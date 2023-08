Blasphemous 2 recensione: un crudele metroidvania, più bello del primo

Il lancio dell'originale Blasphemous è diventato un piccolo caso mediatico. L'opera di The Game Kitchen ha fatto tanto parlare di sé per via della sua scenografia: una sorta di parodia distorta, violenta e grottesca dell'iconografia tipica della religione cristiana. Sul piano ludico, si trattava di un action platformer di tutto rispetto, non privo di ingenuità, ma anche capace di regalare soddisfazioni.



Oggi lo studio sivigliano è tornato con Blasphemous 2, un sequel diretto che ha il preciso obiettivo di continuare a costruire sulle ottime fondamenta gettate dall'originale, risolvendone le criticità sotto il profilo del gameplay e ampliandone la dotazione contenutistica senza rinunciare, ovviamente, alla peculiare direzione artistica che ha reso celebre la serie. Sarà riuscito a raggiungere i suoi scopi?

La trama e il mondo di gioco

La storia di questa seconda iterazione di Blasphemous, come vi anticipavamo, riprende esattamente dov'era terminato il DLC conclusivo del primo capitolo, Wounds of Eventide. Il Miracolo, l'entità divina dalle oscure macchinazioni che aveva dato vita alle mostruose creature viste nel capostipite, è tornato a manifestarsi e sembra essere pronto a dare la luce a una nuova e terrificante progenie. Nel tumulto generale, il Penitente, già eroico protagonista del titolo scorso, si risveglia nella sua tomba, riportato in vita da chissà quale forza ancestrale.



Lo ritroviamo come lo avevamo lasciato, con il suo elmo puntuto, la corona di spine e sempre con lo stesso obiettivo: impedire al Miracolo e ai suoi adepti di prendere il controllo del regno, passando a fil di lama qualsiasi tipo di abominio gli si parerà davanti. Siamo ancora nel reame di Cvstodia, ma in una regione completamente inedita nota come La Città del Nome Benedetto, un luogo visibilmente ispirato all'arte gotica spagnola del XII secolo, come pure alle architetture della storia recente della penisola iberica. Il teatro degli eventi narrati è ricco di dettagli e segreti da scovare, e vale la pena ispezionarlo a fondo anche solo per il gusto di scoprire le decine e decine di NPC, oggetti, collezionabili e quest secondarie di cui è infarcito.



È qui che inizia la nuova epopea del Penitente, una brutale crociata fatta di violenza che vi condurrà dalle viscere della terra fino alle porte del cielo in un'avventura contenutisticamente corposa (ci vogliono attorno alle 25 ore per far tutto). Il racconto della trama di Blasphemous 2, proprio come nel caso dell'illustre predecessore, non viene esplicitato tramite precise linee di dialogo e cutscene che possano dissipare i dubbi dei giocatori, ma è invece affidato alle fumose frasi pronunciate dai personaggi che popolano questo mondo contorto o ai brevi filmati animati - stavolta realizzati con maggiore cura rispetto al passato - legati a momenti cruciali della progressione.

Il risultato è un intreccio criptico e dal forte valore allegorico, che diverrà più chiaro solo a chi andrà a decifrare le metafore e il simbolismo che permeano l'intero impianto narrativo. Non aspettatevi dunque di essere trasportati per mano tra le rivelazioni che questo secondo capitolo ha da offrire: buona parte di esse sarà lasciata all'interpretazione di chi gioca. Non c'è un glossario a cui fare riferimento né un modo per approfondire alcuni avvenimenti di fondamentali: tutto ciò che scoprirete di questo universo così tetro e affascinante deriverà dalla vostra volontà di mettere insieme i pezzi del mosaico, tra un combattimento al cardiopalma e il successivo. Il mondo è comunque sufficientemente intrigante da sorreggere l'intera durata della campagna, grazie anche a una spiccata varietà di scenari e biomi in cui il Penitente dovrà farsi strada. E in effetti, il primo netto passo avanti di Blasphemous 2 sta proprio in questo.



