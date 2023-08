Atlas Fallen Recensione: un action rpg tra combattimenti e surf sulle dune

Quando la carovana dell'Essenza, di ritorno verso la capitale del regno, cambia improvvisamente rotta per ordine di sua maestà, il cielo è ottenebrato dal cupo presagio di un'eclisse che si staglia all'orizzonte, e una terribile tempesta di sabbia impone ai viandanti di fermarsi e cercare riparo nelle terre maledette del deserto. Preda dei mostruosi spettri che dimorano in queste lande impervie, il gruppo di soldati e umili lavoratori sembra condannato alla più ingrata delle sorti. Ma poi, un senza nome mandato a morire fuori dal campo per un capriccio del capo delle guardie, viene raggiunto dal richiamo di un antico e misterioso manufatto...



Avevamo mosso i nostri primi passi nelle terre desertiche di Atlas Fallen con la demo pubblicata a marzo di quest'anno, scoprendo un gioco dal boun potenziale - sebbene ancora un po' acerbo - e significativamente distante dalle esperienze che Deck13 Interactive ha accumulato nel proprio storico. Action GDR magico e medievaleggiante, l'ultima fatica del team tedesco si lascia alle spalle le influenze soulslike che hanno caratterizzato i due The Surge (qui trovate la nostra recensione di The Surge 2) e Lords of the Fallen, dimostrando personalità anche al netto di un'impostazione che attinge evidentemente da altri franchise. Non esente da criticità, il prodotto ha saputo intrigarci, e siamo finalmente pronti a parlarvene nel dettaglio.

Un guanto per sfidare gli dèi

Nello scenario tratteggiato da Deck13 non ci sono che i resti di una gloriosa civiltà umana sommersa da un manto di sabbia impietoso, puntellato qua e là da antiche rovine e macerie, le spoglie di un impero caduto nell'oblio a causa di una qualche misteriosa catastrofe. Piegata al giogo della Regina dei Mille Anni, incarnazione del crudele dio Thelos, la popolazione lavora incessantemente per estrarre grandi quantità di Essenza, l'anima di tutte le cose, nel tentativo di placare il morboso appetito della divinità che se ne nutre avidamente.



È un regno in decadenza, fondato sull'oppressione dei più deboli, i quali sono costretti ad assecondare le folli richieste della Regina e di Thelos senza avere neppure diritto a un nome. La trama di Atlas Fallen riprende l'ormai celebre topos dell'antico artefatto ritrovato, in questo caso un grande guanto dagli intarsi enigmatici, di un'origine sovrumana, e con un potere tutto da sprigionare. L'oggetto mistico non solo si rivela fin da subito come un'arma micidiale, in grado di abbattere gli spettri di sabbia che infestano le lande desertiche, ma sembra persino avere una coscienza, una personalità.



Ben presto facciamo la conoscenza di Nyaal, lo spirito che alberga al suo interno, il quale, risvegliatosi come da un lungo e profondo sonno, è vittima di un'amnesia. Solo una consapevolezza persiste nella sua mente: Thelos sta distruggendo il mondo, e deve essere fermato. Nei panni di un senza nome qualunque, di cui potremo plasmare l'aspetto attraverso un editor modesto ma non privo di possibilità creative, dovremo quindi sfidare l'ordine costituito per porre fine alle ingiustizie e ai soprusi, cercando di sopravvivere alla minaccia degli spettri.

Nyaal, che ci parlerà dal guanto, sarà la fonte della nostra forza nonché guida spirituale. Nel riacquistare progressivamente la memoria, inoltre, ci rivelerà importanti segreti sulla natura di Thelos e farà luce sui grandi misteri di questo mondo inghiottito dalla sabbia. Semplice e funzionale, l'incipit di Atlas Fallen non si distingue certo per originalità, e anzi attinge a piene mani dai più classici stilemi della letteratura fantasy.



