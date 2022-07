Assetto Corsa Competizione: Recensione del nuovo DLC American Track Pack

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

È un periodo d'oro per Assetto Corsa Competizione. Dopo esser stato scelto come piattaforma di gioco ufficiale per i prossimi eSports FIA Motorsport Games, il simulatore sviluppato da Kunos si arricchisce grazie ad un nuovo DLC, "American Track Pack", che, come suggerisce il nome, porta i bolidi su tre iconici circuiti a stelle e strisce: Indianapolis, Watkins Glen e COTA. Come di consueto Kunos ha realizzato i nuovi tracciati in maniera certosina, tramite l'utilizzo della fotogrammetria laser, una tecnologia talmente precisa che consente di riprodurre fedelmente ogni più piccola irregolarità dell'asfalto. Abbiamo girato per qualche ora in queste nuove location, vediamo come è andata.

Indianapolis

Il leggendario Indianapolis Motor Speedway è senza dubbio una delle piste più famose al mondo, nonché autentico tempio del motorsport americano. Il layout introdotto in questo DLC è quello interno, una lingua di asfalto che si snoda per oltre 4 chilometri dentro l'ovale su cui si corre la celebre "500 miglia". Questo tracciato fu costruito nel 2000 per ospitare il gran premio di Formula 1 (che si è tenuto qui fino al 2007) e vanta 14 curve e due lunghi rettilinei, uno dei quali corrisponde proprio a una sezione dell'ovale.

Si tratta di una pista che alterna tratti molto veloci a settori molto più lenti e tecnici, caratterizzati da strette curve a 90 gradi. I cordoli tuttavia non sono molto alti (eccetto un paio che è meglio evitare) e questo consente al giocatore di farne ampio uso, senza rischiare che l'auto si sollevi eccessivamente da terra perdendo aderenza. Trattandosi di un circuito ricavato da quelli che una volta erano i parcheggi dell'autodromo, non sono presenti dislivelli e anche per questo motivo Indianapolis è probabilmente il meno impegnativo tra i tre tracciati introdotti con questo DLC.

Watkins Glen

Il circuito di Watkins Glen, storico teatro del GP di Formula 1 dal 1961 al 1980, si trova presso l'omonima cittadina, nello stato di New York. Si tratta di un circuito "vecchia scuola", con appena 11 curve nei suoi cinque chilometri e mezzo.

A differenza di Indianapolis questo circuito nasce su un terreno tutt'altro che pianeggiante e questo si traduce nella presenza di diverse curve in discesa e in salita, intervallate da lunghi rettilinei. I cordoli sono molto larghi e i track limits ci sono sembrati abbastanza permissivi, come del resto accade anche nella realtà. Per morfologia e ambiente circostante ricorda un po' il celebre circuito belga di SPA Francorchamps, specialmente nel primo settore. Tutte queste caratteristiche rendono Watkins Glen un tracciato molto amato dagli appassionati del motorsport; guidare qui può essere davvero divertente, ma in gara è richiesta una bella dose di concentrazione in quanto la pista è veloce e stretta, le barriere sono molto vicine e non ci sono poi così tanti punti in cui si possa superare agevolmente.

COTA (Circuit of Americas)

Situato nei pressi della città di Austin, il Circuito delle Americhe (noto anche con l'acronimo COTA) è l'attuale sede del Gran Premio degli Stati Uniti per quanto riguarda sia la Formula 1 sia la Moto GP. Si tratta di un autodromo di recente costruzione, inaugurato nel 2012, ma che è già entrato nel cuore degli appassionati grazie al suo layout estremamente tecnico. Il tracciato è composto da 20 curve, per un totale di oltre 5 chilometri e ben 41 metri complessivi di dislivello.



Proprio a causa di questa importante differenza di altezza tra i vari settori del circuito, ci sono diverse curve "cieche", in cui è impossibile scorgere il punto di corda se non all'ultimo istante.

Questo fattore, unito al trasferimento di carico dovuto alla pendenza, rende COTA un circuito complesso da padroneggiare: qui, ancor più che su altre piste, è necessario imparare a memoria il punto di frenata di determinate curve, magari aiutandosi con dei riferimenti visivi dello scenario circostante. Una volta presa confidenza con i suoi insidiosi saliscendi però, il circuito texano saprà regalare parecchie soddisfazioni al giocatore, anche grazie alle numerose zone in cui è facile effettuare sorpassi.