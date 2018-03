Bombing Busters Recensione: frenetico arcade stile Bomberman gratis con PS Plus A marzo, gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare gratis il frenetico Bombing Busters, gioco di stampo arcade per PlayStation 4 e Vita

respira, mangia e sogna mondi videoludici dal 1995, aspira a diventare uno dei migliori comunicatori italiani del settore e migliorare la percezione del medium videoludico nel grande pubblico. É un fanboy di Warhammer 40.000, quindi lanciategli un "For the Emperor!" su Facebook Twitter per farvelo amico.

Parlare di "maze games" di questi tempi è una rarità: dopo un periodo di prosperità durato per tutti gli anni '80 e i primi anni '90, grazie soprattutto alla serie Bomberman creata dalla giapponese Hudson Soft., il genere ha sperimentato un costante declino in termini di popolarità, sopravvivendo sotto forma di titoli di "contorno" per le console portatili, principalmente quelle create da Nintendo dove, tra l'altro, è confluita buona parte dei creativi di Hudson prima e dopo la dissoluzione della compagnia.

Un timido tentativo di proporre un'alternativa al brand Konami è avvenuto nel 2015 con la pubblicazione, su PlayStation 4 e PlayStation Vita, di Bombing Busters (disponibile nella Instant Game Collection di marzo), piccola produzione indipendente del team Sanuk Games che, ispirandosi all'illustre predecessore, finisce però per non innovare niente e, anzi, risulta persino più grezzo e superficiale rispetto al suo diretto concorrente.

Bombe clonate

Tralasciando l'insipida premessa narrativa della modalità "Storia", affrontabile esclusivamente in solitaria, la struttura di gioco di Bombing Busters ricalca pedissequamente quella del Bomberman "classico", che vede il giocatore impegnato a distruggere gli avversari, guidati dall'IA o da altri utenti in carne e ossa, utilizzando delle bombe, le cui esplosioni si propagano sull'arena esclusivamente lungo gli assi cartesiani. A modificare la formula "base" troviamo sia una serie di inconvenienti, come mostri che attaccano dalla distanza e pericoli ambientali (tra cui nubi di gas o vento gelido), sia alcuni vantaggi, ovvero una risma di bonus ottenibili facendo saltare i blocchi che ostruiscono il passaggio. Questi power-up permettono, oltre a farci muovere più velocemente e aumentare la portata delle esplosioni, di lanciare le bombe deposte, passarvi attraverso oppure farle brillare manualmente, con un apposito tasto. In questa situazione affiorano i primi difetti del prodotto di Sanuk Games, ovvero l'incompletezza dell'interfaccia grafica che, di fatto, non permette di conoscere il tipo e il numero di bonus incamerati dal proprio personaggio, costringendoci a deporre una bomba ed esporci al rischio di suicidio involontario solo per capire se possiamo lanciarla o spingerla via e, soprattutto, per comprendere quanto è lunga la portata dell'esplosione.

Certo, la concorrenza diretta presenta lo stesso difetto, ma solo nell'interfaccia multigiocatore, in cui devono apparire ai lati dello schermo i dati di ben 4 personaggi, mentre nel single player esistono dei pratici contatori dei bonus raccolti. Nel caso poi volessimo conservare determinati vantaggi, tipo gli ordigni ad attivazione manuale, saremo costretti a far saltare via quelli indesiderati tramite lo sfruttamento di altre bombe: una pratica che non fa solo perdere un sacco di secondi preziosi, ma mette anche a rischio l'incolumità del personaggio nel caso si calcolino male i tempi di innesco.

La parte più snervante della nostra esperienza di gioco, in ogni caso, è stata la mancanza di una sensazione di progressione, o di una qualche conquista nella modalità Storia, rafforzata da una meccanica che sblocca automaticamente il mondo successivo nel caso si fallisca più di tre volte consecutive lo scontro con il boss di turno. Se aggiungiamo a questa desolazione anche la generazione casuale degli stage, caratterizzati, tutti e trenta, rigorosamente delle stesse dimensioni, otteniamo, insomma, la ricetta per una zuppa di irritazione e disagio.

Aspirazioni effimere

Viene da chiedersi, a questo punto, quale sia lo scopo di un titolo come Bombing Busters, quale posto occupi nella softeca targata Sony, e quale rappresenti il suo target di riferimento.

Oggi come oggi il gruppo degli "appassionati" di maze games potrebbe trovarsi molto più attratto dall'imminente arrivo, su PC e console current-gen, del port da Nintendo Switch di Super Bomberman R, previsto per questa metà giugno; un prodotto che certamente non farà gridare al miracolo ma che, in ogni caso, sembra molto più curato negli elementi fondamentali.

Un pubblico estremamente giovane, invece, potrebbe forse apprezzare lo stile grafico abbastanza "innocuo", con un protagonista impersonato da un robot "giardiniere" che ci ha ricordato una brutta combinazione fra Wall-E e il Cavaliere Nero di Kirby; le creature nemiche spaziano poi dal classico tronco semovente alle piante sputacchiere di Plant vs Zombies. La resa grafica, complice uno Unity Engine usato in maniera "scolastica", è più che buona, soprattutto su una PlayStation 4 Pro con la modalità Supersampling attivata: al netto di una resa grafica piacevole, però, i giocatori meno esperti dovranno sottostare al costante fastidio di incappare nel game over perché i mostriciattoli, pur nella loro limitata IA, riescono alle volte ad aggirare miracolosamente le bombe e uccidere il nostro personaggio dopo averlo accerchiato.

L'ultima fetta d'utenza che riusciamo a immaginare è quella dei "completisti", ovvero i cacciatori di trofei che, trovandosi a disposizione, in modo "gratuito", un titolo leggero e dalle meccaniche semplici, potrebbero approcciarlo con curiosità. Il "problema" è che tutti e tredici i trofei collezionabili in Bombing Busters vanno sbloccati nel single-player e richiedono "imprese" come l'uccisione dei boss e, soprattutto, l'ottenimento delle famigerate "tre stelle" di valutazione, per le quali è necessario terminare lo stage entro due minuti, con tutta la frustrazione che ne consegue.