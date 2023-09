Chants of Sennaar Recensione: tra enigmi linguistici e simboli mistici

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro SteamDeck

Chants of Sennaar è il secondo titolo sviluppato da Rundisc, un piccolo studio indipendente sito a Tolosa, in Francia. La struttura alla base del gioco è immediata, costruita come una sequenza di puzzle relativamente semplici. Anche lo stile grafico scelto per rappresentare ambientazioni e personaggi è ugualmente essenziale, con colori piatti e forme geometriche che visualizzano panorami surrealisti alla De Chirico, per non dire alla "Monument Valley" e tornare nel reame dei videogame (qui la recensione di Monument Valley).



Tuffiamoci quindi nella recensione di Chants of Sennaar, l'avventura di un prode linguista e lessicografo, armato di penna e taccuino, intenzionato a scalare una sorta di reinterpretazione della "Torre di Babele" affollata di persone e idiomi tutti da scoprire.

Tra linguistica e lessicografia

Il personaggio che controlliamo in Chants of Sennaar è un "linguista e lessicografo": cosa significa? In breve, la linguistica è definibile come lo studio delle lingue, della loro storia e delle loro strutture. Mentre la lessicografia è la tecnica della raccolta e dell'eventuale illustrazione dei vocaboli di una lingua o di un dialetto.

Tali definizioni calzano a pennello sull'incappucciata figura che si risveglia alla base di una struttura labirintica e complessa, decorata da statue, alto e bassorilievi che raccontano tramite simboli misteriosi e immagini il passato di un popolo dedito al culto di un "Dio" lontano. La narrazione non procede in modo lineare o esplicito e lascia al giocatore il compito di mettere insieme i pezzi e ricostruire le vicende, mentre il protagonista si prodiga nella traduzione e trascrizione di tutti i simboli che incrocia sul suo cammino o che sente pronunciare dagli altri abitanti della torre.



Di incontro in incontro, di puzzle in puzzle, la profondità dei temi trattati si arricchisce sempre di più e si delinea il profilo di una teocrazia militare con numerosi segreti da nascondere "al popolo". Persone comuni, guerrieri e figure di spicco della "Chiesa" locale parlano e scrivono infatti in modo differente, rendendo difficile per tutti districarsi tra gli editti e i mantra, i pensieri e le intenzioni di ciascuno.

La sensazione di reciproca incomunicabilità si allevia per noi al di là dello schermo, man mano che decifriamo i simboli scolpiti su pietra che nascondono le direzioni da intraprendere o le soluzioni agli enigmi; salvo tornare a farsi viva quando sblocchiamo un nuovo vocabolario da analizzare. I pezzi della storia da unire per arrivare alla conclusione, in un modo o nell'altro, vanno al loro posto in una decina di ore. Molte delle quali, in realtà, trascorrono camminando tra un obiettivo e l'altro, attraversando più volte gli stessi luoghi per recuperare oggetti che diventano utili soltanto dopo.

Il sistema di simboli

Il vero fiore all'occhiello della produzione è il complesso sistema di simboli studiato per ciascuna delle lingue scritte e parlate nella torre. Gli sviluppatori di Rundisc hanno fatto davvero un ottimo lavoro sia nella realizzazione dei singoli grafi, che nel loro sfruttamento come elementi di gameplay. Ogni volta che leggiamo un segno, questo viene trascritto sul nostro vocabolario personale.

All'inizio dell'avventura, non avendo gli strumenti per tradurre nulla, la sensazione di straniamento è forte e non capire niente di ciò che ci circonda è stato probante. In realtà è intenzionale, ce ne siamo accorti superando un puzzle con l'aiuto di un NPC che ci dava indicazioni sia parlando che a gesti. Subito dopo il taccuino in dotazione si è aperto in automatico e sono comparse varie illustrazioni. Ciascuna riproduceva le movenze del nostro aiutante e noi dovevamo solo collegarle con i simboli del "parlato" corrispondenti. Per esempio, un omino che indica "avanti" andava unito con il segno pronunciato quando il personaggio ci voleva far avanzare, e così via. Una volta indovinati gli accoppiamenti, da quel momento in poi l'ideogramma sarebbe stato sostituito sempre dalla sua traduzione, per semplificare i collegamenti successivi.



Anche una volta compreso come sia possibile imparare un nuovo idioma partendo da semplici interazioni con altri individui, il procedimento non è sempre scorrevole. È spesso necessario tornare indietro nelle ambientazioni per rivedere i gesti "chiave" da tradurre in parole e rileggere alcune frasi di un NPC. Queste infatti restano impresse sul pavimento e sono riproducibili a ripetizione dal giocatore, per aiutarlo e guidarlo. Sarebbe stato più comodo avere a disposizione un menù con lo storico di tutte le trascrizioni passate consultabile ovunque senza darsi al backtracking.

