Capcom Beat 'Em Up Bundle Recensione: emozioni a scorrimento

Se esiste un genere profondamente legato alla sua era, ovvero l'epoca delle fumose sale giochi e del mito delle conversioni da casa il più possibile "arcade perfect" che soltanto alcuni di voi avranno vissuto, beh quel genere non può che essere il picchiaduro a scorrimento. Una tipologia di videogioco nata sul finire degli anni '80 con Double Dragon ma letteralmente esplosa nei primi anni '90, tra pesi massimi rimasti nella storia - su tutti è impossibile non citare due serie marchiate SEGA, ovvero Golden Axe e Streets of Rage - e una valanga di cloni magari meno memorabili da un punto di vista culturale, eppure quasi sempre comunque assai godibili. Il successo della formula deriva probabilmente da tre fattori principali: primo l'immediatezza del gameplay, capace di coinvolgere con giusto due tasti, spesso e volentieri senza neppure bisogno di spiegazioni, secondo l'alto tasso di sfida, con una difficoltà pronta a impennarsi già a partire dall'immancabile boss di fine livello, mangiando gettoni a raffica e tenendo incollati allo schermo, e terzo il costante supporto al multiplayer, con esperienze cooperative che molti di noi ricordano con un affetto particolare a distanza di su per giù trent'anni. Perché non c'è nulla da fare: i picchiaduro a scorrimento hanno contribuito a renderci i giocatori che siamo oggi, e poco importa che il genere abbia col tempo cambiato pelle, perdendosi (non senza dolore) pure un po' per strada.

Un gettone per la vita

Cogliendo al balzo il sempreverde trend della nostalgia - tema di questi tempi davvero imperante in diversi ambiti - Capcom ha così deciso di riservare una sorpresa speciale a chi, come me, è cresciuto a colpi di Teenage Mutant Ninja Turtles e Guardian Heroes: Capcom Beat' Em Up Bundle, una collection di ben sette picchiaduro a scorrimento della Casa di Street Fighter annunciata durante il Nintendo Direct di qualche giorno fa e incredibilmente già pronta per il lancio in formato digitale, sugli store di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Bastano 19.99€ per portarsi a casa una fetta di storia della software house con sede a Osaka, nonché alcune delle esperienze più memorabili del genere: i titoli inclusi nella raccolta sono infatti l'iconico Final Fight (1989), The King of Dragons (1991), Captain Commando (1991), Knights of the Round (1991), Warriors of Fate (1992), Armored Warriors (1994) e Battle Circuit (1997). Se soprattutto il primo non ha certo bisogno di presentazioni ed è anzi da considerare come un autentico cult capace di scrivere la storia, sono gli ultimi due giochi della raccolta a meritare un'attenzione particolare, dal momento che, nonostante gli oltre vent'anni dall'uscita in sala, sia Armored Warriors che Battle Circuit sono al loro debutto assoluto su console.

Oltre alla pixel art, anche le brillanti colonne sonore contribuiscono immancabilmente a tornare indietro nel tempo, assaporando delizie perdute.

Prima di addentrarci in una descrizione più approfondita dei singoli titoli occorre però rispondere a una domanda essenziale: com'è in generale giocare oggi a questo tipo di videogame? O, per meglio dire, ha ancora senso spendere soldi e tempo per esperienze simili, al di là degli zuccherosi ricordi dei fan? La risposta, per quanto mi riguarda, non può che essere un convintissimo sì. Intendiamoci, è indubbio che il mio vissuto di trentacinquenne che quell'epoca l'ha sperimentata sulla propria pelle abbia per forza di cose un'influenza di qualche tipo - dopotutto, come si suol dire, "al cuor non si comanda" - eppure c'è di certo qualcosa che sa andare al di là dell'innegabile e potente effetto Amarcord.



Perché, nel 2018 come negli anni '90, videogiochi così riescono divertire, a coinvolgere, a entusiasmare. Nonostante l'evoluzione del mezzo sia andata da tutt'altra parte, a dispetto di animazioni che appaiono spesso ingenue e al di là del gameplay oggettivamente fondato su dinamiche piuttosto ripetitive, a funzionare sono esattamente gli stessi mirabili ingredienti di una volta: l'immediatezza senza fronzoli, l'appeal universale (si tratta di un genere che non intimorisce nessuno, con cui potreste provare a coinvolgere magari ragazze tipo la mia, tendenzialmente refrattaria all'uso del doppio analogico) e quel sano gusto per il multiplayer cooperativo da divano. Senza poi contare il fascino della grafica, con un'estetica 2D che non si vergogna affatto di mostrare i pixel, ma che al contrario li mette al centro delle scena, li esalta, li nobilita - spesso attraverso fondali ricchissimi e sprite di dimensioni generose, che testimoniano tutta la certosina perizia degli artisti di quel periodo.



