Asterix & Obelix Slap Them All 2 Recensione: troppo simile al primo gioco

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Ormai Asterix e Obelix sono la più grande certezza di Microids. Il publisher produce a cadenza praticamente annuale nuovi giochi legati ai celebri galli nati dalla fantasia di Rene Goscinny e Albert Uderzo. Nonostante faccia sempre piacere rivederli in azione, bisogna dire che le loro ultime gesta videoludiche non sono state esattamente imperdibili, anzi: è ancora vivo nella mente dei giocatori il dimenticabile Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia.



Ciò detto, il primo Asterix & Obelix Slap Them All ha dimostrato di essere quantomeno dignitoso agli occhi di chi ama i picchiaduro a scorrimento, complice un buon ritmo e uno stile grafico fedele alle storie cartacee di Asterix e dei suoi amici. A distanza di due anni dalla sua uscita, lo sviluppatore Mr Nutz Studios ci ripova con un seguito che riparte proprio da quanto visto nel 2021. Il problema però è che Slap Them All 2 sembra rimasto fermo ad allora.

Solo una minestra riscaldata?

Questa volta Asterix e Obelix devono salvare il loro amico Oceanix, imprigionato per un crimine che non ha commesso: l'Aquila di Lutezia, un prezioso stemma appartenente alle legioni romane, è stato rubato da una figura misteriosa che ha fatto ricadere la colpa sull'innocente gallo. Accompagnati come sempre dal fedele cagnolino Idefix, i due amici si mettono in viaggio verso Lutezia con lo scopo di svelare la verità dietro al furto e scagionare Oceanix. Neanche a dirlo, si tratta di un cammino all'insegna di risse senza quartiere, pugni e ceffoni contro orde di romani, banditi, vichinghi e persino leoni pronti ad ostacolare i nostri eroi.



Slap Them All 2 ripropone la formula beat ‘em up del gioco precedente, regalando un'altra avventura piena di azione senza sosta. Chi ha familiarità con il primo episodio, dunque, si sentirà subito a casa. Forse pure troppo, dato che questo seguito sembra essere di fatto una sua copia carbone con davvero poche differenze a livello sia ludico che grafico.



Proprio come visto due anni fa, Asterix e Obelix sono intercambiabili in qualunque momento (quando si gioca in single player), godono della propria specifica barra vitale e hanno lo stesso parco mosse già visto nel predecessore: combo di pugni e schiaffi, scatti in avanti, colpi pesanti, prese devastanti e un paio di attacchi aerei, quanto basta per sbaragliare qualunque romano che si para dinanzi a loro. E oltre a denaro da raccogliere in gran quantità per migliorare i propri punteggi, nei barili sparsi lungo i livelli è possibile trovare cibo per recuperare le forze perdute, così da farsi trovare pronti per le sfide successive.

Tutto già noto, insomma. Anche la maggioranza dei nemici è riciclata dall'originale Slap Them All, non solo nel look ma anche negli attacchi. Alcuni boss inoltre si ripresentano in più occasioni, anche nei livelli avanzati dell'avventura, privi però di eventuali modifiche volte a renderli più impegnativi. Pur godendo di un buon ritmo e dimostrandosi tutto sommato piacevole da giocare grazie anche alla sostanziale mancanza di tempi morti, Slap Them All 2 soffre a lungo andare di una certa ripetitività che può renderlo stancante verso le battute finali della storia, e anche in termini di difficoltà generale si rivela poco stimolante a causa della generale semplicità che caratterizza tutta la produzione anche giocando in modalità Difficile. Il continuo riciclo di nemici da combattere e la mancanza di qualunque minigioco o idea che cambi un po' le carte in tavola non aiuta a dare un tocco di varietà in più all'azione, che consiste alla fine in una continua rissa sicuramente frenetica, ma al tempo stesso mai particolarmente creativa o con spunti originali. Insomma, più che un seguito Slap Them All 2 sembra a tratti un grande DLC del precedente capitolo.



Tuttavia sarebbe scorretto non riconoscere alcuni piccoli miglioramenti effettuati a questo giro da Mr Nutz Studios: stavolta ad esempio si nota un minor riciclo di asset e livelli, adesso tutti unici e senza alcuna ripetizione come visto al contrario nel titolo del 2021. Azzeccata anche l'idea di togliere la barra della stamina, che nel predecessore serviva per effettuare i colpi potenti ora eseguibili in piena libertà: al suo posto c'è l'indicatore di un power-up che rende più forti e veloci i nostri eroi.



I ritocchi fatti sono minimi, ma quanto basta per rendere comunque godibile questo seguito nell'arco dei 20 livelli che compongono un'avventura che impiegherete 4 ore a concludere. Non ci sono extra a favore della rigiocabilità a parte la possibilità di giocare in multiplayer cooperativo: in due le risse sono divertenti, ma anche caotiche, con la leggibilità dell'azione che a volte diventa tutt'altro che ottimale.

Un videogioco-fumetto

Sul fronte visivo il secondo episodio è praticamente identico al predecessore e mostra un comparto grafico che ricalca in maniera fedele lo stile dei fumetti con protagonista Asterix: è insomma piacevole a vedersi in movimento, grazie a buone animazioni e a un efficace utilizzo dei colori. E oltre a una pregevole caratterizzazione degli scenari non ci sono incertezze in materia di frame rate nemmeno quando lo schermo è pieno di nemici.



In materia di audio, durante il gameplay gli effetti sonori così come le clip vocali relative ai due protagonisti sono le medesime già udite nell'originale Slap Them All, e il discorso si estende anche ad alcune musiche della colonna sonora, che resta comunque piacevole da ascoltare e perfettamente appropriata alle tipiche atmosfere di una storia di Asterix. Il doppiaggio relativo ai filmati si conferma di buon livello.