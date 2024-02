Brothers A Tale of Two Sons Recensione: un grande remake che parla italiano

Siamo tornati nelle lande nordiche di Brothers: A Tale of Two Sons, percorrendo un viaggio sì familiare, ma capace di stupire ancora una volta grazie all'ottimo lavoro svolto da Avantgarden, team italiano che si è occupato del remake (qui l'intervista al team di Brothers a Tale of Two Sons Remake). Parliamo di un'opera rilevante per due motivi: ha dimostrato come sfruttare i limiti produttivi a proprio vantaggio, ma soprattutto ha generato infinite discussioni su cosa significa comunicare attraverso il videogioco, e non nel videogioco.



Che piaccia o meno, i remake negli anni hanno assunto un'importanza sempre maggiore. Dalla semplice remastered al rifacimento vero e proprio, si tratta di un'occasione ghiotta non solo per i publisher, ma in particolare per quei giocatori che non hanno mai avuto la possibilità di mettere le mani su quei titoli. L'opera di Starbreeze viene pubblicata nel 2013, sulla scia di giochi come Limbo e Journey che, per quanto distanti a livello concettuale, ne condividono le ambizioni. Come vedremo a breve, si tratta di un remake realizzato nel pieno rispetto della tradizione, arricchito da una modalità co-op in locale e una serie di migliorie grafiche che ne potenziano il comparto tecnico e artistico (qui la recensione dell'originale Brothers A Tale of Two Sons).

Una piccola premessa

La storia dell'arte è costellata di scuole critiche e correnti di pensiero che ne hanno alterato lo sviluppo. Quando parliamo di cinema, ad esempio, è importante ricordare come il discorso critico sul medium si sia evoluto grazie al contributo di formalisti russi e impressionisti francesi, portando l'arte cinematografica a svilupparsi in rapporto a determianti criteri estetici e strutturali. Anche il videogioco ha subìto l'influenza di molteplici correnti di pensiero, ma ce ne sono due in particolare che hanno infiammato il dibattito nei primi anni 2000: quella dei ludologi e dei narratologi.

Come spiegato da Valentina Paggiarin in I videogiochi: modelli narrativi e rimediazioni tecnologiche, (Libera Università di lingue e comunicazione IULM, 2009) i ludologi sono coloro che "Concentrano la loro attenzione sul sistema di azione e risposta che intercorre tra videogioco e videogiocatore". I narratologi, in completa antitesi, pongono enfasi sull'intreccio narrativo e sulla caratterizzazione dei personaggi, utilizzando un approccio più classico ma non per questo necessariamente sbagliato.



Osservando le opere di maggior successo pubblicate negli ultimi anni, ci risulta chiaro come i narratologi abbiano avuto la meglio, nonostante il dibattito accademico sull'argomento si sia esaurito da tempo. In netta contrapposizione al modello dei ludologi, si investono tempo e risorse per far sì che il messaggio del racconto venga trasmesso attraverso i dialoghi e le cinematiche, generando una serie di paradossi tematici che depotenziano il videogioco inteso come medium interattivo.



Tra le tante produzioni pubblicate mensilmente, capita ogni tanto di intravedere una scintilla, opere destinate a lasciare un segno nel cuore e nella mente del pubblico. Brothers: A Tale of Two Sons è una di queste, e il remake di Avantgarden non fa altro che elevarne il valore produttivo.

Tanto tempo fa, in una terra lontana...

Anticiparvi gli eventi che si susseguono nel corso delle 3 ore sarebbe un crimine imperdonabile, per cui limitiamoci a una breve sinossi: nel tentativo di salvare il padre morente, i fratelli Naia e Naiee partono alla ricerca dell'Albero della Vita, al cui interno scorre una sostanza curativa.

L'intreccio narrativo non ha subìto modifiche, con Avantgarden che si è limitata a rivedere alcune scelte registiche senza intaccarne la struttura: l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 ha permesso di ottenere inquadrature e filmati dalla qualità cinematografica, rimarcando soprattutto il lavoro svolto sulle animazioni facciali dei personaggi. Ciò ha come effetto quello di amplificare la drammaticità del racconto, sempre nel rispetto delle intenzioni e dell'operato degli autori originali.



