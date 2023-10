Baten Kaitos 1&2 HD Remaster Recensione: storie di redenzione e complotti

Oggigiorno il nome di Monolith Soft richiama immediatamente il franchise di Xenoblade Chronicles, che negli ultimi tredici anni è appunto diventata la sua serie di punta, eppure scavando nel passato dello studio nipponico è possibile individuare altre due saghe degne di essere ricordate. Mentre la trilogia di Xenosaga giace tuttora in un limbo, in quanto a detta di Bandai Namco una sua eventuale riedizione non sarebbe profittevole, la dilogia di Baten Kaitos è recentemente approdata su Nintendo Switch per consentire ai fan storici e alle nuove generazioni di riscoprire due epopee estremamente classiche che su Nintendo GameCube non ottennero il successo meritato.



Dopo aver sviscerato entrambi i titoli di cui si compone Baten Kaitos I & II HD Remaster, siamo finalmente pronti a emettere il nostro verdetto finale sulla riedizione realizzata da Monolith Soft e Bandai Namco Entertainment.

Storie di redenzione e complotti politici

Prima di analizzare l'ultima fatica del connubio giapponese è necessario precisare che, sebbene la collection sia stata intitolata Baten Kaitos I & II HD Remaster, il secondo gioco incluso nel pacchetto non è un sequel dell'episodio originale. Ambientato vent'anni prima dei fatti raccontati in Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, Baten Kaitos Origins - che finora risultava purtroppo inedito in Europa - è al contrario un prequel che ne espande l'immaginario ed esplora il passato di tanti personaggi chiave del brand.

Essendo comunque due storie autoconclusive che condividono giusto alcune tematiche fondamentali e una manciata di personaggi che, nel passaggio da un capitolo all'altro cambiano radicalmente, è possibile affrontarle in qualsiasi ordine senza correre il rischio di rovinarsi l'una o l'altra esperienza.



Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean è ambientato su un pianeta del tutto inospitale, che durante un'antica guerra venne privato dei propri oceani da una malvagia divinità di nome Malpercio. Gli eroi del tempo riuscirono a sigillare l'entità malevola, tuttavia, poiché la superficie della stella era ormai diventata inabitabile, l'umanità si vide costretta a migrare sui continenti fluttuanti e ad adattarsi a vivere nel cielo.

Non a caso, col passare del tempo la razza umana raggiunse lo stadio evolutivo successivo e avendo sviluppato le ali acquisì la capacità di volare. Mentre il giocatore è chiamato a impersonare uno Spirito Guida che comunica direttamente col protagonista, la vicenda ruota attorno al personaggio di Kalas, un giovane teppista emarginato dai suoi concittadini a causa di una deformità: avendo un'ala soltanto, il ragazzo ha sostituito quella mancante con un'ala meccanica, ciononostante la gente ha continuato a considerarlo un individuo dall'animo contaminato. Viaggiando per il mondo con l'intenzione di vendicare la morte del nonno e del fratellino, il nostro si imbatterà in Xelha, fanciulla che vorrebbe impedire al subdolo Impero Alfard di liberare Malpercio e trascinare l'intero pianeta del caos, e seppur accidentalmente saranno proprio loro due a rompere uno dei cinque sigilli che tengono prigioniera la perfida divinità. Accompagnato dalla stessa Xelha e da altri alleati che lungo il viaggio sceglieranno di seguirlo, un Kalas determinato a rimediare al suo errore farà di tutto per scongiurare il ritorno di Malpercio.



Se l'avventura di Kalas propone insomma un autentico percorso di redenzione, la storia di Baten Kaitos Origins racconta invece le peripezie compiute dal protagonista Sagi per ripulire il proprio nome. Arruolato in un'unità d'élite dell'Impero Alfard, l'eroe del prequel è uno "spiriter", ossia una persona dotata di una connessione extra-dimensionale con uno Spirito Guardiano (il giocatore, di nuovo) che gli fornisce potere e protezione.

Assieme al burattino senziente Guillo, nelle primissime battute della campagna l'incauto Sagi prende parte a una missione e rimane invischiato in un terribile complotto: come risultato, i due compari vengono accusati di aver assassinato l'Imperatore e, non potendo dimostrare la propria innocenza, decidono di collaborare col questore Verus per far luce sulla minaccia che sta causando gravi disordini tra gli avidi politici di Alfard.



Inutile girarci attorno: sceneggiati rispettivamente dai leggendari Masato Kato (Chrono Trigger) e Koh Kojima (director della serie Xenoblade Chronicles), gli intrecci di Baten Kaitos I & II hanno davvero poco da invidiare alle storie scritte dal sommo Tetsuya Takahashi.

Gli sviluppi di ambedue le epopee sono tutto fuorché scontati e, complice il coinvolgimento di protagonisti magistralmente caratterizzati e per nulla stereotipati, non faticano ad appassionare l'utente con tematiche profonde, colpi di scena in grado di spiazzare e non per ultima la sfiziosa trovata dello Spirito Guida, che fondamentalmente si traduce nella continua rottura della quarta parete dimensionale. Trattandosi di titoli un po' vecchiotti, alcune soluzioni potranno apparire pesantucce, tuttavia le 50 e 40 ore necessarie per giungere ai rispettivi titoli di coda (che dedicandosi ai contenuti opzionali possono facilmente raddoppiare) scorrono molto in fretta, regalando emozioni e sorprese a intervalli regolari.

