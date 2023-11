Call of Duty Modern Warfare 3 Recensione: alla fine ce la fa

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

L'ultimo capitolo di Call of Duty è forse uno dei più chiacchierati di sempre. Il motivo per cui si parla tanto di Modern Warfare 3 è la campagna single player, che non si è dimostrata all'altezza degli altri episodi della serie Activision sia per longevità che per contenuti. Le sorti della produzione firmata Sledgehammer Games sono quindi nelle mani delle restanti componenti del gioco, ossia la modalità Zombies open world e il multiplayer classico. Ma sarà sufficiente proporre un set di mappe rimasterizzate e una rivisitazione di DMZ per conquistare il pubblico?

Ti piace vincere facile?

È superfluo scendere nel dettaglio per quel che concerne la modalità storia, di cui potete leggere la nostra opinione nella recensione della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 3. Nel valutare interamente un'opera, in ogni caso, occorre che ciascuno dei contenuti facenti parte del pacchetto abbia il giusto peso.

Non stiamo in alcun modo giustificando il lavoro svolto nella realizzazione della storia, breve e inconcludente, ma dobbiamo comunque sottolineare quanto di buono fatto con il comparto multigiocatore online, che è anche il contenuto sul quale gli appassionati trascorreranno la stragrande maggioranza del tempo, alternandolo alla futura versione di Warzone in uscita a dicembre.

Affrontiamo subito l'elefante nella stanza, ossia la presenza delle 16 mappe rimasterizzate dell'originale Modern Warfare 2. È indiscutibile che tale scelta palesi una certa pigrizia da parte degli sviluppatori. Esiste però anche l'altra faccia della medaglia, visto che parliamo delle arene più amate dai fan di lunga data. Con buona probabilità, qualsiasi giocatore incallito di Call of Duty sceglierebbe un multiplayer strutturato in questo modo piuttosto che un altro capitolo fatto di mappe anonime che cadranno nel dimenticatoio nel giro di un anno. È ovvio, l'ideale sarebbe stato un sequel caratterizzato da scenari curati che potessero far breccia nel cuore dei fan ed essere ricordati per anni, ma ormai da parecchio tempo ogni tentativo da parte del collettivo si è rivelato vano. Insomma, al netto della discutibilità dell'operazione, è sufficiente guardarsi intorno per rendersi conto di quanto entusiasmo ci sia da parte dei giocatori al solo pensiero di ritornare a Terminal, Rust e in tutti gli altri luoghi che hanno fatto la storia della serie.



Dal punto di vista strutturale, le 16 mappe sono fedelissime alle originali e le modifiche apportate dagli sviluppatori sono davvero impercettibili. Lo studio ha prevalentemente lavorato alla veste grafica e artistica, che in questo caso si concede qualche piccola libertà al fine di colmare lo scarso quantitativo di dettagli che c'era nelle ambientazioni del 2009.

Proprio a causa della conformità alle mappe originali, avviare un match di COD Modern Warfare 3 è come fare un tuffo nel passato e ci si sente sin dal primo istante a casa. Se poi consideriamo che col supporto post-lancio arriveranno anche Shipment, Shoot House e le altre mappe iconiche della serie, è chiaro che questa modalità sia destinata a diventare sempre più interessante.



Se giocare in queste arene è un gran piacere, non possiamo dire lo stesso dei grossi scenari di guerra pensati per le due modalità su vasta scala, ossia Guerra Terrestre e Invasione.

Per quanto non ci siano dispiaciute le porzioni dell'Urzikstan che sono state utilizzate come mappe per questa componente del multiplayer, continuiamo a trovare poco adatto il gameplay di Call of Duty a modalità le cui regole si addicono molto di più ad un Battlefield. Tra veicoli, killstreak e cecchini, questi match tendono a essere piuttosto caotici. Discorso diverso vale per la modalità Guerra, grande ritorno dal passato della serie. Questa modalità a obiettivi, che ricorda Overwatch e che prevede che un team svolga il ruolo di attaccante mentre l'altro quello di difensore, è strutturata in tre fasi: prima si procede con la contesa di un paio di punti di controllo, poi si scorta un carro e infine, una volta scesi in un bunker, ci si scontra per conquistare una stazione di lancio missilistica. Pur essendo divertente da giocare, questa modalità offre al momento una sola arena e dopo un paio di partite inizia a risultare assai ripetitiva.



