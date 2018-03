Attack on Titan 2 Recensione: i Giganti attaccano Nintendo Switch

Iniziata ormai nel lontano 2009, quella dei Giganti del mangaka Hajime Isayama è stata una vera e propria invasione. Tra fumetti, film d'animazione, live action e videogame, queste creature colossali e carnivore hanno fatto breccia nelle mura del mercato audiovisivo con una potentissima carica di violenza, epicità e mistero.

E mentre il manga prosegue a gonfie vele, il settore videoludico ha di recente accolto il nuovo, eccellente tie-in ad opera dei veterani di Omega Force: Attack on Titan 2 - sequel del titolo approdato su console e PC nel 2016 - ha saputo conquistarci senza riserve, ampliando e perfezionando adeguatamente il gameplay del precedente episodio, come potete leggere nella nostra recensione della versione PlayStation 4. Ma l'avanzata dei giganti non si ferma certo ai distretti di Sony e Microsoft. Questa volta, l'action game prodotto da Koei Tecmo Games ha infatti travolto anche Nintendo Switch: in virtù della portabilità della console, in sostanza, ora non esiste più nessun luogo nel quale saremo al sicuro dalla minaccia dei Titani.

Attack on Switch

Chiunque non abbia giocato a Wings of Freedom, la prima trasposizione digitale del manga di Isayama, troverà in A.O.T 2, inaspettatamente, un ottimo punto di inizio. Il titolo propone al suo interno una Modalità Storia che riassume la trama delle due stagioni dell'anime, vissute dalla prospettiva di un inedito protagonista, le cui sembianze saranno modellabili dalla volontà del giocatore tramite un editor tanto semplice quanto corposo, in grado di riprodurre con assoluta precisione il tratto del mangaka giapponese. Si ricomincia dal principio, insomma: assisteremo di nuovo alla caduta del distretto di Shiganshina ad opera del gigante colossale e di quello corazzato, ci cimenteremo nel faticoso addestramento nel 104esimo Corpo di Addestramento Reclute, e ci sorprenderemo ancora una volta nell'ammirare la trasformazione di Eren, a cui si aggiungerà poi tutta la risma di disgrazie, battaglie e colpi di scena inserita nelle puntate della seconda serie animata. Attack on Titan 2 è pertanto un gioco "onnicomprensivo", che può essere approcciato anche senza aver minimamente scalfito lo scorso episodio. È questo un valore aggiunto non da poco, soprattutto per i possessori di Nintendo Switch, sul cui hardware il brand esordisce in pompa magna. Come già ampiamente sviscerato nella nostra analisi per la console di casa Sony, A.O.T 2 ingigantisce i pregi del primo capitolo ed innesta nell'insieme qualche interessante componente extra. Senza soffermarci ulteriormente nella spiegazione delle dinamiche di gameplay, già abbondantemente descritte nella recensione dedicata, ci limiteremo quindi a ricordare che la bipartizione tra le fasi di stampo action (in cui smembrare i titani) e quelle esplorative della "Vita Quotidiana" (nelle quali cementificare i legami con tutti i membri del cast) si alternano a meraviglia, donando all'avanzamento un ritmo cadenzato, mai soverchiante e sempre ben ponderato.

La durata media delle missioni è del resto alquanto breve, ideale per sessioni di gioco in mobilità; allo stesso modo, le sequenze dialogiche, necessarie per aumentare i rapporti di amicizia con i protagonisti e sbloccare nuove abilità, si inseriscono ottimamente nella progressione, permettendoci così di tirare il fiato dopo uno scontro devastante. Su Switch, nella fruizione handheld, questa doppia anima della produzione si amalgama magnificamente con la natura ibrida della piattaforma Nintendo.

