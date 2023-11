Call of Duty Modern Warfare 3 Recensione: una campagna molto deludente

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Reiterando la virtuosa scelta dell'anno passato, Activision ha di nuovo gettato in pasto agli utenti la campagna di Call of Duty in Accesso Anticipato, così che per un'intera settimana gli acquirenti dell'edizione digitale di Modern Warfare 3 possano godersi la campagna single player senza la tentazione di dover prendere parte ad un match multiplayer o ad una partita in MW Zombies (nel frattempo, recuperate la nostra prova del Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 3). Ovviamente non ci siamo fatti scappare l'opportunità di vivere con qualche giorno d'anticipo le nuove avventure della Task Force 141 e, dopo averle portate a termine, siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

La caccia a Makarov è aperta

Come ampiamente anticipato dalla scena post-credit di MW2 prima e dagli eventi di Warzone poi, in Call of Duty Modern Warfare 3 l'intreccio narrativo ruota tutto intorno alla figura di Vladimir Makarov, un pericoloso terrorista con un'ossessione maniacale per i dettagli che l'ha spinto a elaborare un piano perfetto per mettere in ginocchio l'Urzikstan e tutti i suoi alleati.

Nemmeno a dirlo, il pericoloso gas sottratto nell'evento estivo di Warzone ricopre un ruolo centrale nel racconto, poiché rappresenta la principale arma attraverso la quale questo folle personaggio punta a raggiungere il suo scopo. Spetterà quindi all'intera Task Force 141 procedere con una serie di operazioni in giro per il globo atte a sventare una volta per tutte questi piani.

Si tratta di una trama assai prevedibile e con pochissimi colpi di scena (solo uno, a dire la verità), senza contare il finale inconcludente che lascia in sospeso molte questioni. Tra gli aspetti migliori della storia troviamo sicuramente Makarov, villain ben caratterizzato che riesce a farsi odiare per la sua spietata genialità, uno di quelli da cui ci si può aspettare qualsiasi nefandezza. Il problema è che un antagonista così ben riuscito resta nell'ombra per la maggior parte della campagna. Per quel che riguarda invece il resto del cast, si tratta degli stessi identici personaggi che abbiamo imparato ad amare o a odiare dal 2019. Chi adora Soap, Price, Ghost e soci avrà quindi di che rallegrarsi, sebbene il tempo trascorso in loro compagnia sia meno di qualità rispetto al passato.



Call of Duty Modern Warfare 3 è un prodotto che osa di meno rispetto ai suoi predecessori e, complessivamente, offre molta meno azione adrenalinica in confronto agli standard della serie. Con questo non vogliamo affermare che la campagna sia del tutto priva di momenti interessanti e, tra le quattordici missioni disponibili, ve ne sono diverse in linea con quanto affrontato negli altri episodi.

C'è ad esempio un'operazione che ricorda molto da vicino il film ‘The Raid', in cui dobbiamo letteralmente scalare un palazzo massacrando orde di soldati altamente specializzati. Vi è persino una missione stealth con Price ambientata in una mappa più ampia del solito che, per assurdo, funziona molto meglio delle Open Combat Mission di cui parleremo in seguito.



A proposito di momenti particolari della campagna, è noto a tutti che il finale di Modern Warfare 2 lasciasse intendere che, in un modo o nell'altro, vi fosse l'intenzione di riproporre in chiave diversa uno dei frangenti iconici della trilogia originale. Chi ha guardato con occhio analitico i trailer e letto qualsiasi informazione ufficiale sa già di quali eventi stiamo parlando, ma per non rovinare la sorpresa a tutti gli altri preferiamo non entrare troppo nel dettaglio.

Sia chiaro, vivere (o rivivere, dipende dai punti di vista) quelle vicende è stato senza dubbio emozionante, ma è innegabile che oggi non si riesca ad avere nemmeno lontanamente quello stesso impatto che si ebbe all'epoca con la leggendaria missione ‘No Russian', tuttora insuperata.

Ma è DMZ?

In fase di marketing, Activision ha spinto moltissimo sulle cosiddette Open Combat Mission, ossia missioni della campagna caratterizzate da un'impostazione meno lineare ed ambientate in mappe liberamente esplorabili, nonché ricche di segreti nascosti. Sulla carta, l'idea sembrava parecchio interessante e si ipotizzava addirittura che potesse diventare uno standard per le future componenti single player della serie.