Ma se l'aspetto meno riuscito della produzione risiede proprio in un racconto poco coinvolgente, il motivo non è tanto da ricercarsi nella mancanza di particolari guizzi creativi, quanto più in un livello di scrittura dei dialoghi che troppo di frequente scade nel melenso, a cui vanno a sommarsi alcune ingenuità nella messa in scena. Deboli sequenze cinematiche e una scarsa caratterizzazione dei personaggi - protagonista compreso - non fanno che relegare la storia a un mero collante diegetico.

E questo a dispetto del buon lavoro svolto sotto il profilo del world building, che testimonia come ci fossero non solo le basi, ma anche le intenzioni per imbastire un'avventura narrativamente di spessore. L'ordito tiene banco dal prologo ai titoli di coda, con un climax di tensione comunque suggestivo che prorompe verso il finale, ma resta sullo sfondo dell'esperienza complessiva a causa di una realizzazione superficiale. Quanto fatto dal team tedesco, insomma, non riesce a soddisfare le premesse di partenza, e l'amalgama si rivela essere l'unica vera grande lacuna di Atlas Fallen, tanto che forse avrebbe giovato optare per una strategia narrativa meno esplicita, considerando anche la qualità non eccelsa del doppiaggio e alcune imprecisioni nella traduzione.

Tra cielo e sabbia

I poteri conferiti dal guanto magico ci permettono di muoverci con sorprendente agilità, sfruttando elementi classici come il doppio salto e ripetuti dash aerei, ma donandoci soprattutto la capacità di fare surf sulle dune del deserto. Con la sola pressione del tasto per lo sprint infatti possiamo sfrecciare morbidamente tra le curve sabbiose che ricoprono gran parte della superficie dello scenario, con un'azione dal carattere fortemente liberatorio, unica nel veicolare una sensazione a metà fra il piacere dello scorrimento veloce e la contemplazione del paesaggio.

L'esplorazione insomma è riuscita, specialmente in rapporto alle opzioni aeree di cui sopra e alla completa assenza dei danni da caduta, che consentono di muoversi per tutta la mappa in ogni dimensione. Complice un buon level design, improntato a spiccata verticalità e ricco di segreti da svelare, spostarsi nel frastagliato mondo di Atlas Fallen sa essere stimolante, almeno nelle prime ore, tanto che a volte ci è capitato di rimanere incuriositi da un luogo intravisto in lontananza e di volerlo raggiungere.



Così, se si scorge la cupola dorata di un edificio lontano al di là delle volte sabbiose che ci circondano, possiamo metterci subito in viaggio verso la nuova meta e scoprire quale segreto custodisce. Semplici nella formula, queste traversate risultano una delle carte vincenti della proposta, in un connubio di velocità e libertà.

Un mondo su misura

Si dimostra saggia la decisione di offrire una sorta di open-map "allargata", composta cioè da grandi macroaree, anziché un vero e proprio mondo aperto. In primo luogo ciò permette di raggiungere un livello grafico tutto sommato discreto, al netto di un persistente effetto pop-up e degli evidenti limiti della conta poligonale.

Con un colpo d'occhio comunque buono nel complesso, la veste grafica del titolo mostra una mancanza di dettaglio piuttosto evidente soprattutto nei volti dei personaggi; mentre non possiamo lamentarci del design dei nemici che - essendo fatti per lo più di sabbia - celano questo limite tecnico. Una simile idea di open world denota inoltre grande consapevolezza da parte degli sviluppatori per quanto riguarda la distribuzione dei contenuti. A questo proposito, l'offerta ludica di Atlas Fallen si compone di diverse attività: oltre alla questline principale troviamo immancabili missioni secondarie e incarichi di vario genere, che è possibile attivare parlando con gli NPC presenti nel mondo, e che non si distanziano poi molto dal livello qualitativo della missione principale. Ma ci sono anche sfide come percorsi a tempo, particolarmente riusciti per la capacità di sfruttare appieno la spazialità dell'ambiente, brevi sessioni di platforming e cacce al tesoro, divertenti ma spesso finalizzate a ottenere dei semplici cosmetici. L'insieme di tutte queste attività - che non si allontana però dagli stilemi classici degli open world - contribuisce a rendere più sfaccettato il gameplay, a fronte soprattutto di una densità ragionata e per nulla sovrabbondante.