Dopo aver sbrigato le commissioni di routine, come l'acquisto di armi ed equipaggiamento sempre più potenti, giunge poi il momento di scendere in campo contro queste gargantuesche bestie mangiatrici di uomini. Muoversi tra gli edifici con il 3D Maneuver Gear può di primo acchito risultare lievemente macchinoso e poco intuitivo, ma bastano pochi minuti di pratica per prendere confidenza con un sistema di controllo efficiente, rapido e preciso che, previo "allenamento", riesce a regalare notevoli soddisfazioni. Al pari dell'edizione PS4, anche quella Switch conserva lo stesso tasso di adrenalina e strategia: occorrerà dunque dosare le riserve di gas con cui slanciarsi verso gli obiettivi, prestare attenzione all'usura delle lame con le quali squartare la nuca dei mostri, allestire un team di supporto ben bilanciato, e ricostruire le strutture di rifornimento in grado di rimpolpare le nostre scorte o attaccare i bersagli designati. Considerato il gran numero di parametri da valutare, ed il conseguente quantitativo di icone a schermo, appare evidente che, sul piccolo pannello della console, la scena non risulta sempre pienamente leggibile e chiara. Nei duelli più densi, d'altronde, il caos rischia di prendere il sopravvento: la mini mappa posta nel margine inferiore destro dell'interfaccia, rende a volte difficoltoso riuscire a comprendere le distanze che ci separano dalla prossima "stazione di servizio", dai nostri alleati e dai Titani, generando così un leggero senso di spaesamento e minando, in una pur minima parte, il valore strategico dei nostri movimenti, che si basano, ovviamente, sull'accurato consumo di carburante nei Gear in dotazione.

Non perfetto, a tal proposito, nemmeno il senso di profondità restituito dalle inquadrature, le quali ci impediscono, in alcune istanze, di colpire col corretto tempismo la collottola delle creature nemiche: si tratta di un difetto presente in qualsiasi versione di A.O.T 2, ma che sul tablet di Switch si fa, sfortunatamente, un po' più problematico da sopportare. Com'era prevedibile, quando si inserisce la console nella dock station alcune delle suddette mancanze iniziano a decomporsi come le carcasse dei giganti. L'immagine si fa meno confusa, e l'azione acquista un dinamismo ed una spettacolarità maggiormente marcata, resa ancora più "sinestetica" dalla vibrazione dei Joycon: sentiremo così sia il peso di ogni manata inferta dagli enormi nemici, sia il gusto del loro sangue, quando la nostra lama ne sfiletterà le carni.

Piccoli giganti

In una dichiarazione ufficiale, il team di sviluppo annunciò che il comparto tecnico di A.O.T 2 per Switch sarebbe stato paragonabile a quello di Wings of Freedom per PlayStation 3. Ebbene, non siamo poi così lontani dalla verità. Benché i modelli poligonali dei personaggi siano disegnati con perizia, realizzati in modo tale da apparire fedelissimi alle loro controparti animate (anche grazie ad un moveset piuttosto fluido ed elegante), il contorno visivo mostra il fianco (o forse sarebbe meglio dire: la nuca) a qualche contraccolpo di troppo.

Il difetto grafico che per primo balza all'occhio è senza dubbio un pop-up estremamente aggressivo: alberi, edifici ed NPC compaiono, infatti, all'improvviso dinanzi al nostro sguardo, anche se ci troviamo a pochi centimetri di distanza. In alcuni casi, le icone di dialogo poste sopra la testa dei personaggi, durante le fasi di "vita quotidiana", fluttuano nell'aria da sole per un bel po' di tempo prima che il nostro interlocutore decida di palesarsi. Sono inciampi tecnici che, a lungo andare, danneggiano l'immersività e mettono a dura prova la pazienza. È vero che le geometrie delle ambientazioni non sono certo impeccabili nemmeno su PS4, ma su Switch tutto ha un sapore abbastanza vetusto, a causa di texture primitive e di un aliasing parecchio corrosivo. A ciò vanno sommati inoltre consistenti cali di frame rate, nei frangenti in cui molti giganti si ammassano tutti insieme in un unico punto della mappa: sono oscillazioni dinanzi alle quali distoglieremmo volentieri lo sguardo, se non fosse che simili singhiozzi potrebbero inficiare la gestione delle tempistiche d'attacco e schivata. C'è da dire che sul tablet, rispetto al formato televisivo, alcune imperfezioni vengono mascherate, tutto a beneficio della resa estetica. Nel complesso, anche con un corredo grafico più arretrato, A.O.T 2 resta indubbiamente gradevole e appariscente, merito di un design alquanto ispirato, di mappe molto vaste, di una regia strepitosa, e di un sottofondo sonoro semplicemente stratosferico, intenso, esaltante, "titanico".