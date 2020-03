Bloodroots Recensione: un gioco d'azione sullo stile di Hotline Miami

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Mi sono sempre chiesto perché nessun sviluppatore avesse mai provato a seguire le orme di Hotline Miami. Voglio dire, di tentativi ce ne sono stati parecchi, incluse le ottime derive a scorrimento bidimensionale e i twin-stick shooter affini, ma la verità è che nessuno si è mai avvicinato realmente all'essenza di quel cult senza tempo firmato Dennaton Games. Fatto sta che quando di recente mi hanno suggerito di testare Bloodroots perché poteva esserne il degno erede, mi sono reso conto che ne avevo estremo bisogno. Volevo provare ancora l'ebbrezza della frenesia, desideravo raggiungere di nuovo quello "stato perfetto" di concentrazione, necessario per completare ogni schema; essere in preda a quella violenta follia liberatoria.



Così faccio un salto su Epic store per concludere l'acquisto, ma non prima di essermi documentato a dovere. Salta fuori che gli autori del gioco in questione sono dei canadesi che agiscono sotto il nome di Paper Cult, peraltro reduci soltanto da un altro titolo, ovvero Fat Mask: un puzzle game praticamente sconosciuto alle masse. Tuttavia lo stile grafico di Bloodroots mi ha incuriosito sin da subito; dai trailer sembrava iper-veloce e stracolmo di azione, in più avevo sentito dire che c'era anche una trama -per nulla scontata- a condire il tutto. Perciò, in nome del mio debole verso gli indie, mi convinco e metto mano al portafogli, e già vi anticipo che son stati €14,99 ben spesi.

Fantasia, maschere e ultraviolenza

Parliamoci chiaro: per come la vedo io, uscire con le ossa intatte da un confronto diretto con Hotline Miami è davvero difficile, eppure Bloodroots si comporta in maniera più che dignitosa, portando a casa un buon risultato. Sebbene imitare il gameplay di Dennaton non sia impossibile, mettere in piedi un'atmosfera egualmente potente, invece, è tutt'altra cosa.

Di fatto, Paper Cult cita e omaggia apertamente (e in più occasioni) il titolo di riferimento, e addirittura in uno dei primissimi livelli è possibile ascoltare un esplicito rifacimento in chiave country-folk della celebre Hydrogen dei M.O.O.N, perciò capite che il paragone è abbastanza obbligato.



Andiamo per ordine: Bloodroots è un action/hack'n'slash con visuale mista dall'alto, dove nei panni di un fuorilegge pluriomicida -Wolf per gli amici- occorre farsi strada in vari scenari del nord America, in un contesto che sembra il più bizzarro e strampalato dei far west. Si muore con un colpo, bisogna correre e rimbalzare da un nemico all'altro bruciandoli sul tempo, massacrandoli utilizzando decine e decine di armi, alcune di queste letteralmente impensabili: dalla carota al remo di una barca usato come elica, passando per fuochi d'artificio, spade laser e ovviamente le membra sfilacciate dei nostri stessi nemici.

Tre atti principali che culminano con un boss, livelli bonus a tempo e uno stile generale volutamente caricaturale e fuori di testa, per una durata complessiva che si aggira attorno alle sei-sette ore (ma magari anche due o tre se siete degli speedrunner professionisti).

La mobilità del personaggio è totale: si muove con una velocità indicibile, che addirittura può moltiplicarsi a seconda delle armi utilizzate. Per esempio, impugnando le lame, ogni attacco si trasforma in un balzo in avanti, da concatenare praticamente all'infinito, con cui è possibile -teoricamente- attraversare tutto lo schema in pochi secondi. Ogni arma avrà però a disposizione soltanto un numero ristretto di attacchi, è così non si possono mai affettare più di tre nemici con la stessa sciabola, e bisogna necessariamente muoversi e cercare altro, in nome di una dinamicità assoluta.



I comandi d'altra parte sono piuttosto semplici: c'è il salto, il tasto per raccogliere l'arma e quello per l'attacco. E qui ci scappa il paragone, perché a differenza di Hotline Miami viene a mancare tutta la dinamica della seconda levetta analogica, propria del Twin-stick shooter, che permetteva al personaggio di ruotare su se stesso durante le battaglie. Non ne abbiamo sentito la mancanza a dir la verità, perché il sistema funziona comunque alla grande, seppure sia meno riflessivo e preciso dell'originale creato da Dennaton.



Va detto che c'è anche una varietà non indifferente che innalza il livello qualitativo: per esempio in ogni atto saranno presenti brevi sessioni di puro platforming, oppure momenti in stile "arena", dove verremo chiusi in uno spazio limitato e poi assaliti da una soverchiante quantità di nemici. In Bloodroots non mancano anche le boss fight, ma non sono certo l'attrazione principale del parco giochi ultraviolento messo in piedi da Paper Cult, e alla fine va bene così.

