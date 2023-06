Convergence A League of Legends Story Recensione: un platform molto corto

The Mageseeker (recupera la nostrarecensione di The Mageseeker A League of Legends Story) era riuscito ad appassionarci sia per la sua piacevole estetica e il suo gameplay efficace, sia per i pregi di una storia in grado di condurci nei meandri della lore di League of Legends. Un esordio importante per un trittico di titoli pensati per ampliare l'universo narrativo costruito da Riot attorno al suo gioco di punta. Malgrado il buon esito della prima prova, il lancio ravvicinato di Convergence ci ha spinto a domandarci se anche questo secondo spin-off sarebbe riuscito a raggiungere i medesimi risultati: una domanda che di fatto rappresenta il nucleo di questo articolo.

Ekko diventa Principe

Se The Mageseeker rispetta i canoni tipici degli action rpg, Convergence: a League of Legends Story segue una rotta ludica radicalmente diversa.

Il protagonista Ekko, infatti, si muove agilmente in ambienti costruiti per assecondare le logiche di un platformer 2D, affidandosi a quella che è la sua principale caratteristica, ossia riavvolgere il tempo. Tra scatti, doppi salti e corse sui muri, il giovane sfoggia capacità acrobatiche di tutto rispetto, mancando però di convincere appieno sul versante dei combattimenti, sostenuti da meccaniche meno convincenti di quelle viste in The Mageseeker, ma che in ogni caso abbiamo imparato, con la progressione dalla nostra, a gestire nel migliore dei modi. Andiamo con ordine, però, e spieghiamo in che modo Ekko potrà andare a emulare le gesta di Prince of Persia, sfruttando i suoi poteri per tornare ad un punto precedente evitando di incappare in un fastidioso game over. Una meccanica utile tanto per non perdere i propri progressi durante l'esplorazione, nel caso di una manovra sbagliata, quanto per salvarvi dalla sconfitta contro gli avversari, boss inclusi. Avrete risorse limitate, ma state tranquilli: sconfiggendo nemici e rompendo casse potrete recuperare il loot necessario a far sì che le vostre capacità "riavvolgitempo" non si esauriscano mai. In caso contrario, ecco che farà capolino il game over, che vi rispedirà diritti all'ultimo checkpoint.

La spada del tempo

Parlando delle mischie, che rappresentano una quota importante dell'esperienza, inizialmente i giocatori avranno a disposizione una gamma molto limitata di tecniche offensive, alla base di un combat system che in prima battuta non si dimostrerà particolarmente efficace.

Grazie ad un sistema di progressione ben strutturato, però, nel tempo potremo ampliare notevolmente il ventaglio delle possibilità di Ekko, e b>modellare la sua build per meglio valorizzare le nostre abilità battagliere. Il protagonista ha la possibilità di attirare a sé gli avversari, di lanciare un disco rotante che farà danni continuativi (anche in fase di ritorno), e di usare congegni che rallentano sia gli avversari che gli eventuali ostacoli sul suo cammino. Sfruttando i banchi da lavoro, Ekko può inoltre perfezionare i gadget equipaggiati in una serie di slot che potrà essere ampliata sconfiggendo i boss di ogni capitolo. Tornando all'esplorazione, soprattutto nelle fasi iniziali dovrete affrontare una buona dose di backtracking. Seguendo il percorso tracciato dalla narrazione, centrale nell'economia dell'avventura ma tutt'altro che trascinante, dapprima non potremo assecondare la nostra voglia di seguire strade alternative e visitare aree secondarie: in linea con i canoni dei metroidvania, potremo tornarci solo in un secondo momento, dopo aver sbloccato determinati gadget e abilità, affidandoci a una mappa estremamente particolareggiata.



Strada facendo, saremo in grado di utilizzare gli oggetti raccolti non solo come valuta, ma anche come merce di scambio per ottenere tinture o potenziamenti, da usare per personalizzare l'assetto del nostro alter ego. Già al terzo capitolo avrete tra le mani un Ekko molto più scattante, capace e divertente da gestire.



Sebbene la struttura del titolo risulti funzionale, ciò che viene un po' a mancare è la varietà degli avversari: se da un lato finiremo per imparare quasi subito tutti i loro pattern di movimento e di attacco, dall'altro ci ritroveremo ben presto a dover fronteggiare sempre gli stessi figuri, cosa che ci porterà a percepire più chiaramente i limiti di un sistema di combattimento non particolarmente vario o strutturato. Questo è di fatto il principale difetto di Convergence, che al netto di una longevità contenuta (dalle 10 ore), tende a perdere slancio con il passare del tempo.

Il cyberpunk che viene dal passato

Addentrandoci in quella che è la componente stilistica, invece, Convergence si affida ad un'estetica "da fumetto" alquanto accattivante. Non ci sono le venature seriose di The Magiseeker, anche perché - a differenza di Sylar - Ekko affronta la sua storia e i suoi incontri con più spensieratezza, pur accusando il peso degli eventi: un aspetto che viene declinato piuttosto bene dalla direzione artistica.

Al di là della frenesia di battaglie ed acrobazie, oltre la cresta platinata di Ekko troveremo un mondo sci-fi ricco e ben caratterizzato, capace di raccontarci una storia. Convergence ribadisce insomma quella pregevolezza artistica che Riot sta continuando a proporre nelle sue produzioni, tanto videoludiche quanto animate. Come nota conclusiva, non possiamo esimerci dal lodare la localizzazione italiana, accompagnata da un doppiaggio di ottima fattura.