Capcom Arcade 2nd Stadium Recensione: sull'onda della nostalgia

Capcom ha ricoperto un ruolo di primissimo piano sulla scena arcade degli anni '90, dando vita ad alcune delle più importanti saghe videoludiche su coin-op che la storia ricordi. Chiunque abbia vissuto il periodo delle sale giochi e dei cabinati ricorderà sicuramente il barrito degli elefanti nello stage di Dhalsim in Street Fighter II, la Bay Area di Final Fight, l'ululato di Jon Talbain in Darkstalkers, le atmosfere oniriche e sognanti di Three Wonders. Molte di queste memorie sono indelebili e riportano a galla momenti di grande spensieratezza. Simili ricordi possono ora essere rivissuti grazie a Capcom Arcade 2nd Stadium. Grazie a queste indispensabili opere di preservazione storica, anche le nuove generazioni possono godere di questi grandi classici del passato, non più nelle sale giochi, bensì comodamente dal proprio divano o - perché no? - in portabilità con la propria Nintendo Switch.

I classici Capcom in gran forma

Capcom Arcade 2nd Stadium è, come si evince dal titolo, il secondo episodio di una serie che raggruppa alcuni grandi classici arcade dello storico sviluppatore giapponese. Data l'imponente mole di capolavori che l'azienda ha partorito durante i decenni scorsi, era impossibile raggruppare tutti i titoli più rappresentativi degli anni '90 in un'unica raccolta. Di conseguenza, questa seconda edizione va a coprire alcune delle inevitabili lacune della precedente, arricchendo ed impreziosendo l'offerta con interessanti extra.

A differenza di altre collezioni, come la recentissima Capcom Fighting Collection (ecco la recensione di Capcom Fighting Collection) esclusivamente incentrata sul genere picchiaduro, 2nd Stadium preferisce spaziare tra più generi, aprendo un'interessante finestra su alcuni dei prodotti più sperimentali della casa di Street Fighter. Pensiamo ad esempio a Saturday Night Slam Masters, primo lodevole tentativo di Capcom di realizzare un titolo basato sul wrestling e giocabile a coppie, dotato di una profondità e di un gameplay che non sfigurerebbero affatto in un prodotto moderno. I giochi di Capcom Arcade 2nd Stadium1943 Kai Midway Kaisen

Un vero pezzo di storia videoludica ambientato nell'universo condiviso di Street Fighter e Final Fight, in cui potremo rivivere le gesta di Mike Haggar da lottatore professionista, prima di diventare sindaco e cominciare la sua lotta personale contro la Mad Gear Gang. Oppure, se alle "marmellate di ceffoni" preferiamo il run 'n gun, Mega Man The Power Fighters offre un interessantissimo ibrido tra sparatutto e picchiaduro a incontri, proponendosi come una sorta di boss rush contro gli storici nemici del "Blue Buster". Non mancano poi opere sportive e pilastri del beat 'em up a scorrimento "d'annata", che stanno vivendo una seconda giovinezza in questi ultimi anni. King of Dragons, assente eccellente della prima edizione, torna a deliziare occhi e orecchie con il suo mondo fantasy e con una prima sperimentazione di progressione ruolistica all'interno di un gioco arcade (idea che sarà ripresa in seguito sempre da Capcom con la serie Dungeons and Dragons su CPS2). La maggior parte dei giochi, data la loro natura, è pensata anche per brevi sessioni: il tutto è acquistabile in un singolo pacchetto, composto da 32 titoli, oppure in gruppi di dieci. Capcom Arcade Stadium non si limita, tuttavia, alla semplice riproposizione dei super classici, ma comprende nella sua offerta dei piccoli extra che faranno sicuramente la gioia degli appassionati.

Capcom sull'onda della nostalgia

Appena avviata la collezione, vi troverete all'interno di una sala giochi virtuale a tutti gli effetti, realizzata con il ben noto RE Engine di Capcom. Al suo interno troverete i cabinati dei titoli che avrete acquistato, e potrete modificarne aspetto, dimensioni e colore. I cabinati virtuali sono ispirati alle proprie controparti storiche, e vedere vecchi modelli come il Mini Cute o l'Impress manderà i più nostalgici in brodo di giuggiole.

Si tratta di una scelta creativa e apprezzabile, anche se a tal proposito sarebbe stata assai gradita la possibilità di "esplorare" la propria sala giochi in prima persona e sedersi allo sgabello dei propri cabinati, piuttosto che scegliere i titoli da un funzionale, ma forse un po' freddo, menu. Con la semplice pressione di un tasto troverete i giochi comodamente divisi per genere, e potrete persino decidere di creare delle liste personalizzate con i vostri prodotti preferiti. Avrete inoltre la facoltà di cambiare liberamente la versione del romset da Occidentale a Giapponese, a vostro piacimento. Una volta scelto il vostro cabinato la visuale si avvicinerà e, attraverso l'uso dell'analogico destro, avremo la possibilità di guardare la plancia dei comandi. La vera chicca consiste nel fatto che, utilizzando lo stick sinistro e i pulsanti del vostro pad, vedrete muoversi la leva e i tasti corrispondenti del cabinato virtuale. Si tratta di un particolare esclusivamente estetico, ma comunque apprezzatissimo. A questo punto potrete decidere di osservare il gioco attraverso il vostro cabinato 3D, oppure giocare al titolo selezionato nella classica modalità full screen, che ci è sembrata decisamente più godibile.

Opzioni aggiuntive

Le opzioni grafiche extra sono davvero notevoli: avrete ben 7 tipologie diverse di filtro, tra differenti versioni di "scanlines" (servono a creare l'effetto "tubo catodico") e varianti più "moderne". Potrete scegliere di giocare in widescreen o all'interno di una cornice personalizzabile come meglio vi aggrada.

L'opzione "Manuale" è davvero pregevole e vi permetterà, tramite semplicissime righe di testo condite da immagini e artwork dell'epoca, di prendere subito dimestichezza con ogni titolo presente nella compilation. Particolarmente apprezzabili i manuali dei picchiaduro, che riescono a sintetizzare in pochissimo tempo le meccaniche ludiche, le mosse chiave dei personaggi e qualche cenno di lore dei contendenti. Alcuni testi contengono persino easter egg e codici segreti per selezionare combattenti altrimenti inaccessibili.



Avrete inoltre la possibilità di cominciare la partita in modalità standard, con sfide a tempo oppure in modalità speciali (come ad esempio quella che vi chiede di terminare il gioco a una certa velocità). Sono inoltre presenti ulteriori opzioni specifiche per ciascun gioco. Si tratta sostanzialmente dei "dipswitch" contenuti nei cabinati classici e vi consentiranno di modificare parametri come numero di vite, danni dei nemici, velocità di gameplay e livello di difficoltà.

I giochi contenuti nella compilation sono riprodotti alla perfezione, senza sbavature o particolari problemi di input lag, con alcune esclusive funzioni di salvataggio/caricamento e rewind che vi daranno modo di controllare l'azione in ogni minimo dettaglio, ritornando sui vostri passi per correggere gli errori commessi. Volete studiare un attacco particolarmente ostico di uno specifico boss di fine livello? Potrete riavvolgere l'azione e ricominciare dall'istante preciso in cui il colpo è stato sferrato. L'unica vera pecca della produzione risiede nella totale assenza di un multiplayer online sincrono (è possibile tuttavia competere nelle classifiche in rete con il vostro miglior punteggio). Nonostante la presenza del multigiocatore locale, sarebbe stata gradita un'opzione per poter sfidare i propri amici online nei vari picchiaduro o invitarli in partite cooperative.