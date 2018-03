Bloodborne Il Gioco di Carte Recensione: il richiamo del sangue

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

"Ti direi di non aver paura, Cacciatore, ma la verità è che dovresti averne. Qualunque cosa tu pensassi di trovare a Yharnam, ora ti tiene stretta tra le sue grinfie. L'unico modo per liberarti da questo incubo è il sangue di Yharnam, ma quel sangue è afflitto da una maledizione..."



Eric Lang, nella sua lunga carriera, ha firmato gli adattamenti "da tavolo" di molti iconici franchise cinematografici, letterari e televisivi tra cui Star Wars, Il Signore degli Anelli, A Game of Thrones, Call of Chtulhu, Il Padrino. Il leggendario designer canadese, però, non è nemmeno estraneo al mondo dei videogiochi. Nel 2015, ad esempio, ha pubblicato la versione da tavolo XCOM: The Board Game e non ha mai disdegnato di prestare il proprio estro artistico all'industria videoludica, realizzando il design del gioco di carte digitali Duelyst. Il designer, da qualche tempo divenuto director del popolare publisher CMON Limited, si è gettato in una sfida davvero ardua: tentare di ricondurre a un supporto fisico tangibile quell'incubo malato e contorto che prende il nome di Yharnam. Bloodborne, dunque, si fa gioco da tavolo: tutto quello che avete vissuto e provato sulla vostra pelle e nella vostra mente di cacciatori infetti e dannati, in quell'ormai lontanto 2015, ritorna sotto una veste differente, quasi a ricordarci che, degli orrori di Yharnam, non ci si libererà mai. E quale miglior modo di celebrare l'arrivo nella line-up PlayStation Plus proprio di Bloodborne, se non proporvi la recensione dell'omonimo gioco da tavolo? Sarà un mese di marzo rosso sangue, ve lo assicuriamo, cari Cacciatori. Reclutate altri sodali, e addentratevi nel Sotterraneo del Calice. Ma fate molta attenzione a chi sceglierete di portare con voi tra le contorte ombre di Yharnam, la fiducia è spesso un concetto molto pericoloso, che in molti fraintendono o disattendono...

Un Calice ricolmo di Sangue e Odio

Quando annunciò che Bloodborne: Il Gioco di Carte si trovava in fase di sviluppo, lo stesso Lang ci tenne a descrivere la sua visione del titolo agli appassionati, rassicurandoli che conosceva bene il gioco e che il suo obiettivo, con Bloodborne, sarebbe stato quello di incanalare la stessa intensità e la medesima frustrazione provate con il videogioco verso una sorta di incubo collettivo che prevedesse la presenza e la collaborazione di più persone. Esattamente come accade nella controparte videoludica, anche nel gioco di carte la morte sarà la fedele compagna dei giocatori e farà loro visita molto spesso. Anche se la sua venuta potrebbe non essere provocata esattamente dalla canonica minaccia a cui tutti potreste pensare.

Bloodborne: Il Gioco di Carte propone un'avventura per un gruppo che può andare da un minimo di tre a un massimo di cinque Cacciatori. Lo scopo è quello di recuperare il maggior numero di Echi del Sangue ed emergere, alla fine, vincitori dal Sotterraneo del Calice. Il problema è che, di vincitore, ce ne può essere solo uno. E sapete già cosa questo comporta: ovvero che dovrete guardarvi le spalle ben due volte.

Prima di tutto dagli abomini che infesteranno il dungeon (che saranno dieci, più il boss finale) e poi, cosa non meno importante, non dovrete mai fidarvi dei presunti alleati. Non c'è spazio per sentimenti quali la fiducia, la compassione e il perdono, nel mondo malato di Bloodborne. Ve ne accorgerete quando il vostro migliore amico vi pugnalerà alle spalle per un pugno di Echi del Sangue, oppure quando la vostra fida spalla rifuggirà lo scontro, lasciandovi solo a fronteggiare la mostruosa creatura che improvvisamente vi si è parata dinanzi.