È bastato però completarne giusto un paio per comprendere quanto limitata fosse questa novità. I primi giocatori che hanno messo le mani su MW3 sono corsi sui social a ironizzare sulle OCM, definendole un "Warzone per giocatore singolo" o una "brutta copia delle Spec Ops". E non erano troppo distanti dalla verità. Ciascuna di queste missioni rappresenta l'esperienza più vicina in assoluto a DMZ, ma senza il timore che un altro giocatore possa spuntare all'improvviso a farci la festa. L'area è sempre di dimensioni medio-piccole e, almeno inizialmente, si può decidere se mettere tutto a ferro e fuoco oppure se imbracciare un'arma silenziata e procedere con cautela. A prescindere da quale sia l'approccio, in giro vi sono numerose postazioni che, proprio come nelle modalità online, permettono al giocatore di migliorare la qualità della corazza, raccogliere armi più forti e mettere le mani su kit di auto rianimazione o killstreak che possono sempre tornare utili. Tutto procede in maniera molto guidata e qualsiasi deviazione rispetto all'obiettivo - che solitamente va ricercato all'interno di un'area circolare - è del tutto accessoria. Chi vuole divertirsi piazzando torrette automatiche o trovare un fucile di precisione può farlo, ma è anche possibile correre verso il bersaglio con l'arma predefinita e portare a termine l'operazione in una manciata di minuti.



Oltre ad essere poco movimentate, queste missioni sono quasi del tutto prive delle azioni eclatanti e cinematografiche alle quali gli sviluppatori ci hanno abituato. Sembra quasi che le Open Combat Mission fungano da pretesto per creare incarichi filler atti a prolungare una campagna non particolarmente longeva e pensata in origine come mera espansione di MW2.

Vi ricordiamo infatti che quella di Call of Duty Modern Warfare 3 è probabilmente la modalità storia più breve dell'intera serie e, a scanso di morti ripetute, riuscirete ad arrivare ai titoli di coda in meno di quattro ore. Dobbiamo anche aggiungere che, per via della mancanza del Trofeo di Platino su PS5, ne risente anche la rigiocabilità.

Come prima, più di prima

Fatta eccezione per la Tac-Stance, ossia un nuovo ed interessante modo di fare fuoco che trova poco spazio nella campagna (e di cui parleremo in modo più approfondito in occasione del multiplayer), il gameplay di Call of Duty Modern Warfare 3 non presenta novità sostanziali alla già consolidata formula ludica, ma include comunque una gamma di modifiche poco percepibili.

Rispetto al precedente capitolo, il movimento ed il gunplay sono più fluidi e risulta più piacevole sia scorrazzare in giro a suon di scivolate sia scaricare interi caricatori sui nemici. Dobbiamo però sottolineare un particolare riguardante l'arsenale che non abbiamo gradito particolarmente. Crediamo che gli sviluppatori non abbiano dedicato spazio a sufficienza alle nuove bocche da fuoco. Spesso all'inizio delle missioni nell'inventario troviamo le armi già impugnate negli scorsi capitoli, e lo stesso può dirsi per gli strumenti rinvenuti nelle aree di gioco. Avremmo preferito insomma che il team valorizzasse maggiormente pistole e fucili inediti nel corso della campagna.



Ad aver subito ben pochi cambiamenti è anche il comparto tecnico, che a grandi linee resta invariato se non per qualche piccola miglioria apportata all'illuminazione e alla qualità visiva più in generale, esaltata anche da una buona varietà di scenari. L'assenza di grossi stravolgimenti viene giustificata in parte dal fatto che si tratta di un'appendice di MW2 e chi ha giocato il vecchio capitolo non deve nemmeno scomodarsi nella modifica delle impostazioni grafiche come il FOV, che viene ereditato dai salvataggi del prequel.

In maniera del tutto inattesa, abbiamo infine notato un downgrade dei filmati d'intermezzo in computer grafica. Per qualche strana ragione, solo alcuni mantengono gli standard elevati visti in Modern Warfare 2 (i quali raggiungevano quasi il fotorealismo), invece altri presentano una qualità più bassa, specialmente per quanto riguarda i volti.