Cities Skylines 2 Recensione: tante innovazioni e una grafica da ammirare

I ragazzi di Colossal Order hanno saputo imporsi nel panorama dei city builder con Cities: Skylines (qui la recensione di Cities: Skylines). Le milioni di copie vendute, tuttavia, non sono frutto del caso: sin dal suo lancio, il successore spirituale di Cities in Motion si è imposto di fatto come il simulatore urbano definitivo.



Cities: Skylines 2 avrà più concorrenza del primo gioco: i gestionali stanno vivendo un periodo di maggiore successo, ma la serie dello studio finlandese, diventata ormai il simbolo di un'intera categoria, vuole ripetere l'impresa compiuta dal suo capostipite e consolidare la propria posizione al vertice. Adesso, dopo aver speso più di 50 ore in compagnia della produzione, siamo pronti a parlarvene nel dettaglio.

La città in movimento

L'avvio di una nuova partita inizia nel più classico dei modi, ovvero con la progettazione del tessuto stradale, un punto chiave in qualsiasi progetto urbano virtuale. In questo aspetto, il gioco perfeziona e amplia l'esperienza offerta dal suo predecessore. Chi ha già avuto modo di divertirsi col primo Cities: Skylines si sentirà a casa nel ritrovare gli strumenti essenziali, ma dovrà anche prestare attenzione ad alcune piacevoli novità. In primis, sembra che gli sviluppatori abbiano preso ispirazione dalle mod più popolari presenti nel workshop: la facilità con cui abbiamo creato incroci, svincoli e rotatorie ci ha ricordato la mod "Road Anarchy" dell'originale.

Sebbene le opzioni a nostra disposizione non siano altrettanto estreme (e non dovevano esserlo), ci permettono di creare una rigorosa griglia con pochi click o di esprimere la nostra creatività nel progettare percorsi stradali che seguano meglio la conformazione del terreno. Quest'ultimo, poi, è modificabile a nostro piacimento utilizzando tool dedicati che, pur essendo meno pratici e numerosi rispetto al primo capitolo, consentono comunque di compiere interventi percepibili.



Anche la gestione delle forniture elettriche e idriche è stata snellita, essendo ora integrata nel sistema stradale: non è più necessario considerare tre reti separate per il traffico, l'acqua e l'energia, il che semplifica notevolmente le prime fasi di gioco senza tuttavia svilire l'esperienza di pianificazione. Ci sono ancora numerosi dettagli da considerare, come i tipi di energia da utilizzare, le fonti da cui ottenerla e, naturalmente, la disposizione delle fognature.

Ogni cavo, centrale o turbina devono essere effettivamente collegati e raggiungibili dalla rete principale. Indubbiamente i processi iniziali della partita, spesso macchinosi, sono stati affinati: costruire un'efficiente rete di percorsi veicolari intorno ai quartieri in pochissimo tempo permette al giocatore di concentrarsi sugli aspetti più divertenti dello sviluppo cittadino. Parallelamente all'evoluzione del sistema stradale, anche il traffico in Cities Skylines 2 ha beneficiato di migliorie. Gli automobilisti ora sono mossi da un'intelligenza artificiale che tiene conto di quattro fattori chiave nei loro spostamenti. Oltre a cercare il percorso più breve, considerano il comfort, evitando strade in cattive condizioni, ostacoli o congestioni del traffico. Inoltre, la disponibilità di parcheggio gioca un ruolo fondamentale, perché influenza le scelte dei cittadini. Pertanto, se non si prevedono spazi di sosta adeguati, gli abitanti potrebbero scegliere strade alternative o addirittura evitare determinate zone della metropoli.



Questo aspetto ha un impatto diretto sulle decisioni di progettazione urbana, poiché sarebbe inutile creare vaste zone commerciali senza fornire parcheggi adeguati per i clienti. Il denaro è un altro fattore significativo, poiché costi elevati per carburante e parcheggio possono scontentare le persone. Tuttavia, ciò che rende davvero interessante l'intero sistema alla base dell'esperienza è il quarto aspetto, ossia il comportamento dei guidatori.

Ogni automobilista ha una personalità differente: alcuni guidano in modo sicuro e rispettano le regole, mentre altri sono degli "avventurieri della strada", infrangono i limiti di velocità e fanno manovre pericolose. Questa naturale diversità può portare ad incidenti, che a loro volta influenzano il traffico e il comfort dei cittadini, riducendo la felicità generale e le vendite commerciali. In sintesi, il sistema stradale e il traffico in Cities Skylines 2 sono diventati una porzione essenziale del tessuto ludico, da gestire con la stessa attenzione dedicata alle infrastrutture idriche ed energetiche.

Servizi per tutti

La progressione è probabilmente l'area con le revisioni più sostanziali. Man mano che si trascorre tempo con la propria città, si arriva a diverse pietre miliari di sviluppo. Nel gioco precedente si parlava del raggiungimento di una certa soglia di popolazione: questa volta, invece, dovremo mantenere gli abitanti felici e in crescita. Superati questi traguardi, verremo premiati con una serie di ricompense, tra cui denaro, nuove opzioni per le politiche della città e punti sviluppo per sbloccare servizi o produzioni più avanzate.