Certo, potrete fare lo stesso nei confronti degli altri per avvantaggiarvi in vista del rush finale. Ma attenzione, perché le alleanze (benché temporanee) saranno comunque necessarie per evitare che i mostri vi facciano a pezzi sin dall'inizio. Bloodborne: Il Gioco di Carte è questo: una strategica, profonda gestione del rischio. Un buon Cacciatore sa quando scegliere le proprie battaglie e quando, invece, ritirarsi nella sicurezza del Sogno lasciando che altri affrontino il male. Prima di giungere a questo punto, ovvero prima di scoprire la scintilla di follia e malvagità in voi (o in colui che consideravate un amico fraterno), però, c'è una piccola fase di preparazione del tavolo. Non temete, in Bloodborne non serviranno più di cinque minuti per mettere a punto il setting.

La preparazione di un Cacciatore

Prima di addentrasi nel Sotterraneo, ogni giocatore viene dotato di una Scheda dedicata, in cui racimolare gli Echi del Sangue e i Trofei che raccoglierà, di un indicatore di Salute con cui è possibile tener traccia dei danni subiti e di una mano iniziale. Quest'ultima viene "costruita" con un'arma da mischia, una a distanza e due carte Utilità, di cui vi parleremo tra poco. Il dungeon, invece, come dicevamo si compone di dieci mostri, più il super boss finale. Gli avversari che si dovranno affrontare verranno pescati mano a mano dal Mazzo del Sotterraneo del Calice. Quindi, dopo la mescolata, non è possibile prevedere quali Mostri vi capiteranno. Ogni Mostro del Sotterraneo presenta diversi indicatori che evidenziano, rispettivamente, il suo valore in Echi del Sangue (ovvero la sua Salute); la Potenza (a cui è associato un dado di diverso colore - verde, giallo, rosso - a seconda della sua pericolosità); Tipo di mostro e i Trofei. Questi non sono altro che ricompense ulteriori che guadagnerà solamente il giocatore che sferrerà il colpo ferale. Bloodborne, per ciò che riguarda la salute delle creature abominevoli che cercheranno di uccidervi, non funziona come gli altri giochi in cui all'aumentare del numero di giocatori diminuisce la difficoltà. Per ogni partecipante oltre al terzo, infatti, ogni mostro si potenzierà, guadagnando un Eco del Sangue aggiuntivo.

Infine, la maggior parte dei Mostri potrà contare su un'abilità Speciale che potrà attivarsi in determinati momenti dello scontro, a seconda di quanto sarà descritto sulla carta. Il super boss finale può essere pescato dal mazzo dedicato, oppure la scelta può essere concordata. La particolarità di questo potentissimo Mostro (oltre a un abnorme quantitativo di salute) è che il suo effetto speciale sarà attivo per l'intera durata della partita. Ad esempio, l'abilità del boss Vicario Amelia è quella di "ridurre la salute dei Cacciatori a sei punti salute" (dai normali otto iniziali).

La fase preparatoria si conclude con la composizione del mazzo di carte Potenziamenti del Cacciatore. I potenziamenti, come è intuibile, migliorano l'equipaggiamento del giocatore e aumentano le probabilità di successo, ma possono essere ottenuti solo in due modi: dopo la morte, oppure dopo aver giocato la carta Sogno del Cacciatore. Già, ma quando è possibile rifugiarvisi?

Il tradimento di un Sogno

Ogni scontro si suddivide in otto semplici passaggi, i quali scandiscono in modo rigoroso e preciso il ritmo di gioco. Tutti i giocatori, all'inizio del round, scelgono simultaneamente una carta Azione dalla propria mano tenendola coperta alla vista e appoggiandola al tavolo. È sempre possibile discutere con gli altri sulle opzioni tattiche da usare nell'eventuale scontro ma ricordatevi che è anche consentito mentire, operando una scelta diversa rispetto a quanto rivelato agli altri. Nel corso delle nostre sessioni, in questa particolare fase, è emersa una capacità di bluffare dei nostri collaboratori che non credevamo possibile.

