheim, si sviluppa prevalentemente in verticale, e arrampicarsi "manualmente" lungo le altissime catene montuose che sovrastano il paesaggio potrebbe risultare alla lunga noioso. Il potere muspel ci tramuta invece in una creatura delle fiamme e si rivela utile per attraversare incolumi le numerose distese di lava. D'altro canto la Rinascita, come già detto, ci garantisce il controllo di piccole legioni di nemici sconfitti, così da ricevere un aiuto concreto durante battaglie e assedi. Ci sono altri due talenti legati al ghiaccio, e in entrambi i casi il Padre di Tutti assume le sembianze di un demone jotun: il Teletrasporto permette di raggiungere aree inaccessibili, e infine il potere legato all'inverno ci fa dono della manipolazione del ghiaccio, con la quale possiamo immobilizzare i seguaci di Suttungr e distruggerli mentre sono ibernati.



In definitiva, sia l'esplorazione sia gli enigmi ambientali sono subordinati all'utilizzo dei nuovi poteri, che integrati nel gameplay di Assassin's Creed Valhalla riescono a dare più varietà all'esperienza di gioco, indubbiamente rinnovata rispetto al titolo principale.

Al cospetto delle Valchirie

Nella nostra prova preliminare avevamo notato quanto il livello di difficoltà de L'Alba del Ragnarok non si fosse rivelato all'altezza del nostro potere. Forti del nostro ammontare di oltre 500, le sfide imposte da Svartalfheim non ci hanno dato particolari grattacapi, e anche le mansioni relative all'endgame non sono riuscite a stimolarci particolarmente. L'Arena delle Valchirie, tuttavia, potrebbe rappresentare un buon compromesso anche per i giocatori più esperti: qui Odino dovrà dimostrare ad una sua vecchia alleata il proprio valore in combattimento, decantando le proprie gesta passate mentre si esibisce in un campo di battaglia. La selezione di sfide è piuttosto ampia, ma anche in questo caso la forza dei nemici e dei boss potrebbe non soddisfare gli utenti più navigati.

Si tratta, peraltro, di scontri che rievocano vecchi rivali (anche umani) già affrontati nel corso dell'avventura inglese. Ad aggiungere un po' di brio a questo contenuto ci sono le cosiddette "Millanterie": Havi può infatti applicare una serie di modificatori che influenzano il suo stato di salute, le statistiche o il quantitativo di danni inflitti e subiti. Soltanto in questo modo, aumentando in modo significativo gli svantaggi a nostro discapito, siamo riusciti a trovare avversari che potessero davvero impensierirci. Inoltre, maggiore è il numero di Millanterie, maggiori saranno le ricompense ottenute dalla Valchiria. Completare a dovere questa attività fornisce accesso ad ulteriori equipaggiamenti, tra cui un set esclusivo ed elementi estetici aggiuntivi.



Nel complesso, l'Arena delle Valchirie si è confermato un contenuto divertente, e rappresenta l'unica vera attività endgame di una produzione capace di dare nuova linfa al gameplay di Assassin's Creed Valhalla, ma altresì afflitta da una sceneggiatura priva di grandi guizzi e da una campagna che si esaurisce in modo un po' troppo sbrigativo. Se questo rappresenta il preludio a qualcosa di più grande, tuttavia, possiamo star certi che il futuro della Saga vichinga di Ubisoft è ancora molto florido.