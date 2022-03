Aztech Forgotten Gods Recensione: un action adventure fuori tempo massimo

Action-adventure dallo stile retrofuturistico, Aztech Forgotten Gods è l'ultimo lavoro dello studio indipendente Lienzo, gli autori di Mulaka (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Mulaka). Con una chiara ispirazione rivolta alla cosmogonia mesoamericana, il team messicano ha voluto intrecciare mito e ipertecnologia, nel tentativo di realizzare un action dal gameplay incentrato sulla velocità di movimento frenetica. Ma quello che sulla carta poteva essere un degno successore dell'avventura sciamanica ambientata nella terra dei Tarahumara si è purtroppo rivelato un prodotto incerto, figlio di un concept per certi versi sì originale, ma afflitto da numerose ingenuità di game design ed da un comparto tecnico imperdonabilmente arretrato.

Una storia superficiale

Narrativamente parlando, Aztech Forgotten Gods seguita sulle orme della precedente produzione del team messicano, recuperando il fascino della cultura indigena locale, ma con un balzo temporale più audace. La nuova avventura di Lienzo si spinge infatti fino alle prime civiltà precolombiane, attingendo dalla mitologia azteca e declinando quello stesso immaginario con uno stile cyberpunk dal tratto cartoonesco.

L'idea di rivisitare un contesto così storicamente colmo di ispirazione con una lettura in chiave retrofuturistica poteva sembrare un ottimo punto di partenza, ma il lavoro svolto sul fronte narrativo ha purtroppo disatteso le nostre aspettative. La storia di Aztech Forgotten Gods è infatti piuttosto superficiale, tanto nei suoi presupposti quanto nello sviluppo, e la verve sbarazzina dei dialoghi - che si presta più a cogliere l'interesse di un pubblico adolescente - contribuisce solo in parte a giustificare un intreccio banale e scialbo. In uno scenario alternativo in cui l'impero azteco non è mai stato conquistato, proseguendo anzi verso una clamorosa iper-civilizzazione tecnologica, la giovane Achtli entra in possesso di un antico e misterioso artefatto. Si tratta del Guardiano di Luce, un possente braccio meccanico dagli incredibili poteri che, una volta indossato, porterà alla mente della giovane protagonista i ricordi di un passato lontano, evocando visioni oniriche dense di battaglie furenti.



Strani sogni cominciano a tormentare Achtli, la quale verrà informata dal dragone Tez - proprio durante il sonno - di aver risvegliato i Colossi appartenenti al pantheon mesoamericano: l'obiettivo sarà dunque quello di rispedire queste pericolose antiche entità nell'oblio da cui sono state ridestate. Cliché a parte, la narrativa di Forgotten Gods risente di una scrittura approssimativa e poco entusiasmante, che solo in rare occasioni saprà soddisfare chi va cercando una storia in cui immergersi anche solo per brevi tratti. Priva di mordente e quasi del tutto trascurabile, la trama del nuovo titolo di Lienzo non fa che restare sullo sfondo dell'avventura.

Dubbie scelte di gameplay

Fermo restando che la mancanza di personalità della componente narrativa può quantomeno essere giustificata dalla sua marginalità nell'economia dell'esperienza, a costituire uno dei principali difetti della produzione è il suo comparto ludico. Il gameplay di Forgotten Gods ruota intorno al dinamismo della protagonista, capace di muoversi per la mappa e combattere sfruttando clamorosi balzi in aria, corse avventate sui muri e slanci propulsonici permessi proprio dal Guardiano di Luce.

Va però detto che queste meccaniche non trovano un'applicazione coerente ed efficace con la struttura del mondo di gioco: l'open map (dalle dimensioni piuttosto contenute) è fatto di alti palazzi e niente più, e benché sferragliare a tutta velocità per raggiungere la cima degli edifici risulti piuttosto esaltante, l'utilità pratica delle abilità di Achtli viene meno in un contesto con un livello di interazione così basilare.



D'altro canto, nemmeno il combat system eccelle in alcunché, e anzi rivela una struttura di gioco piuttosto arcaica. La proposta di Lienzo, da questo punto di vista, ci pone di fronte a tre differenti tipologie di nemici: i soldati, dotati di cannoni energetici in grado di colpire dalla distanza; i colossi, più corazzati e predisposti al corpo a corpo e infine i saggi, che principalmente servono di supporto agli altri nemici, ma sono anche capaci di lanciare attacchi ad area come travolgenti buchi neri.



In tutto ciò, il combattimento si esaurisce in un button mashing davvero privo di carattere, dove per avere la meglio sui vari nemici occorre perlopiù premere col giusto tempismo - seguendo le indicazioni di una finestra in stile quick time event - il tasto di attacco, con qualche rara eccezione rappresentata da mosse speciali come il pugno caricato.

In questo contesto, le boss fight risultano poco iconiche e soprattutto mal pensate. La telecamera fatica a inquadrare al meglio la situazione a schermo vista la velocità dei movimenti di Achtli e la risoluzione degli scontri con i boss finisce per diventare di difficile lettura, se non proprio farraginosa. Quello che abbiamo visto è insomma uno spreco di potenziale, considerando come la natura ipercinetica del combattimento non venga mai davvero valorizzata a causa dell'eccessiva semplicità delle sue meccaniche ed di una cattiva gestione della camera.

Sul fronte tecnico

Se già lo stile cartoonesco appare fin troppo poco ispirato, fino a riassumere l'estetica di Forgotten Gods in una disomogenea distesa di texture, i veri limiti dell'ultima fatica di Lienzo emergono prepotentemente sul versante della qualità grafica.

Quest'ultima risulta irrimediabilmente inficiata da una conta poligonale assai misera e appare in definitiva troppo arretrata anche per gli standard di una produzione indipendente. Non solo gli sforzi della direzione artistica paiono insufficienti per far da contraltare, ma l'esperienza di gioco in generale risente oltremodo anche di continue compenetrazioni con gli elementi ambientali e artefatti fastidiosi. Solo il frame rate ci è parso non tentennare in alcun modo.



Per quanto concerne invece il sound design, possiamo dire che il team messicano sia riuscito a creare una colonna sonora apprezzabile, anche al netto della sua evidente anonimità. Il doppiaggio, invece, risulta praticamente assente, con i personaggi che si limitano a primitive onomatopee per esprimersi. A proposito di quest'ultimi: anche le animazioni dei dialoghi mancano di cogliere nel segno e talvolta sconfinano quasi nel parodistico.