Ad utilizzare invece le mappe classiche è Tagliagole, basata sul vecchio Scontro, visto per la prima volta nel capitolo del 2019. Dal momento che non vi sono poi grosse modifiche rispetto alla modalità originale, chi apprezza questo tipo di match competitivi si divertirà anche in duelli 3vs3vs3 senza respawn. L'unico elemento che ci ha fatto storcere il naso riguarda la presenza dei loadout personalizzati, visto che in Scontro le classi venivano generate casualmente, così da garantire un certo equilibrio.

Minimo sforzo, massima resa

Le mappe di Call of Duty Modern Warfare 3 saranno anche le stesse del 2009, ma sul piano ludico è stato svolto un lavoro notevole da parte di Sledgehammer Games, che garantisce un'esperienza di gioco quanto più vicina possibile a quella dei primissimi Modern Warfare e sistema alcuni passi falsi compiuti da Infinity Ward con il precedente capitolo. Gli sviluppatori hanno rimosso il tanto criticato sblocco progressivo dei perk nel corso dei match, hanno introdotto un TTK più elevato che fornisce qualche istante in più per reagire al nemico e hanno infine modificato in maniera importante il movimento.

Tutte le possibilità, incluso lo slide cancel, sono tornate e funzionano perfettamente. A migliorare il gameplay non è solo la reintroduzione di queste meccaniche, ma anche una serie di modifiche meno esplicite che però hanno reso ogni singolo aspetto più fluido: mirare, sparare, scivolare, arrampicarsi e muoversi sono tutte azioni che risultano più gradevoli rispetto al passato. A beneficiare di tutte queste migliorie è anche il ritmo di gioco, che in Modern Warfare 3 è più sostenuto e sembra quasi che le azioni a schermo accadano più velocemente.



A sposarsi perfettamente con il rinnovato gameplay del titolo Sledgehammer è la Tac-Stance, una meccanica inedita che permette al giocatore di alternare con la pressione di un tasto la modalità di mira. Attivando la posizione tattica, l'operatore inclina l'arma in maniera simile a quanto accadeva con alcuni mirini laser nelle campagne dei vecchi capitoli: in questo modo, è possibile far fuoco con una certa precisione quando il bersaglio è a corta/media distanza e consente al tempo stesso di muovere la telecamera con un'agilità assai superiore rispetto alla tradizionale modalità mirino.

Sarebbe sbagliato definire la Tac-Stance una novità rivoluzionaria per la serie, ma riteniamo si tratti di un'ottima aggiunta che fornisce al giocatore un maggior numero di strumenti per contrastare i nemici.



Passare a questa modalità al momento giusto, per esempio, permette di falciare anche due o tre avversari in rapida successione, un'azione impensabile con la lentezza del mirino classico. L'importante è quindi attivarla solo quando necessario, magari prima di entrare nell'aereo di Terminal o quando ci si intrufola negli stretti corridoi di Skidrow.



Va inoltre citato il ritorno dei red dot, puntini rossi che appaiono sulla mappa quando un avversario spara con un'arma non silenziata, così da rendere più semplice comprendere la posizione dei nemici e muoversi di conseguenza.

A proposito di fucili, Sledgehammer Games ha pensato bene di introdurre una nuova schermata nell'Armaiolo che, seppur resti identico a quello già visto nel precedente capitolo e in Warzone, permette ora di visualizzare nel dettaglio i parametri dell'arma e di valutare fin nei minimi particolari i pro e i contro di ogni accessorio. Nel complesso, l'esperienza multiplayer di questo Call of Duty Modern Warfare 3 è la migliore tra quelle viste negli ultimi anni e, a mani basse, quella più interessante della trilogia reboot.

Un sistema di progressione anomalo

A non averci convinto è il sistema di progressione. Nei vecchi COD, tutto si basava sull'accumulo di esperienza: coi gradi si sbloccavano armi, perk ed equipaggiamento, e con i livelli arma i vari accessori. In questo caso, però, solo alcuni degli oggetti citati sopra fanno parte delle ricompense che si ottengono livellando (ecco un trucco per livellare velocemente tutte le armi), mentre buona parte dell'arsenale si ottiene attraverso il completamento di missioni settimanali o delle cosiddette Sfide dell'Armeria.

Nel primo caso si tratta dei classici obiettivi proposti settimanalmente che garantiscono l'accesso a versioni alternative delle bocche da fuoco. Le Sfide dell'Armeria sono invece più intricate, poiché ruotano tutte intorno al completamento degli incarichi giornalieri.



