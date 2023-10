Assassinio sull'Orient Express Recensione: Geniale? No, ma accessibile

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Dopo aver arricchito le librerie degli appassionati di avventure grafiche con Syberia (qui la recensione di Syberia The World Before), Microids ha continuato a impreziosire la sua vasta produzione di titoli sfruttando ampiamente anche licenze appartenenti alle terze parti.



Tra queste Garfield: Lasagna Party e Asterix & Obelix XXL 3. Proprio per questo, l'azienda francese, tramite un nuovo studio, ha deciso di mettere le mani sulle opere di Agatha Christie, recuperando il suo più famoso romanzo, con la promessa di innovarlo e di aggiungere nuovi elementi alla storia originale. L'indagine sarà stata soddisfacente? Scopritelo insieme a noi.

Il treno è pronto a partire, di nuovo

Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express tenta di portare il genere dell'investigativo videoludico a un livello superiore: prova a farlo perché nelle intenzioni c'è proprio la volontà di esprimere nuovi concetti ed esplorare inediti orizzonti, partendo dal presupposto che l'opera videoludica è un'operazione di intersemiotica.

Assassinio sull'Orient Express è uno dei più famosi gialli di Agatha Christie e questo ha semplificato l'operazione di scrittura del videogioco, con il team di narrative designer che ha dovuto solo concentrarsi sulla necessità di modernizzare il contesto e lo scenario, che si ambienta nel 2023. In una fredda giornata di dicembre Hercule Poirot decide di salire sul treno che gli permetterà di arrivare a Parigi, senza sapere che si troverà coinvolto in un caso di altissima complessità. L'intera avventura procede in terza persona, dandoci la possibilità di osservare il mondo dagli occhi dell'investigatore: abbiamo così su di lui un controllo diretto, e possiamo decidere di muoverci all'interno dell'ambiente senza alcun vincolo. Ad arricchire la storia dell'ispettore franco-belga ci penserà poi un inedito personaggio, Joanna Locke, inserito nella vicenda con l'obiettivo di dare un valore aggiunto alla narrativa. La presenza della donna ci dà modo di allontanarci momentaneamente dai vagoni, smussando la monotonia dell'Orient Express.



Di chi si tratta? Di una detective della polizia coinvolta alla ricerca di riscatto dopo un gravoso fallimento, per motivazioni che vi lasciamo scoprire da soli e che i conoscitori dell'opera originale possono anche provare a intuire facilmente.

I suoi flashback danno più briosità all'investigazione, proprio perché ambientati in un contesto estraneo a quello che ci aspetteremmo: per questo ci permettono, nelle 10 ore necessarie a terminare l'esperienza, di non rimanere perennemente occlusi nei vagoni del treno. Si tratta di un espediente affascinante, che vale la pena sottolineare sia per l'inventiva che il team ha saputo dimostrare nel rimaneggiare un classico. La struttura ludica, in ogni caso, resta comunque la medesima. Poirot lavora sulla ricerca degli indizi e sullo studio dei dettagli, e poi alla fine unisce i vari collegamenti attraverso una mappa concettuale che ci permetterà di esprimere il nostro parere e, conseguentemente, risolvere l'enigma. Ogni scenario è ricco di oggetti che vanno analizzati prima di poter elaborare la soluzione, in una struttura molto guidata e che, tra l'altro, non lascia spazio a errori: nel caso in cui doveste sbagliare, infatti, sarà lo stesso Poirot a dirvi di ritentare.

Le novità rispetto al romanzo

Microids ci chiede anche di impegnarci nell'ascolto dei dialoghi dei vari personaggi, che non perderanno occasione di raccontarsi. Poirot d'altronde deve realizzare una specifica scheda informativa, come se nel suo cervello trovasse spazio uno schedario: sarete voi a compilare i report sui passeggeri, individuando - attraverso un menù a tendina con risposte multiple - l'età, la nazionalità e la professione della persona con la quale avete interloquito. Saranno tutti collegamenti che ci condurranno alla soluzione finale, all'esegesi del caso nella sua interezza.

Inoltre, Poirot non è solo un investigatore in questa rivisitazione interattiva del romanzo, ma anche un abile "problem solver". Vi ritroverete dinanzi a sessioni che potremmo definire di "tetris moderno", ma anche dinanzi a peculiari indagini sugli ingredienti usati in cucina. Chi se ne intende solo di omicidi, d'altronde, non sa niente. Per quanto riguarda la struttura narrativa, il videogioco ripercorre il libro e anche i numerosi film realizzati, ma la trama sceglie di deviare in alcune occasioni, sfruttando i personaggi aggiunti in un secondo momento. Ognuno avrà una propria attitudine , capace di creare una concatenazione di attività che rischierà quasi di distogliere la vostra attenzione dall'obiettivo finale. Rispetto al 1934 sono cambiate tante cose e di conseguenza anche gli enigmi hanno dovuto essere modernizzati, tra problemi di celle frigorifere a quelli legati agli smartphone, di cui - sì - anche Poirot è fornito. Non potrete però usarlo come scorciatoia dato che, nell'esigenza di mantenere ben salda l'investigazione presente nel romanzo, mancheranno la copertura di rete e la connessione. Inoltre, dopo la canonica fine del romanzo, Microids ha aggiunto un'altra vicenda, del tutto originale: non è un caso nuovo, ma un appendice alla storia dell'Orient Express che rappresenterà sicuramente un guizzo in più per i conoscitori del capolavoro della Christie.

Forse troppo accessibile?

L'esperienza è tarata per essere molto semplice: tutto ciò che può essere utile ai fini dell'investigazione viene segnalato a schermo e, come già detto, la fase risolutiva risulta piuttosto accessibile. È chiara l'intenzione di semplificare ogni passaggio, ma questo potrebbe far legittimamente storcere il naso agli investigatori videoludici più incalliti.

Dall'altro lato è evidente che Microids ha volutamente concepito l'avventura pensando soprattutto ai casual gamer. A seconda di come guardiamo la medaglia, insomma, c'è sia un lato negativo sia uno maggiormente positivo. Quest'ultimo - ci concederete - propende in direzione dell'accessibilità, capace di rendere un determinato genere ludico (in questo caso le avventure grafiche) sempre più aperto anche a un tipo di pubblico che, fino a qualche anno fa, magari se ne teneva ben distante. Dal punto di vista della resa tecnica Microids ha voluto mantenere una chiave artistica ben distinguibile. I personaggi sono stati affidati ad artisti che avevano già lavorato a un'opera del calibro di Dishonored, e si presentano agli occhi dei giocatori con modelli molto riconoscibili, per quanto spigolosi e a tratti legnosi nei movimenti. L'ambientazione dell'Orient Express la fa indubbiamente da padrona, permettendoci - come già anticipato - di entrare in numerosi anfratti e infilarsi ovunque desideriamo, godendo dell'esperienza di viaggio completa.



Molto affascinante è poi l'utilizzo della colonna sonora, supportata da un ottimo doppiaggio che rimarca le inflessioni francesi di Poirot. Il tappeto musicale è incalzante, tiene banco durante l'investigazione e non si rivela mai invasivo, affidandosi a un sapiente uso di strumenti classici (come il pianoforte), per rievocare l'atmosfera rétro dell'intera avventura.



Meno riuscita è la localizzazione in italiano. Spesso Poirot si esprimerà con concetti ben specifici, ma la traduzione non si è dimostrata abbastanza precisa, incapace di ricalcare le domande puntigliose del detective e creando così una fastidiosa differenza tra ciò che ascolterete e ciò che invece leggerete.