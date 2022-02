Atelier Sophie 2 Recensione: un viaggio onirico in un mondo da sogno

Puntuali come un orologio svizzero, Koei Tecmo Games e i ragazzi di Gust Corporation ci propongono anche quest'anno una spensierata avventura ambientata nel coloratissimo e magico mondo di Atelier. Dopo gli ottimi risultati raggiunti con Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (siete a click di distanza dalla recensione di Atelier Ryza 2), che a conti fatti era il primo sequel diretto del franchise, questa volta il connubio ha scelto di richiamare in azione nientepopodimeno che l'amatissima Sophie Neuenmuller, al fine di raccontare l'incredibile viaggio che la dolce fanciulla cresciuta in quel di Kirchen Bell ha compiuto tra la conclusione di Atelier Sophie e l'inizio di Atelier Firis. Avendo esplorato in lungo e il largo la nuova terra visitata dalla radiosa bombarola di Gust, siamo pronti a emettere il nostro verdetto finale su Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, che ricordiamo esordirà su PC e console il prossimo 25 febbraio.

Un reame onirico fuori dal tempo

Come scoperto nel DLC gratuito di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book o comunque nel post-game della versione DX, la prima avventura di Sophie si è conclusa con la decisione presa dall'alchimista tuttofare di lasciare il proprio paese natale per ottenere la licenza di alchimia e scoprire nuovi materiali con cui ricreare il corpo biologico della severa Plachta, la cui anima era rimasta intrappolata all'interno di un libro per circa 500 anni.

Dopo aver riepilogato gli eventi del gioco precedente, in modo tale da rifrescare la memoria ai fan storici e al contempo permettere ai neofiti di avvicinarsi direttamente al sequel, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream inizia subito dopo la partenza da Kirchen Bell e rivela che le due alchimiste non hanno fatto poi molta strada prima di cacciarsi nell'ennesimo pasticcio. Raggiunto il misterioso albero secolare che Plachta ha visto in sogno, lei e la sua allieva sono state risucchiate da un vortice dimensionale che le ha spedite nel mondo parallelo di Erde Wiege, la terra dei sogni creata e governata da un'affascinate quanto potente divinità di nome Elvira. Al suo risveglio, non solo Sophie realizza con sgomento che la sua insegnante è irreperibile, ma apprende dagli abitanti della città di Roytal che Erde Wiege è popolato unicamente dagli individui che la divinità ha personalmente invitato nel proprio reame. Questa ha infatti la capacità di osservare i sogni altrui e di convocare tutti coloro che riescono a suscitare la sua sincera curiosità, affinché possano realizzare i propri obiettivi. Dal momento che gli ospiti del Mondo del Sogni non invecchiano nemmeno di un giorno, Erde Wiege è la terra ideale per gli individui con un sogno nel cassetto, in quanto fornisce loro tutto il tempo necessario tramutarlo in realtà.



Decisa a ritrovare l'amica dispersa, la tenera Sophie comincia dunque a chiedere informazioni in giro e si imbatte in una giovanissima alchimista che ricorda molto la sua mentore. Non solo questa si chiama appunto Plachta, ma poiché la dea Elvira ha il potere di invitare persone da qualsiasi epoca vi è la concreta possibilità che questa sia la versione più giovane e inesperta della donna che ha trasmesso le proprie conoscenze alchemiche alla protagonista. Non potendo ancora tornare nel suo mondo d'origine, la vulcanica Sophie decide quindi di setacciare da cima a fondo il reame onirico in cui è rimasta intrappolata, nella speranza di ritrovare Plachta, apprendere un modo per riaprire il portale dimensionale e magari rinvenire dei materiali esclusivi di Erde Wiege che possano avvicinarla alla realizzazione del proprio sogno.

Benché la trama di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ci sia parsa meno avvincente delle storie narrate dai due capitoli di Ryza, il nuovo viaggio intrapreso da Sophie Neuenmuller ci ha dilettati con ritmi compassati e tematiche ben più spensierate di quelli solitamente affrontate dai giochi di ruolo à la giapponese, permettendoci tra le altre cose di scavare nella caratterizzazione di Plachta. D'altronde, la caratteristica più apprezzata di Atelier è proprio la sua innata capacità di intrattenere il giocatore con avventure "leggere" e lenti percorsi formativi. Anche grazie alla presenza di un cast completamente nuovo e di personaggi discretamente caratterizzati, quantomeno sul piano narrativo il sequel confezionato da Gust tiene insomma fede alla tradizione del brand e alle aspettative dei fan storici.

