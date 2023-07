Atelier Marie The Alchemist of Salburg Recensione: un remake sottotono

Annunciato come parte dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del franchise, Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg è recentemente approdato su PC, Nintendo Switch e PS4/PS5 per permettere alle nuove generazioni di fan di riscoprire il capostipite della saga. Come sottolineato nel nostro hands-on di Atelier Marie Remake, però, il rifacimento sintetizzato da Gust Corporation e Koei Tecmo Games si è limitato a svecchiare perlopiù l'impianto grafico del prodotto, lasciando quasi immutato tutto il resto. Scopriamo di seguito se il titolo, che per la prima volta presenta i sottotitoli localizzati in inglese, sia riuscito a convincerci o meno.

La pasticciona di Salburg

Ambientato nella vivace città di Salburg, capitale del Regno di Schigsal, Atelier Marie Remake non ripropone l'abusatissimo tema del salvataggio del mondo, bensì racconta le difficoltà affrontate quotidianamente da una fanciulla intenzionata a diventare un'alchimista.

Spensierata e pasticciona, la giovane Marlone - che da questo momento abbrevieremo in Marie - frequenta la rinomata Accademia di Salburg, vale a dire l'istituto che nel corso dei decenni ha coltivato i più talentuosi alchimisti della storia; la ragazza, però, non sembrerebbe particolarmente portata per lo studio della materia, tant'è che i professori dell'accademia la rimproverano di continuo, asserendo che questa abbia i voti più bassi sin dalla fondazione dell'istituto scolastico. In seguito all'ennesimo esame non superato, anziché interrompere il suo infruttuoso percorsi di studi e impedirle di diplomarsi, l'istruttrice Ingrid, che nella studentessa ha effettivamente visto un grande potenziale ancora inespresso, decide di adottare una strategia insolita e prepararla attraverso metodi di studio tutt'altro che convenzionati. Laddove gli altri professori avrebbero bocciato Marie, non solo Ingrid le apre invece un laboratorio personale, dove la ragazza potrà approfondire la conoscenza dell'alchimia attraverso la pratica sul campo, ma addirittura le pone una condizione particolare che, se rispettata, le consentirà di diplomarsi senza frequentare le lezioni dell'accademia: entro un massimo di cinque anni Marie dovrà infatti creare un oggetto talmente sorprendente da soddisfare gli altissimi standard qualitativi di Ingrid, altrimenti verrà definitivamente espulsa.



Se i più recenti capitoli della saga ci hanno proposto trame coinvolgenti, senza però rinunciare alle tematiche e ai ritmi rilassati che hanno contraddistinto il brand sin dagli albori, il rifacimento di Atelier Marie viaggia nella direzione opposta, offrendo invece un'esperienza interamente focalizzata sul crafting e sulla raccolta di ingredienti. Fatta eccezione per la protagonista, che con la sua personalità allegra e parecchio buffa ha subito conquistato le nostre simpatie, gli altri personaggi del cast non sono degnamente caratterizzati, e nel complesso l'intreccio è estremamente monotono, per non dire assente.

Pertanto, se da una parte è quasi una fortuna che un intero playthrough duri tra le cinque e le dieci ore al massimo (a seconda del tempo dedicato al crafting, all'esplorazione e ai contenuti secondari), ci dichiariamo alquanto insoddisfatti della longevità del JRPG: la presenza di sette finali non compensa affatto la durata esigua o la scarsa qualità del racconto, anche perché questo fornisce pochi stimoli che possano spingere l'utente a perseverare. Ammesso che troviate la pazienza per giungere ai titoli di coda, difficilmente ricomincerete l'avventura per tentare di assistere a una conclusione differente.

L'unica novità rilevante

Come se il compito assegnato dall'istruttrice Ingrid non fosse già abbastanza gravoso, quantomeno in "Modalità Normale" Atelier Marie Remake ha conservato le limitazioni temporali che caratterizzavano l'originale e gli esponenti meni recenti del franchise: un orologio scandisce il passare del tempo in game, e dal momento che ogni singola azione compiuta da Marie fa avanzare il calendario di qualche giorno, il rischio di sprecare settimane (per non dire mesi) in pochi minuti è sempre molto elevato. Giacché giungere al quinto anno senza raggiungere l'obiettivo si traduce in un Game Over, è più che mai imperativo dosare il tempo dedicato alle singole attività della protagonista, come ad esempio avventurarsi fuori città per far scorta di materie prime, portare a termine le missioni secondarie affidatele dagli altri personaggi o sintetizzare un oggetto, e pianificare con cura ogni sua mossa.

