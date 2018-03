Claire Extended Cut Recensione: un'avventura horror gratis con PlayStation Plus Uscito nel 2016 su PlayStation 4 e PS Vita, Claire Extended Cut è ora disponibile gratis per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Uscito nell'agosto del 2016 per PS4 e PSVita, Claire Extended Cut è un horror psicologico sviluppato da Hailstorm Games, minuscolo studio - stando al loro sito, è composto da appena tre membri - con sede a Plano, Texas. Noi di Everyeye.it abbiamo quindi speso qualche ora in compagnia del loro titolo di punta, inserito nel bouquet di giochi offerti in download gratuito agli iscritti al Playstation Plus: utilizzando un motore grafico in pixel art, i ragazzi texani hanno voluto sviluppare un prodotto che puntasse fortemente sulla componente narrativa e sulle suggestioni orrorifiche, generate da ambienti terrificanti e da un'atmosfera tetra e lugubre. A conti fatti, in sostanza, Claire merita di occupare spazio nella memoria delle vostre console?

La clinica degli orrori

Le intenzioni narrative del titolo nato sotto il sole del Texas sono chiare fin dalle prime scene. Claire è il nome della protagonista, che ci viene presentata da bambina nei corridoi bui e silenziosi di casa sua. Dopo un repentino cambio di scena ed un'ellissi temporale, ritroviamo una Claire adolescente che sonnecchia su di una poltrona in una camera d'ospedale, dove cerca di fare compagnia alla madre, immersa nel limbo del coma. La necessità di recuperare una tazza di caffè è l'incidente scatenante che dà il via al dipanarsi di una sceneggiatura che avrà sei possibili conclusioni, tutte raggiungibili nel giro di tre ore, o anche meno.

L'ambientazione e gli argomenti trattati - dalla malattia alla morte, passando per la solitudine e l'abbandono - sanno colpire i fan di un determinato tipo di narrativa horror claustrofobica e perversa (l'opera è chiaramente ispirata a Silent Hill): eppure, nonostante le buone premesse, tutto questo non basta a reggere l'esperienza ludica della produzione. Qualcuno potrebbe interpretare il level design di Claire Extended Cut come una forma sui-generis di Metroidvania. In effetti, osservando la mappa dell'ospedale e degli altri edifici che plasmano il mondo di gioco, è possibile rivedere quel tipo di labirinto che ha reso famose le serie di Nintendo e Konami. Tuttavia, la struttura della progressione è fortemente limitata e ridondante. Cerchiamo di capirci: ogni ambiente è rappresentato da un singolo corridoio sviluppato in orizzontale, anche nel caso di quelle che dovrebbero essere, mappa alla mano, stanze e saloni. Ognuna di queste aree ha sulle pareti un certo numero di porte, che possono essere attraversate per entrare in altri luoghi, anch'essi a forma di corridoio.

In pratica, giocare a Claire Extended Cut significa andare costantemente a destra e a sinistra, interrompendo ogni tre secondi la fase di esplorazione per aprire la mappa e cercare di capire dove caspiterina siamo finiti. Non è possibile "leggere" il livello semplicemente muovendosi al suo interno, e francamente troviamo sia una scelta controproducente (ed anche un po' sadica) quella di non includere una mappa a schermo, visibile durante le esplorazioni, così come succede in tutti i metroidvania dai tempi di Super Metroid.

Le fasi in cui vagare per le zone di gioco sono necessarie per completare le varie quest che gli internati dell'ospedale vorranno appiopparci. Nel muoverci fra i lunghi corridoi immersi nell'oscurità, dovremo stare ben attenti a non perdere la nostra fonte di luce, sia essa un accendino o una torcia. Fortunatamente, le batterie necessarie ad alimentare i nostri strumenti sono facilissime da trovare. Inoltre, uno dei tasti del pad è persino deputato alla funzione del salto: Claire Extended Cut introduce infatti alcune microsezioni platform, il più delle volte facilmente riconducibili ad un banalissimo "sposta questo oggetto e saltaci sopra". Qualche puzzle più complesso sarebbe stata cosa gradita, così come un abbozzo di battle system.

Quando ci sposteremo fra gli ambienti neri come la pece - sul serio, non si vede praticamente niente - non di rado verremo attaccati da ombre maligne, intenzionate a ghermire Claire e a scaraventarla in un incubo senza ritorno. Da brava eroina pronta ad affrontare i fantasmi del proprio passato, l'unica cosa che la bionda protagonista può fare contro questi spiriti maligni è... scappare via. Correre a perdifiato è la sola difesa che la ragazzina ha a sua disposizione, perciò bisognerà lasciarsi quante più porte chiuse dietro di sé per sentirsi al sicuro. Sinceramente è un po' troppo poco, soprattutto se consideriamo il valore simbolico ed il "messaggio" che la trama avrebbe potuto trasmettere.