A cavallo tra vecchio e nuovo

È sul fronte del gameplay che la sintetizzazione alchemica tentata dallo sviluppatore nipponico non ha avuto l'esisto sperato. Andiamo però per gradi, specificando innanzitutto che Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream non ha adottato il sistema di combattimento in tempo reale introdotto da Atelier Ryza e il suo strepitoso seguito, ma ha al contrario ha preferito compiere un passo indietro per rispolverare una variante della rodata formula ludica impiegata dagli altri episodi della "Tetralogia Misteriosa".

Se questa decisione ha quindi reintrodotto i turni classici e affidato all'utente il pieno controllo dell'intero party, rispetto al passato il nuovo gioco di Koei Tecmo permette di schierare in campo tre combattenti titolari e di affiancare a ciascuno di essi un compagno in attesa nelle retrovie. In questo modo, non solo le riserve possono ricorrere in qualsiasi momento della battaglia alla meccanica chiamata Support Guard per bloccare un attacco in entrata, proteggere eventuali alleati con pochi HP e addirittura prenderne in posto in prima linea, ma hanno la facoltà di supportare i partner in spettacolari attacchi combinati. Spendendo i PT accumulati dopo ciascuna azione singola (come attacchi standard, skill, oggetti e quant'altro), il giocatore ha la facoltà di innescare le micidiali Azioni Doppie, ovvero degli assalti combinati grazie ai quali due diversi membri del party possono eseguire all'unisono altrettante tecniche speciali, senza però consumare alcun MP. Una soluzione che, a seconda della situazione, può essere impiegata per lanciare due skill di offesa, o magari per usare due abilità di guarigione e rimettere velocemente in sesto un combattente in difficoltà.



Come accennato nel nostro provato di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, l'espediente escogitato dal team di Gust ha giovato non poco alla componente strategica del prodotto, invitandoci ad adottare con maggiore frequenza delle tattiche elaborate e un tantino rischiose, specie nel mezzo delle boss fight più impegnative. Se da una parte le suddette novità sono riuscite a dare un sapore tutto nuovo a una formula ludica che in Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings appariva ormai stanca e obsoleta (correte a rileggere la nostra recensione di Atelier Lydie & Suelle), dall'altra va comunque sottolineato che l'ultima incarnazione del longevo franchise nipponico fatica e inciampa più volte nella non facile impresa di tenere il passo col più ben più allettante Atelier Ryza 2.

In compenso, il nuovo episodio ha finalmente rimosso uno storico limite del brand, rappresentato dalle fastidiose transizioni poste tra la fase esplorativa e le battaglie. Sfruttando a dovere le nuove mappe - che durante il nostro viaggio ci sono parse ampie quanto e forse anche di più di quelle dei Ryza - la seconda avventura di Sophie ha difatti abbattuto i lunghi tempi di caricamento che affliggevano i propri predecessori e proposto di conseguenza un'invidiabile soluzione di continuità che alleggerisce le sessioni di grinding e la sfrenata raccolta di materie prime.



A proposito della raccolta e dell'esplorazione, se durante la nostra precedente prova avevamo avuto l'impressione che Gust avesse rimosso del tutto il falcetto e gli altri strumenti che "appesantivano" i due Ryza, le tantissime ore trascorse in compagnia di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream hanno confermato l'esatto opposto.

Non allarmatevi però, perché lo sviluppatore ha dimostrato di aver imparato la lezione: mente in passato il piccone e gli altri utensili dovevano essere alterati per recuperare oggetti differenti dal medesimo punto di raccolta, a questo giro Gust ha abbinato un unico strumento a ciascun deposito minerario. Tra l'altro, non solo i punti di raccolta che richiedono l'utilizzo di utensili speciali sono sempre indicati sulla mini-mappa, ma stavolta per ottenere i materiali più rari non vi è nemmeno l'obbligo di ricreare i suddetti con tratti sempre migliori e ricercati. Affinché i giocatori non corrano il rischio di non trovare determinate materie prime (come purtroppo succedeva nei Ryza), Gust ha introdotto delle skill che i vari componenti del party possono apprendere dopo aver completato delle semplici sfide e che appunto permettono loro di massimizzare il risultato della raccolta.



