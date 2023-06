Black Desert Land of the Morning Light Recensione, una nuova alba per l'mmo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Anche in Corea esiste il detto: "chi ben comincia è a metà dell'opera". Black Desert Online aveva iniziato abbastanza bene nel 2014, quando venne lanciato con successo da Pearl Abyss in tutto il mondo, salvo poi perdere terreno nel tempo, anche a causa di un'agguerrita concorrenza. L'obiettivo dell'espansione che abbiamo provato e recensito per voi, Land of the Morning Light, è far ripartire l'MMORPG con una "nuova alba" e un restyling basato sul folklore e la cultura coreane. Senza ulteriori indugi, tuffiamoci in questo mondo tutto da scoprire.

Come un nuovo inizio

Fin dal day one l'MMORPG coreano, Black Desert Online, si fa notare nel panorama videoludico. Su tutto risaltano il profondo editor dei personaggi e la buona resa grafica, complice un efficiente motore proprietario. Il gameplay è frenetico, e si respira un'atmosfera da fantasy medievale diversa dal solito, probabilmente per via dell'impronta orientale che rielabora a modo suo alcuni classici stilemi di cappa e spada. Non è free to play, ma non richiede alcuna sottoscrizione mensile. Tra alti e bassi, viene ben recepito da critica e pubblico e si scava una "nicchia" abbastanza spaziosa, che oggi conta circa 12 milioni e mezzo di account personali, con più o meno 120.000 giocatori complessivi che si connettono in pianta stabile.

Pensandoci in questi termini, un'espansione lontana dalla sua comfort zone come Land of the Morning Light potrebbe sembrare un'operazione rischiosa. Tuttavia, se ne sentiva il bisogno per fissare un punto in un'operazione di rimodellamento che va avanti da tempo. Non è utile solo per consolidare l'interesse degli utenti già soddisfatti, ma anche per far scoprire il mondo ai neofiti. La CEO della divisione europea di Pearl Abyss, Lybee Park, ce lo ha confermato nel corso di una lunga chiacchierata: Land of the Morning Light è pensata come nuovo punto di partenza, da cui passare solo in seguito, eventualmente, ai contenuti sviluppati in precedenza dal team.



C'è una vastissima gamma di attività interessanti anche solo restando nella Corea online re-immaginata in chiave fantasy, tanto che non tutti sentiranno il bisogno di lasciarla presto. Come vi abbiamo anticipato nella prova di Land of the Morning Light, per definire la longevità dell'esperienza vanno considerati sia gli oltre 100 minuti di filmati tratti dalla campagna principale, che il tempo necessario per completare le missioni di puro gameplay. La durata complessiva e quella di ogni attività sono giustificate dalle ricompense elargite al loro completamento, con solo poche eccezioni che potremmo definire un po' fini a loro stesse.

Tuttavia, va detto che abbiamo affrontato il viaggio sapendo di avere di fronte un MMORPG dalla struttura di base piuttosto classica. Chi non farà altrettanto, o non è abituato a una certa ripetitività di fondo dei compiti da svolgere, non speri di restare sorpreso. Gli impegni si alternano in un collaudato ciclo di abbattimento nemici, recupero risorse, crafting, narrazione e poco altro, fino al raggiungimento dei nuovi Boss o dell'endgame. A quel punto la musica cambia e il ritmo si intensifica notevolmente. Iniziare Black Desert direttamente nell'epoca Chosun significa studiare tutti i menù equipaggiamento anche precedenti l'espansione, nonché lo skill tree delle abilità correlate.

Otto e più leggende coreane

La narrazione di Land of the Morning Light è divisa in otto storie dalla progressione non lineare, composte da missioni affrontabili liberamente senza un ordine prestabilito. Si può decidere quale delle leggende portare a termine per prima, o avanzare parallelamente con tutte. Non per niente l'isola dove sono ambientate è un open world. Ovviamente è consigliato togliersi di torno subito le primissime task, magari sfruttando la navigazione automatica verso l'obiettivo dell'incarico, per fare presto e godersi tutto il resto senza fretta. Vagare come si desidera per la meravigliosa regione è rilassante, tra alberi in fiore e coste a strapiombo sul mare in burrasca, insediamenti e villaggi, accampamenti e fredde montagne o umide grotte.