Gli sviluppatori di The Game Kitchen hanno saputo dipingere un setting più complesso rispetto al precedente, un'ambientazione più viva e interessante che si fregia anche di un miglior level design. La Città del Nome Benedetto si presenta come un grande conglomerato di stanze interconnesse tramite ascensori, percorsi multi-livello e le immancabili scorciatoie da sbloccare. Non mancano nemmeno gli ormai consueti 'falò', che qui assumono la forma di sacrari presso cui sarà possibile ripristinare la salute del nostro guerriero e salvare la partita per non perdere troppi progressi in caso di sconfitta.



Per certi versi, si potrebbe dire che la struttura dello scenario ideata del team spagnolo si rifà a quanto visto nei souls di From Software, il tutto ovviamente declinato in salsa metroidvania. Ciascuna delle aree può contenere una pletora di avversari differenti, strumenti chiave per aprire vie precedentemente bloccate, e perfino pericolose trappole nascoste. Queste ultime, in particolare, erano tra i principali oggetti di critica alla precedente incarnazione della saga: nella stragrande maggioranza dei casi infatti conducevano alla morte istantanea.



A tal proposito, sarete felici di sapere che Blasphemous 2 risolve il problema alla radice introducendo ostacoli che non eliminano più il protagonista in un solo colpo. È una scelta che alleggerisce parecchio la navigazione e allontana i frangenti di frustrazione che potevano verificarsi durante l'avventura precedente. Al contempo, non smorza l'elevato livello di sfida che caratterizza il nuovo viaggio del Penitente. Al netto delle accortezze mirate a migliorare la qualità della vita e impreziosire la formula di gameplay, infatti, questa seconda crociata contro il Miracolo potrà darvi parecchio filo da torcere.

Alzati e combatti

La nuova avventura del Penitente sfoggia un sistema di combattimento sensibilmente più rifinito e galvanizzante, che si eleva diverse spanne sopra quello visto nel capostipite. Non mancano poi delle indovinate contaminazioni RPG, che aggiungono una certa stratificazione all'esperienza. L'impostazione è sempre quella di un action game a scorrimento laterale con un'enfasi particolare sugli scontri e caratterizzato da elementi ruolistici e platform.



A differenza di quanto visto in passato, però, il nostro alter-ego ha a disposizione ben tre armi, ciascuna dotata di un moveset peculiare e di abilità specifiche da sfruttare nella lotta, nelle fasi di esplorazione e nella risoluzione di semplici enigmi ambientali. La buona intuizione di The Game Kitchen è stata quella di consentire al giocatore di decidere in autonomia quale dei tre strumenti di morte impugnare fin dall'inizio della campagna, nascondendo gli altri due nell'ampia mappa della Città del Nome Benedetto. Questa scelta da un lato garantisce una progressione gradevole e meno lineare, e dall'altro, offre agli utenti la facoltà di lanciarsi in battaglia con lo stile di lotta che preferiscono, sin da subito.



L'immancabile spadone Ruego al Alba è un'arma versatile, ottima in gran parte delle situazioni per via di un notevole output di danno e per la possibilità di eseguire un salvifico parry, con un micidiale contrattacco annesso. Lo spadone vanta una dinamica ludica unica legata all'impiego di un'apposita barra che, una volta caricata, permette al Penitente di entrare (per qualche secondo) in uno stato di esaltazione.