Non dovremo necessariamente spenderli subito dopo averli ottenuti, ma potremo anche conservarli per ottenere in anticipo edifici più costosi o per rispondere a specifiche esigenze dei cittadini. In Cities Skylines 2 ogni settore (industriale, commerciale e residenziale) è stato dotato di maggiori sfumature rispetto alla controparte del primo capitolo, con - ad esempio - le aree commerciali che possono arrivare a confondersi con quelle residenziali (in uno stesso slot urbano possiamo trovare sia case, sia attività). Abbiamo potuto vivere l'esperienza con estrema libertà, ma non siamo ancora stati in grado di realizzare ogni nostra idea: una città mineraria, e una agricola sono i prossimi esperimenti sulla lista. In generale, ogni utente potrà realizzare un complesso urbano più sfaccettato.



Alla progressione di gioco si aggancia direttamente l'espansione degli edifici: possiamo migliorare ogni struttura legata ai servizi cittadini, accorpandovi nuovi reparti (come una nuova ala di un ospedale, una libreria della scuola o un garage aggiuntivo al deposito di autobus). Scuole, ospedali, caserme dei pompieri, stazioni di polizia e così via possono essere potenziati, così da aumentarne portata ed efficacia, senza doverne disseminare copie per tutta la mappa.

L'idea è quella di creare una distribuzione più verosimile dei servizi, un intento che possiamo ritenere pienamente raggiunto. Questo cambiamento non garantisce tuttavia che il sequel sia a tutti gli effetti migliore del predecessore, soprattutto quando si tratta di cancellare un costante flusso di espansioni che negli anni hanno stravolto e migliorato l'assetto ludico del primo capitolo. I settori industriali presenti mancano di quella varietà che abbiamo potuto apprezzare nel DLC Industries, mentre altri, come quello della pesca, sono totalmente assenti. Non sarà possibile organizzare eventi sportivi o musicali, e anche molte feature di personalizzazione sono scomparse, si pensi alle decorazioni urbane come panchine, cestini e cosi via, o a quelle specifiche per i parchi e gli edifici. Al momento la nostra città assomiglierà più ad un perfetto diorama in movimento: le viste panoramiche sono magnifiche e dettagliatissime, con evidenti e significativi miglioramenti tecnici. Una pienezza visiva che però non impreziosisce quel "feeling urbano" che semplici imperfezioni, come pozze d'acqua o graffiti, avrebbero potuto aiutare a restituire.

Una scala senza eguali

Le caratteristiche mancanti, derivate dall'assenza dei contenuti presenti nei DLC del primo episodio, non possono oscurare il gran numero di funzionalità incluse fin dall'uscita di questo sequel. Ad esempio, il ciclo giorno-notte e i disastri naturali si affiancano a nuove e attese aggiunte come le stagioni, il meteo variabile o le zone residenziali miste. Queste novità non solo contribuiscono a donare varietà estetica, ma influenzano profondamente la simulazione economica e sociale nel suo insieme.

Ogni mappa (al lancio ne troverete 8) presenta tratti climatici distintivi che incidono in modi diversi sull'esperienza. Ad esempio, nelle zone aride sarà più difficile fornire acqua potabile ai cittadini o sfruttare l'energia idroelettrica. Senza contare che, come naturale aspettarsi in un seguito, tutto diventa più grande. I livelli sono più ampi rispetto a quelli del capostipite e non è nemmeno necessario acquistare zone adiacenti quando si espande la propria città.



Questo offre maggiore libertà nella pianificazione dell'espansione economica e dell'industrializzazione. Le risorse naturali confinate ai margini della mappa, precedentemente appannaggio esclusivo delle fasi finali di gioco, possono ora essere raccolte e sfruttate fin dall'inizio attraverso vari tipi di trasporto (autostrade, rotte navali, aeree o ferroviarie). In merito alla "simulazione microscopica", è possibile ottimizzare i servizi cittadini, da quelli postali all'approvvigionamento idrico e alle fognature, nonché le rotte commerciali interne ed esterne.

L'economia di Cities Skylines 2 è entusiasmante, ma non nascondiamo che a prima vista possa intimorire. Ciascuna delle nove specializzazioni industriali può essere gestita nei minimi dettagli, dal fissare i prezzi delle eccedenze produttive, fino allo scegliere quanto esportare in altre città o conservare per noi. Inoltre, le conseguenze delle nostre politiche sono tangibili sulla gestione della nostra metropoli: il sistema di tassazione è talmente profondo da consentire l'applicazione di imposte su praticamente ogni attività e prodotto: è insomma in grado di influenzare la produttività e la felicità dei cittadini (alzare o abbassare eccessivamente le tasse potrebbe portare ad una iper industrializzazione o a licenziamenti di massa).



Tutto ciò è arricchito da un comportamento credibile degli abitanti: è stato interessante seguire nel dettaglio la routine quotidiana di numerosi individui per risolverne i problemi. Considerando la profondità dei sistemi, la quantità di dettagli è sorprendente, ed evidenzia ancora una volta l'attenzione degli sviluppatori al feedback della community. Infine, dobbiamo aprire una doverosa parentesi sulle prestazioni del titolo. Anche durante le nostre ore di gioco pre-release, gli sviluppatori hanno continuato a pubblicare aggiornamenti, affinando gradualmente la qualità dell'immagine e riducendo cali di frame rate e occasionali freeze di cui siamo stati testimoni a più riprese.

Tuttavia, arrivati a questo punto dovrebbe essere chiaro: la mole di elementi da simulare e renderizzare contemporaneamente a schermo per animare le nostre metropoli è enorme e il gioco non sarà clemente sulle macchine più datate. La nota positiva consiste nell'ampio margine di manovra dato dai requisiti minimi e dalla miriade di opzioni grafiche a nostra disposizione: consente di regolare le impostazioni per ottenere l'equilibrio desiderato tra fluidità e dettaglio.