Tutto sommato non ci sentiamo di dar troppo peso a questa mancanza: alla fine è comunque soddisfacente indagare sul campo come veri lessicografi e linguisti, ragionando e assegnando a ogni azione, oggetto o elemento verbale un simbolo corrispondente. Ogni parola ancora da tradurre è disegnata in modo da renderne intuibile il senso a colpo d'occhio, proprio come accade in molti alfabeti a ideogrammi reali. Ciò significa che possiamo dedurre quali simboli rappresentano i verbi se, per esempio, notiamo che tutti i verbi che conosciamo già sono segni racchiusi da un quadrato. È dunque probabile che i prossimi quadrati che incontreremo siano tutti verbi.



In aggiunta, possiamo provare a indovinarne il significato dal contesto della frase, ma ha senso solo quando ci sono abbastanza parole già traslitterate. Comunque, se ci sentiamo sicuri, possiamo digitare con la tastiera la nostra deduzione, che verrà sovrascritta in lettere grigie nelle future iscrizioni che leggeremo in giro. Le lettere diventeranno bianche, confermando o smentendo il nostro tentativo, solo una volta assicurate tramite il mini gioco "dell'associazione per immagini" citato in precedenza.

In aggiunta, a volte capita di dover procedere "per confronto" con un idioma che abbiamo già totalmente imparato. Abbiamo perciò lavorato proprio come fecero gli storici studiosi della Stele di Rosetta, un manufatto reale che consentì di leggere molti geroglifici egizi mai compresi prima, mettendo le frasi che componevano a confronto con le loro traduzioni, sempre presenti sulla Stele, in greco. Questo è ciò che rende Chants of Sennaar così speciale: le interessanti e verosimili modalità di individuazione delle scritture, il collegamento di ciascuna con puzzle diversi o con la storia del mondo in cui ci troviamo.



Tutto è reso intuitivo ma non facile, macchinoso solo a tratti a causa di un'impalcatura ludica ridotta all'osso, che sfrutta il backtracking per allungare la permanenza in gioco. A tal proposito, sono presenti anche alcune sezioni molto meno interessanti, da affrontare in stealth, nascondendoci dalle feroci guardie della torre. Anche se in effetti sono ben realizzate e messe in scena con un preciso significato nell'economia della trama, abbiamo preferito di gran lunga il gameplay "linguistico".

Lost in translation

Non si può dire che la difficoltà sia eccessiva o mal tarata, anzi, i rompicapi sono quasi tutti concepiti per essere risolti in modo intuitivo, adoperando la propria capacità di osservazione per analizzare le traduzioni di cui siamo certi. Comunque si può anche procedere per tentativi, soprattutto all'inizio.

Persino se non abbiamo idea di cosa stiano dicendo i personaggi che incontriamo, o di cosa significhino le incisioni sui muri. Tuttavia c'è una bella differenza, sia in termini di divertimento che di coinvolgimento. Alzare e abbassare a caso una serie di leve finché non intercettiamo, senza volerlo, la combinazione che fa defluire l'acqua da un passaggio che dobbiamo attraversare, non è emozionante come aver scoperto - tramite un dialogo con un NPC - che sopra ogni meccanismo è inciso il simbolo corrispondente alle parole "su" e "giù".



Giocando come inteso dagli sviluppatori ovviamente si risparmia tempo prezioso, e ci si sente orgogliosi per aver svolto un lavoro di ricerca delle fonti, trascrizione dei significati e così via. Non è solo per "parlare con tutti" e "leggere tutto" che vale la pena di spingersi in ogni anfratto delle mappe a inquadratura fissa di Chants of Sennaar. Esplorare le ambientazioni trasmette una piacevole sensazione di scoperta continua e anche solo voler gustare ogni scorcio dei molti piani della torre è un intento comprensibile.

Sono tutti bellissimi e caratterizzati da un diverso uso dei colori, delle forme e da colonne sonore a tema sempre molto rilassanti. Persino in una rigida caserma di guerrieri, con spigoli, linee rette e punte, siamo stati accompagnati da note delicate che contrastano con il ritmico e duro marciare delle truppe. Allo stesso modo, nelle asettiche e desaturate sale militaresche la grafica gioca con i toni neutri del grigio, del bianco e del nero, contrapposti però a impattanti dettagli puntuali come bandiere e stendardi rossi, bordeaux e rosa, che simboleggiano la violenza e la forza.



È una palette ben diversa da quella del primo livello in cui iniziamo la nostra opera di lessicografi, che invece richiama architetture arabeggianti e colori ocra, gialli intensi e altre tonalità "desertiche". In ultimo, questo evocativo e curatissimo comparto artistico è sorretto da un'impalcatura tecnica solida, che non ha richiesto sforzi al nostro PC per girare senza intoppi e rallentamenti.