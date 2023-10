Company of Heroes Collection Recensione: un classico strategico su Switch

La serie Company of Heroes è sicuramente tra le più apprezzate dagli appassionati di strategici in tempo reale. Attraverso un percorso iniziato ormai quasi vent'anni fa con il primo capitolo, si è arrivati al terzo lo scorso febbraio (qui la recensione di Company of Heroes 3). Questa evoluzione decennale non ha mai voltato le spalle all'esperienza di gioco originaria, fondata sull'idea di offrire all'utenza una simulazione credibile e da affrontare con il giusto approccio, mettendo in campo tattiche studiate e ragionando sul ruolo e sull'utilizzo di ogni unità (con a disposizione un certo margine di errore).



Quella che è cambiata invece, migliorandosi continuamente, è stata la riproduzione a schermo della guerra, che interazione dopo iterazione si è fatta sempre più scenografica e travolgente, in accordo con le possibilità offerte dal gameplay. Company of Heroes Collection, che porta su Nintendo Switch il capostipite del 2006 e le sue espansioni, è quindi quasi una scommessa: vuol dimostrare che oggi l'esperienza originale può essere ancora valida, senza il supporto dell'aggiornamento tecnologico. Ci sarà riuscito?

Tante battaglie da combattere

La prima cosa che balza all'occhio in Company of Heroes Collection è la ricchezza della sua offerta ludica, che è sicuramente uno degli elementi di maggior attrattiva della produzione. Il gioco consta di ben sei campagne - ambientate in vari teatri bellici della Seconda Guerra Mondiale - e permette all'utente di utilizzare in maniera approfondita ognuna delle fazioni presenti.

L'esperienza si apre con lo sbarco in Normandia e racconta la storia della compagnia Able, in forze all'esercito statunitense. Le due campagne dell'espansione Opposing Fronts mettono in scena rispettivamente la battaglia per Caen e l'Operazione Market Garden, la prima dalla prospettiva della Seconda Armata Britannica, la seconda da quella della divisione panzer tedesca Kampfgruppe Lehr. Le tre campagne del secondo pacchetto, Tales of Valor, sono invece difficilmente definibili come propriamente tali, dato che si tratta in realtà di tre triplette di missioni, ognuna con una piccola storia.



Tale quantità di contenuti assicura anche una certa varietà situazionale. In Company of Heroes Collection c'è praticamente tutto il repertorio del gioco di strategia bellico: battaglie combattute tra grandi schieramenti così come infiltrazioni di piccoli gruppi di specialisti, estenuanti difese di posizione ma anche ardue conquiste, e ancora scorte, agguati, bombardamenti di artiglieria e di aviazione, frangenti che si alternano in missioni piacevolmente mutevoli. Il modo in cui ci si muove e si combatte all'interno di questo immenso scenario guerresco è quello classico dello strategico in tempo reale, per il quale si sposta sulla mappa un certo numero di unità, a volte non modificabile e altre espandibile (attraverso la costruzione di apposite strutture di reclutamento).

Ce ne sono di ogni: genieri, cecchini, aviotrasportati, trasporti truppe, carri armati, cacciacarri, artiglierie semoventi e tante altre ancora, ognuna con le sue peculiarità (che solo in minima parte cambiano a seconda della fazione però) e il suo scenario di impiego ideale. Uno dei focus del gameplay di Company of Heroes è l'utilizzo delle coperture, che specialmente quando si muovono unità di fanteria, è assai importante; gli altri sono l'utilizzo delle dotazioni speciali, come granate, cariche esplosive e simili, e lo schieramento strategico dei veicoli da combattimento. In generale, spostare con attenzione la fanteria da un riparo all'altro, colpire il nemico dai fianchi, supportare l'avanzata con carri armati, assicurarsi di avere un adeguato supporto aereo o di artiglieria è quanto basta per avere successo, in una formula rimasta ancora immutata, dove occorre tenere conto di diverse variabili. Se ne deduce, quindi, che Company of Heroes Collection da giocare non sia poi così diverso dal terzo, e all'atto pratico così è. C'è qui, forse, un utilizzo meno preciso delle coperture, ma niente che segnali una qualunque arretratezza, anche perché altri elementi legati alle dinamiche degli scontri, su tutti l'intelligenza artificiale, sono ancora convincenti.



Ed è ugualmente valido lo schema di comandi creato appositamente per la fruizione su Nintendo Switch. L'esperienza di mouse e tastiera è tutt'altra cosa, chiaramente, ma attraverso un puntatore il cui raggio è comodamente allargabile, scorciatoie che sfruttano i dorsali - alle quali si fa presto ad abituarsi - e l'utilizzo della pausa tattica, con la possibilità quindi di impartire ordini senza dover schizzare da un'unità all'altra, si può affermare che sulla console ibrida si gioca bene, sia in modalità docked che portatile.

I limiti dell'impatto scenico

Per i motivi di cui sopra, non possiamo assolutamente definire come pigra l'operazione di porting su Nintendo Switch. Bastano anche soltanto le attenzioni riservate all'adattamento del sistema di controllo per rendersene conto. Al contempo però l'intensità della guerra di Company of Heroes Collection mostra ormai i segni del tempo, l'appartenenza a un'era del gaming chiaramente superata.

A livello squisitamente tecnico ci troviamo di fronte allo stesso gioco di quasi vent'anni fa, con limiti evidenti in campo di modellazione poligonale, texture, effettistica, livello complessivo di dettaglio. Questo discorso finisce per impattare anche sulla piacevolezza dell'esperienza ludica, seppur in modo non disastroso. Prendiamo la primissima missione, per esempio, che mette in scena lo sbarco in Normandia.



La compagnia Able deve essere semplicemente guidata da un riparo all'altro, fino a giungere nelle immediate vicinanze dei bunker nemici. Non si tratta certo di una sezione difficile da superare o esaltante in merito alle attività da svolgere. Il problema è che l'impatto scenografico di cui è dotata è figlio dei suoi anni e l'efficacia complessiva della sezione ne paga le conseguenze: i proiettili non fischiano, le esplosioni non producono effetti sul campo, non arriva per niente il terribile infuriare della battaglia.

Lo stesso si può dire, ancora, quando uno scontro tra carri armati non esalta come dovrebbe: il rimbombo dei colpi non riempie le orecchie, le corazze non saltano in aria, i relitti non possono nemmeno esseri usati come riparo da una impotente fanteria atterrita. I bombardamenti di artiglieria, in assoluto tra i momenti più potenti del terzo capitolo, qui sembrano fuochi d'artificio.



Non se ne vuole fare una colpa alla produzione in sé, che porta comunque con dignità il peso dei suoi diciotto anni: ma è innegabile che quello che allora era un impianto tecnico adeguato nel rappresentare un conflitto bellico su larga scala oggi non lo è più. Per alcuni giocatori questo potrebbe costituire un problema relativo, vista la buona qualità dell'offerta, per altri invece potrebbe essere un inconveniente non di poco conto. Al momento inoltre dobbiamo segnalare la mancanza della componente multiplayer.