In termini di difficoltà nulla da obiettare: il livello di sfida è più che buono, punitivo quanto basta, e tuttavia differisce da Hotline per modalità e feeling, guadagnandosi una sua identità. Infine va detto che perfino la rigiocabilità è alle stelle grazie al sistema di ranking sia offline che online. E poi sì: ci sono anche le maschere animali che forniscono perk unici, ma sono utilizzabili soltanto nei livelli già completati.

Lo stile grafico

Lo stile grafico di Bloodroots ha un gran carattere, e anche se non mi sognerei di definirlo indimenticabile, possiede comunque i suoi meriti. L'art direction sembra uscita direttamente dalle vecchie glorie di Cartoon Network: personaggi super deformati, ipertrofici e nasi rossi a profusione, tutto realizzato con un tratto che veramente ricorda un collage di carta e colla.



Le animazioni seguono perfettamente il medesimo stile, esagerando e marcando ogni gesto con una fluidità davvero invidiabile. Le location sono tante, super-colorate e ampiamente disintegrabili, nonché sviluppate con una verticalità che ancora una volta impone reattività e fantasia di movimento, pena la morte prematura in qualche fossato o voragine. Il livello di dettaglio, chiaramente, non è al centro della proposta, e anzi a volte viene proprio bypassato in tronco, e tuttavia si accetta di buon grado, mentre l'unico vero difetto insindacabile e quello che talvolta affligge la leggibilità degli schemi.

Mi spiego meglio: la giocabilità generale è ottima, ma vista la velocità con cui si schizza da una piattaforma all'altra ogni tanto si rischia di perdere la piena consapevolezza di ciò che accade sulla scena. La colpa è un po' della telecamera, che ancorandosi ad una prospettiva simil-isometrica (piuttosto che perpendicolare come Hotline), occasionalmente trae in inganno l'occhio, soprattutto per via dei colori e delle campiture "flat" delle superfici, finendo per creare un po' di confusione. Niente di grave, anche perché la filosofia del titolo è quella di morire e riprovare fino alla perfezione, e con il tempo si finisce per raggiungere uno stato di trance e automazione che riesce a superare perfino questo problema.

La narrazione

Vi avevo accennato ad una trama non da sottovalutare, e mi sembra doveroso passarla in rassegna. Inaspettatamente, Bloodroots si difende bene anche sotto questo fronte, benché la narrazione sia un po' troppo caotica e confusionaria. Il nostro Lupo (bianco) era a capo di una banda di criminali all'apice del successo, ma un giorno, come tutti quelli che scelgono le delizie della violenza, viene tradito e assassinato.

C'è di mezzo un massacro di innocenti, una sete di vendetta per quello che ci viene presentato come l'antagonista, detto anche Lupo nero, e una lunga, lunghissima scia di cadaveri che ci porterà ad attraversare mezzo continente, dalle nevi canadesi ai deserti messicani. Lupo in tutto ciò resta in silenzio, ormai accecato dall'odio, e l'unica cosa che riesce a fare è inseguire ruggendo il fantomatico Lupo nero. La trama viene raccontata soltanto tramite brevi inserti fra una missione e l'altra, sotto forma di flashback o cut-scene attorno al falò del nostro campo base.



L'idea di fondo è tanto semplice quanto efficace, e il finale -se seguirete i dialoghi e vi lascerete trasportare- fa comunque la sua bella figura. Peccato che un po' per i toni, inizialmente troppo scanzonati, e in generale per alcuni scambi abbastanza modesti, si finisce per sottovalutare la storia, che forse poteva ambire a qualcosa di più di un ruolo accessorio, soprattutto nella prima metà. Insomma, il registro scelto alleggerisce la drammaticità del racconto, mettendola in secondo piano, ma la verità è che per quanto sia divertente e appagante, Bloodroots non riesce a perforare completamente lo schermo, sicuramente non come ci era riuscito Hotline Miami (recuperate la nostra recensione di Hotline Miami).

Infine, non è sbagliato in un titolo del genere dare grande importanza alla sua musica, poiché è il ritmo diventa imprescindibile dall'azione, ed è lampante come una colonna sonora più solida, magari firmata da qualche nome di spicco, avrebbe senz'altro aiutato. Nonostante alcuni temi più ispirati, come ad esempio le cavalcate solenni in stile Sergio Leone, il resto finisce per scivolare via abbastanza facilmente, trasformandosi in niente di più che un piacevole ma dimenticabile sottofondo.