Gli scenari basati sull'estetica coreana dell'epoca Chosun (o Joseon) sono validi sia in materia di level design che di puro colpo d'occhio. Infatti i panorami di questa espansione, a nostro avviso, superano in bellezza quanto già visto in Black Desert Online, che pure ha dalla sua scorci parecchio evocativi sin dalla pubblicazione. Land of the Morning Light è una lettera d'amore degli sviluppatori alla loro Corea, dalla quale hanno rielaborato intrecci e creature magiche, con grande attenzione nel preservare la fedeltà alle fonti originali. Le trame dei succitati otto racconti che compongono la campagna sono costruite su reali fiabe o miti già noti al pubblico del luogo, ma non a quello occidentale. Il lavoro dei localizzatori è stato dunque fondamentale affinché non ci fossero concetti persi nella traduzione, e l'identità storica del periodo Chosun fosse di ispirazione anche per i giocatori delle nostre parti.

L'espansione di Black Desert

I nuovi contenuti di Black Desert dimostrano quanto il paese su cui sono basati sia evocativi e ricco di cultura traducibile in ambientazioni, avversari temibili e bellissimi, o peculiari modi di parlare ed esprimersi. Non a caso nel doppiaggio e nei sottotitoli sono mantenuti numerosi termini non tradotti dal coreano, e una costruzione delle frasi ispirata al modo di esprimersi dell'era Joseon. Anche Dalbeol, l'hub centrale della regione, è stato costruito basandosi su testimonianze scritte e testi delle città importanti del tempo.

Persino nei momenti di riposo, tra una quest e la successiva, l'impronta storica del medioevo coreano è forte. Il sistema di housing per esempio, oltre a essere stato reso più intuitivo, giova dell'aggiunta di tanti elementi di arredo tipici dei secoli Joeson, da disporre in due abitazioni private che ricalcano le ville nobiliari dell'epoca. È impossibile restare insensibili di fronte al ricchissimo folklore coreano: che sia leggendo i log in gioco, o cercando al di fuori di esso, vi verrà naturale approfondire gli spunti forniti. Per inciso, in Pearl Abyss ne sono consapevoli: a detta della CEO Lybee Park la loro speranza è che cimentarsi nell'espansione risvegli il desiderio di "scoprire la Corea".Parte del merito di questo rapimento emotivo va anche al motore grafico proprietario dello studio di sviluppo, che come in passato supporta egregiamente il comparto artistico e ludico, al netto di qualche compenetrazione poligonale e di trascurabili episodi di lag, soprattutto durante il caricamento delle zone più densamente popolate (sia da giocatori che da NPC).



Gli scontri coi Boss, anche i più pirotecnici e dunque esosi in termini di risorse, non sono mai stati minati da problematiche serie o da un framerate altalenante. Segnaliamo per completezza che durante la prova tenutasi ad Amsterdam, prima di questa recensione, ci erano stati messi a disposizione schermi Ultrawide in risoluzione fino a 4K. Insomma, Land of the Morning Sun supporta l'allargamento del campo visivo, senza compromessi sulla fluidità.

Ripassiamo il combat system

Ci sembra giusto fare un riepilogo del combat system di Black Desert Online. All'inizio si può scegliere tra setup mouse e tastiera o controller, ma la prima configurazione è spesso quella vincente. I comandi sono responsivi e non potrebbe essere altrimenti, dato che nel titolo il classico "punta e clicca", tipico degli MMORPG vecchia scuola, si mescola con elementi o situazioni più action in cui i riflessi contano più della "rotazione" di classe. Per chi non conoscesse il termine, una rotazione è il ciclo di abilità che permette di ottimizzare i tempi di ricarica di ogni attacco, e non si può ignorare se si vuole far sul serio.