Il cuore delle carte

Se l'impianto narrativo di Baten Kaitos I & II ci ha insomma convinti senza riserve, lo stesso non si può dire però del gameplay, che a conti fatti non è invecchiato altrettanto bene. Giacché la stella di Baten Kaitos è dominata dalla magia, i suoi abitanti hanno imparato a convogliare l'essenza degli oggetti all'interno di carte vuote e chiamate Magnus, al fine di accedervi in un secondo momento e utilizzarli in diversi modi: di conseguenza, il giocatore può ad esempio servirsene per rimuovere ostacoli incontrati durante il viaggio, aiutare gli innumerevoli NPC che dovranno di volta in volta interagire con Kalas e Sagi, e non per ultimo prevalere nelle battaglie contro i mostri che a più riprese cercheranno di annichilire i rispettivi gruppi.

Come forse avrete intuito, il sistema di combattimento a turni di Baten Kaitos I & II si basa sull'uso delle carte, che nelle diverse fasi di uno scontro determinano sia i danni inflitti agli avversari che quelli subiti. Procediamo però con ordine, specificando che ciascuno dei due episodi consente di schierare in prima linea un massimo di tre combattenti: tuttavia, laddove i componenti del party di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean dispongono di mazzi di carte personali cui attingere, va detto che la banda di Baten Kaitos Origins utilizza invece un deck unico. In entrambi i casi sarà sempre e solo l'utente a comporre e selezionare le carte da includere nei mezzi, ragion per cui la loro creazione richiede un pizzico di studio delle stesse e una sana dose di strategia, affinché i talenti e le resistenze dei diversi beniamini non vadano sprecati. Una formula, in sostanza, che va perfezionata attraverso interventi costanti, allo scopo di rimpiazzare le carte più vecchie con strumenti nuovi e più potenti, ma che in realtà risulta abbastanza complessa.



Nel mezzo degli scontri - rigorosamente in tempo reale e mai casuali - il giocatore pesca quindi un numero prestabilito di carte dai vari mazzi e nel proprio turno deve elaborare la strategia più efficace per conseguire la vittoria, inanellando magari una serie di combo per incrementarne gli effetti e massimizzare i danni. Viceversa, durante il turno dell'avversario è imperativo occorre sfruttare i pochi secondi a propria disposizione per mettere assieme delle carte che intervengano sulla difesa e quindi riducano i punti salute persi.



Se tutto sommato il combat system si è dimostrato stimolante e persino punitivo, oggi come allora i picchi di difficoltà che di tanto in tanto tendono a cogliere alla sprovvista anche i party più preparati e in generale la lentezza delle fasi di lotta limitano l'esperienza e minano il divertimento.

Ben consci dell'insoddisfacente ritmo tenuto dalle battaglie, i ragazzi di Monolith Soft hanno quindi escogitato delle trovate finalizzate a eliminare i momenti morti e accelerare il tutto. Da parte nostra abbiamo ad esempio apprezzato l'implementazione della modalità turbo, che può addirittura triplicare l'esplorazione e gli scontri coi nemici, ma lo stesso non si può dire per la funzione che consente di disattivare i combattimenti o peggio la bizzarra modalità One Shot, che come suggerito dal nome permettere di eliminare il bersaglio con un solo colpo.



Soluzioni che sicuramente vanno incontro a chi vorrebbe dedicarsi quasi interamente alla trama, che per il rovescio della medaglia spogliano i due classici della loro marcata vena strategica. Preziosa, invece, la funzione di salvataggio automatico assente nelle versioni originali, che migliora la cosiddetta quality of life e pone rimedio a eventuali dimenticanze da parte dell'utente.

Localizzato a metà

Il restauro compiuto da Monolith Soft ha giovano in modo particolare all'impianto grafico, in quanto lo sviluppatore nipponico ha aggiornato i modelli poligonali di mostri e personaggi senza intaccare l'ispirata direzione artistica originale della saga.

Stesso discorso vale grosso modo per gli splendidi scenari animati, che grazie all'aumento della definizione appaiono più dettagliati e nascondono le origini GameCube. Non altrettanto convincenti ci sono sembrate le performance tecniche, giacché entrambi i titoli inclusi in Baten Kaitos I & II HD Remaster sono afflitti da frequenti quanto vistosi cali di frame rate. Per ragioni che fatichiamo a comprendere, lo studio ha infatti voluto conservare il frame rate dinamico delle controparti GameCube, ereditandone persino le fluttuazioni. Augurandoci che i ragazzi di Monolith Soft riescano a ottimizzare il codice attraverso future patch, avremmo decisamente gradito la possibilità di poter bloccare il frame rate a 30 fps e fruire quindi di un'esperienza sempre fluida.



Se non vi è nulla da eccepire sulla magnifica colonna sonora composta dal maestro Motoi Sakuraba, artista noto principalmente per il lavoro svolto con le serie di Star Ocean, Tales of e DARK SOULS, una localizzazione dei testi soltanto parziale denota una certa pigrizia. Mentre menu e sottotitoli di Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean sono completamente tradotti nell'italico idioma, i testi di Baten Kaitos Origins - che ricordiamo non approdò mai sui Nintendo GameCube europei - sono proposti soltanto in lingua inglese, in quanto il sodalizio ha preferito riutilizzare le traduzioni preesistenti.