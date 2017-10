Batman The Enemy Within: Recensione Episodio 2 (The Pact)

Prosegue l'avventura dell'insolito Batman di Telltale Games, che con la sua serie stagionale ha voluto proporre ai giocatori una reinterpretazione decisamente personale dell'Uomo Pipistrello, della sua iconografia, e dei villain che popolano la cupa Gotham City.

Dopo averci raccontato le origini (e gli affetti) del personaggio nel corso della Season One, questa seconda stagione vuole esplorare il sottobosco criminale con cui Batman deve misurarsi. Il primo episodio, The Enigma, aveva introdotto (e subito liquidato) l'Enigmista, facendoci intuire, tuttavia, l'esistenza di una coalizione di malviventi intenzionata a controllare la città. La nuova puntata, The Pact, ci farà fare la conoscenza dei membri di questo gruppo, risultando in ogni caso un episodio di raccordo: la sceneggiatura si limita ad introdurre i nuovi personaggi, ma sviluppa la storia in maniera molto marginale, lasciando più dubbi che risposte.

Vecchie conoscenze

Neppure il tempo di indagare sull'inaspettata morte dell'Enigmista, ad opera di un ombroso cecchino il cui profilo è risultato subito familiare al pipistrello, che Gotham viene attaccata su più fronti. Con le forze dell'ordine colte alla sprovvista, Batman deciderà di dirigersi verso l'arsenale della polizia, per evitare che tutte le armi lì custodite possano finire nelle mani dei criminali di strada.

Sarà proprio qui che il Pipistrello farà la conoscenza di una nuova nemesi, il nerboruto Bane, presentato come un enorme energumeno con dei baffi improbabili ed una maschera da luchador. Telltale ci ha già abituati alle ardite rivisitazioni dei personaggi più conosciuti dell'universo di Batman, e con questa sua versione di Bane conferma di voler rompere gli schemi.

Il wrestler con la passione per i cocktail di farmaci (il suo siero "venom" non è altro che un mix casalingo di stimolanti) non sarà l'unico nemico non canonico. Nel corso dell'episodio faremo anche la conoscenza di Harley Quinn, che nell'immaginario creato da Telltale non deve la sua follia al tormentato rapporto con Joker, ma ad una personale crisi nervosa che ha fatto seguito alla morte del padre. Il look e la personalità della dottoressa Quinzel restano comunque simili a quelli tradizionali, non fosse per le sue capacità di comando: è lei, infatti, a capeggiare "Il Patto" che dà il titolo all'episodio.

Le finalità e gli intenti del gruppo criminale sono del tutto ignote, ed è proprio per questo che Batman deciderà di infiltrarsi nelle loro fila. Potrà farlo, ovviamente, solo nei panni di Bruce Wayne, facendosi introdurre al gruppo dal suo "amico" John Doe, colui che è destinato a diventare Joker (o che magari, segretamente, lo è già). John viene definito, dalla stessa Harley, come una personalità "in evoluzione", un uomo alla ricerca del suo posto nel mondo, in quello che è un esplicito accenno al ruolo che rivestirà in un futuro quanto mai prossimo. Per il momento, tuttavia, risulterà nient'altro che una pedina apparentemente inconsapevole, che permetterà a Bruce di entrare in contatto con la combriccola criminale (tra le cui fila milita anche Mr. Freeze, il più classico e tradizionale dei villain incontrati finora).

Per vincere le legittime resistenze del gruppo, in ogni caso, Bruce dovrà dimostrarsi una risorsa utile, conducendo Harley all'interno dei laboratori Wayne per recuperare un paio di congegni indispensabili alla causa.



Tutta la lunga parte centrale dell'episodio che racconta di questa maldestra infiltrazione e delle conseguenti chiacchierate con Harley, Freeze e Bane, purtroppo, risulta abbastanza noiosa, e allenta i ritmi della puntata in maniera davvero troppo evidente. Le scelte proposte al giocatore ci sono apparse generalmente poco importanti, e lo svolgimento delle varie sequenze molto piatto e regolare.

Accogliamo invece con favore il tentativo di rendere immediatamente percepibili le conseguenze dei nostri comportamenti: di tanto in tanto, nel corso dell'episodio, Batman si troverà a parlare con gli altri comprimari, che gli notificheranno sul momento le loro reazioni, dicendosi in qualche modo colpiti o delusi. Si tratta di un sistema sicuramente più efficace rispetto alle schermate riassuntive che ancora si trovano alla fine del capitolo, e che rende quindi gli esiti delle scelte del giocatore più visibili e dirette.

Speriamo che Telltale voglia continuare a sfruttare questa trovata anche in futuro, dal momento che in The Pact la sua efficacia è in qualche modo tenuta a freno dalla natura stessa dell'episodio. Come dicevamo in apertura, infatti, la sceneggiatura resta molto dimessa, pensata per presentare i nuovi villain più che per far evolvere il racconto. Anche il cliffhanger conclusivo, che arriva dopo una sequenza d'azione un po' smorta, è abbastanza insipido, confermando indirettamente che The Pact, come molti dei secondi episodi delle serie Telltale, è una puntata di transizione, che rimanda la parte più movimentata e interessante del racconto a quelle che seguiranno.