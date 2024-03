Contra Operation Galuga Recensione: molto tradizionale e tanto difficile

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch PS5 Xbox Series X SteamDeck

Per molti anni, le sale giochi hanno rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale. Erano luogo di amicizie, antipatie, sfide a colpi di stick e paghette bruciate a suon di gettoni. Ci si riuniva attorno ai cabinati - magari per incitare o schernire il giocatore di turno - nella speranza di riuscire a rimediare qualche partita gratis o di conoscere nuove persone con cui divertirsi. Un luogo magico sospeso nel tempo, ma soprattutto nella memoria di chi lo ha vissuto e abitato. Le sale giochi esistono tutt'oggi, ma sembrano aver esaurito la loro funzione sociale.



Perdurano, invece, alcuni dei titoli che hanno contribuito alla loro affermazione, ma non senza un briciolo di fatica: gli ultimi due capitoli di Contra, infatti, risalgono al 2019 e al 2011. A distanza di cinque anni, Konami e WayForward sono pronti a far tornare la serie sui nostri schermi con Operation Galuga (a proposito di saghe Konami di ritorno, qui la recensione di Metal Gear Solid Master Collection Vol 1).

Tradizionale, nel bene e nel male

Il prologo di Contra Operation Galuga è il medesimo del 1987: l'organizzazione terroristica conosciuta col nome di Red Falcon ha preso il controllo dell'arcipelago e la squadra d'elite Contra è chiamata a risolvere la situazione. Oltre a Bill Rizer e Lance Bean potremo controllare altri personaggi, ognuno dotato di una propria abilità speciale come il doppio salto o il rampino.



Gli stage che compongono la campagna sono otto, per una story mode completabile nel giro di qualche ora a seconda della vostra bravura e della difficoltà selezionata (facile, normale e difficile). Avremo, tra l'altro, la possibilità di scegliere se morire con un colpo solo o di avere più vite a disposizione, così da accontentare sia i giocatori hardcore che quelli occasionali.



Bisogna precisare, però, che Contra Operation Galuga non è un titolo alla portata di tutti. Nei livelli intermedi la difficoltà cresce in maniera esponenziale, a causa dell'elevato numero di nemici, torrette e trappole mortali. Si tratta di un gioco per certi versi difficile da dominare, ma non sempre per le motivazioni giuste: ci è capitato spesso di morire per colpi sparati a ridosso del bordo dello schermo, e quindi praticamente impossibili da schivare. Che si tratti di tradizione o meno, poco importa: in un prodotto dove i riflessi e la coordinazione mani-occhi ricoprono un ruolo decisivo, ci sembra ingiusto punire il giocatore con proiettili che non si possono né vedere né sentire arrivare.

L'esperienza offre stage non dissimili dal passato, dandoci la possibilità di saltare su piattaforme o di scalare pareti. Purtroppo il level design non sempre riesce a essere interessante, né tantomeno capace di influenzare in maniera diretta lo stile di gioco. Salvo alcune soluzioni interessanti, la composizione dei livelli non è particolarmente originale, e qui arriviamo al problema di Operation Galuga, ovvero il voler a tutti i costi rimanere ancorato al passato. Ciò che funzionava nel 1987 non è scontato funzioni nel 2024 - sono pur sempre passati ben trentasette anni - e lo dimostrano anche alcune scelte di natura artistica.

Chi ha bisogno di armi?

L'arsenale a disposizione non è vasto, ma abbastanza variegato da permettere vari approcci: si va dal classico mitra al lanciafiamme, passando per lanciamissili e armi laser. Ogni bocca da fuoco possiede un'abilità speciale, ma c'è un prezzo da pagare: una volta utilizzata lo strumento di morte verrà rimosso dall'inventario. Non manca inoltre la possibilità di migliorare il fucile di turno aumentandone potenza e rateo di fuoco, così da seminare il panico sull'arcipelago di Galuga con ancor più facilità.

Il nostro agente Contra potrà trasportare due armi alla volta, oltre a poter scegliere l'equipaggiamento prima che il livello cominci, ma non solo: sarà possibile acquistare abilità passive nello shop di gioco, grazie ai punti guadagnati livello dopo livello. Questi perk non alterano in maniera pesante il gameplay, e rappresentano più una serie di migliorie ai talenti di base del nostro personaggio. L'esperienza complessiva si arricchisce grazie a una modalità arcade e una challenge mode, quest'ultima composta da un buon numero di sfide che metteranno a dura prova le nostre abilità: completare un livello nel minor tempo possibile o superare una serie di ostacoli sono solo un esempio delle sfide che potremo affrontare. Certo, questa aggiunta non cambia le carte in tavola, ma si tratta di un piacevole extra con cui svagarsi tra una sessione e l'altra.

Contra, uniti!

Oltre al giocatore singolo, Contra: Operation Galuga supporta fino a quattro giocatori nella modalità arcade e due nella modalità storia. Purtroppo, la modalità multigiocatore è solo locale e non sembra sia prevista l'introduzione della co-op online. Una notizia che farà felici i fan di vecchia data è il riadattamento della colonna sonora originale, dal caratteristico main theme a quelli che ci accompagneranno durante gli scontri a fuoco. Aggiunta non indispensabile ma sempre apprezzata sono i testi in italiano, che ci aiutano a seguire i dialoghi doppiati in inglese. Il doppiaggio di questi ultimi è volutamente sopra le righe e non si prende mai troppo sul serio, rispecchiando così i toni dell'avventura.

Sul fronte tecnico, Contra: Operation Galuga non si distingue certo per una resa grafica al passo coi tempi, ma riesce quantomeno a offrire i 60fps, a nostro parere indispensabili per un titolo del genere. Se il comparto grafico risulta datato, la direzione artistica non è da meno. no, non ci aspettavamo nulla di eclatante, ma il design dei personaggi, dei nemici e delle creature da affrontare ci è parso a tratti esasperato e non è riuscito a convincerci del tutto: un'alternativa a metà tra classico e contemporaneo avrebbe sicuramente giovato a un titolo che vuole celebrare il passato vivendo nel presente.