Ad ogni modo, tra le carte Azione ne spiccano due in particolare: Trasformazione e Sogno del Cacciatore. Ed entrambe danno un vantaggio strategico a chi deciderà di giocarle. A scapito degli altri Cacciatori, ovviamente. Trasformazione permette al giocatore di scegliere dalla propria mano un'arma da mischia oppure a distanza. La particolarità è che la scelta consentita da Trasformazione può essere operata dopo che tutti i giocatori hanno svelato le loro carte. Questo può spostare di molto gli equilibri dello scontro, in quanto la maggior parte delle armi presentano effetti negativi per gli avversari. Dunque, ostacolandoli al momento giusto, la scelta può rivelarsi una mossa decisiva per avvantaggiarsi nel computo degli Echi del Sangue incamerati.Con Sogno del Cacciatore, invece, il giocatore che la utilizza si sottrae dallo scontro entrando in una sorta di "safe zone" che gli permette di proteggersi dagli attacchi del Mostro dimezzando il danno subito dal suo attacco, mettere al sicuro gli Echi del Sangue guadagnati (in caso di morte, infatti, tutti quelli non immagazzinati verranno persi), scegliere un Potenziamento da usare nel turno successivo e recuperare interamente i Punti Salute. I cacciatori che, invece, avranno accettato il rischio dello scontro si troveranno laceri e contusi (o, almeno, lo sarà chi sarà sopravvissuto).

Ecco, scegliere di abbandonare i compagni, in questo senso, può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto nelle fasi avanzate: da un lato il Sogno del Cacciatore consente di tornare in salute e pronti per combattere (alleggeriti dal pensiero di non poter perdere il bottino accumulato), dall'altro è molto probabile che i giocatori in difficoltà dovranno abbandonare nel turno successivo. Rendendo più rapido, anche a voi, il trapasso. Il Mostro, infatti, gode sempre dell'iniziativa, ovvero attacca per primo infliggendo lo stesso ammontare di danni risultanti dal tiro del dado a tutti i giocatori simultaneamente. I Cacciatori, al contrario, attaccano uno alla volta secondo un senso orario. Ciò significa che il primo ad attaccare avrà tutto l'interesse a infliggere più danni possibili (per incamerare subito gli Echi del Sangue) e intralciare gli altri partecipanti allo scontro. Da quanto abbiamo potuto constatare, comunque, una tattica orientata unicamente all'annientamento degli altri giocatori non porta mai a nulla di buono. Ed è proprio qui che il titolo riesce a dare il meglio, stuzzicando la nostra capacità di adattamento e la nostra vena strategica (e malvagia) con un'attenta gestione del rischio, del bluff e delle risorse da dover spendere per sopravvivere.

Per una goccia di Sangue...

Nel corso delle nostre lunghe sessioni con Bloodborne: Il Gioco di Carte abbiamo potuto constatare la grande cura con cui è stato realizzato, non solo sotto il profilo dell'esperienza ludica profonda, tattica al punto giusto, difficile e davvero appagante, ma anche per ciò che concerne la qualità del design e dei materiali utilizzati nel confezionamento. Andiamo con ordine.

Riguardo all'esperienza ludica, Bloodborne è accessibile anche a chi non ha mai avuto la possibilità di giocare alla controparte digitale. Certo, le atmosfere e il design generale sono prese di peso dall'esclusiva Sony ma non serve alcuno studio pregresso della mitologia di Yharnam per gettarsi subito nella mischia. Il titolo, come dicevamo, riesce a proporre una profonda e appagante esperienza tattico-strategica.

Per ciò che concerne invece il materiale costruttivo una robusta scatola, con tutti gli alloggiamenti al posto giusto, protegge un contenuto altrettanto solido e destinato a durare nel tempo. Le Schede Giocatore sono realizzate in cartoncino spesso e anche le carte da gioco plastificate possono contare su un'ottima fattura, mentre il manuale di istruzioni risulta chiaro e preciso nella spiegazione delle regole fondamentali, il tutto ovviamente ben tradotto nella nostra lingua.