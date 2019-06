Contra Anniversay Collection Recensione: sparare come ai bei vecchi tempi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Con una raccolta a dir poco esplosiva, continuano i festeggiamenti per l'anniversario di Konami. Dopo la falsa partenza dedicata ai classici arcade, la storica compagnia giapponese ha aggiustato lievemente il tiro con l'antologia di Castlevania (qui potete leggere la nostra recensione della Anniversary Collection) e chiude l'operazione nostalgia con il concentrato di difficoltà e scontri a fuoco devastanti della Contra Anniversary Collection. Per gli amanti degli sparatutto Run and Gun la saga di Contra è un vero e proprio punto di riferimento e fino all'uscita di sua maestà Metal Slug ha rappresentato il top di un genere spietato e dannatamente divertente. Konami aveva a disposizione abbastanza materiale per mettere insieme un pacchetto capace di far gola a chiunque, ma non è stata in grado di sfruttare tutte le cartucce a propria disposizione per creare un prodotto indimenticabile.

Doppio colpo

La prima cosa che salta all'occhio caricando la raccolta dedicata a Contra è la presenza di versioni multiple degli stessi giochi. Tra i dieci titoli inizialmente presenti nel pacchetto, infatti, in alcuni casi troviamo sia le versioni NTSC sia quelle Pal: si tratta di una scelta apprezzabile, viste le differenze che in passato caratterizzavano i titoli in base alla regione in cui venivano pubblicati.I giochi della raccoltaNella Contra Anniversary Collection sono presenti i seguenti capitoli:

Contra (Arcade)

Super Contra (Arcade)

Super C (Nes)

Contra III: The Alien Wars (Snes)

Contra: Hard Corps (Sega Genesis)

Contra (Nes)

Contra (Famicom)

Operation C (Game Boy)

Probotector (Sega Mega Drive)

Super Probotector: Alien Rebels (Super Nintendo)

Oggi siamo abituati a vedere versioni praticamente identiche di ogni gioco a prescindere dal mercato in cui viene venduto, ma in passato le cose erano molto diverse. A causa della tolleranza ridotta di determinati argomenti, le edizioni Pal venivano alterate per poter vendere il prodotto senza problemi. A questo si aggiungeva la lentezza dello standard Pal rispetto a quello NTSC, motivo per cui molti appassionati preferivano acquistare le versioni americane delle console per godersi giochi fluidi e senza bande nere, in una lingua più abbordabile del giapponese. Il fatto che la raccolta comprenda più varianti di molte opere (con altre in arrivo attraverso una patch imminente), è un grande punto di forza per chi da queste operazioni si aspetta un approccio pensato per la preservazione del materiale storico e per l'educazione delle nuove generazioni alla scoperta del passato del medium.

D'altra parte, ogni capitolo pesa talmente poco che la sua presenza non crea certo problemi di spazio. Segnaliamo però l'assenza di alcuni episodi importanti della serie che avrebbero aggiunto ulteriore prestigio al pacchetto e, soprattutto, permesso a chi non aveva avuto modo di provare le versioni originali di sperimentarle in prima persona, senza dover ricorrere a espedienti "barely legal".

Gameplay eccezionale

I videogiochi ben progettati invecchiano divinamente e molti capitoli della saga di Contra ne sono la prova. Quando i molteplici episodi della serie uscirono sulle varie piattaforme flagellando i giocatori con la loro difficoltà feroce, si dimostrarono così impegnativi e divertenti da lasciare un segno importante nella storia dei Run and Gun.

Non solo il gameplay di Contra è sempre stato frenetico e divertente, ma nel corso degli anni gli sviluppatori non hanno mai rinunciato a sperimentare, piegando le regole del gioco in base alle proprie esigenze e trovando modi sempre nuovi per mettere alla prova i riflessi e la pazienza degli utenti. Ai classici livelli a scorrimento orizzontale si alternavano missioni in pseudo 3D, battaglie a bordo di rapidi veicoli futuristici, sparatorie con inquadratura a volo d'uccello, boss clamorosi e tante altre sorprese capaci di lasciare gli utenti a bocca aperta davanti allo schermo. Acquistando questa raccolta si portano a casa tante esperienze diverse, amalgamate con grande maestria per creare un cocktail dal sapore mutevole e bilanciato. Naturalmente non tutti i giochi sono invecchiati allo stesso modo: i primissimi capitoli arcade e quello realizzato per Game Boy hanno ritmi più compassati, ma nonostante questo sono comunque in grado di ipnotizzare i giocatori e di bastonarli a dovere con un livello di difficoltà medievale.



Il picco di eccellenza si raggiunge con i capitoli per Mega Drive (qui potete leggere le nostre impressioni sul modello Mini) e per Super NES, che al netto di qualche rallentamento (anche più delle versioni originali, a causa di alcuni tentennamenti dell'emulazione) si rivelano ancora oggi esperienze eccellenti, da soli o in compagnia di un amico.

La possibilità di salvare in qualsiasi momento rende tutto più facile e abbordabile anche per gli utenti meno abili, mentre la registrazione dei replay permette ai maestri del Run and Gun di condividere con gli amici la partita perfetta.

Pagine di storia

Esattamente com'era già accaduto nella raccolta dedicata a Castlevania, anche nella Contra Anniversary Collection è stato inserito un ricco documento contenente informazioni preziose relative allo sviluppo e alla nascita dei titoli inclusi nel pacchetto.

Tra gli schizzi preparatori delle creature, le bozze delle schermate di gameplay e le descrizioni di armi e abilità, c'è davvero tanto con cui rifarsi gli occhi. Se amate informarvi sul processo creativo dei vostri giochi preferiti, troverete nel documento di design pane per i vostri denti, grazie anche alle lunghe e interessanti interviste a Nobuya Nakazato e a Tom duBois, illustratore responsabile delle copertine americane di molti capitoli della serie. Se questo non dovesse bastarvi, nella stessa sezione potrete imbattervi anche in un'utile timeline della saga e in ghiotti approfondimenti sulle armi e su altri elementi del gameplay. Vista la qualità, è davvero un peccato che non sia stato reso disponibile in versione stampata, magari all'interno di una copia fisica da custodire gelosamente nella propria collezione.