A mancare qualche decennio dopo è invece chiaramente il fattore sfida, la suggestione delle vite da preservare a caro prezzo (in senso letterale!), il mitico ultimo gettone da mettere a frutto, aggrappandosi con le unghie e con i denti alla gloria elettronica per qualche minuto di scorribande extra. Quella componente, così radicata nell'essenza stessa delle sala giochi, è inevitabilmente andata perduta, sparita insieme ai voluminosi cabinati in legno e ai monitor a tubo catodico. Certo, grazie alle opzioni dedicate è comunque ancora - anzi, più che mai - possibile intervenire sulla difficoltà, sul numero di vite e sui continue a disposizione, eppure il fatidico game over di oggi finisce per avere un sapore assai meno amaro (e, di rimessa, anche la progressione diventa meno premiante, meno mozzafiato nel suo culmine verso il sudatissimo epilogo). Va ad ogni modo bene lo stesso, perché in condizioni più rilassate ci si gode ancor meglio un viaggio alla riscoperta di un passato glorioso. Un passato che, è bene specificarlo, purtroppo non include - viene da pensare per ragioni di diritti, trattandosi di produzioni su licenza - alcuni fra i più amati capisaldi del genere sviluppati dalla Casa di Osaka, ovvero Cadillacs & Dinosaurs (1993), Alien Vs. Predator (1994) e i due Dungeons & Dragons, rispettivamente Tower of Doom (1993) e Shadow over Mystara (1996). Assenze importanti, poco da obiettare, a cui però Capcom Beat' Em Up Bundle risponde comunque con una selezione di tutto rispetto.

Graffiti, gang malavitose e grattacieli: la violenza metropolitana di Final Fight incarna a meraviglia lo spirito del suo tempo.

I magnifici sette

Final Fight rappresenta nientemeno che la storia del picchiaduro a scorrimento. Nata in origine come seguito diretto del primissimo Street Fighter, con cui condivide appunto universo e personaggi principali e di contorno, l'avventura di Haggar e Cody è un titolo che a quasi trent'anni dalla release dimostra di avere un valore principalmente culturale: da precursore qual è, il gameplay si dimostra infatti senza dubbio alcuno il più ingessato e per certi versi limitato dell'intera collezione (tanto per dare un'idea, manca la possibilità di correre). Gustarselo esplorando a partire dai bassifondi la malfamata Metro City resta comunque una sorta di tributo d'onore al gaming, una mezz'ora abbondante da consacrare con la giusta compagnia alla memoria del tempo che fu.



The King of Dragons deve tutto o quasi alla sua meravigliosa ambientazione fantasy: un'atmosfera che ha anticipato il successo dei già citati tie-in di Dungeon & Dragons, capace di imprimere un carattere e una personalità unica alla produzione a partire dai coreografici boss. Oggi come allora, a farsi notare in maniera netta è l'impostazione da elementare GDR, con ben cinque protagonisti diversi da alternare liberamente tra uno schema e l'altro (con tanto di livelli di esperienza che si traducono in un cambiamento visivo degli equipaggiamenti dei personaggi): passare dal Chierico all'Elfo ha infatti ripercussioni importanti sulla giocabilità, variando in maniera consistente il sistema di combattimento. Pur nella sua ingenuità, The King of Dragons non ha perso una virgola del suo smalto.



Captain Commando sposta invece l'attenzione su uno scenario fantascientifico: una fumettosa Metro City del futuro (dunque la stessa ambientazione di Final Fight e di Street Fighter), popolata da personaggi a dir poco surreali. A cominciare dall'improbabile quartetto di protagonisti, che oltre al Captain Commando del titolo - un giustiziere badass che più anni '90 non si può - comprende un ninja, una mummia con accessori in stile street style e un neonato a bordo di un robot bipede. Insomma, l'elogio della follia, in un titolo dal gameplay senza particolari guizzi fatta forse eccezione per l'enfasi sulle armi da fuoco.