Ci sono rotazioni più semplici e altre più soddisfacenti e complesse, che tirano in ballo anche le abilità di "skillshot" (praticamente la "mira" in terza persona), o sistemi di combo che si attivano solo con date sequenze di movimenti. Non va perciò confusa la volontà di dare un nuovo inizio al gioco con un tentativo di semplificare il gameplay, che rimane lo stesso di sempre: solido e bilanciato, ma anche sfaccettato e mutevole. In altre parole, per vivere al meglio l'esperienza è ancora necessario conoscere bene la propria classe (e leggere con attenzione i testi in piccolo di ogni abilità sbloccata).

I tipi di personaggio a disposizione sono 26, tutti caratterizzati da peculiarità uniche. Noi abbiamo affrontato l'avventura nei panni di una Maegu, una sorta di strega che sfrutta lo spirito di una volpe per sferrare pesanti bordate ed esplosioni scenografiche (e molto efficaci sui nemici). Insieme alla Woosa, un altro tipo di maga più "oscura", la Maegu è una delle ultime tipologie introdotte con la precedente espansione, la cui mitologia lega particolarmente bene con la lore di Land of the Morning Light. Il bilanciamento delle capacità di ogni categoria selezionabile, dei nemici base e dei Boss ci è parso buono. Pure il livello di sfida generale è soddisfacente, calibrato per divertire tanto i veterani quanto i novizi.

A caccia di Boss Fight!

Anche la modalità pensata appositamente per il nuovo contenuto è costruita nell'ottica di offrire il medesimo coinvolgimento per tutti gli avventori. Il Boss Blitz, questo è il suo nome, è un rematch a metà tra un raid classico e una Boss Rush, che si sblocca solo dopo aver eliminato ogni minaccia primaria presente nella trama di Land of the Morning Light. Per cimentarsi nell'impresa bisogna accedere tramite menù alla missione dedicata, individuare uno tra gli 8 temibili gatekeeper e selezionare la difficoltà alla quale si intende ri-sfidarlo.

Non sottovalutate un avversario solo perché lo avete già sconfitto in passato: l'incremento della difficoltà per ogni livello superiore al primo è notevole, con tanto di nuovi e imprevedibili moveset aggiunti al pool base, nonché un aumento percepibile delle statistiche offensive e difensive della creatura.

Le caratteristiche del nostro combattente, invece, sono modificate da un interessante sistema di potenziamento interno alla modalità, basato sulle Light Orb.



Questi oggetti, rinvenuti casualmente esplorando la mappa o completando altre mansioni, forniscono bonus statistici che sostituiscono il 90% dei valori numerici che identificano il nostro personaggio. Solo la restante percentuale è legata all'equipaggiamento o al livello raggiunto giocando normalmente. Sole, Luna e Terra sono gli elementi dei Light Orb. Ogni Boss ha vulnerabilità e resistenze a uno dei tre tipi, pertanto è quasi obbligatorio cambiare il proprio setup a seconda della minaccia da abbattere. Non è difficile trovare sfere di qualità e anche scegliere quali usare è abbastanza intuitivo. Purtroppo, nel poco tempo a nostra disposizione, abbiamo avuto una serie di personaggi già pronti per recensire l'espansione e sentiamo di non aver vissuto appieno la frizzantezza del Blitz, la ricerca della build perfetta (a proposito di build perfetta, date un occhio alla nostra recensione di Diablo 4).

Ad ogni modo questa componente dell'offerta si è confermata valida, e potrebbe spingere gli appassionati a completare la campagna per poi sfidarsi sulle leaderboard. A tal proposito, in prossimità del lancio i partecipanti più competitivi nei server di Black Desert potrebbero lanciarsi in una "corsa al Blitz", per avere una possibilità di entrare in qualche modo a far parte della storia dell'MMORPG e scalare rapidamente le classifiche mondiali.



Questo perché i primi giocatori di ogni classe che sconfiggono un Boss Blitz a una data difficoltà sono segnalati con un pop up visibile a tutto il server e sbloccano lo step di sfida successivo del nemico affrontato non solo per sé stessi, ma anche per gli altri utenti connessi con la loro stessa tipologia di eroe.