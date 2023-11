Atari 2600+ Recensione: torna un mito degli anni '80 e scatena la nostalgia

Il videogioco e l'imponente industria che è fiorita intorno a questo, vivono un periodo di grande benessere, tanto dal punto di vista economico, quanto da quello della diffusione. Il nostro medium preferito inizia però ad avere qualche anno sulle spalle e il tema della preservazione dei titoli più datati, con un vero e proprio valore storico, sta acquistando sempre più importanza.



Tra i progetti più interessanti, da questo punto di vista, c'è quello di Atari: la celebre azienda californiana, che ha scritto pagine fondamentali per lo sviluppo del settore, torna protagonista con la console Atari 2600+ (su Amazon.it costa 120.99 euro), riedizione di un grande classico del passato. Un dispositivo che non si rivolge solo ai nostalgici dei tempi che furono o agli appassionati di retro-gaming, ma che si pone l'obiettivo di divertire nel presente, accorciando le distanze tra le generazioni e il tutto nel segno dell'accessibilità.. Abbiamo passato gli ultimi giorni in compagnia di questa console e siamo pronti a raccontarvi la nostra esperienza nella recensione di Atari 2600+.

Fedele alla linea, con un tocco di modernità

Nel 1977 Atari ha lanciato sul mercato il "Video Computer System" con il nome di Atari 2600, una console a cartucce diventata iconica grazie agli inserti in finto legno che le hanno fatto guadagnare l'affettuoso soprannome di "Woody". Dal giorno del lancio al 1992, anno della dismissione, questa celebre macchina ha venduto oltre 30 milioni di unità e - tra i tanti meriti - ha avuto quello di portare nei salotti dei videogiocatori titoli del calibro di Space Invaders, prima riservato alle sale giochi.

Atari 2600+ torna sul mercato odierno con un design che ripropone in tutto e per tutto le forme del passato, al netto di dimensioni ridotte all'80% rispetto all'originale: le linee essenziali e spigolose dello chassis sono spezzate dall'immancabile cover frontale in finto legno e dalla griglia a righe orizzontali che introduce la barra a 45° sul quale trovano posto tutte le levette di controllo, perfettamente riprodotte in metallo, e il vano per l'inserimento delle cartucce leggermente ampliato per evitare il danneggiamento accidentale delle stesse Nella parte posteriore sono invece posizionate tutte le porte e gli switch disponibili, comprese le principali novità di questa versione moderna: oltre all'ingresso USB-C di alimentazione (abbiamo collegato la console direttamente alla porta USB del televisore), la console porta in dote una uscita HDMI, lo switch per la selezione dell'aspect ratio 16:9 / 4:3, due switch per la selezione della difficoltà di gioco e i due classici connettori DB9 compatibili con le periferiche originali di Atari. Manca, come è giusto che sia, qualsiasi tipo di interfaccia dedicata alla connettività in r



La console è poi accompagnata da una serie di accessori, anche questi fedelmente riprodotti. Il nuovo joystick CX40+ e i paddle CX30+ rendono il giusto tributo ai propri predecessori, imitandone il design nel dettaglio. Infine, nella confezione è inclusa una cartuccia 10 in 1 con tanto di switch analogico equipaggiato con classici come Adventure e Missile Command.

Console ed accessori sono completamente realizzati in plastica con rifiniture in metallo: in generale la scelta dei materiali ci è sembrata buona, così come solida ci è parsa la costruzione. Texture, colorazione e font tratti dall'originale completano il quadro e mettono il punto su una riproduzione che trae a piene mani dal passato ma con lo sguardo rivolto al presente.

Bella, pratica e funzionale

Le specifiche hardware di Atari 2600+ si riducono al SoC Rockchip 3128, un chip basato su processore quad-core Cortex A7 in grado di gestire egregiamente l'emulazione dei giochi e il segnale video fino a 1080p. La nuova console infatti non riproduce nativamente i titoli, ma li emula: all'atto pratico la differenza con l'originale è nulla e questa soluzione ha permesso ad Atari di allargare la compatibilità a tutti i titoli su cartuccia originale per Atari 2600 e Atari 7800, nonchè alle più recenti produzioni provenienti dal programma Atari XP.

Come confermato dal CEO Wade Rosen, che abbiamo intervistato durante la Gamescom 2023, Atari è intenzionata a supportare la community homebrew per lo sviluppo di nuovi contenuti: non solo giochi provenienti dal passato quindi, ma anche titoli inediti ed esclusivi della nuova console. La dotazione tecnica elimina poi uno degli ostacoli più conosciuti dagli appassionati di retro-gaming, ovvero quello degli adattatori: Atari 2600+ supporta tutti i televisori dotati di ingresso HDMI e permette di selezionare il formato widescreen in 16:9 oppure il classico 4:3, nonché la modalità a colori piuttosto che quella in bianco e nero.



L'installazione è semplice e dall'apertura della confezione alla prima sessione di gioco passano pochi minuti: una volta collegati il joystick (o i paddle), l'alimentazione e il cavo HDMI, basta inserire la cartuccia e accendere la console con l'apposito switch. Dopo una breve schermata di avvio dedicata al logo Atari, il titolo viene caricato automaticamente.



Tramite lo switch "Game Select" è possibile selezionare le diverse modalità di gioco (quando disponibili) e una volta scelta quella preferita non rimane che utilizzare lo Switch "Game Reset" per lanciarla. Le cartucce con più giochi sono poi dotate di un selettore analogico a quattro vie: ogni gioco richiede una combinazione precisa degli switch, proprio come vuole la tradizione.

In tutti i casi la console si è comportata bene, senza mostrare il fianco a problemi di sorta: i giochi partono immediatamente e durante le nostre prove non abbiamo mai incontrato crash o riavvii indesiderati. Allo stesso modo il joystick CX40+ e i paddle CX30+ sono reattivi e rispondono perfettamente a tutti gli input.