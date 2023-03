Bayonetta Origins Recensione: un sogno per i fan della strega di Platinum

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima (la nostra anteprima di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon è a portata di click) lo sguardo gettato da PlatinumGames alla vita della strega di Umbra da giovanissima ci ha colpito fin da subito per la sua profonda diversità rispetto alla formula action adottata nella saga principale, ma anche per uno stile grafico totalmente differente, quasi tattile, ancorato com'è alla sensazione che tutto il videogioco sia disegnato su carta.



Questo Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, insomma, è insieme un azzardo e una sorpresa: di certo lo stile fumettoso e a tratti kawaii dello spin-off potrebbe non essere apprezzato da tutti gli appassionati di Bayonetta, abituati a un approccio più realistico, senza contare la presenza di dinamiche d'azione fortemente semplificate, lontane dalla complessità vista nei tre capitoli della serie; d'altro canto, però, The Lost Demon stupisce e potenzialmente amplia, e di molto, la platea di chi potrebbe partecipare alle peripezie della strega di Umbra, guardando anche a un pubblico giovanile e, in particolare, a coloro che non desiderano cimentarsi in videogiochi troppo impegnativi.



A nostro avviso, Cereza e Cheshire hanno fatto centro, diventando protagonisti di un titolo curatissimo sotto ogni aspetto, frutto del talento di un team interno a PlatinumGames composto in prevalenza dalle nuove leve dello studio. Vi raccontiamo di più nella nostra recensione di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon.

Una coppia che scoppia

Nella schermata principale di Bayonetta Origins vediamo un libro adagiato su un tavolo. All'interno delle sue pagine si cela la storia di Cereza e dei suoi primi anni da strega apprendista presso la severa Morgana, ai margini della Foresta di Avalon. Cereza, nata dall'empia unione di un saggio di Lumen e di una strega, è decisa a diventare un'incantatrice di talento, proprio come sua madre, imprigionata dalla comunità di Umbra per aver trasgredito alle sue rigide regole. Ma Cereza desidera liberare la mamma dalla prigione in cui è stata gettata dalle sue compagne, ed è disposta a tutto per raggiungere il suo obiettivo.

Con un incantesimo di evocazione diretto dalla potente Morgana, Cereza richiama un demone appena nato all'Inferno: si tratta di Cheshire, un volto familiare per i giocatori di Bayonetta 3 (potete recuperare qui la nostra recensione di Bayonetta 3). Cheshire prende possesso della bambola a forma di gatto che la madre di Cereza aveva creato per la sua bambina, e insieme alla streghetta si fa largo nella Foresta di Avalon per seguire le indicazioni di un ragazzo misterioso, apparso in sogno alla piccola per prometterle un potere così grande da riuscire a liberare la donna.

La narrazione di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon prosegue in larga parte proprio tramite le pagine del libro di cui sopra, da sfogliare per seguire gli eventi che condurranno i due protagonisti a uno splendido finale dopo circa dieci ore di gioco, che aumentano considerevolmente ove si voglia esplorare ogni angolino della Foreste di Avalon. Le immagini appaiono sul libro come se provenissero dalla mano di un sapiente acquerellista, e riescono ad esaltare appieno il tono fiabesco della narrazione, capace di restituire in maniera vivida le vicende di una moderna Alice nel Paese delle Meraviglie videoludica: esattamente come il mondo fantastico partorito dalla mente di Lewis Carroll, infatti, anche Avalon è stupenda e vivace, ma al contempo piena di pericoli. Dominata da fate ferocissime e assetate di carne umana, la foresta e suoi intrighi si fanno metafora del tortuoso viaggio di crescita interiore di Cereza, che alla fine di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon sarà molto diversa da come l'abbiamo conosciuta all'inizio dell'avventura, avendo compiuto un percorso di maturazione magistralmente narrato da PlatinumGames.

Peccato per un ritmo iniziale davvero molto compassato, ma bastano pochissimi capitoli perché la vicenda prenda un passo deciso, anche grazie all'implementazione di nuove meccaniche e abilità dei nostri protagonisti.

A passo di danza

L'esplorazione della foresta è tutta giocata sull'impiego complementare delle abilità di Cereza e di Cheshire, che spesso si troveranno a essere forzatamente divisi e a dover sfruttare le proprie capacità per potersi riunire e proseguire nel loro cammino.

I due vengono controllati separatamente tramite i due Joy-Con di Nintendo Switch, esattamente come già visto per Mario e Cappy in Super Mario Odyssey: in questo senso, Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon è il videogioco perfetto per passare delle piacevoli serate in couch co-op con un partner, e non è necessaria chissà quale padronanza delle meccaniche proprie dei titoli action per poter affrontare le sfide che si porranno davanti a Cereza e Cheshire. La giovanissima strega di Umbra, dal canto suo, non ha ancora appreso gli incantesimi offensivi; tuttavia, potrà immobilizzare i nemici grazie a dei rovi magici per permettere al feroce alleato di farli a pezzi.

Sul lato dell'esplorazione, invece, l'abilità del Battito di Strega permette alla giovane di far crescere piante e fiori per raccogliere oggetti da spendere per guadagnare abilità o, in alternativa, da usare come piattaforme per superare i frequenti dislivelli. Il Battito di Strega è basato sull'inclinazione della levetta sinistra al momento giusto, ma ove non si riesca proprio ad andare a tempo si può selezionare l'opzione che renderà il procedimento totalmente automatizzato. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon presenta un ampio ventaglio di possibilità di personalizzazione del gioco, dalla riduzione dei danni subiti e della forza dei nemici fino al rafforzamento delle Luci Guida, che normalmente conducono il giocatore verso il punto di salvataggio più vicino solo per un breve tratto. In generale, la difficoltà è tarata verso il basso ma in seguito alla conclusione dell'avventura si sbloccano nuovi livelli di sfida capaci di dare filo dal torcere anche ai veterani del genere, venendo così incontro ai gusti di un'ampia platea di giocatori.