A patto di rinunciare temporaneamente alle manovre difensive, in questa fase il guerriero infligge danni raddoppiati. Passiamo quindi alla coppia di stocchi Sarmiento e Centella, due spade all'insegna di colpi rapidissimi e capaci di provocare ingenti danni elettrici. Le lame gemelle inoltre permettono di eseguire uno scatto fulmineo utile per interagire con determinati artefatti a specchio disseminati per la mappa, così da raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Chiude il cerchio Veredicto, il possente mazzafrusto che sacrifica qualsiasi tecnica difensiva sull'altare della forza bruta. Si tratta, senza ombra di dubbio, dell'arma più devastante dell'arsenale, ma anche della più lenta: occorrerà un po' di pratica per sfruttarne appieno il potere. Grazie a questo massiccio martello, infine, sarà possibile far risuonare le campane che giacciono in punti prestabiliti dell'ambientazione, al fine di sbloccare nuovi percorsi e strade segrete. I tre dispensatori di morte possono essere potenziati tramite l'apposito menu in cui spendere i punti esperienza ottenuti sul campo di battaglia: si spazia da nuove tecniche offensive a parametri migliorati, da abilità passive a manovre che riescono letteralmente a sovvertire l'esito degli scontri.



Torna, per l'occasione, anche la meccanica relativa ai Rosari, i cui grani vanno equipaggiati per aggiungere ulteriori bonus alle caratteristiche del nostro alter-ego digitale. Chiamate Preghiere, le magie consentono al Penitente di scatenare potenti incantesimi ad area, eccellenti per disfarsi rapidamente di gruppi di nemici. C'è anche la Pala dei Favori, accessibile tramite la bottega di uno scultore presente nella Città del Nome Benedetto. Dopo aver raccolto le Figure Sacre nascoste nell'ambiente, è possibile equipaggiarle sulla Pala posta sulla schiena del Penitente in modo da creare delle autentiche build da adattare allo stile di lotta preferito.



Si va da incrementi ai danni a una maggiore robustezza, passando per le resistenze ai colpi speciali e tanto altro. Anche il bestiario ci ha stupito in positivo: tra avversari volanti, soldati corazzati, miniboss dai terribili attacchi elementali e amenità di qualsiasi genere c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Le bossfight sono presenti in numero cospicuo, e spesso possono vantare atmosfere eccellenti. Purtroppo però in ambito prettamente ludico non hanno saputo convincerci , a differenza di quelle del precedente episodio. I nemici principali mettono in mostra moveset fin troppo leggibili e non costituiscono praticamente mai un reale ostacolo all'avanzamento del nostro guerriero dal volto mascherato.



A tal proposito, il livello di difficoltà di Blasphemous 2 è sicuramente tarato verso l'alto ma soffre di pesanti fluttuazioni tra porzioni di gioco molto più semplici e altre decisamente più impegnative. Inoltre, a causa di una registrazione non sempre accurata delle collisioni, capita che gli avversari riescano a mettere a segno qualche colpo anche quando il giocatore si trova a distanza di sicurezza, o che il Penitente possa flagellare i nemici ignorando la protezione offerta da barriere o ostacoli ambientali. A ciò aggiungiamo qualche incertezza sul fronte del platforming, col personaggio che non sempre riesce ad aggrapparsi correttamente alle piattaforme alla sua portata.

Una direzione artistica ispirata

Chiudiamo il discorso soffermandoci sulla presentazione visiva di Blasphemous 2, che è il reale fiore all'occhiello della produzione di The Game Kitchen e Team17. Proprio come nel caso del predecessore, il titolo è graziato da una splendida pixel art, complice una direzione artistica che attinge a piene mani dall'immaginario tipico della religione cattolica per creare un mondo oscuro, violento e traboccante di individui dotati di un tetro fascino. Tra le altissime suore che abbiamo incontrato, e i cortei funebri in cui a parlare non erano i parenti del defunto, ma soltanto lui, abbiamo apprezzato ogni momento trascorso in questo mondo particolarmente ispirato.



Le animazioni sono tutte di eccellente fattura, così come gli sprite del protagonista, dei comprimari e dei tanti nemici che abbiamo fronteggiato, tutti dotati di una personalità ben riconoscibile. Ottimo anche il comparto sonoro, fatto di musiche di rara solennità che enfatizzano correttamente ogni momento della campagna e impreziosito da un doppiaggio all'altezza, sia in inglese sia in spagnolo, sempre ben eseguito e privo di particolari sbavature.