Quello di Atlas Fallen è un mondo a misura d'uomo, che non presenta aree troppo scarne né strabordanti di inutili riempitivi, e per questo vale la pena di sviscerarlo a dovere, di scandagliare con perizia cunicoli e viottoli meno in vista, i quali conducono (quasi) sempre a una preziosa ricompensa. Rifiutando dunque la strada della mappa dispersiva, la proposta di Deck13 riesce a condensare le sue 30 ore abbondanti di gioco - cifra che tiene conto delle attività secondarie - senza dilatare artificiosamente i tempi di percorrenza.

Se è vero che una certa armonia si ritrova poi anche nella scelta - per nulla facile, vista l'abbondanza di sabbia - della palette cromatica, non possiamo dirci altrettanto soddisfatti per ciò che concerne la direzione artistica nel suo complesso. È un peccato, infatti, che un mondo così ben strutturato difetti di uno stile caratteristico e riconoscibile. Certo non stiamo parlando di un'estetica priva di gusto. Tra imponenti formazioni rocciose che invitano a esser scalate e antiche città sprofondate nel sottosuolo, il novero delle ambientazioni resta variegato, con alcuni scorci suggestivi offerti da punti di osservazione particolarmente elevati. Ma per quanto ben curate siano, è anche vero che, sotto questo profilo, Atlas Fallen si distingue un po' a fatica da molti congeneri. Il titolo offre l'ormai consueta scelta tra modalità Quality, che garantisce una risoluzione in 4K con un frame rate bloccato a 30, e Performance, che fa invece slittare gli fps a 60, abbassando però la risoluzione a 1080p.



Trattandosi di un gioco dalla marcata componente action, abbiamo dato priorità al frame rate, che nel preset che lo predilige resta tutto sommato stabile. Abbiamo riscontrato dei cali soltanto in un'area piuttosto circoscritta del titolo, dove sono presenti molti NPC (per lo meno non è un luogo preposto ai combattimenti), e in qualche scontro con i nemici nelle fasi finali dell'avventura.

La modalità Quality, dal canto suo, presta il fianco a cedimenti più frequenti ed evidenti, a cui speriamo verrà posto rimedio con una patch. Nonostante la meccanica del surf sulle dune si prestasse bene all'implementazione delle feature di DualSense, in particolar modo all'uso del feedback aptico, siamo rimasti delusi su questo fronte. Il controller di PlayStation 5 si limita infatti ad una moderata vibrazione che accompagna lo scorrimento. Anche i trigger adattivi non sono stati valorizzati, e si comportano come due grilletti normali.

"Prima vinci la guerra, poi combattila"

Quanto agli spettri, sparse per il mondo ci sono creature di ogni tipo, da feroci quadrupedi pronti a caricarci e lunghi serpenti sputa-fuoco, fino a veri e propri colossi. La varietà degli avversari è adeguata rispetto alle ore di gioco, considerando soprattutto che troveremo molteplici combinazioni di "branchi" in giro per le lande desolate. Per fronteggiare queste terrificanti minacce dovremo fare affidamento ancora una volta su Nyaal, che con i suoi poteri ci consentirà di evocare diverse armi tramite il guanto.

I nostri strumenti di morte saranno inizialmente la mannaia desertica, ideale per gli attacchi ravvicinati, e la frusta di sabbia, utile invece a coprire distanze maggiori. Ma la cosa interessante è che il nostro arsenale cambierà a seconda di quanti punti accumuliamo nella barra dell'Impeto, un contatore che va riempiendosi ogni volta che mettiamo a segno un colpo. Ogni arma possiede tre stadi; superata una certa soglia di Impeto, ad esempio, la mannaia si trasforma in un pesante martello, cambiando così moveset e aumentando la propria portata.