In poche parole, stiamo parlando di una schermata in cui il giocatore può liberamente selezionare il pezzo d'equipaggiamento da sbloccare: dopo aver portato a compimento il numero di sfide quotidiane richieste, questo verrà permanentemente aggiunto alla collezione.

Avrete già intuito che, visto il limite numerico delle missioni giornalmente proposte al giocatore, diventa impossibile sbloccare tutto in poco tempo. Come se non bastasse, nel caso in cui le sfide non dovessero essere di vostro gradimento, i tempi utili per ottenere i vari elementi dell'arsenale andrebbero ad allungarsi ulteriormente. Il motivo per cui il team abbia preso una scelta simile è chiaro: le armi di Modern Warfare 3 sono pochissime se confrontate a quelle del precedente capitolo e i giocatori hanno nell'inventario quantità spropositate di Gettoni PE Doppi che avrebbero reso ancor più veloce il completamento del percorso di ricompense. Come spesso accade in queste situazioni, gli utenti hanno già trovato un modo per arginare il problema e stanno sfruttando un vecchio trucco - legittimo - di DMZ per guadagnare velocemente le armi e i gadget di COD Modern Warfare 3.



Visto che l'abbiamo tirato in ballo parlando delle armi del prequel, vogliamo spendere due parole anche sul Carry Forward, la particolare feature per cui tutti gli operatori e gli strumenti di morte legati a Warzone e MW2 vengono automaticamente trasferiti nel nuovo episodio. La presenza di questa funzionalità ha sicuramente i suoi vantaggi, poiché dà un valore aggiunto agli acquisti in game effettuati dai giocatori nell'ultimo anno. Dall'altro lato, però, questa meccanica dà vita anche a situazioni esilaranti che solitamente iniziano a verificarsi solo dopo mesi di permanenza del gioco sul mercato.

Fa davvero uno strano effetto vedere sin dal day one schiere di Skeletor, Nicki Minaj e Snoop Dogg che corrono in giro per Terminal e sparano con le loro armi speciali che fanno esplodere i cadaveri in mille pezzi o attivano altri effetti speciali. Se sia giusto o sbagliato, queste sono decisioni che possono prendere solo gli utenti con il loro portafoglio e, a giudicare dalla diffusione dei bundle più strampalati, la risposta all'annosa questione sembra lapalissiana.

Zombies in Urzikstan

Quando vi parlammo di Call of Duty Modern Warfare 3 in prossimità dell'annuncio ufficiale azzardammo un'ipotesi circa la possibile somiglianza tra DMZ e Zombies e non ci sbagliavamo. L'interruzione del supporto a DMZ con il nuovo Warzone non segnerà quindi la morte di questa modalità, che verrà riproposta in vesti differenti come Modern Warfare Zombies. Nel bene e nel male, questa modalità è DMZ coi non morti.

A conti fatti, vi è una crasi fra il gameplay loop tipico della modalità PvPvE e quello di Zombies, visto che ritroviamo tutti quelli che sono gli elementi cardine di entrambe le esperienze ad eccezione della componente competitiva, qui del tutto assente. In giro per l'Urzikstan, la futura mappa di Warzone, dovremo farci largo tra infetti, cani demoniaci e boss provenienti dalle passate iterazioni della modalità al fine di completare contratti e accumulare tutte quelle risorse utili a potenziare le bocche da fuoco e l'operatore stesso. Come dicevamo, i capisaldi di Zombies ci sono tutti e ancora una volta sarà possibile acquisire abilità uniche ingurgitando bevande speciali e conferire poteri alle armi grazie al Pack-A-Punch.



Ad affiancare tutte queste meccaniche troviamo il medesimo gameplay di DMZ, il cui sistema di looting è invariato: l'unica piccola differenza risiede nell'interfaccia, poiché gli sviluppatori hanno deciso di modificare lo sfondo di armi e oggetti e renderlo colorato, così che la comprensione della rarità del bottino sia fulminea.

Dopotutto i non morti spuntano di continuo e restare fermi di fronte ad un forziere per decine di secondi sarebbe assai rischioso. Ovviamente anche il metagame è quello già visto e, attraverso menu che sono pressoché identici a quelli della modalità in stile extraction shooter, potremo gestire le risorse ottenute in precedenza e avviare così una nuova partita con un piccolo vantaggio, che si tratti di armi potenziate o di bevande che forniscono power-up. Sebbene il riciclo sia sotto gli occhi di tutti, dobbiamo sottolineare che questa inaspettata fusione funziona piuttosto bene. Per com'è impostata questa Zombies open world, i giocatori possono sia scendere in pista e darsi al massacro di mangiacervelli senza stare troppo a pensare agli obiettivi, sia dedicarsi alle missioni della storia (identiche ai contratti di DMZ, sebbene se ne possa attivare solo una alla volta) o al completamento dei vari easter egg. Esiste anche una sorta di progressione interna della partita, visto che più ci si addentra nel cuore dell'Urzikstan e maggiore è la resistenza dei nemici, i quali diventano estremamente pericolosi nell'area più interna, colorata di rosso sulla mappa.



