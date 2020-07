Catherine Full Body Recensione: gli incubi di Atlus approdano su Switch

Considerando la tiepida accoglienza riservata in Occidente all'ultima macchina handheld di Sony, la decisione di Atlus di non portare anche nel nostro lato del globo la versione per PS Vita di Catherine: Full Body non ci lasciò particolarmente sorpresi, ma allo stesso tempo l'annuncio del publisher finì inevitabilmente per alimentare il concreto timore di aver ormai perduto l'occasione per rivivere anche in portabilità le peripezie del povero Vincent Brooks e gli sforzi compiuti per sopravvivere ai suoi agghiaccianti incubi notturni.



Per nostra fortuna, dopo aver conquistato per la seconda volta l'utenza PlayStation, il puzzle game approderà nei prossimi giorni anche su Nintendo Switch, consentendo agli interessati di "sognare" in ogni luogo. Non ancora ebbri della formula ancor più corposa proposta da Full Body, nell'ultima settimana ci siamo dunque cimentati col nuovo port di Catherine, al fine di analizzarne nel dettaglio la resa tecnica sulla macchina ibrida della grande N.

La portabilità ti fa bella

Dal momento che la versione per Nintendo Switch di Catherine: Full Body è semplicemente un port, in questa recensione ci focalizzeremo soltanto sull'analisi tecnica del prodotto e sulle piccole novità che Atlus ha escogitato per l'occasione. Di conseguenza, per conoscere tutti i dettagli sull'intreccio e sul gameplay del prodotto vi suggeriamo caldamente di rileggere la nostra recensione di Catherine: Full Body per PlayStation 4.

Diversamente da quanto accaduto ai port di produzioni tecnicamente più esigenti, fra le quali non possiamo non menzionare The Witcher 3: Wild Hunt, l'edizione Switch di Catherine: Full Body non si discosta molto dalla versione per la console di Sony, anche perché il comparto grafico originale, nel passaggio da PS3 a PS4, non aveva subito un upgrade sostanzioso. Sia in handheld che in modalità dock, la stravagante creatura di Atlus ha quindi conservato la propria elegante e inarrivabile direzione artistica, restituendoci blocchi e ambienti più "morbidi" di quanto li ricordassimo. È però in portabilità che abbiamo apprezzato maggiormente la nuova conversione di Catherine, poiché il piccolo schermo della console ibrida ha saputo nascondere con innegabile maestria le storiche imperfezioni del gioco originale, come appunto il livello di dettaglio e la qualità non proprio strabiliante dei modelli poligonali, ancora oggi troppo spigolosi e affetti da chiaroscuri non sempre efficaci. Difetti che in modalità dock, invece, saltano più facilmente all'occhio, anche a causa di un'anti-aliasing incapace di pulire completamente i contorni.



Anche in termini di prestazioni, Catherine: Full Body per Nintendo Switch appare quasi identico alla controparte PS4: nonostante i caricamenti richiedano appena qualche secondo in più, il frame rate granitico a 30 fps garantisce un'esperienza sempre fluida, sia nelle fasi da puzzle game che durante gli intermezzi narrativi.

Dal punto di vista tecnico è ancora una volta la telecamera l'anello debole della produzione, poiché non ha ricevuto alcun miglioramento e spesso si rivela imprecisa. Una problematica tutto sommato trascurabile, se teniamo conto della natura da puzzle game del titolo, ma che comunque denuncia una leggera svogliatezza dimostrata da Atlus durante la fase di conversione.

Ancora più "corposo" di ieri

Per differenziare un minimo l'offerta e giustificare gli undici mesi di ritardo della versione Switch, il publisher ha incluso nel pacchetto tutti i DLC pubblicati lo scorso anno su PlayStation 4, il cui valore complessivo si aggira attorno ai 20€ circa.

Questi includono ben nove personaggi utilizzabili nelle modalità Babel e Colosseum, tra i quali troviamo le tre eroine del gioco, clienti e personale del locale Stray Sheep e, non per ultimo, un ospite speciale proveniente da Persona 5. Dopo aver "invaso" Super Smash Bros. Ultimate e Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (in cui, in realtà, è presente solo un costume che modifica l'aspetto del protagonista), il carismatico Joker è approdato persino in Catherine, al fine di accompagnarci e commentare con la voce di Jun Fukuyama le sfide sostenute nelle due modalità extra.



A proposito di voci, laddove le versioni standard e deluxe di Catherine: Full Body per PS4 permettevano di modificare la voce giapponese della stessa Catherine, scegliendo rispettivamente tra due o addirittura undici opzioni diverse, la nuova edizione include di base per quattordici voci differenti.

Per l'occasione, infatti, Atlus ha scomodato tre doppiatrice nipponiche amatissime dal pubblico anime e che in passato sono state coinvolte in progetti alquanto piccanti: stiamo parlando di Ayana Taketatsu, storica voce di Kirino Kosaka in Ore no imoto ga konna ni kawaii wake ga nai e di Leafa/Suguha nel franchise di Sword Art Online, Marina Inoue, che noi occidentali abbiamo potuto apprezzare nei panni di Yoko Littner in Tengen Toppa Gurren Lagann e Alicia Melchiott in Valkyria Chronicles, e non per ultima Kana Hanazawa, che con la sua dolcissima voce ci ha fatti innamorare di Shiina Mayuri, stramba e al contempo adorabile co-protagonista di Steins;Gate (per tutti i dettagli consultate la nostra recensione di Steins;Gate).



Per la gioia dei giocatori più maliziosi, il pacchetto propone infine un paio di occhiali che, se utilizzati nel bar Stray Sheep (un luogo che il protagonista Vincent Brooks è solito visitare tra un capitolo e l'altro della vicenda), permettono di ammirare tutti gli altri personaggi in intimo, sia all'interno del locale che durante le scene evento. Come intuibile si tratta di un extra piuttosto carino e pruriginoso che vivacizza ulteriormente alcuni eventi già abbastanza buffi e strampalati.