Giacché le detestabili limitazioni temporali rischiavano di non incontrare i favori dei giocatori che si sono avvicinati alla serie attraverso la trilogia Secret e la tetralogia Mysterious, e che a eccezione del solo Atelier Firis le hanno appunto abolite (per tutti i dettagli consultate la recensione di Atelier Firis), i ragazzi di Gust Corporation hanno dotato Atelier Marie Remake di una modalità alternativa e del tutto inedita.



Mentre quella Normale mantiene inalterata l'esperienza originale, la Modalità Unlimited consente di affrontare la campagna in totale spensieratezza e andare anche oltre il quinto anno, senza beccarsi un prematuro Game Over. Poter giocare coi propri tempi e senza ansia da prestazione offre la possibilità di esplorare con calma tutto il piccolo mondo di gioco, dedicarsi all'alchimia senza riserve e completare tutti gli eventi opzionali. Una soluzione sicuramente più appetibile, specie se consideriamo che la vicenda manca di mordente e ruota interamente attorno al crafting.

Un autentico pezzo d'antiquariato

Per il resto, dal punto di vista ludico Atelier Marie Remake è pressoché identico alla controparte originale, che a suo tempo rimase confinata nel solo Paese del Sol Levante. L'Atelier della protagonista funge come sempre da HUB principale ed è il luogo in cui il giocatore passa la maggior parte del tempo, anche perché gli oggetti realizzabili da Marie hanno dei lunghi tempi di creazione e per assicurarvi di ottenere il risultato migliore vi ritroverete spesso a ricaricare la partita, al fine di ritentare una sintetizzazione non proprio riuscitissima.

Paragonato a quanto visto negli episodi più recente (a proposito, avete già letto la nostra recensione di Atelier Ryza 3?), il sistema di crafting di Atelier Marie Remake è eccessivamente elementare: mescolando gli ingredienti riportati sulle varie ricette è possibile creare strumenti di ogni tipo, senza però trasferire i tratti delle materie prime. Seppur indicato ai neofiti, che dinanzi alle innumerevoli diavolerie dei vari Atelier Ryza o Atelier Sophie potrebbero sentirsi smarriti, il sistema ci è parso troppo obsoleto e povero, oltre che limitante in termini di personalizzazione.



Non particolarmente meglio si comporta il combat system a turni, che permette di schierare in campo un massimo di tre personaggi. Nei loro rispettivi turni di azione, Marie e i suoi alleati devono di volta in volta scegliere se ricorrere ad attacchi standard, scatenare il potere delle abilità speciali (che in questo episodio consumano MP), assumere una posizione difensiva o magari attingere alle scorte di bombe e oggetti curativi, che ancora una volta vanno equipaggiati prima di uno scontro.

Non essendoci gli attacchi combinati o i power-up temporanei cui ci hanno abituati i più recenti titoli di Gust Corporation, il rifacimento non presenta alcuna componente strategica e a nostro avviso manca di profondità: come risultato, le battaglie sono tutti uguali e parecchio noiose. Oltre a lasciare immutato il sistema di combattimento, il team non ha rivisto nemmeno le meccaniche di reclutamento dei compagni di squadra, che oggi come allora richiedono un continuo salasso. Marie può infatti ingaggiare diversi personaggi affinché la aiutino nelle sue attività fuori città, non senza sborsare un quantitativo di denaro proporzionato al loro talento. A questo proposito va specificato che gli amici della protagonista non hanno un prezzo di ingaggio, ma dal momento che le loro capacità sono molto limitate e quindi indicate alle aree meno pericolose, l'unico modo per attraversare le zone popolate da mostri di livello elevato è quello di dar fondo ai risparmi di Marie e assoldare qualche mercenario. Se alla paga giornaliera aggiungiamo le spese da sostenere per rinnovare l'equipaggiamento dei soldati di ventura, le finanze di Marie tendono a risentire tantissimo dell'assenza di un party tradizionale.



L'unico aspetto davvero convincente di Atelier Marie è insomma l'impianto grafico, che mescola deliziosi modelli poligonali in stile chibi a semplici quanto efficaci ambienti per la prima volta in 3D. Nonostante la resa non sia perfetta, la bontà delle animazioni rappresenta un grosso balzo in avanti rispetto alla versione uscita su PlayStation nel lontano 1997, e siamo del parere che lo stile chibi adottato a questo giro dal team di Gust si adatti molto bene al piccolo schermo handheld di Nintendo Switch (la macchina su cui abbiamo testato il prodotto).

Certo, avremmo di gran lunga preferito un look sulla falsariga dei tre Atelier Ryza, ma quantomeno dal punto di vista grafico siamo comunque soddisfatti delle scelte compiute dal team. Buono anche il comparto audio, che consente di scegliere fra l'accompagnamento sonoro originale composto da Toshiharu Yamanishi e Daisuke Achiwa o le tracce remixate apposta per il rifacimento. Durante la nostra prova abbiamo goduto di entrambi, preferendo però le melodie opportunamente riarrangiate.