È chiaro, i puristi della modalità Zombies a round potrebbero storcere ancora una volta il naso di fronte ad una simile impostazione, ma è indubbio che fra tutte le sperimentazioni avvenute negli ultimi anni sulla modalità creata da Treyarch, questa sia la più riuscita. Ciò non significa però che sia impeccabile, anzi. MWZ mostra il fianco ad un paio di problematiche che speriamo possa essere sistemato grazie al supporto post-lancio.

Innanzitutto, non abbiamo gradito la presenza del timer, che obbliga il giocatore a terminare la partita nel giro di 40 minuti: dimenticatevi quindi i match di Zombies della durata di ore, poiché qui occorre darsela a gambe entro e non oltre lo scadere del tempo. Un altro elemento che avremmo preferito venisse gestito diversamente riguarda la cooperazione con gli altri giocatori, che ci è parsa piuttosto confusionaria (vale la pena sottolineare che non è possibile vivere l'avventura in solitaria).



Che si scelga o meno di abilitare il completamento della squadra, in giro per la mappa troveremo almeno un'altra decina di utenti. Proprio come in DMZ, i partecipanti agiranno indipendentemente dalla nostra squadra e potremo decidere se provare a unirci a loro per formare un team più consistente.

Avere qualche fucile in più con cui contrastare i non morti e i mercenari controllati dall'IA fa sempre comodo, senza contare che con una squadra numerosa si ha anche una probabilità più elevata che qualcuno corra in nostro aiuto nel caso dovessimo subire un atterramento. L'idea di poter affrontare le attività di Zombies in questo modo è sicuramente divertente, ma ciò non comporta solo vantaggi. È quasi superfluo dire che, con una simile impostazione della co-op, riuscire a fare gruppo è una questione di fortuna, poiché tutti i giocatori al di fuori del nostro team verranno scelti in fase di matchmaking e non è detto che gli altri siano sempre disposti a collaborare.

Stessa grafica, colori diversi

Proprio come vi abbiamo spiegato nella recensione della campagna, il comparto tecnico di Call of Duty Modern Warfare 3 non segna grossi passi in avanti rispetto al capitolo del 2022 e le migliorie sono quasi impercettibili. L'unico reale cambiamento riguarda la resa cromatica, poiché questa volta le immagini a schermo tendono a proporre colori più vividi. Abbiamo invece notato le differenze nel comparto sonoro.

Non ci riferiamo tanto ai suoni delle bocche da fuoco o quelli ambientali, ma agli effetti che ad esempio segnalano l'avvenuta eliminazione del bersaglio, che sono piacevoli da ascoltare e aiutano anche il giocatore ad avere una migliore comprensione di ciò che sta accadendo intorno a lui. Rispetto alla Beta di qualche settimana fa, sono state anche introdotte piccole variazioni all'interfaccia utente che hanno migliorato l'esperienza. Più nello specifico, sono stati aggiunti un'icona che segnala quale tipo di mira è attiva (se quella normale o la Tac-Stance) e un pratico indicatore che permette di sapere sempre quanti punti o uccisioni mancano all'attivazione della prossima serie.



Non possiamo poi esprimere un certo disappunto nei confronti dei menu principali e, più in generale, di com'è stato gestito il lancio sia in versione digitale che su disco. Il titolo è stato distribuito come un contenuto aggiuntivo di Call of Duty HQ: non solo non presenta il trofeo di Platino su PlayStation, ma va anche scaricato in maniera simile ad un'espansione.

Come se non bastasse, il menu di COD HQ è confusionario e risulta scomodo passare da MW3 a Warzone o a una qualsiasi altra modalità del vecchio capitolo. Insomma, è chiaro che la serie Activision necessiti di una svecchiata in tal senso, magari accompagnata da una revisione sia della gestione dei vari pacchetti sia degli aggiornamenti, che ancora oggi dopo anni e anni richiedono spesso il riavvio del gioco.