Knights of the Round riparte dal ciclo arturiano, dalla leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda: l'azione si svolge nelle antiche terre britanniche, con uno stile che ricorda una versione più realistica di The King of Dragons. A rendere speciale il titolo è il sistema di combattimento all'arma bianca basato su due modificatori, che consentono rispettivamente di parare gli attacchi avversari (ottenendo qualche utile secondo di invincibilità) o di colpire i nemici con ulteriore forza: una sorta di basico antenato alla lontanissima di For Honor, con una pesantezza nelle animazioni sfiziosamente peculiare. C'è di che divertirsi, anche qualche decennio più tardi (fosse solo nel vedere Percival che diventa pelato e barbuto col passare degli stage!).



Warriors of Fate è incentrato sulla Cina dei Tre Regni: un setting insolito, che dà al titolo un'anima esotica. Al netto di un sistema di controllo leggermente diverso dal solito, il gameplay si rivela piuttosto canonico. Con due importanti eccezioni: le fasi a cavallo, diverse dalle consuete parentesi a bordo di potenti cavalcature, e un inatteso accenno di gore, con decapitazioni e smembramenti vari (anche se mai particolarmente sanguinosi).

Il design dei mech è decisamente ispirato: Armored Warriors avrà pure venticinque anni sul groppone, ma nel 2018 fa una figura egregia.

Armored Warriors è, senza mezzi termini, la vera sorpresa del lotto, nonché il gioco che più mi ha appassionato: un picchiaduro a scorrimento più complesso di quel che sembra, con un sistema di combattimento reso particolarmente profondo e avanzato dalla possibilità di modificare le braccia e le armi del proprio mech sottraendole dagli equipaggiamenti degli avversari. Anche la grafica e la modernissima direzione artistica denotano una pubblicazione leggermente più recente (1994): c'è tanto gusto e ancora più spettacolarità nelle battaglie a bordo dei colorati robottoni - che possono pure unirsi fra loro in certe particolari circostanze! - anche se in multiplayer spesso è la leggibilità a farne le spese.



Battle Circuit completa la collezione, e anche in questo caso l'evoluzione rispetto a Final Fight appare piuttosto clamorosa: si parla di bizzarri cacciatori di taglie alle prese con uno strambo futuro dai toni cartoon, ma a prescindere dall'estetica sopra le righe lasciano il segno le numerose mosse a disposizione (quasi affini a quelli di un picchiaduro tradizionale) e la customizzazione dei personaggi, con potenziamenti da sbloccare tra un livello e l'altro accumulando monete. Forse meno incisivo di Armored Warriors, resta ad ogni modo un piacevolissimo giocare.



In chiusura, qualche doverosa parola sulla raccolta in sé: tutti i titoli sono naturalmente compatibili con il multiplayer drop in/drop out in locale - ed è in questo senso quasi scontato sottolineare quanto possa fare la differenza la natura portatile e 100% multiplayer friendly di Nintendo Switch, che in modalità Joy-Con singolo permette a due utenti di battagliare ovunque, trasformando qualsiasi posto in una sala giochi improvvisata - oltre che online. In Rete è possibile creare una lobby o unirsi comodamente alle partite altrui (anche a quelle in corso), scegliendo di volta in volta a quale beat' em up dedicarsi: per quanto mi è capitato di sperimentare il netcode viaggia tra l'ottimo e il più che buono, al netto di qualche tollerabile rallentamento qualora si unisca alla lotta un utente con una connessione non proprio fulminea.

Peccato ovvio per la solita, scandalosa assenza della voice chat di sistema, anche se si tratta di un handicap che non dipende da Capcom e al quale non ci abitueremo verosimilmente mai. Promossa invece la modalità Galleria, che attraverso una serie di immagini, bozzetti e materiale promozionale di varia natura permette di ammirare retroscena sulla produzione dei magnifici sette: quel che c'è basta e avanza, anche se a voler esagerare sarebbe stato interessante trovare magari pure qualcosa di scritto, leggendo ad esempio qualche intervista o note sullo sviluppo dei giochi. Così, tanto per celebrare al massimo una fetta di storia che a dispetto dell'età continua a brillare, più forte che mai.