Non solo: man mano che generiamo Impeto cresceranno anche i danni che arrechiamo ai nemici, così come quelli che riceviamo. Si tratta di una scelta che rende ogni scontro particolarmente intenso, e che allontana la deriva del button mashing a cui le prime fasi di gioco potrebbero far pensare.

Se è vero che le basi del combattimento sono facili da padroneggiare, con semplici combo di attacchi in serie (siamo lontani dai tecnicismi di Devil May Cry), bisogna prestare attenzione a come si evolvono le cose una volta in campo, perché dal momento in cui saremo in grado di sfoderare tutta la nostra potenza offensiva, saremo anche inevitabilmente più vulnerabili. Indispensabile, quindi, il ricorso alle opzioni difensive, quali la schivata e il parry, che - se eseguito con il giusto tempismo - può persino cristallizzare per qualche istante il nostro avversario e garantirci così una preziosa finestra di tempo. Ci sono poi le pietre di Essenza, ottenibili esplorando il mondo e sconfiggendo nemici particolarmente ostici, a cui corrispondono bonus e abilità speciali che si attivano sempre in rapporto alla quantità di Impeto incanalata. La selezione delle pietre e il loro upgrade, che si esegue consumando la Polvere di Essenza (ricavabile eliminando gli spettri) è alla base della componente ruolistica di Atlas Fallen. Oltre a decidere quale armatura indossare - ce ne sono diversi modelli con caratteristiche uniche - la possibilità di creare una build è interamente demandata alle pietre di Essenza che collochiamo negli appositi slot, dalle quali dipende significativamente la nostra resa in battaglia.



Da semplici bonus che incrementano la difesa o i danni inflitti, a perk che si attivano dopo aver cristallizzato un nemico generando un'area curativa, il ventaglio di possibilità è piuttosto ampio e colmo di sinergie che occorre imparare a sfruttare al meglio. Ciò significa che il combattimento inizia ancora prima di trovarsi di fronte al nemico, e cioè nella fase di costruzione del personaggio, in cui è essenziale sviluppare una strategia precisa per poi modulare il proprio approccio in base alle pietre che abbiamo inserito.

Da questo punto di vista la curva di difficoltà restituisce un'esperienza molto appagante, premiando chi riesce a trarre un vantaggio strategico dalle proprie azioni e facendo rovinare clamorosamente chi invece pretende di lanciarsi a testa bassa. Importante è saper cogliere il ritmo della battaglia, imparando a gestire le sequenze di attacchi per continuare a generare Impeto: la dinamicità delle mischie proviene proprio da questa caratteristica, che diventa a pieno titolo un tratto distintivo della proposta di Deck13.



Al netto di una telecamera che in casi rari inciampa - si pensi ai confronti con le creature di grossa taglia - quello di Atlas Fallen è un combat system soddisfacente: dinamico e reattivo, basato su risposte veloci e acrobatici combattimenti aerei. Potrebbe destare qualche sospetto la poca fluidità con cui si passa da una sequenza di combo all'altra, ma è una scelta necessaria per mantenere bilanciato un sistema che tende naturalmente all'eccesso, e risulta appropriata dal momento in cui un buon utilizzo delle pietre di Essenza permette di sopperire anche a una simile restrizione.

Buoni anche il feedback dei colpi e gli effetti particellari delle mosse speciali, che rendono più spettacolari gli scontri. Ci spiace solo di non aver potuto provare la modalità cooperativa di Atlas Fallen, con cui è possibile affrontare l'intera avventura in compagnia di un altro giocatore. Ad ogni modo, gli sviluppatori fanno sapere che si tratta di un'aggiunta preziosa, cosa che - salvo eventuali sbilanciamenti che devono essere opportunamente verificati - non stentiamo a credere, considerando quanto la possibilità di combinare build differenti possa rendere il tutto ancora più divertente.