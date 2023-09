Cocoon Recensione: avventura sci-fi e puzzle con enigmi cosmici. Ci piace!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Dopo il grande apprezzamento di pubblico e critica riservato a Limbo e Inside, il team creativo responsabile delle due gemme videoludiche subiva diverse trasformazioni. Dino Patti, co-fondatore di Playdead, lasciava la software house per fondare un nuovo studio: Jumpship. L'opera di debutto di quest'ultimo non era però riuscita a convincerci, come ricorderete dalla nostra recensione di Somerville. Ora, mentre l'identità del terzo gioco di Playdead resta un mistero, è tempo dell'esordio in solitaria per un altro ex membro della software house.



Con Annapurna Interactive nel ruolo di publisher, Jeppe Carlsen, già lead gameplay designer di Limbo e Inside, torna infatti in azione sul mercato del videogioco, proponendo una suggestiva nuova IP. Supportato da un concept originale, Cocoon trasporta i giocatori in un'avventura di stampo puzzle dal sapore sci-fi, ambientata in un mondo respingente e a tratti inquietante. Un immaginario ermetico, che catalizza l'attenzione del giocatore, regalandogli un'esperienza che cattura la mente, ma fatica a fare presa sul cuore.

Sollevare mondi

In Cocoon non abbiamo proverbiali leve a disposizione, eppure il nostro piccolo alter-ego non ha problemi a farsi carico del peso di diversi mondi. L'identità del protagonista di questa avventura targata Annapurna non ha nome né storia, non all'inizio del gioco almeno. La sua unica caratteristica riconoscibile è una salda e inossidabile determinazione a scardinare le regole dell'universo nel quale si è materializzato. Un universo peraltro a dir poco misterioso e complicato.

Come vi avevamo già raccontato nella nostra ultima prova di Cocoon, al cuore dell'esperienza vi è un'anima di stampo puzzle, unita a un immaginario fantascientifico dal notevole potenziale. Rimetterne insieme i tasselli non è tuttavia un'impresa da poco: Geometric Interactive dissemina solo indizi e velate allusioni. Non troverete una verità ultima all'interno del gioco, ma gli amanti degli enigmi ermetici potranno certamente trovare tutto il necessario per cimentarsi in crociate interpretative più o meno audaci.



Una scelta che si pone in una linea di continuità ideale con le precedenti opere di Jeppe Carlsen e che riesce rapidamente a catalizzare la fantasia e la curiosità. Per l'intera durata del gioco, non si ha la minima idea di quale sia il fine ultimo delle proprie azioni, eppure Cocoon riesce a compiere comunque una piccola magia, facendo rinviare di minuto in minuto il momento in cui poggiare il pad. Una cavalcata verso un finale che - a conti fatti - si rivela però essere la componente meno riuscita dell'esperienza. Al termine del viaggio, infatti, la sensazione è quella di non essere davvero riusciti a comprendere il nostro piccolo ma determinato alter-ego.

A seconda della propria arguzia e della propensione all'esplorazione, portare a termine il puzzle game può richiedere tra le sei e le otto ore circa. Un'esperienza dunque non eccessivamente lunga, che nel nostro caso è stata contratta dal pressante desiderio di risolvere un ultimo enigma, e poi un altro, e un altro ancora. Con sulle spalle il peso di un numero crescente di mondi.

Enigmi cosmici

Sulle note di una colonna sonora essenziale, dalle musicalità cibernetica, il nostro

viaggio ha inizio da una distesa desertica dalle tonalità dell'arancione. Non c'è nulla di davvero originale nello scenario che osserviamo, eppure uno strano insieme di entità biomeccaniche, passerelle automatizzate e vestigia di antiche civiltà riescono a creare un'atmosfera convincente. Pur con pochi elementi, Geometric Interactive riesce ad assegnare con precisione un tema differente a ogni mondo incluso in Cocoon, tra realtà concrete - come il citato deserto - e scenari eterei. La vera magia del gioco si compie però nel momento in cui questi diversi scenari iniziano a fondersi l'uno con l'altro, grazie all'insolito gameplay confezionato dal team di sviluppo.



Sulla carta, il processo sembrerebbe essenziale: il protagonista si muove in una mappa, nella quale trovano spazio piedistalli pronti a supportare delle piccole sfere. Ognuna di queste sfere è però un mondo intero, con la sua mappa e le sue postazioni per piccole sfere. Un inception di biglie colorate che riesce rapidamente a dare vita a puzzle stimolanti, da risolvere a cavallo tra più dimensioni. I compiti di per sé non sono troppo complessi: sbloccare passaggi, aggirare ostacoli, attivare meccanismi che animano piccoli ponti. Il tutto assume però una portata magica nel momento in cui ci si ritrova a muovere interi universi per riuscire nell'intento.

A dispetto di alcune formule che vengono ripetute, Cocoon riesce a mantenersi un'esperienza fresca e stimolante per la sua intera durata, grazie peraltro a una curva di apprendimento molto ben studiata. Ogni mondo, in particolare, introduce una meccanica nuova, tra sfere in grado di materializzare passaggi nascosti o attivare postazioni di teletrasporto, in un'alternanza di soluzioni di gameplay che riesce a stupire con frequenza. A completare il quadro ci pensano anche inaspettate boss fight - una per mondo -, in grado di mettere alla prova l'ingegno e la capacità di osservazione del giocatore.