Quanto a Cheshire, il nostro gattone guadagnerà abilità totalmente differenti fra loro grazie alla distruzione, nel corso dell'avventura, di quattro nuclei elementali, capaci di fornire altrettante forme al demone.

Ad esempio, nella sua forma Legno Cheshire ha attacchi potenziati e può afferrare e tirare a sé oggetti - e nemici - con la sua lunga lingua prensile, simile a quella di un camaleonte. Ciò amplia significativamente le opzioni esplorative e offensive a disposizione della coppia, e l'attraversamento della Foresta di Avalon si fa sempre più affascinante man mano che si prosegue nell'avventura.

Uniti si vince

Il potenziamento di Cereza e Cheshire avviene grazie a due separati alberi di abilità, sbloccabili impiegando oggetti collezionabili reperibili nella Foresta di Avalon. È utile prestare attenzione alle capacità del demone sia nella sua forma di bambola di pezza (che potrà essere tenuta in braccio dalla streghetta), sia nelle sue sembianze reali, in cui sarà votato all'utilizzo di attacchi feroci, capaci di dilaniare e divorare le fate nemiche.

Riguardo a queste ultime, ci è spiaciuto constatare una certa monotonia nel loro design, sempre ancorato a un identico modello di base, ma per fortuna nella seconda parte dell'avventura non mancano boss fight memorabili contro avversari pieni di carattere, anche dal punto di vista visivo. In ogni caso, è essenziale far cooperare la strega di Umbra e il suo particolarissimo micio in maniera continua: ne risulta un dialogo sempre vivace e interessante, sia nelle sezioni esplorative, sia nel corso dei combattimenti.

Ciò è particolarmente importante nei Tír na nÓg, dungeon siti in aree della foresta dominate dal potere delle fate. In alcuni casi i Tír na nÓg saranno totalmente votati alle battaglie, ma spesso siamo incappati in veri e propri labirinti fondati su meccaniche solo raramente ripetute. PlatinumGames, insomma, ha dimostrato di riuscire a creare contesti sempre differenziati partendo da un set relativamente semplice di abilità di Cereza e Cheshire, generando sì complessità, ma senza mai scadere in un design poco leggibile ed enigmatico. In altre parole, il titolo scorre con rare interruzioni, accompagnando il giocatore in un'avventura in cui le regole sono facili da apprendere, ma si prestano a infinite (e interessanti) applicazioni. Una volta completata la sfida proposta dal Tír na nÓg, i due dovranno distruggere il nucleo magico che si trova al suo interno, così da far svanire l'illusione creata dalle fate e riportando la relativa area della foresta al suo stato originario.

Abbiamo molto apprezzato la mappa, che consente di comprendere al volo se in qualche anfratto di Avalon si cela ancora qualche dungeon secondario non ancora completato, oltre all'opzione di viaggio rapido grazie ai Sentieri di Ignis, guadagnata a qualche ora dall'inizio del viaggio.

Acquerello e patchwork

Come anticipato in apertura, PlatinumGames ha fatto scelte di rottura rispetto alla serie principale, sia a livello di gameplay, sia a livello di direzione artistica, dimostrando un grande desiderio di sperimentare e di proporre una nuova immagine della strega di Umbra. Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon sembra vivere su carta, guardando da un lato alla bellezza eterea dei colori acquerellati, e dall'altro alle infinite possibilità offerte dalla combinazione e contaminazione fra pattern differenti, come se la Foresta di Avalon fosse un gigantesco patchwork.



Il gatto di pezza Cheshire, nato dalla cucitura di stoffe di colori e spessori differenti, è il simbolo ideale per comprendere questo approccio. L'ambientazione di Bayonetta Origins riflette la natura composita di Cereza - generata dall'unione tra i membri di due tribù che sarebbero dovute rimanere rigidamente separate - e dello stesso Cheshire, proiettando all'esterno dei protagonisti il loro modo di essere.



Ecco, quindi, che la foresta vive di porzioni disegnate in cel shading, accanto a superfici che vengono quasi private della loro tridimensionalità tramite l'utilizzo di pattern uniformi; girando un angolo si può poi incappare in scorci dal sapore impressionistico, punteggiati da macchie di verde e laghetti azzurro cielo.

Anche il menu di gioco è contraddistinto dalla medesima, certosina cura estetica: al di là della eccellente presentazione visiva, sono pure deliziosi i testi che raccontano la storia della Foresta di Avalon, reperibili nell'ambientazione, oltre alle descrizioni dei personaggi principali, dei comprimari e degli spiritelli che Cereza e Cheshire possono liberare nel corso del loro viaggio, strappandoli alle crudeli torture inflitte loro da parte delle fate. Piene di ironia, le storielle degli spiritelli - uno descritto come "alto quanto tre spilli", un altro "largo come cinque martelli" - sono troppo piacevoli e umoristiche per essere ignorate, e dimostrano ancora una volta la grande attenzione infusa dal team di PlatinumGames verso questo spin-off della serie principale. Il tutto è esaltato da una traduzione in lingua italiana semplicemente impeccabile, oltre che da un comparto tecnico rivelatosi più che solido, in ogni situazione.