Quello che non ci ha convinti per nulla è il Sistema di Controllo Meteorologico, che almeno sulla carta doveva essere l'altra grande novità di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Come raccontato ai nostri microfoni da Junzo Hosoi (avete già letto l'intervista al producer di Atelier Sophie 2?), l'utilizzo di particolari cristalli permette alla dolce Sophie di modificare il clima delle aree visitate e alterare drasticamente l'ambiente circostante: se ad esempio il clima soleggiato fa abbassare il livello dell'acqua e comparire determinate specie di mostri, la pioggia provoca l'allagamento delle mappe, creando nuovi percorsi e permettendo di raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Inizialmente questa trovata di Gust ci era parsa interessante, ma dal momento che alcuni dungeon costringono l'utente a intervenire costantemente sulle condizioni dinamiche (anche 10-12 volte a mappa!), alla lunga ci siamo resi conti che il Sistema di Controllo Meteorologico - unito a un level design non sempre chiaro - non fa altro che trasformare le aree di Erde Wiege in tediosi labirinti talvolta illeggibili. Un utilizzo meno frequente e più saggio della suddetta meccanica avrebbe invece portato una piacevole ventata d'aria fresca alla componente esplorativa.

Un grosso passo indietro

Il sistema di crafting è forse l'elemento meno riuscito del pacchetto, in quanto ha rinunciato completamente alle sensazionali conquiste alchemiche dei due Atelier Ryza. Laddove il secondo titolo dedicato all'esuberante Reisalin Stout aveva infine cestinato il "livello di alchimia", ossia il parametro che in passato poneva un limite agli oggetti sintetizzabili dalla protagonista, Atelier Sophie 2 obbliga l'utente a raggiungere un determinato livello prima di poter mettere in pratica una ricetta appresa. Come risultato, durante la campagna siamo stati costretti a trascorrere ore e ore nei pressi del calderone alchemico e a realizzare scorte infinite di oggetti del tutto inutili, ma grazie ai quali abbiamo accumulato i punti di "esperienza alchemica" richiesti per raggiungere un livello adeguato.



Abbiamo qualche riserva anche sull'opinabile decisione di reintrodurre il vecchio "Ricettario", in quanto le ricette non si sbloccano spendendo punti SP, ma raccogliendo un determinato numero di oggetti, eseguendo azioni specifiche in battaglia o affrontando tanti esemplari del medesimo mostro. Espedienti primitivi che Atelier Ryza 2 aveva abolito e che con tutta sincerità ci auguravamo di non rivedere.

Per quanto riguarda invece la sintesi vera e propria degli oggetti, in Atelier Sophie 2 non vi è il moderno "sistema a nodi", ma gli ingredienti vanno posizionati su un'apposita griglia che, a seconda degli slot occupati, determina il risultato finale della trasmutazione. Collocando le materie prime negli spazi vuoti appartenenti al giusto elemento e ricorrendo ai minerali con tratti rari e particolari è quindi possibile realizzare armi e armature con statistiche elevate, bombe particolarmente potenti, oggetti curativi con bonus extra, e quant'altro. L'unico vero limite del poco intuitivo sistema di crafting è rappresentato dall'impossibilità di alterare le ricette e aggiungere degli ingredienti extra per ottenere oggetti differenti e sbloccarne di nuove, come facevamo invece in Atelier Ryza e nel suo sequel.

Grafica e sonoro

La resa grafica è da sempre l'anello debole del brand, ragion per cui abbiamo avvicinato Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream senza troppe pretese. Se paragonati a quelli di Atelier Ryza 2, i modelli poligonali del nuovo gioco presentano molti più spigoli, ma nel complesso li abbiamo trovati più espressivi di quelli proposti dagli altri esponenti della "Tetralogia Misteriosa", anche grazie all'inconfondibile character design di Yuugen e NOCO (Shingeki no Bahamut, Sword of Phantasia), che ancora ha volta hanno realizzato degli splendidi artwork. Stesso discorso si applica grossomodo alle texture ambientali, che continuano ad apparire spartane e ripetitive.

Per quel che concerne il comparto sonoro, l'ultima creatura di Gust offre una colonna sonora piacevole e vivace, che ricalca con puntualità impeccabile i toni della narrazione e la accompagna con delicatezza. Se anche a questo giro ci duole sottolineare l'assenza della localizzazione italiana, per la gioia dei fan va comunque detto che il gioco presenta un'ottima traccia parlata in giapponese, fortunatamente ben recitata e impreziosita dal coinvolgimento di interpreti vocali di tutto rispetto.