Anche i controlli sono rimasti invariati: con il grilletto e l'analogico destro si controlla il fratello minore, mentre con quelli di sinistra il maggiore. La potenza narrativa di Brothers: A Tale of Two Sons si deve, tra le tante cose, proprio ai suoi controlli: anziché muovere un personaggio alla volta, il giocatore stabilisce una connessione con entrambi gli avatar.

Si tratta di un legame puramente interattivo - vedi l'approccio dei ludologi, appunto - il quale viene utilizzato per affrontare le tematiche del racconto: la necessità di crescere, di superare gli ostacoli e le difficoltà della vita. Sarà infatti essenziale far collaborare i due fratelli, sfruttando una serie di abilità uniche che ci permetteranno di svolgere alcune azioni: Naia, il fratello maggiore, può contare su una maggior forza muscolare e per questo attivare leve pesanti, mentre il più piccolo può passare attraverso le sbarre metalliche che bloccano il passaggio. Come detto poc'anzi, questo permette al giocatore di creare un legame con entrambi i personaggi, intesi non come entità individuali ma alla stregua di un'unica protesi digitale. Brothers: A Tale of Two Sons è soprattutto un'opera sulla morte, sul lutto e sul senso di colpa, temi che lo studio originale è stato in grado di comunicare non solo sul piano puramente visivo, ma in special modo su quello interattivo.



Sfruttare l'unicità del medium significa lasciare un'impronta indelebile nella mente del giocatore, e Brothers: A Tale of Two Sons è forse uno degli esponenti maggiori di questa filosofia.

Una gioia per gli occhi e per le orecchie

Sul fronte tecnico ed estetico, il lavoro svolto da Avantgarden è encomiabile: il sistema di illuminazione dà vita a giochi di luce suggestivi e la palette di colori utilizzata per gli scenari risulta sempre ricercata. L'impressione è che gli sviluppatori abbiano saputo sfruttare le potenzialità offerte dall'Unreal Engine 5, offrendo una resa grafica al confine tra il cartoonesco e il realismo.



Proseguendo nell'avventura, la direzione artistica prenderà una piega sempre più cupa, adattandosi ai toni drammatici del racconto: le colorazioni calde e vivaci lasceranno spazio a tonalità fredde e desaturizzate, un lavoro artistico quello di Avantgarden capace di valorizzare le tematiche di gioco e il modo in cui vengono raccontate su schermo.

Come già accennato, l'utilizzo dell'Unreal Engine 5 ha permesso di realizzare scene dal forte impatto visivo e cinematografico, forse uno degli aspetti meno funzionali dell'opera originale a causa del budget limitato. Se i filmati del 2013 davano l'impressione di trovarsi di fronte a un gioco per certi versi datato, questo remake può vantare un certo dinamismo scenico e registico, con cutscene ripensate da cima a fondo, dai movimenti di camera alla profondità di campo. Ciò ha permesso di dar vita a sequenze emotivamente intense, anche con la totale assenza di dialoghi e il solo accompagnamento musicale in sottofondo. Per quanto riguarda le prestazioni su PC, il gioco ci è sembrato ben ottimizzato, con i 60 frame al secondo stabili facilmente raggiungibili in 1080p e con DLSS impostato su Quality. Le musiche sono state interamente riarrangiate dalla Bratislava Symphony Orchestra, pur rimanendo fedeli alle sonorità di Gustaf Grefberg, compositore originale della colonna sonora di Brothers A Tale of Two Sons.



A proposito di sound design, Avantgarden si è assicurata di donare maggior coerenza linguistica ai personaggi: laddove il titolo del 2013 si basava su conversazioni dalle sonorità gibberish (senza senso) - ispirati a detta di Fares alla lingua araba parlata in Libano - il team italiano ha riadattato i dialoghi per renderli più conformi alle azioni dei personaggi, una sorta di vocabolario fantasioso che offre coordinate linguistiche all'utente. Segnaliamo, infine, la presenza della localizzazione in italiano, elemento non indispensabile per un'opera come questa ma che farà la gioia di chi non vede l'ora di mettere le mani sul gioco il 28 febbraio.